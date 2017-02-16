أناقة عصرية في شقة شبابية صغيرة

الأبيض والإشراقة الطبيعية.. المزيج المثالي للمساحات الصغيرة، خاصة في شقة شبابية عصرية، تتمتع ببساطة متناهية في تفاصيلها القليلة التي تنم عن ذكاء المصمم، مع أرضية خشبية تُضفي دفئًا على أجوائها.
نأخذكم اليوم في هوميفاي، في جولة هادئة وأنيقة، بين أجزاء شقة شبابية بتصميم عصري من تنفيذ DESIGNSTUDIO LIM، مع بعض اللمسات الديكورية المبتكرة التي تمنح الشقة طابعًا شخًصيًا فريدًا
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تتمتع غرفة المعيشة بالمزيج المثالي للمساحات الصغيرة، حيث الجدران البيضاء النظيفة، والإشراقة الطبيعية القوية، مما يمنحها اتساعًا وهميًا خاصة مع اتباع أسلوب المينيمال باختيار أريكة كبيرة وحيدة، يستند إلى الجدار المقابل لها رف صغير يحمل شاشة مسطحة كبيرة، فيما تبقى المساحة المتبقية خالية لمزيد من الاتساع والفضاء المريح.
صممت غرفة المعيشة لتتألق ببساطتها وأرضيتها الخشبية، فخلت من التفاصيل الديكورية، فيما عدا هذا الرف الخشبي المعلق على الجدار كطريقة ذكية وغير مكلفة لتصميم ركن خاص للتفاز. وتتضح اللمسات البسيطة الذكية غير المكلفة أيضًا، في تلك المنضدة الخشبية ذات المستويين، وقصرية الزرع في الجانب الأخر.
من الزاوية الأخرى، يمكننا ملاحظة أن غرفة المعيشة جزء من مساحة مفتوحة تغلفت بالأبيض، وقد خلت من الأبواب، فقط جدران غير مكتملة لفصل جزئي وبعص الخصوصية، فيما مثلت الأرضية الخشبية الرفيق الدافئ لكسر برودة اللون الأبيض، إلى جانب اللمسات الزرقاء في المطبخ التي تطل من بعيد على غرفة المعيشة.
نصل إلى المطبخ، حيث الأزرق الداكن يغطي خزائنها التي اتخذت شكل حرف L، مع سطح أبيض أنيق يتماشى مع الجدران التي تزينت باثنين من الأرفف المعلقة بذات اللون، فيما تزين السقف بصف من المصابيح الصغيرة البسيطة، التي تضيئ المطبخ بقوة ، لرؤية أوضح، مع مصباح وحيد فوق الجزء الصغير المستخدم كمنضدة لتقديم الطعام وإعداده.
يتمتع المطبخ بإشراقة طبيعية قوية، تمنحه مزيدًا من الاتساع البصري، بفضل تلك الأبواب الزجاجية التي تطل على شرفة تم استغلالها بذكاء كجزء إضافي للمطبخ الصغير، حيث تضمن الثلاجة مع منضدة صغيرة، فيما تم إغلاقها من الداخل أيضًا بنوافذ زجاجية لعدم حجب الإضاءة.
ببساطة بالغة، تم تصميم غرفة النوم تلك من الأخشاب الفاتحة، لتضمن فقط سرير وتسريحة كبيرة مع عدة أدراج، ومرآة كبيرة، مع إطار خشبي، وبوف صغير للتأنق قبل سهرة ممتعة.
مع كل هذا الأبيض الذي احتضن الجدران والسقف، كان لزامًا إضفاء بعض الدفئ من خلال الأرضية الخشبية، فيما تتمتع الغرفة بإضاءة وتهوية جيدة، بفضل النوافذ الزجاجية.
مرة أخرى، يوظف المصمم ذكائه في هذا المنزل، حيث تم تزيين الجدار المواجه لنا بباب خشبي قابل لإنزلاق، يبدو كلمسة ديكورية عندما يُغلق، ولكنه في الحقيقة يخفي وراءه حمام خاص صغير.
برغم المساحة غير الكبيرة للمنزل، إلا إنه تم تخصيص الغرفة الأكبر مساحة تقريبًا، لتصبح خزانة ملابس واسعة، ومليئة بالمساحات التخزينية، وهو ما يُضفي طابعًا شخصيًا على تصميم المنزل، ويؤكد على حب أصحابه للأناقة.
استمر الأبيض في زحفه على الجدران والسقف، وكذلك استمر الخشب في مرافقته في الأرضية، مع إضاءة طبيعية قوية كسائر الغرف، وخزانات خشبية تحتل كل سنتيمتر من الجدار، وقد صممت بدون ظهر، ليُصبح الجدار ظهرًا لها، وهي طريقة أخرى في توفير المال بذكاء!
ننهي جولتنا في الحمام، الذي اكتسى بالأبيض بالكامل، فيما عدا الأرضية السيراميكية باللون الرمادي الداكن لكسر حدة الأبيض، وقد جمع الحمام بين حوض الاستحمام والكابينة الزجاجية في تصميم واحد، ليدل مرة أخرى على ذكاء المصمم في استغلال المساحات والقدرة على منح المنزل اتساعًا بصريًا بكل سهولة.
اختيرت مرافق الحمام بأحجام صغيرة، واستبدلت الخزانة الخشبية المعتادة أسفل الحوض، بخزائن خفية تختبئ خلف ألواح المرايا في الأعلى، مع رف سيراميكي داخل الجدار، فوق الحوض مباشرة.
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