18 حديقة وفناء بتصميمات رائعة بدون عشب

الحجر والخشب أو البلاطات، أصبحت تحل محل المروج التقليدية في أرضيات الباحات والحدائق، لماذا؟ لأنه على الرغم من امتلاك التربة الجيدة، فإنك تحتاج إلى رعايتها وصيانتها بشكل دوري، كما أنها تحتاج إلى الري وأشعة الشمس، إلى جانب كون الأرض المزروعة بيئة خصبة لتكاثر واحدة من أكثر الآفات إزعاجًا، وهي الباعوض.
وبالتالي، العديد من المنازل اليوم، تُفضل تزيين أرضيات الفناء أو المدخل، بالاخشاب والبلاط، وبعض الحجارة البيضاء أو الملونة، والتي تكون أسعارها في متناول اليد، وتعطي نتائج مبهرة.
في كتاب الأفكار هذا، جمعنا 20 تصميم رائع للحديقة والفناء، ولكن بدون مروج خضراء، حيث التنوع بين استخدام الحجر والبلاط والخشب، مع مساحات صغيرة تحتضن بعض الأزهار، لنرى!
في هذا الفناء الصغير- نوعًا ما-، تم التغلب على انخفاض الأرضية من خلال منصة مرتفعة واسعة، صممت من الأخشاب، فيما أحيط بها من الأسفل أحجار رمادية مختلفة الأحجام، لتعطي بيئة مثالية لجذب الأنظار.
كل منطقة لها مجموعتها المتنوعة من الأحجار لتزينها، في الأرجنتين، هناك الرخام، وحجر النهر الرمادي، وأيضًا حجر البحر من الفضة، وأشياء أخرى كثيرة تبدو جميعها جيدة.
المنصة الخشبية غطت سطح الشرفة بالكامل، في واحد من الابتكارات الأكثر إثارة في عصرنا هذا، حيث إنشاء مساحة جميلة من الـ Pop Arq في بيت porteña.
هذا التصميم يطابق حقًا الفناء الصغير، حيث تم اختيار البلاطب بنمط ريفي في نغمات بيضاء وقطع حجر بيضاء.
ملعب عصري، يجمع بين النغمات بطريقة ممتازة، حيث اللمسات الفريدة من الألوان في زرقة المسبح الصغير، والأخضر في الشجرة.
البلاط الريفي ملائم للغاية لتجنب الحوادث على الأرضيات المبلة، كما أن النمط الكلاسيكي تم عرضه بشكل جميل في هذا التصميم من قِبل Uno Propiedades.
إذا كنت ترغب في نمط استعماري مع المربعات، ولكنك لم تقرر بعد بشأن الحصى، فبدون شك يمكنك اختيار البلاطات مع الانتهاء بالأحجار، سواء التقليدية أو المرصعة، فإنها تبدو باردة تمامًا كما في الصورة من Melian Randolph.
8. الأبيض والرمادي الأسمنت المصقول والحجر الأبيض مويج يمكن أن يمنحك القدرة على إنشاء فناء حديث ومعبر كما ترى في تلك الصورة.
قد تكون فكرة جيدة أن تترك مساحة مغطاة بالخشب الطافي، مع استخدام البلاط لبقية الأرض.
عندما لا تكون هناك شمس، فإن الأعشاب لا تنمو، ولكن يبقى الحجر الرمادي مربحًا للغاية، بل إنه يبدو مذهَلا على النقيض من الأخضر في النباتات المعمرة.
مسارات من الحجارة، وألواح الخشب الكبيرة تتناقض مع حدود الحجارة.
البلاط هو الأكثر شعبية في يومنا هذا، لذلك نجد تلك النغمات التي تزين الأرض، والتي يفضل أن تكون واضحة ومحكمة.
الأشجار ضرورية لتصميم الحديقة، ليست فقط الأشجار بل وأيضًا المساحة المكسوة بالأخشاب حولها.
تنفيذ تصميم تخرج فيه النباتات من أرضيات حجرية، يوفر إمكانية إنشاء مشاهد سحرية في الحديقة.
هنا نرى المسارات الحجرية كخيار آخر، حيث أنه في هذه الحالات الضيقة، يصبح العشب خيارًا مرهقًا.
لا تنس وحدات الإضاءة! فوضع بعض المصابيح التي تضيء فنائك وسط الأحجار، يخلق أجواء حالمة.
لن يكون بالضرورة تصميم مساحة باردة بدون عشب، مع بعض الحجارة والأواني، فلا تزال الحدائق العمودية رائعة.
إذا كان لديك فناء صغير، يمكنك محاولة استخدام الأخشاب، وسوف تكون الميزانية أقل نسبيًا، مع نتيجة رائعة!
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