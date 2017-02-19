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9 أشياء لن تحتاجها فى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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اثناء تصميم المنزل واختيار ديكوراته وتفاصيل الأثاث  احياناُ نتخيل أن هناك اشياء لا نسطيع أن نستغنى عنها  فى ديكور المنزل، ولكن فى حقيقة  الأمر انت تستطيع ان تستغنى عنها بكل سهولة  وهى بلا فائدة وتعيق المساحات داخل المنزل لديك، لذلك سنقدم لك اليوم فى هوميفاى 9 أشياء يمكنك الاستغناء عنها بسهولة فى ديكور منزلك.

1- الكرسي الكبير

APARTAMENTO GUAÍBA, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

من المؤكد أن الكرسي من اللمسات الساحرة التى تضيف اناقة على غرفة المعيشة، ولكن هل فكرت يوماً فى التخلى عنه؟ خاصةً أن اذا كانت مساحة الغرف لديك صغيرة  فالكراسي تستهلك من مساحات الغرف كثيراً، لذل اذا كانت مساحة غرفة المعيشة لديك محدودة يمكن ان تكتفى فقط بوجود أريكة مريحة وهناك خيارات وتصميمات عصرية للكراسى الصغيرة اذا كنت تريد أضافة واحد فى الغرفة.

2- مكتبة التليفزيون

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

انت لست بحاجة إلى مكتبة تليفزيون فى غرفة المعيشة اذا كانت المساحة لديك لا تسمح بوجود مكتبة للتليفزيون، ففى غرف المعيشة الصغيرة يفضل اختيار حامل للتليفزين بدلاً من المكتبة سيوفر لك المساحات وفى نفس الوقت سيعطيك فرصة أضافة أرفف للتخزين وأضافة الديكورات.

3- غرفة سفرة مستقلة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

من الإتجاهات الحديثة فى التصميم هى دمج الغرف معاً  كغرفة المعيشة، السفرة والمطبخ حفاظاً على المساحات وخاصةً فى المنازل ذات المساحات الصغيرة، لذلك اذا كانت مساحة المنزل لديك محدودة  فأنت لست بحاجة إلى غرفة سفرة مستقلة يمكنك دمجها مع غرفة المعيشة أو المطبخ على سبيل المثال، فكما نرى هنا حفاظاً على المساحات قام المصمم بدمج غرفة السفرة مع المطبخ وللمسة من الشفافية قام المصمم بتصميم أطار زجاجى للمطبخ.

4- الكومودينو

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

الكومودينو ليس دائماً خياراً مثالياً فى غرف النوم خاصةً اذا كانت المساحات فى الغرفة صغيرة، فهو يحد من مساحات الغرفة الخاصة ويقللها، لذلك يمكنك الاستغناء عنه حتى لا تربك المساحات فى غرفتك اذا كانت محدودة المساحة.

5- التسريحة الكبيرة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

استغنى عن التسريحة الكبيرة فى غرفة نومك   فهى أيضاً ستقلل من المساحات فى غرفة نومك اذا كانت صغيرة ومحدودة، وعوضاً عنها يمكنك الاستعانة بتسريحة ضغيرة أو ارفف وستقوم بنفس فكرة التخزين.

6- الأباجورة

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

من الأشياء التى يمكنك أيضاً الاستغناء عنها هى الأباجورات فى غرف النوم أو غرفة المعيشة، فتلك الفكرة أصبحت تقليدية جداً للأضاءة ويمكنك عوضاً عنها استخدام سبوتات السقف أو بيت النور وستحصل على إطلالة اضاءة مميزة.

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7- الزهور والنباتات كبيرة الحجم

Senna, Bernardo Senna Design Bernardo Senna Design غرفة المعيشةمخزن
Bernardo Senna Design

Bernardo Senna Design
Bernardo Senna Design
Bernardo Senna Design

انت لست بحاجة إلى زهور ونباتات ذات حجم كبير لأضافة لمسة من الطبيعة فى منزلك، فبعض قصارى النباتات والزهور الصغيرة ستعطيك لمسة من جمال طبيعة أيضاً فى منزلك ولن تستهلك مساحات كثيرة على عكس  قصارى النباتات والزهور الكبيرة التى تجعل مساحة المنزل لديك محدودة.

8- الوسائد الصغيرة الكثيرة

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة طوب Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

وجود الوسائد الصغيرة على الأريكة فى غرفة المعيشة أو فى غرفة النوم من المؤكد انها من اللمسات المميزة التى تصيف لمسة من الراحة والأناقة ايضاً، لكن الحقيقة أن وجود الوسائد الصغيرة بكثرة يشعرك بالفوضى وبالتالى تشعر أيضاُ بضيق المساحات، لذلك اعتمد على اختيار وسائد مناسبة لحجم الأريكة أو السرير.

9- الطابعات فى غرفة المكتب

Escritório de Arquitetura Passo3, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

اذا كانت غرفة المكتب الخاصة بك محدودة المساحة لا تضيف طابعة ورق فى المكتب  فهى ستعيق المساحات داخل الغرفة.

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