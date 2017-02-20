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15 تصميم رائعة لترويسة السرير الأمامية

Heba khlili Heba khlili
SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة نوم
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يعطي اللوح الأمامي لأسرة غرف نوم شخصية مميزة لغرفة النوم، لا سيما إذا كانت أصلية، وقد لا تكون مهمة اختيار الألواح الأمامية للسرير في بعض الأحيان سهلة، بل نفضل اختيار الأسلوب الأسهل والمضمون.
الألواح الأمامية لغرف النوم في مقالنا لليوم الحالي تمتلك بعض الخصائص المميزة: الراحة، والنضارة، والبشاشة والأناقة. الأسرة مع اللوح الأمامي تتنوع ما بين الطراز الإسكندنافي والبحر الأبيض المتوسط والريفي ، إلى الانتقائي وأيضا، طراز الحد الأدنى والحديث.

ما الذي تأخذه بالاعتبار عند اختيار اللوح الأمامي للسرير؟ أولا، يجب أن يكون في حالة توازن مع حجم الغرفة، في المقابل، من المهم أن تأخذ بالاعتبار الجدار الذي سيدعم اللوح، أيضا إطارات اللوح الأمامي للسرير تأخذ بالاعتبار، يجب أن تندمج بانسجام مع بقية مكونات السرير من الفرش والوسائد والألوان. قد يكون اللوح الأمامي محايدة أو بعدة الوان، كما يجب اخذ بعض الخصائص الأخرى مثل الملمس والشكل والمواد والتصميم بالاعتبار.

في هذا الكتاب سنرى تعدد للألواح الأمامية للسرير من حيث المواد المستخدمة من الحديد المطاوع، أو الخشب المغطاة بقماش، ولكل منها بصمتها الخاصة!

1. عناصر غير تقليدية للوح الأمامي السرير

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

يعتبر اللوح الأمامي مهما بلغ الأمر بالنهاية عنصر زخرفي فريد. أي انك أنت الوحيد الذي تقرر ما تحب لتزيين غرفة نومك، وان تختار العنصر العملي  لاحتياجاتك.

2. اللوح الأمامي المنجد لغرفة نوم انتقائية

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

يعزز اللوح الأمامي الحيز في غرفة النوم ويجعلها اكثر فخامة وركازه. أسلوب التجنيد يجلب الأناقة دون ضجة لغرفة نوم بسيطة.

3. الانسجام مع اللوح الأمامي الذي يحتل كامل عرض الحائط

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

اقتراح فتي وغير مألوف، الذي يظهر لمسة ريفية من الخشب للوح الأمامي، أعطت تضارب بين دفء الخشب مع نغمات الجدار الأزرق الباردة.

4. الاستفادة من سقف مرتفع مع لوح أمامي شخصي جدا!

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo غرفة نوم
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

الجدران المكشوفة في كثير من الأحيان تزيل الانسجام في المناطق المحيطة بها. تذكر أن الديكور هو انسجام ووئام لجميع المستويات من المساحة.

5.لمسة من اللون لتحقيق التوازن المثالي

Atrevido Ático para Soltera en Colores Blanco, Negro y Naranja, Artur Akopov Artur Akopov غرفة نوم
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

في غلبة اللون الرمادي الداكن والأبيض لغرفة النوم هذه، يتم التعويض باللون البرتقالي الكهربائي مع اللوحة والمصباح في عمل كمال للالوان، تصميم من قبل Artur Akopov.

6. تأثير الطراز العتيق لغرف نوم غير منظمة

Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

التناقض بين القديم والحاضر هو جزء من نمط الديكور فريدة النتائج. لوح امامي مع الخشب العتيق  في لون واحد، رائعة.

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7. الطراز الشرقي

Zig Zag bed room キリコ設計事務所 غرفة نوم
キリコ設計事務所

Zig Zag bed room

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

بساطتها باستخدام الخشب الطبيعي، الذي يجلب هدوء للتصميم الداخلي. هذا اللوح بهذه الفراغات العرضية المتباعدة، يوفر الإحساس المريح.

8. سرير من الحديد مع الألواح الأمامية المدمجة

kleine Musterwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

بعض الألواح هي جزء من السرير، كما في المثال من Karin Armbrust. 

9 . الحديد المطاوع لأنماط استعمارية أو كلاسيكية

Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group غرفة نوم
Mebius Group

Mebius Group
Mebius Group
Mebius Group

هذا السرير الحديدي مع اللوح الأمامي، يذكرنا بالأفلام من العصور القديمة حيث السرير كثير الزخرفة.

10. مستقبلية

Mieszkanie Wilanów, Devangari Design Devangari Design غرفة نوم
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

مثال على لوح أمامي يتكيف مع أساليب متنوعة من غرفة. الرمادي هو اللمسة الجذابة ستطابق دائما ما تفعله في غرفة النوم الخاصة بك.

11. كصندوق الفاكهة

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci غرفة نوم
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

يبدو أن PALET Architekcino نمط من انماط الألواح الأمامية السرير المصنوع من صناديق الخشب. ومع ذلك، فإنه هو واحد من أفضل النماذج.

12. النمط العتيق

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

مما لا شك فيه، أن هذا اللوح الأمامي يبدو وكأنه شاشة مطوية عتيقة. تعرض عليها جميع الذكريات العربية الجميلة.

13. لعشاق الريفي

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 غرفة نوم
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

سهولة تشكيل الخشب للألواح الأمامية للسرير تسمح بعمل تموجات علوية وسفلية كأمواج البحر، وهذه طريقة للتواصل مع الطبيعة بطريقة مستدامة.

14. اللوح الأمامي المقسم

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting غرفة نوم
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

هذا اللوح الأمامي يؤمن لكل الخصوصي لجزئه السفلي المسطح، أما جزء العلوي فيؤمن التهوية والإضاءة.

15.الخشب في الألوان المتناقضة

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة نوم
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

شكل نموذجي يمكن استخدامها للمسة ملفتة وجميلة في غرفة النوم، استخدم هذا الشكل النموذجي للوح الأمامي، مثل هذه اللمسة المرجانية المليئة بالحياة.

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