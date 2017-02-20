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110 متر مربع مفروش فقط بالأبيض والخشب

Heba khlili Heba khlili
Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects غرفة المعيشة
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اليوم سنأخذك إلى منزل مع تاريخ طويل وعريق، منزل يوجد في مركز مدينة Bassano del Grappa. هذا المنزل تعرض للقصف خلال الحرب العالمية الثانية وتم أعادة بناؤه في عام 1964.

في هذا المقال سيقوم خبراء من ستوديو Didoné بتجديده بطريقة مختلفة ليصبح منزل معاصر مع الحفاظ على اللمسة التاريخية العريقة الموجودة في طيات جدرانه.

غرفة المعيشة

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects غرفة المعيشة
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

اعتمد خبراء التجديد على تجنب عمليات الهدم وتغيير المساحات، حتى لا يخل بتوازن المنزل. بل على العكس حافظوا على اللمسة التاريخية وعلى نمط من الستينات، مع إدخال عناصر معاصرة.
في الصورة يمكننا أن نرى كيف، على سبيل المثال في غرفة المعيشة نرى التعايش والانسجام بين الطراز الحديث والإسكندنافي مع العناصر الأخرى ذات الطابع التاريخي، ليعطينا التأثير الممتع ما بين الماضي والحاضر.

منطقة تناول الطعام

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects غرفة السفرة
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

في منطقة لتناول الطعام تم التقاط هذه الصورة الجميلة من قبل DAW. كراسي حول الطاولة مع خشبية والأرجل المعدنية. الإضاءة الطبيعية تلعب دور أساسي في جعل الغرفة اكثر إشراق وبهجة، مع الاستفادة الكاملة من الألوان الخفيفة للأرضيات الخشبية والجدران البيضاء.

المطبخ

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects مطبخ
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

دعنا ننتقل إلى المطبخ، كما ترى عزيزي القارئ الاندماج بين المطبخ وغرفة السفرة الشيء الذي يزيد من المساحات ويجعل الاستفادة من الإضاءة الطبيعية متاحة للمطبخ أيضا. المطبخ بجدرانه وخزنه البيضاء مع امتداد الأرضية الخشبية الموجودة في غرفة السفرة، سيجعل تلك المساحة تبدو بالوان فاتحه ومشرقة.

تفاصيل لنسخها…

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects غرفة السفرة
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

لا يسعلك أن تكون في المطبخ ولا تلاحظ هذا الرف في زاوية المطبخ الذي تم تنظيم وترتيب التوابل فيه بطريقة طبيعية وعفوية، مع تزويدة باحواض من النباتات العطرية، وتعليق حبل من الفلفل المجفف على مرأى من الجميع.

غرفة النوم

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects غرفة نوم
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

حان الوقت لاكتشاف غرفة النوم. غرفة النوم بمزيجها الأنيق بين اللون الأبيض والخشب أعطت اشرق وطراز هادئ مريح، مع كرسي هزاز بلون ابيض ليعطي اللمسة الكلاسيكية المميزة، وبساط من خيوط طبيعية بيضاء.

الحمام

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects حمام
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

في الحمام لم يختلف كثير بالتأثيث باللون الأبيض والخشب، بل على العكس، فنلاحظ الخزانة من الخشب الخام مزودة بحوض نباتي لتجسيد الطبيعة والأرضية والجدران بلون ابيض لمزيد من المساحة والإضاءة.

جولتنا انتهت هنا، ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في استكشاف أفكار أخرى القي نظرة على العنوان التالي:

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