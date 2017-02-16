أناقة عصرية في شقة شبابية صغيرة

الأبيض والإشراقة الطبيعية.. المزيج المثالي للمساحات الصغيرة، خاصة في شقة شبابية عصرية، تتمتع ببساطة متناهية في تفاصيلها القليلة التي تنم عن ذكاء المصمم، مع أرضية خشبية تُضفي دفئًا على أجوائها.

نأخذكم اليوم في هوميفاي، في جولة هادئة وأنيقة، بين أجزاء شقة شبابية بتصميم عصري من تنفيذ DESIGNSTUDIO LIM، مع بعض اللمسات الديكورية المبتكرة التي تمنح الشقة طابعًا شخًصيًا فريدًا

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