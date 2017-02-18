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10 أشياء ينبغي عليك فعلها يومياً لجعل منزلك نظيفاً

Mohammed Awad Mohammed Awad
Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة المعيشة
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هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن أن تقوم بها لتجعل منزلك نظيفاً في يوم مخصص للنظافة كل أسبوع أو كل شهر وفقاً لقرارك، و لكن هل فكرت يوماً ما هي الأشياء التي ينبغي عليك القيام بها يومياً لتضمن بيت نظيف و متألق في كل يوم و ليس يوم التنظيف فقط ..

إليك 10 نصائح مؤثرة للغاية في نظافة و تألق منزلك يقدمها لك هوميفاي في السطور القليلة المقبلة و التي توضح لنا كيفية تنفيذ تلك النصائح  بسهولة دون عناء و تبين لنا التأثير الفعلي الذي سيحدث  لمنزلنا عندما نقوم بكل ذلك بانتظام ..

1- ترتيب السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بعد ان تستخدم السرير يجب أن تقوم بترتيبه عن طريق إعادة الفرش بالطريقة الصحيحة كما في تلك الصورة و كذلك تنسيق الوسائد بشكل رسمي عن طريق استنادها على ظهر السرير ، و كل ذلك سيكون خلال دقيقتين أو أقل و لو تعودت على تلك النصيحة يومياً  سيكون سريرك نظيفاً على الدوام و بالتالي مظهر الغرفة أكثر من رائع.

2- تهوية جيدة لجميع الغرف

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة المعيشة
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

التهوية الجيدة للغرف هي عنوان النظافة و الصحةو هي اول نصيحة معنا اليوم لتضمن تألق منزلك في كل يوم، و كل ماعليك فعله لتحصل على منزل صحي أن تقوم بتجديد الهواء في كل غرفة مع بداية كل صباح و لفترة كافية .

3- طيب الرائحة في مطبخك مع عدم ترك أي أثار لأطباق أو أواني من المساء

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

طيب الرائحة في المطبخ أمر ضروري  بعد كل استخدام فيجب عليك استخدام المعطرات الطبيعية و الفواحات و الشفاط الكهربائي لسحب الابخرة و رائحة الطعام بعد الانتهاء من تحضيره لخارج المطبخ تماماً، و كذلك عدم ترك أي أواني أو أغراض ليست مغسولة في حوض المطبخ فقط قم بغسيل كل شيء أول بأول  مع تلميع الأسطح و الرفوف التي استخدمتها ، و ستنعم بمطبخ نظيف دائماً .

4- غسيل الشرفات و تلميع الزجاج

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

في الأسطح الزجاجية بشكل عام و خصوصاً التي توضع في الشرفات  يمكنك المرور عليها بمنظف الزجاج مرة واحدة يومياً و بذلك ستضمن أنها ستكون لامعة على الدوام و صافية و تحمل مشهد رائع لما هو ورائها ، الشرفات تستحق منك تلك الدقائق البسيطة يومياً و ستلاحظ التألق و الفارق بنفسك .

5- إزالة الغبار

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قم بإزالة الاتربة و الغبار المتراكم حول الأرضيات و الأسطح الناعمة في منزلك و هذا عن طريق المكنسة الكهربائية أو عن طريق قطعة من الأسفنج و تمر بها على الأخشاب و الأسطح الرخامية مع استخدام ريشة الأتربة على الزخارف و الإكسسوارات و الرفوف .

6- نسق الركن المزدحم في المنزل

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لو كان لديك أي ركن مزدحم بالتفاصيل في منزلك فلابد أن توليه اهتماماً أكبر عن طريق التأكد من تنسيق كل المكونات المتوفرة فيه بعد كل استخدام مثل اماكن الغسيل ، ببساطة  ازل الاتربة و لمع الاسطح و جفف أي سكب للمياة في محيطها . سيكون لديك مكان أنيق و غني بالتفاصيل في كل يوم .

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7- إزالة الفوضى من أسطح المطبخ

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

على سطح المطبخ تتراكم الدهون و الاتربة و قطرات المياة أثناء تجضير و تجهيز الطعام لذا فبعد كل مرة تستخدم فيها المطبخ لابد أن تنظف السطح بالقماش المبلل و غسل الأطباق و إزالة أي وعاء من محيط الحوض تماماً  و تخزنه في  مكانه ثم بعد ذلك قم بمسح السطح بقماش جاف مما سيعزز اللمعان عليه و الذي غالباً يصمم من الجرانيت أو الرخام أو الاخشاب .

8- إزالة الفوضى من غرفة المعيشة

Living room homify غرفة المعيشة
homify

Living room

homify
homify
homify

في غرفة المعيشة نقضي معظم أوقاتنا في المنزل نشاهد التلفاز أو نتحدث مع عائلتنا و ضيوفنا ، كل ذلك يسبب فوضى سواء في تنسيق وسائد الاثاث أو وقع الاتربة و الفضلات على السجاد و الارضيات و من هذا المنطلق يمكننا أن نخصص دقائق قليلة قبل النوم في كل يوم نزيل فيها أي فوضى موجودة في غرفة المعيشة بحيث يكون كل شيء منمقاً مع بداية اليوم التالي .

9- تنفيض المراتب و المفروشات

Cosy Home House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Cosy Home

House Envy
House Envy
House Envy

لو كنت كثير الشرفات و النوافذ و تطل على شوارع رئيسية فإن الأتربة و الأبخرة ستعرف طريقها لمنزلك بسهولة لذا عليك أن تقوم بتنفيض و إعادة ترتيب الوسائد و الاثاث و المفروشات التي تقبل أن تخزن الأتربة فيها مثل الفراء و القطيفة و القطن ، كل ماعليك فعله هو ان تقوم بنفض تلك المفروشات و المراتب بشكل بسيط للغاية بيديك ، لو فعلت ذلك مرة في كل يوم لن تصاب أي من مفروشاتك بالأتربة و ستظل نظيفة على الدوام .

10 – تنظيف السجاد و التقاط الفضلات منه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تنظيف السجاد و القيام بكنس الفضلات يكون سهل باستخدام المكنسة الكهربائية في أقل من دقيقة بمجرد تمرير المكنسة على السجاد في نهاية كل يوم أو في الصباح و يمكنك أيضاً استخدام المكنسة الكهربائية في الأثاث ستقوم بدور رائع في شفط أي عوالق في المنسوجات و ستعيد لها بريقها .

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منزلك نظيف على الدوام

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