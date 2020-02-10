27 نموذج غير عادي للأبواب السحاب

فكرة عصرية ومبتكرة في التصميم الحديث للمنازل ،الأبواب المنزلقة أو السحاب، هي طريقة ليس فقط لزيادة المساحة ولكن أيضا لزيادة المؤثرات البصرية والمناظر الطبيعية الخلابة.

هذه الأبواب يمكن أن تكون داخلية، في هذه الحالة، سيكون الباب السحاب متثبت بالكامل في الجدار، ولن يأخذ أي مساحة من الغرفة، كما يمكن أن تكون أبواب خارجية، في هذه الحالة تحتاج فقط للإطار مع سكتين ليتحرك الباب عليها من دون أي عقبات. الأبواب المنزلقة شائعة جدا للمساحات في الهواء الطلق، مثل على الشرفة المطلة على غرفة النوم أو غرفة المعيشة.

في هذا المقال ستتعرف معنا على 27 نموذج لهذه الأبواب المنزلقة، لتبدأ الأن بالتفكير في تغيير أبواب منزلك الخارجية والداخلية. لنبدأ…