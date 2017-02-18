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تعلم فن توزيع الأثاث من هذه الشقة الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
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الميزانية ليست عائقاً بعد الآن في طريق أناقة منزلك ، حيث يستعرض معنا هوميفاي اليوم مشروعاً رائعاً  لشقة بسيطة في بولونيا الإيطالية   نجح MICHELA GALLETTI أخصائي الترتيب المنزلي في الحصول على نتيجة رائعة  في تنسيقها و الترتيب الكامل لكل المساحات المتوفرة في تلك الشقة متغلباً على ضيق المساحة  و قلة الإضاءة و عوائق كثيرة و  كل ذلك بميزانية ضئيلة للغاية بعيدة عن الزخرفة الزائدة و البهرجة التي تفوق الحاجة .

إليكم التفاصيل الرائعة لتلك الشقة المليئة بالأفكار القابلة للاقتباس ..

الغرفة الرئيسية

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

في تلك الشقة البسيطة نجد أن التركيز و الثقل في التصميم يتجمع في منطقة المسطح الرئيسي التي تبدأ من المدخل مروراً بممر طويل ينتهي للنافذة و كل تلك المساحة استغلت بشكل مبسط للغاية حيث تم استخدام كنبة واحدة و قطعة سجاد كغرفة معيشة و بجوارهم سفرة لفردين بسيطة و معاد تدويرها أما الأرضيات فكانت من بلاط سيراميك من لون واحد لتضمن الشعور الجيد بالمساحة في كل المسطح الذي لا يزال يحمل لنا الكثير من المفاجآت .

اللون الأبيض

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

اعتمد المصمم على اللون الأبيض في الجدران و جاء اللون الأسود في الأثاث الخشبي مثل السفرة و الكراسي متناغماً بدرجة كبيرة مع الإكسسوارات البسيطة التي تحاكيه سواء في براويز الجدران أو في سجاد الأرضيات .

الضوء

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

تم التغلب على مشكلة نقص الإضاءة الطبيعية بطريقة جيدة حيث نشر المصمم المصابيح البيضاء القوية في كل الأركان تقريباً بداية بالنجفة الكبيرة و مروراً بالجدران و الممرات مما ظهر جلياً في الانعكاسات التي زادت بقوة بسبب انتشار الأبيض في أغلبية التصميم .

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فاصل جداري

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

هناك فاصل خرساني رفيع السمك يفصل بين مكان غرفة المعيشة التي يوجد فيها  الاريكة و السفرة و بين الشرفة الخشبية التي تعتبر المنفذ الأكبر في الشقة و التي زينت بستائر بيضاء أيضاً تسمح بمرور الضوء و الهواء النقي للداخل  و لنا أن نلاحظ الفارق بين قوة الضوء الطبيعي أمام الشرفة و بين الإبداع في استخدام الضوء الابيض في المكان الداخلي الذي لايصل إليه الضوء فأصبحت الامور متوازنة تماماً .

مطبخ غير كامل

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

في هذا المطبخ محاكاة بسيطة للمطابخ التي قد يعتمد عليها في أي منزل و الخطأ الذي نجده هنا هو عدم وضوح مكان للحوض أو مصدر المياة بالرغم من توفر أماكن للطعام و سفرة ملحقة ببار يصلحان للتناول و لكن هناك قصور شديد في تصميم الأماكن الازمة للتحضير . بالرغم من توفر مساحة كافية للغاية لاستبدال احدى العناصر بحوض و رف جرانيتي صغير و غير مكلف

سفرة المطبخ

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

استخدمت في هذا المطبخ الناقص بعض الكماليات التي يمكن أن تكون هامة لو اغفلنا فكرة التحضير و التناول التي تحدثنا عنها في الصورة السابقة و لكن موضع السفرة الصغيرة بجوار الشرفة جيد و موفق و كذلك عدم اهدار المساحة حولها و السماح بوجود ممر مناسب للشرفة موفق أيضاً .

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غرفة النوم

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

غرفة انلوم لم تأت بجديد من باب الالوان و الارضيات فهو السيراميك و هو اللون الأبيض في الحوائط و الإكسسوار الأبيض ذو الإطار الاسود مثل الخارج تماماً، و سرير مناسب و أباجورة مفردة قوية و يقوي موقف الضوء عموماً في تلك الغرفة وجود شرفة مناسبة و ستائر خفيفة تسمح بزيادة ظهور الغرفة بمظهر مشرق مناسب لها و لمساحتها ، و توفير كبير في الميزانية يظهر في مكونات مثل حامل الأباجورة و في إكسسوار الحوائط الصامت و في اللمبة المفردة على الجانب الآخر من السرير .

المفروشات

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

المفروشات في الشقة معظمها من اللون الابيض و بدرجات تميل للكريمي قليلاً و في المجمل تنسيق و تدرج الالوان في وسائد السرير هما أبرز ما يمكن الوقوف أمامه و اقتباسه هنا

الحمام

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager حمام
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

الحمام من أجمل الغرف التي صممت في هذا المنزل من حيث الألوان و حسن اختيار التنسيق في الادوات الصحية  و حجمها الصغير المناسب للمساحة  و كذلك التوفيق  في وضع الأكسسوارات مثل المرآة و المائدة الخشبية ذات العجلات المعدنية.

تفاصيل صغيرة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager بيت زجاجي
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

من أروع التفاصيل في تلك الشقة استخدام الإكسسوارات فيها بطريقة رقيقة و مناسبة لألوانها و روح تصميمها البسيط، النباتات كانت لها نصيباً كبيراً في الانتشار في أكثر من مكان خصوصاً بجوار النوافذ و الشرفة الرئيسية  .

التفاصيل الصغيرة بألوان ذات أهداف زخرفية منطقية

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

و من ضمن التفاصيل الصغيرة استخدام الشموع ذات الألوان المعاكسة لانتشار اللون الأبيض في التفاصيل العديدة التي تناولناها أثناء جولتنا في هذه الشقة الجميلة و كذلك استخدام أطباق من نفس لون و نقشة السجاد 

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

و كذلك استخدم إكسسوار الحروف و  الخشب بشكل رائع على الرفوف البسيطة التي لم تكن منتشرة في الغرف و لكنها كانت على استحياء بجوار عناصر أخرى مثل الشرفة أو في الحمام و لو دققنا في لونه سنلاحظ أنه من نفس الدرجات تقريباً الفاتح و الغامق و التي استخدمت في المطبخ 

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