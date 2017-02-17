11 فكرة لجعل منزلك منظم ومرتب

في وقتنا الحالي أصبحت احتياجاتنا اكثر وأصبحت الأماكن اللازمة لحفظها اقل، وتواجهه هذه المشكلة المنازل الصغيرة، وبالطبع اذا لم تجد الأماكن المناسبة لحفظ محتويات المنزل سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فان منزلك سيتحول إلى حالة من الفوضة يرثى لها ولن تستطيع السيطرة على تلك الفوضى.
في هذا المقال نقدم لك عزيزي القارئ بعض الأفكار التي من شأنها أن تساعدك في عملية حفظ مواد وأدوات المنزل وأيضا أفكار أخرى من شأنها أن تجعل منزلك يبدو منظم ومرتب وأنيق.
تابع معنا 11 فكرة مميزة لتجعل منزلك في حالة أناقة ونظافة دائمة.
إذا كنت محظوظا ولديك شرفة أو حديقة صغيرة، لا تقع في هذا الخطأ وتجعلها عديمة الفائدة! على العكس استخدمها واجعلها منطقة استرخاء جميلة وممتعة.
للقيام بذلك، قم بإزالة ما لا تحتاج اليه في الشرفة، أو بكل بساطة ضع طاولة وكرسيين، وسوف ترى كيف أن القهوة بعد الغداء ستجلب الكثير من الاسترخاء والبهجة.
الدرج يمكن أن يبدو مساحة فارغة، ولكن إذا نظرت اليه جيدا، تحديدياً اسفل الدرج ،سترى بالتأكيد حلول لا نهاية لها! من مكتب صغير أو خزانة أو حتى حديقة داخلية. الشيء المهم هو أن تستخدمه بطريقة ترضي حاجاتك وتجعلك تشعر بالراحة!
لا يعني أن تكون كلاسيكي أن تكون من الطراز القديم، بل على العكس لأنك ببساطة تستطيع أن تدمج الأسلوب الكلاسيكي للجدران البيضاء مع الأسلوب المعاصر لاحد الجدران الأخرى باللون الأخضر!
أن تقوم بطلاء احد الجدران بلون مخالف للبقية هذا دليل على اهتمامك بأناقة منزلك، وكان اختيار موفق للون الأخضر الذي يبعث على الراحة والهدوء.
تعبت من المشي مع سلم للحصول على الخلاط أو كتاب أو أي شيء تريده موجود على الرف الأخير للخزانة؟ الحل ببساطة قم بتثبيت سلم مع شريحة على طول الرف العلوي، وبذلك سيبقى السلم في مكانه وبطريقة آمنة ولن تضطر إلى سحبه ل مرة!
وجود بار المطبخ هو حلم لكثير من الناس، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يكون مصدر إزعاج، اذا كانت صغيرة أو موجودة في منتصف المطبخ، خاصه عندما يكون لديك الكثير من الضيوف لتناول طعام الغداء أو العشاء، الحل هو بالبار المتحرك الذي يسهل تحريكه ووضعه في المكان المناسب وتوفير مساحة للضيوف. هل أعجبك بار المطبخ… المتحرك طبعا؟!
هي الكتب نقطة ضعفك؟ لدينا أخبار ممتازة! هل فكرت في وضعهم في المكان المناسب والحفاظ عليهم بطريقة مبتكرة؟ لا اعتقد انك بحاجة لخزانة الكتب المملة مثل الآخرين، الحل هنا في هذه الشجرة، فكرة مناسبه لأولئك الذين يحبون الجمع بين القراءة مع بيئة مريحة وفريدة من نوعها.
كلما زاد عدد الفروع، كلما كان ذلك أفضل!
الانتقائية هي السائدة هذه الأيام، ولكن حتى إذا كنت ترغب بأساليب أكثر واقعية، يمكنك تطبيق هذا المبدأ: وجود مجموعة من الكراسي المختلفة عن بعضها بالشكل لكن لها نفس الحجم، ولا داعي للقلق من التعدد في أشكال الكراسي، لان لكل منها هويته، خصوصا إذا كانت المساحة كبيرة!
بالعادة تكون المخازن وأماكن حفظ المواد صغيرة ومغلقة. لهذا السبب بالذات، فإنها تحتاج إلى تنظيم وترتيب، لان الفوضى في هذه الأماكن ستجعل كل شيء أكثر تعقيد وفي حالة يرثى لها، لذلك حاول أن يكون مكان حفظ المواد الغذائية التي تحفظها في بيتك مرتب ومنظم، بهذا سيسهل عليك استخدامها، وستحافظ علها لفترة أطول ولن تخسر منها شيء!
عندما يكون تصميم سطح المطبخ لديك بشكل L أو U ستجد تلك الزاوية غير المستخدمة. لذلك تم تصميم نظام ادرج ورفوف في تلك الزاوية لحل هذه المشكلة. صدقوني، ستستمتع بمساحة أفضل لحفظ أدوات المطبخ الصغيرة !
وجود المراب في المنزل يعتبر امر مميز لأنه ليس من غرف المنزل الأساسية. ولكن عليك أن تكون حذر فيما يخص ترتيب المرأب، لأنه يمكن أن يصبح بسهولة بحالة فوضى! حافظ عليه بحالة نظافة وتنظيم دائم، للإبقاء كل شيء في مكانه لأطول فترة ممكنة.
إذا كنت من محبي الآلات الموسيقية يمكنك ليس فقط الاستمتاع بالعزف عليها إنما أيضا استخدامها كعنصر تزيين في المنزل، مهما تنوعت تلك الآلات من الدفوف، والغيتار وما شابه ذلك، يمكنك تعليقها على الجدار، وبهذه الطريقة تكون لديك الأرضية دائمة حرة والآلات دائما في متناول اليد!
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