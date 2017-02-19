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7أخطاء فى الديكور تجعل منزلك يبدو أصغر

منة اسماعيل منة اسماعيل
EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
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هناك بعض الأخطاء التى نقوم بها بدون علم فى منازلنا تتسبب فى ضيق المساحات وبالتالى تجعل المنزل يبدو أصغر مماهو عليه، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك بعض الأخطاء الشائعة التى يجب تتجنبها فى ديكور منزلك حتى لا تخنق المساحات بداخله.

1- السجاد الصغير

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

من الأخطاء التى تقع بها فى تصميم منزلك واختيار ديكوراته وتجعل المساحات تبدو أصغر فى منزلك هى السجاد القصير والصغير، فعدم وجود نسبة واضحة بين تفاصيل الديكور والأثاث تؤدى إلى اعاقة التنسيق داخل الغرفة، كما وجود سجادة قصيرة فى أى غرفة من غرف المنزل يؤثر بالسلب على تقسيم الديكورات ويجعل المنزل يبدو أصغر.

2- الأثاث الكبير

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

لا تعتمد اختيار اثاث منزلك عن طريق العاطفة، فليس لأن قطعة اثاث عجبتك أو لفتت انتباهك ستكون مناسبة فى منزلك، ابتعد عن الأثاث الكبير بشكل مبالغ فيه لأن ذلك سيعيق المساحات داخل منزلك بشكل كبير، لذلك يجب وضع معيار التناسق بين الأثاث ومساحات الغرفة اولاً فى اختيارك قبل اختيار أى قطعة اثاث فى منزلك.

3- كثرة الوسائد الصغيرة

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

وجود الوسائد الصغيرة على الأريكة فى غرفة المعيشة أو فى غرفة النوم من المؤكد انها من اللمسات المميزة التى تصيف لمسة من الراحة والأناقة ايضاً، لكن الحقيقة أن وجود الوسائد الصغيرة بكثرة يشعرك بالفوضى وبالتالى تشعر أيضاُ بضيق المساحات، لذلك اعتمد على اختيار وسائد مناسبة لحجم الأريكة أو السرير.

4- الأضاءة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

الأضاءة من الأخطاء التى يقع بها الكثير عن تصميم المنزل والتى على غير المتوقع تؤثر أيضاً على المساحات فى منزلك، لذلك احرص دائماً على اثراء الضوء فى منزلك واعتمد على كلاً من الأضاءة الطبيعية والصناعية معاً، فعلى سبيل المثال احرص على وجود نوافذ  كبيرة فى منزلك  واعتمد على الستائر الخفيفة ذات الألوان الفاتحة حتى تسمح بمرور الضوء الطبيعى إلى المنزل، ايضاً استعن بسبوتات السقف حتى تدعم الاضاءة فى منزلك.

5- الستائر القصيرة

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الستائر القصيرة من الأخطاء التى يقع بها البعض عند تصميم المنازل والتى تعطى شعوراً بضيق المساحات وصغرها، لذلك احرص على اختيار ستائر من الأرض للسقف ليست طويلة بشكل مبالغ فيه ولا قصيرة أيضاً.

6- الجدران الداكنة

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS غرفة نوم
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

الجدران الداكنة من أخطاء الديكور التى تسبب شعوراً بصغر المساحات داخل المنزل، فالاستعانة بطلاء جدران داكن او ورق جدران ذو نقوشات داكنة يمتص الضوء ويجعل المساحة تبدو أقل مما هى عليه بالفعل، لذلك يفضل دائماً للمساحات الصغيرة أن يكون لون الطلاء زاهى أو من الألوان الحيادية، لكن اذا كنت ترغب فى طلاء جدران داكنة فى منزلك استعن بجدار واحد فقط.

7- الأثاث الكثير

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L غرفة المعيشة
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

لا تنشغل بوجود قطع اثاث كثيرة فى منزلك، فتكدس الأثاث يخنق مساحات المنزل الخاصة بك حتى وأن كانت مساحات المنزل لديك كبيرة وتسمح بوجود أكثر من قطعة ستجعلك تشعر بضيق فى المساحات.

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