9 أشياء لن تحتاجها فى منزلك

من المؤكد أن الكرسي من اللمسات الساحرة التى تضيف اناقة على غرفة المعيشة، ولكن هل فكرت يوماً فى التخلى عنه؟ خاصةً أن اذا كانت مساحة الغرف لديك صغيرة فالكراسي تستهلك من مساحات الغرف كثيراً، لذل اذا كانت مساحة غرفة المعيشة لديك محدودة يمكن ان تكتفى فقط بوجود أريكة مريحة وهناك خيارات وتصميمات عصرية للكراسى الصغيرة اذا كنت تريد أضافة واحد فى الغرفة.