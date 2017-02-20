110 متر مربع مفروش فقط بالأبيض والخشب

اليوم سنأخذك إلى منزل مع تاريخ طويل وعريق، منزل يوجد في مركز مدينة Bassano del Grappa. هذا المنزل تعرض للقصف خلال الحرب العالمية الثانية وتم أعادة بناؤه في عام 1964.
في هذا المقال سيقوم خبراء من ستوديو Didoné بتجديده بطريقة مختلفة ليصبح منزل معاصر مع الحفاظ على اللمسة التاريخية العريقة الموجودة في طيات جدرانه.
اعتمد خبراء التجديد على تجنب عمليات الهدم وتغيير المساحات، حتى لا يخل بتوازن المنزل. بل على العكس حافظوا على اللمسة التاريخية وعلى نمط من الستينات، مع إدخال عناصر معاصرة.
في الصورة يمكننا أن نرى كيف، على سبيل المثال في غرفة المعيشة نرى التعايش والانسجام بين الطراز الحديث والإسكندنافي مع العناصر الأخرى ذات الطابع التاريخي، ليعطينا التأثير الممتع ما بين الماضي والحاضر.
في منطقة لتناول الطعام تم التقاط هذه الصورة الجميلة من قبل DAW. كراسي حول الطاولة مع خشبية والأرجل المعدنية. الإضاءة الطبيعية تلعب دور أساسي في جعل الغرفة اكثر إشراق وبهجة، مع الاستفادة الكاملة من الألوان الخفيفة للأرضيات الخشبية والجدران البيضاء.
دعنا ننتقل إلى المطبخ، كما ترى عزيزي القارئ الاندماج بين المطبخ وغرفة السفرة الشيء الذي يزيد من المساحات ويجعل الاستفادة من الإضاءة الطبيعية متاحة للمطبخ أيضا. المطبخ بجدرانه وخزنه البيضاء مع امتداد الأرضية الخشبية الموجودة في غرفة السفرة، سيجعل تلك المساحة تبدو بالوان فاتحه ومشرقة.
لا يسعلك أن تكون في المطبخ ولا تلاحظ هذا الرف في زاوية المطبخ الذي تم تنظيم وترتيب التوابل فيه بطريقة طبيعية وعفوية، مع تزويدة باحواض من النباتات العطرية، وتعليق حبل من الفلفل المجفف على مرأى من الجميع.
حان الوقت لاكتشاف غرفة النوم. غرفة النوم بمزيجها الأنيق بين اللون الأبيض والخشب أعطت اشرق وطراز هادئ مريح، مع كرسي هزاز بلون ابيض ليعطي اللمسة الكلاسيكية المميزة، وبساط من خيوط طبيعية بيضاء.
في الحمام لم يختلف كثير بالتأثيث باللون الأبيض والخشب، بل على العكس، فنلاحظ الخزانة من الخشب الخام مزودة بحوض نباتي لتجسيد الطبيعة والأرضية والجدران بلون ابيض لمزيد من المساحة والإضاءة.
جولتنا انتهت هنا، ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في استكشاف أفكار أخرى القي نظرة على العنوان التالي: