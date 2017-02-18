10 أشياء ينبغي عليك فعلها يومياً لجعل منزلك نظيفاً

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن أن تقوم بها لتجعل منزلك نظيفاً في يوم مخصص للنظافة كل أسبوع أو كل شهر وفقاً لقرارك، و لكن هل فكرت يوماً ما هي الأشياء التي ينبغي عليك القيام بها يومياً لتضمن بيت نظيف و متألق في كل يوم و ليس يوم التنظيف فقط ..
إليك 10 نصائح مؤثرة للغاية في نظافة و تألق منزلك يقدمها لك هوميفاي في السطور القليلة المقبلة و التي توضح لنا كيفية تنفيذ تلك النصائح بسهولة دون عناء و تبين لنا التأثير الفعلي الذي سيحدث لمنزلنا عندما نقوم بكل ذلك بانتظام ..
بعد ان تستخدم السرير يجب أن تقوم بترتيبه عن طريق إعادة الفرش بالطريقة الصحيحة كما في تلك الصورة و كذلك تنسيق الوسائد بشكل رسمي عن طريق استنادها على ظهر السرير ، و كل ذلك سيكون خلال دقيقتين أو أقل و لو تعودت على تلك النصيحة يومياً سيكون سريرك نظيفاً على الدوام و بالتالي مظهر الغرفة أكثر من رائع.
التهوية الجيدة للغرف هي عنوان النظافة و الصحةو هي اول نصيحة معنا اليوم لتضمن تألق منزلك في كل يوم، و كل ماعليك فعله لتحصل على منزل صحي أن تقوم بتجديد الهواء في كل غرفة مع بداية كل صباح و لفترة كافية .
طيب الرائحة في المطبخ أمر ضروري بعد كل استخدام فيجب عليك استخدام المعطرات الطبيعية و الفواحات و الشفاط الكهربائي لسحب الابخرة و رائحة الطعام بعد الانتهاء من تحضيره لخارج المطبخ تماماً، و كذلك عدم ترك أي أواني أو أغراض ليست مغسولة في حوض المطبخ فقط قم بغسيل كل شيء أول بأول مع تلميع الأسطح و الرفوف التي استخدمتها ، و ستنعم بمطبخ نظيف دائماً .
في الأسطح الزجاجية بشكل عام و خصوصاً التي توضع في الشرفات يمكنك المرور عليها بمنظف الزجاج مرة واحدة يومياً و بذلك ستضمن أنها ستكون لامعة على الدوام و صافية و تحمل مشهد رائع لما هو ورائها ، الشرفات تستحق منك تلك الدقائق البسيطة يومياً و ستلاحظ التألق و الفارق بنفسك .
قم بإزالة الاتربة و الغبار المتراكم حول الأرضيات و الأسطح الناعمة في منزلك و هذا عن طريق المكنسة الكهربائية أو عن طريق قطعة من الأسفنج و تمر بها على الأخشاب و الأسطح الرخامية مع استخدام ريشة الأتربة على الزخارف و الإكسسوارات و الرفوف .
لو كان لديك أي ركن مزدحم بالتفاصيل في منزلك فلابد أن توليه اهتماماً أكبر عن طريق التأكد من تنسيق كل المكونات المتوفرة فيه بعد كل استخدام مثل اماكن الغسيل ، ببساطة ازل الاتربة و لمع الاسطح و جفف أي سكب للمياة في محيطها . سيكون لديك مكان أنيق و غني بالتفاصيل في كل يوم .
على سطح المطبخ تتراكم الدهون و الاتربة و قطرات المياة أثناء تجضير و تجهيز الطعام لذا فبعد كل مرة تستخدم فيها المطبخ لابد أن تنظف السطح بالقماش المبلل و غسل الأطباق و إزالة أي وعاء من محيط الحوض تماماً و تخزنه في مكانه ثم بعد ذلك قم بمسح السطح بقماش جاف مما سيعزز اللمعان عليه و الذي غالباً يصمم من الجرانيت أو الرخام أو الاخشاب .
في غرفة المعيشة نقضي معظم أوقاتنا في المنزل نشاهد التلفاز أو نتحدث مع عائلتنا و ضيوفنا ، كل ذلك يسبب فوضى سواء في تنسيق وسائد الاثاث أو وقع الاتربة و الفضلات على السجاد و الارضيات و من هذا المنطلق يمكننا أن نخصص دقائق قليلة قبل النوم في كل يوم نزيل فيها أي فوضى موجودة في غرفة المعيشة بحيث يكون كل شيء منمقاً مع بداية اليوم التالي .
لو كنت كثير الشرفات و النوافذ و تطل على شوارع رئيسية فإن الأتربة و الأبخرة ستعرف طريقها لمنزلك بسهولة لذا عليك أن تقوم بتنفيض و إعادة ترتيب الوسائد و الاثاث و المفروشات التي تقبل أن تخزن الأتربة فيها مثل الفراء و القطيفة و القطن ، كل ماعليك فعله هو ان تقوم بنفض تلك المفروشات و المراتب بشكل بسيط للغاية بيديك ، لو فعلت ذلك مرة في كل يوم لن تصاب أي من مفروشاتك بالأتربة و ستظل نظيفة على الدوام .
تنظيف السجاد و القيام بكنس الفضلات يكون سهل باستخدام المكنسة الكهربائية في أقل من دقيقة بمجرد تمرير المكنسة على السجاد في نهاية كل يوم أو في الصباح و يمكنك أيضاً استخدام المكنسة الكهربائية في الأثاث ستقوم بدور رائع في شفط أي عوالق في المنسوجات و ستعيد لها بريقها .