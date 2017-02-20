110 متر مربع مفروش فقط بالأبيض والخشب

اليوم سنأخذك إلى منزل مع تاريخ طويل وعريق، منزل يوجد في مركز مدينة Bassano del Grappa. هذا المنزل تعرض للقصف خلال الحرب العالمية الثانية وتم أعادة بناؤه في عام 1964.

في هذا المقال سيقوم خبراء من ستوديو Didoné بتجديده بطريقة مختلفة ليصبح منزل معاصر مع الحفاظ على اللمسة التاريخية العريقة الموجودة في طيات جدرانه.