7أخطاء فى الديكور تجعل منزلك يبدو أصغر

الأضاءة من الأخطاء التى يقع بها الكثير عن تصميم المنزل والتى على غير المتوقع تؤثر أيضاً على المساحات فى منزلك، لذلك احرص دائماً على اثراء الضوء فى منزلك واعتمد على كلاً من الأضاءة الطبيعية والصناعية معاً، فعلى سبيل المثال احرص على وجود نوافذ كبيرة فى منزلك واعتمد على الستائر الخفيفة ذات الألوان الفاتحة حتى تسمح بمرور الضوء الطبيعى إلى المنزل، ايضاً استعن بسبوتات السقف حتى تدعم الاضاءة فى منزلك.