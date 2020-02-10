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27 نموذج غير عادي للأبواب السحاب

Heba khlili Heba khlili
homify أبواب منزلقة
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فكرة عصرية ومبتكرة في التصميم الحديث للمنازل ،الأبواب المنزلقة أو السحاب، هي طريقة ليس فقط لزيادة المساحة ولكن أيضا لزيادة المؤثرات البصرية والمناظر الطبيعية الخلابة.

هذه الأبواب يمكن أن تكون داخلية، في هذه الحالة، سيكون الباب السحاب متثبت بالكامل في الجدار، ولن يأخذ أي مساحة من الغرفة، كما يمكن أن تكون أبواب خارجية، في هذه الحالة تحتاج فقط للإطار مع سكتين ليتحرك الباب عليها من دون أي عقبات. الأبواب المنزلقة شائعة جدا للمساحات في الهواء الطلق، مثل على الشرفة المطلة على غرفة النوم أو غرفة المعيشة.

في هذا المقال ستتعرف معنا على 27 نموذج لهذه الأبواب المنزلقة، لتبدأ الأن بالتفكير في تغيير أبواب منزلك الخارجية والداخلية. لنبدأ…

1. باب سحاب بلون ابيض لماع

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto مطبخ
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

2. باب منزلق زجاجي شفاف مع بعض الرسومات الهندسية

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro شبابيك و أبوابأبواب
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

3. باب سحاب بإطار من الخشب المصقول

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

4. باب منزلق خارجي بإطار من الألومنيوم الغامق

LESS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL مطبخ
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

5. باب سحاب خشبي مع أشكال هندسية زجاجية

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto شبابيك
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

6. باب سحاب مزدوج

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto غرفة المعيشة
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

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7. باب سحاب مختفي في الجدار

Rehabilitación de ático en Turó Park, Barcelona, MANO Arquitectura MANO Arquitectura غرفة نوم
MANO Arquitectura

MANO Arquitectura
MANO Arquitectura
MANO Arquitectura

8. ثلاث أبواب منزلقة

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

9. باب سحاب شفافة كلياً

Alurahmen-Schiebetür AR10, ​KUHN GmbH ​KUHN GmbH غرفة المعيشة
​KUHN GmbH

​KUHN GmbH
​KUHN GmbH
​KUHN GmbH

10. باب منزلق نصفة السفلي من الخشب والعلوي من الزجاج

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

11. باب سحاب خارجي مع مسار مخفي

Soluzione scorrevole esterno parete senza binario a vista, Phi Porte Phi Porte شبابيك و أبوابأبواب خشب
Phi Porte

Phi Porte
Phi Porte
Phi Porte

12. باب منزلق خارجي لخزانة الملابس

homify المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
homify

homify
homify
homify

13.باب سحاب خارجي مزدوج من الزجاج والخشب المصقول

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

14. باب منزلق بلون الجدران البيضاء

cirilo amoros 85 x3, osb arquitectos osb arquitectos شبابيك و أبوابأبواب
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

15. باب سحاب خارجي للحمام

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

16. باب منزلق يفتح من المنتصف

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

17. باب سحاب مع سكة قابلة للإزالة

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

18. باب منزلق خارجي مع زخارف نباتية

Glastüren, Design Vertiko 134, kepka ART kepka ART شبابيك و أبوابأبواب
kepka ART

kepka ART
kepka ART
kepka ART

19. باب سحاب خارجي لغرفة النوم

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

20. باب منزلق خارجي لماع

Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
Staino&amp;Staino

Staino&Staino
Staino&amp;Staino
Staino&Staino

21. باب منزلق خارجي خشبي مع فتحات عرضية

PATMOS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

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22. باب سحاب مزدوج بارتفاع الجدار

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ غرفة السفرة
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

23. باب منزلق في المطبخ

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مطبخ
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

24. باب سحاب كفاصل بين غرفة السفرة والمطبخ

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

25. باب منزلق من الزجاج والألومنيوم

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

26. باب سحاب بشكل زاوية لخزانة الملابس

homify المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
homify

homify
homify
homify

27. باب منزلق أمام الشرفة

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN بلكونة أو شرفة
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

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مميزات الأبواب الجرارة

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة الملابس
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

يُطلق على الأبواب السحّابة مصطلح أبواب جرارة أو أبواب منزلقة أيضًا، وهذا النوع من الأبواب يتمتع بالعديد من المميزات، أبرزها:

  • مثالية للغرف الصغيرة والمساحات المحدودة حيث أنها لا تستحوذ على أي مساحة كبقية الأنواع الأخرى من الأبواب.
  • مرنة حيث يمكن استخدامها في المساحات الداخلية أو الخارجية من المنازل.
  • تتوفر بخامات متنوعة سواء خشب أو معدن أو زجاج أو بمزيج من أي منهما معًا.
  • يتوفر منها العديد من الأشكال والتصاميم التي تتناسب مع مختلف الأنماط الديكورية.
  • سهلة الاستخدام حيث تتحرك بسهولة على قضبانها، كل ما عليك فعله هو دفعها برفق جانبًا.
  • يتميز التصميم الزجاجي من هذا النوع من الأبواب بأنه يسمح بتخلل ضوء النهار لكافة أرجاء المنزل الداخلية.
  • بعض الأبواب المنزلقة لها سمات صديقة للبيئة، خاصة المصنوعة من الخشب.
  • توفر الأبواب المنزلقة المزودة بحشوات مركبة عزلًا حراريًا مثاليًا حيث تعمل بشكل فعال كعازل للطقس والصوت.
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