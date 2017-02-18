تعلم فن توزيع الأثاث من هذه الشقة الصغيرة

غرفة انلوم لم تأت بجديد من باب الالوان و الارضيات فهو السيراميك و هو اللون الأبيض في الحوائط و الإكسسوار الأبيض ذو الإطار الاسود مثل الخارج تماماً، و سرير مناسب و أباجورة مفردة قوية و يقوي موقف الضوء عموماً في تلك الغرفة وجود شرفة مناسبة و ستائر خفيفة تسمح بزيادة ظهور الغرفة بمظهر مشرق مناسب لها و لمساحتها ، و توفير كبير في الميزانية يظهر في مكونات مثل حامل الأباجورة و في إكسسوار الحوائط الصامت و في اللمبة المفردة على الجانب الآخر من السرير .