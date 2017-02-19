7أخطاء فى الديكور تجعل منزلك يبدو أصغر

هناك بعض الأخطاء التى نقوم بها بدون علم فى منازلنا تتسبب فى ضيق المساحات وبالتالى تجعل المنزل يبدو أصغر مماهو عليه، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك بعض الأخطاء الشائعة التى يجب تتجنبها فى ديكور منزلك حتى لا تخنق المساحات بداخله.
من الأخطاء التى تقع بها فى تصميم منزلك واختيار ديكوراته وتجعل المساحات تبدو أصغر فى منزلك هى السجاد القصير والصغير، فعدم وجود نسبة واضحة بين تفاصيل الديكور والأثاث تؤدى إلى اعاقة التنسيق داخل الغرفة، كما وجود سجادة قصيرة فى أى غرفة من غرف المنزل يؤثر بالسلب على تقسيم الديكورات ويجعل المنزل يبدو أصغر.
لا تعتمد اختيار اثاث منزلك عن طريق العاطفة، فليس لأن قطعة اثاث عجبتك أو لفتت انتباهك ستكون مناسبة فى منزلك، ابتعد عن الأثاث الكبير بشكل مبالغ فيه لأن ذلك سيعيق المساحات داخل منزلك بشكل كبير، لذلك يجب وضع معيار التناسق بين الأثاث ومساحات الغرفة اولاً فى اختيارك قبل اختيار أى قطعة اثاث فى منزلك.
وجود الوسائد الصغيرة على الأريكة فى غرفة المعيشة أو فى غرفة النوم من المؤكد انها من اللمسات المميزة التى تصيف لمسة من الراحة والأناقة ايضاً، لكن الحقيقة أن وجود الوسائد الصغيرة بكثرة يشعرك بالفوضى وبالتالى تشعر أيضاُ بضيق المساحات، لذلك اعتمد على اختيار وسائد مناسبة لحجم الأريكة أو السرير.
الأضاءة من الأخطاء التى يقع بها الكثير عن تصميم المنزل والتى على غير المتوقع تؤثر أيضاً على المساحات فى منزلك، لذلك احرص دائماً على اثراء الضوء فى منزلك واعتمد على كلاً من الأضاءة الطبيعية والصناعية معاً، فعلى سبيل المثال احرص على وجود نوافذ كبيرة فى منزلك واعتمد على الستائر الخفيفة ذات الألوان الفاتحة حتى تسمح بمرور الضوء الطبيعى إلى المنزل، ايضاً استعن بسبوتات السقف حتى تدعم الاضاءة فى منزلك.
الستائر القصيرة من الأخطاء التى يقع بها البعض عند تصميم المنازل والتى تعطى شعوراً بضيق المساحات وصغرها، لذلك احرص على اختيار ستائر من الأرض للسقف ليست طويلة بشكل مبالغ فيه ولا قصيرة أيضاً.
الجدران الداكنة من أخطاء الديكور التى تسبب شعوراً بصغر المساحات داخل المنزل، فالاستعانة بطلاء جدران داكن او ورق جدران ذو نقوشات داكنة يمتص الضوء ويجعل المساحة تبدو أقل مما هى عليه بالفعل، لذلك يفضل دائماً للمساحات الصغيرة أن يكون لون الطلاء زاهى أو من الألوان الحيادية، لكن اذا كنت ترغب فى طلاء جدران داكنة فى منزلك استعن بجدار واحد فقط.
لا تنشغل بوجود قطع اثاث كثيرة فى منزلك، فتكدس الأثاث يخنق مساحات المنزل الخاصة بك حتى وأن كانت مساحات المنزل لديك كبيرة وتسمح بوجود أكثر من قطعة ستجعلك تشعر بضيق فى المساحات.
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