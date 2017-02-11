الأكثر مشاهدة هذا الاسبوع

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دائما ما نستعرض في مقالاتنا تصاميم لأحواض الحمام، لذلك قررنا في هذا المقال أن نتعرف معا على بعض تصاميم الدش الذي يفضله البعض، لأنه مناسب للمساحات الصغيرة ويعطي تميز وأيضا اكثر عملياً. ولا يقل جمالية تصميم الدش عن حوض الاستحمام أو البانيو فكلاهما لهما ميزات وطرق تصاميم مختلفة. الألوان، عنصري الحجر والزجاج، والمعدن كلها أمور يمكنك التحكم بها لتصمم بها الدش الخاص بحمامك.لنتابع سوياً 10 تصاميم مميزة لدش الحمام واستعد لتغير حوض الحمام.
على الرغم من اختلاف التصميم الداخلي من منزل إلى أخر بما يجعله مريحًا ومناسبًا لشخصية كل مالك، إلا أن وظيفة كل المنازل متماثلة، وهي توفير المسكن وتلبية الاحتياجات اليومية للحياة، حيث توفير الضروريات في المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة النوم، والحمام. ولكن.. المكان الذي يقع فيه المنزل أمر أخر، فشتان بين العيش وسط المناطق السكانية المزدحمة، والمناطق النائية المحاطة بالطبيعة من كل جانب، ربما جبال وربما بحار أو بساط من الخضرة.
في مقالنا اليوم، نصحبكم في مغامرة وسط بيئات مختلفة، ومنازل بنيت ليس فقط في أماكن غير متوقعة، ولكن أيضًا بتصميمات غير متوقعة. استمتعوا معنا
فى هوميفاى انتم دائماً معنا فى جولات حول العالم لمعرفة كل جديد ومبتكر فى عالم الهندسة المعمارية، ونحن اليوم فى جولة مع شقة بسيطة فى التصميم فى مدينة منسك عاصمة بيلاروس وهي دولة تقع في شرق أوروبا، الشقة بسيطة ورغم صغر مساحتها ألا أنها تحتوى على كل ما يكفى لأغراض المعيشة وتصلح خاصةً للأزواج فى فى مقتبل حياتهم دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة من الداخل.
الشواء بالنسبة للكثير منا هواية يعشقها ويعشق ممارستها بكل حب ومتعة خاصةً مع تجمع الأضدقاء والأقارب، فما اجملها من لحظات تقضيها مع أصدقائك وعائلتك،لذلك نقف حائرين أمام اختيار التصميم المثالى للشواية وتصميم الشرفة أو الحديقة فى منزلك، خاصةً أن هناك العديد من التصميمات منها التصميمات التقليدية القديمة وهناك التصميمات العصرية بروحها وذوقها العصرى المتميز، لذلك فهناك العديد من الخيارات والتى سنقدمها لك اليوم فى هوميفاى 27فكرة لأقامة حفلات الشواء فى منزلك وتصميمها بأقل تكلفة.
من بين كل غرف المنزل الحيوية يقف المدخل متصدرا قائمة الفراغات الأكثر تأثيرا على الحالة النفسية و تجانس تصميم المنزل، فهو أول مكان يقوم باستقبالك يوميا، وبالطبع تأثيره على حالتك النفسية أمر غاية في الأهمية فلا تنكر ذلك، و لكن هل تدرك أن المدخل ايضا قادر على أن يترك انطباع ايجابي أو سلبي عن تصميم بيتك لكل من ضيوفك؟ هذا أمر محتمل حدوثه و لا يمكن تجنبه ففي مثل هذه المساحات الحيوية نلاحظ بصورة مباشرة أو في الإدراك اللا واعي مدى اهتمام مالك المنزل بالتصاميم الدقيقة. بعدما تعرفت على مدى أهمية تصميم مدخل بيتك بعناية لكي تنعم انت بحالة نفسية متزنة على مدار اليوم وعلى انطباع ضيوفك بالطبع تتساءل الآن عن ما إن كان هناك وسيلة لتحقيق عناصر تصاميم مبهرة و متزنة معاً، وكعادتنا نحن جئنا اليوم بالحل.
اليوم سوف نعرض لكم بعض الافكار والتصاميم التي يجتمع فيها عامل الراحة النفسية و عنصر الانبهار حتى تكون مصدر إلهام لك عند تصميم مدخل بيتك.