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18 حديقة وفناء بتصميمات رائعة بدون عشب

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
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الحجر والخشب أو البلاطات، أصبحت تحل محل المروج التقليدية في أرضيات الباحات والحدائق، لماذا؟ لأنه على الرغم من امتلاك التربة الجيدة، فإنك تحتاج إلى رعايتها وصيانتها بشكل دوري، كما أنها تحتاج إلى الري وأشعة الشمس، إلى جانب كون الأرض المزروعة بيئة خصبة لتكاثر واحدة من أكثر الآفات إزعاجًا، وهي الباعوض.

وبالتالي، العديد من المنازل اليوم، تُفضل تزيين أرضيات الفناء أو المدخل، بالاخشاب والبلاط، وبعض الحجارة البيضاء أو الملونة، والتي تكون أسعارها في متناول اليد، وتعطي نتائج مبهرة.

في كتاب الأفكار هذا، جمعنا 20 تصميم رائع للحديقة والفناء، ولكن بدون مروج خضراء، حيث التنوع بين استخدام الحجر والبلاط والخشب، مع مساحات صغيرة تحتضن بعض الأزهار، لنرى!

1. الأخشاب الطافية على أرضية مرتفعة وقطع حجارة مختلفة الأحجام

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

في هذا الفناء الصغير- نوعًا ما-، تم التغلب على انخفاض الأرضية من خلال منصة مرتفعة واسعة، صممت من الأخشاب، فيما أحيط بها من الأسفل أحجار رمادية مختلفة الأحجام، لتعطي بيئة مثالية لجذب الأنظار.

2. مهرجان الحجارة للحصول على الابتكار في الحديقة

手水鉢を望む和庭～世田谷～, 新美園 新美園 حديقة
新美園

新美園
新美園
新美園

كل منطقة لها مجموعتها المتنوعة من الأحجار لتزينها، في الأرجنتين، هناك الرخام، وحجر النهر الرمادي، وأيضًا حجر البحر من الفضة، وأشياء أخرى كثيرة تبدو جميعها جيدة.

3. تحويل شرفة إلى فناء فاخر مع الأخشاب الطافية

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq حديقة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

المنصة الخشبية غطت سطح الشرفة بالكامل، في واحد من الابتكارات الأكثر إثارة في عصرنا هذا، حيث إنشاء مساحة جميلة من الـ Pop Arq في بيت porteña.

4. ممر ومركز من البلاط غير المنتظم المحاط بالحجارة أنيقة وسهلة المنال!

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design حديقة
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

هذا التصميم يطابق حقًا الفناء الصغير، حيث تم اختيار البلاطب بنمط ريفي في نغمات بيضاء وقطع حجر بيضاء.

5. فناء ترفيهي مع طريق من البلاط ومعالم خشبية ومركز رملي

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

ملعب عصري، يجمع بين النغمات بطريقة ممتازة، حيث اللمسات الفريدة من الألوان في زرقة المسبح الصغير، والأخضر في الشجرة.

6. إذا اخترت البلاط.. فهذا خيار ريفي محكم

San Lorenzo y Alsina, Uno Propiedades Uno Propiedades حديقة
Uno Propiedades

Uno Propiedades
Uno Propiedades
Uno Propiedades

البلاط الريفي ملائم للغاية لتجنب الحوادث على الأرضيات المبلة، كما أن النمط الكلاسيكي تم عرضه بشكل جميل في هذا التصميم من قِبل Uno Propiedades.

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7. محاكاة البلاطات الحجرية الريفية

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

إذا كنت ترغب في نمط استعماري مع المربعات، ولكنك لم تقرر بعد بشأن الحصى، فبدون شك يمكنك اختيار البلاطات مع الانتهاء بالأحجار، سواء التقليدية أو المرصعة، فإنها تبدو باردة تمامًا كما في الصورة من Melian Randolph.

Espaço exterior de condominio fechado, Arqnow, Unipessoal, Lda Arqnow, Unipessoal, Lda حديقة
Arqnow, Unipessoal, Lda

Arqnow, Unipessoal, Lda
Arqnow, Unipessoal, Lda
Arqnow, Unipessoal, Lda

8. الأبيض والرمادي الأسمنت المصقول والحجر الأبيض مويج يمكن أن يمنحك القدرة على إنشاء فناء حديث ومعبر كما ترى في تلك الصورة.

9. الاستفادة من ميزة المساحة في الجمع بين العناصر

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

قد تكون فكرة جيدة أن تترك مساحة مغطاة بالخشب الطافي، مع استخدام البلاط لبقية الأرض.

10. أحجار نقية وأصيص للفناء الداخلي

Jardín en Gràcia, ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme حديقة
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

عندما لا تكون هناك شمس، فإن الأعشاب لا تنمو، ولكن يبقى الحجر الرمادي مربحًا للغاية، بل إنه يبدو مذهَلا على النقيض من الأخضر في النباتات المعمرة.

11. لا توجد حدود عند استخدام الحجارة

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO حديقة
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

 مسارات من الحجارة، وألواح الخشب الكبيرة تتناقض مع حدود الحجارة.

12. البلاطات الكبيرة وتأثيرها في الأخشاب

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire Decorum . London حديقة مزيج خشب وبلاستيك Grey
Decorum . London

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

البلاط هو الأكثر شعبية في يومنا هذا، لذلك نجد تلك النغمات التي تزين الأرض، والتي يفضل أن تكون واضحة ومحكمة.

13. التحضر طبيعة غير ممهدة!

Proyecto Residencial "La Ramona.", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حديقة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الأشجار ضرورية لتصميم الحديقة، ليست فقط الأشجار بل وأيضًا المساحة المكسوة بالأخشاب حولها.

14. الشجيرات المدمجة في وسط الأحجار

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften حديقة
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

تنفيذ تصميم تخرج فيه النباتات من أرضيات حجرية، يوفر إمكانية إنشاء مشاهد سحرية في الحديقة.

15. البلاط غير المنظم لمسارات وسط الأحجار

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms, eDEN Garden Rooms Ltd eDEN Garden Rooms Ltd حديقة
eDEN Garden Rooms Ltd

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms

eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd

هنا نرى المسارات الحجرية كخيار آخر، حيث أنه في هذه الحالات الضيقة، يصبح العشب خيارًا مرهقًا.

16. حديقة سحرية باستخدام الإضاءة والألعاب ذات الأحجام المختلفة

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

لا تنس وحدات الإضاءة! فوضع بعض المصابيح التي تضيء فنائك وسط الأحجار، يخلق أجواء حالمة.

17. استبدال العشب الأخضر بأخضر النباتات

Hayes Street - Sao Francisco, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc حديقة
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

لن يكون بالضرورة تصميم مساحة باردة بدون عشب، مع بعض الحجارة والأواني، فلا تزال الحدائق العمودية رائعة.

18. الأرضية الخشبية مثالية لكل المساحات الصغيرة

FP, 株式会社リオタデザイン 株式会社リオタデザイン حديقة
株式会社リオタデザイン

株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン

إذا كان لديك فناء صغير، يمكنك محاولة استخدام الأخشاب، وسوف تكون الميزانية أقل نسبيًا، مع نتيجة رائعة!

إن كنت مهتم بتصميم حديقتك الخاصة في مساحة صغيرة، فسوف تود الإطلاع على هذا المقال، تنفيذ فناء جميل في مساحة صغيرة

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