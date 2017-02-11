الأكثر مشاهدة هذا الاسبوع

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جحا جحا
BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

10 تصاميم لدش الحمام… ستجعلك تزيل حوض الاستحمام

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

دائما ما نستعرض في مقالاتنا تصاميم لأحواض الحمام، لذلك قررنا في هذا المقال أن نتعرف معا على بعض تصاميم الدش الذي يفضله البعض، لأنه مناسب للمساحات الصغيرة ويعطي تميز وأيضا اكثر عملياً. ولا يقل جمالية تصميم الدش عن حوض الاستحمام أو البانيو فكلاهما لهما ميزات وطرق تصاميم مختلفة. الألوان، عنصري الحجر والزجاج، والمعدن كلها أمور يمكنك التحكم بها لتصمم بها الدش الخاص بحمامك.لنتابع سوياً 10 تصاميم مميزة لدش الحمام واستعد لتغير حوض الحمام.

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5 منازل بنيت في أماكن غريبة بتصميمات أكثر غرابة

Cliff House by Modscape Concept external Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept external

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

على الرغم من اختلاف التصميم الداخلي من منزل إلى أخر بما يجعله مريحًا ومناسبًا لشخصية كل مالك، إلا أن وظيفة كل المنازل متماثلة، وهي توفير المسكن وتلبية الاحتياجات اليومية للحياة، حيث توفير الضروريات في المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة النوم، والحمام. ولكن.. المكان الذي يقع فيه المنزل أمر أخر، فشتان بين العيش وسط المناطق السكانية المزدحمة، والمناطق النائية المحاطة بالطبيعة من كل جانب، ربما جبال وربما بحار أو بساط من الخضرة.

في مقالنا اليوم، نصحبكم في مغامرة وسط بيئات مختلفة، ومنازل بنيت ليس فقط في أماكن غير متوقعة، ولكن أيضًا بتصميمات غير متوقعة. استمتعوا معنا

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شقة بتصميم بسيط لهواة البساطة والتصميم الأنيق

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky سلالم وأروقة شماعة ملابس
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

فى هوميفاى انتم دائماً معنا فى جولات حول العالم لمعرفة كل جديد ومبتكر فى عالم الهندسة المعمارية، ونحن اليوم فى جولة مع شقة بسيطة فى التصميم فى مدينة منسك عاصمة بيلاروس وهي دولة تقع في شرق أوروبا، الشقة بسيطة ورغم صغر مساحتها ألا أنها تحتوى على كل ما يكفى  لأغراض المعيشة وتصلح خاصةً للأزواج فى فى مقتبل حياتهم دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة من الداخل.

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27 فكرة لأقامة حفلات شواء بأقل تكلفة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

الشواء بالنسبة للكثير منا هواية يعشقها ويعشق ممارستها بكل حب ومتعة خاصةً مع تجمع الأضدقاء والأقارب، فما اجملها من لحظات تقضيها مع أصدقائك وعائلتك،لذلك نقف حائرين أمام اختيار التصميم المثالى للشواية وتصميم الشرفة أو الحديقة فى منزلك، خاصةً أن هناك العديد من التصميمات منها التصميمات التقليدية القديمة وهناك التصميمات العصرية بروحها وذوقها العصرى المتميز، لذلك فهناك العديد من الخيارات والتى سنقدمها لك اليوم فى هوميفاى  27فكرة لأقامة حفلات الشواء فى منزلك وتصميمها بأقل تكلفة.

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7 مداخل عصرية مميزة تحمل أفكار مبدعة

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

من بين كل غرف المنزل الحيوية يقف المدخل متصدرا قائمة الفراغات الأكثر تأثيرا على الحالة النفسية و تجانس تصميم المنزل، فهو أول مكان يقوم باستقبالك يوميا، وبالطبع تأثيره على حالتك النفسية أمر غاية في الأهمية فلا تنكر ذلك، و لكن هل تدرك أن المدخل ايضا قادر على أن يترك انطباع ايجابي أو سلبي عن تصميم بيتك لكل من ضيوفك؟ هذا أمر محتمل حدوثه و لا يمكن تجنبه ففي مثل هذه المساحات الحيوية نلاحظ بصورة مباشرة أو في الإدراك اللا واعي مدى اهتمام مالك المنزل بالتصاميم الدقيقة. بعدما تعرفت على مدى أهمية تصميم مدخل بيتك بعناية لكي تنعم انت بحالة نفسية متزنة على مدار اليوم وعلى انطباع ضيوفك بالطبع تتساءل الآن عن ما إن كان هناك وسيلة لتحقيق عناصر تصاميم مبهرة و متزنة معاً، وكعادتنا نحن جئنا اليوم بالحل. 

اليوم سوف نعرض لكم بعض الافكار والتصاميم التي يجتمع فيها عامل الراحة النفسية و عنصر الانبهار حتى تكون مصدر إلهام لك عند تصميم مدخل بيتك.

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قبل وبعد: وتحول جذرى فى تصميم الأرضيات لهذا المنزل

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