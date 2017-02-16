18 حديقة وفناء بتصميمات رائعة بدون عشب

الحجر والخشب أو البلاطات، أصبحت تحل محل المروج التقليدية في أرضيات الباحات والحدائق، لماذا؟ لأنه على الرغم من امتلاك التربة الجيدة، فإنك تحتاج إلى رعايتها وصيانتها بشكل دوري، كما أنها تحتاج إلى الري وأشعة الشمس، إلى جانب كون الأرض المزروعة بيئة خصبة لتكاثر واحدة من أكثر الآفات إزعاجًا، وهي الباعوض.

وبالتالي، العديد من المنازل اليوم، تُفضل تزيين أرضيات الفناء أو المدخل، بالاخشاب والبلاط، وبعض الحجارة البيضاء أو الملونة، والتي تكون أسعارها في متناول اليد، وتعطي نتائج مبهرة.

في كتاب الأفكار هذا، جمعنا 20 تصميم رائع للحديقة والفناء، ولكن بدون مروج خضراء، حيث التنوع بين استخدام الحجر والبلاط والخشب، مع مساحات صغيرة تحتضن بعض الأزهار، لنرى!