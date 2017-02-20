15 تصميم رائعة لترويسة السرير الأمامية

يعطي اللوح الأمامي لأسرة غرف نوم شخصية مميزة لغرفة النوم، لا سيما إذا كانت أصلية، وقد لا تكون مهمة اختيار الألواح الأمامية للسرير في بعض الأحيان سهلة، بل نفضل اختيار الأسلوب الأسهل والمضمون.
الألواح الأمامية لغرف النوم في مقالنا لليوم الحالي تمتلك بعض الخصائص المميزة: الراحة، والنضارة، والبشاشة والأناقة. الأسرة مع اللوح الأمامي تتنوع ما بين الطراز الإسكندنافي والبحر الأبيض المتوسط والريفي ، إلى الانتقائي وأيضا، طراز الحد الأدنى والحديث.
ما الذي تأخذه بالاعتبار عند اختيار اللوح الأمامي للسرير؟ أولا، يجب أن يكون في حالة توازن مع حجم الغرفة، في المقابل، من المهم أن تأخذ بالاعتبار الجدار الذي سيدعم اللوح، أيضا إطارات اللوح الأمامي للسرير تأخذ بالاعتبار، يجب أن تندمج بانسجام مع بقية مكونات السرير من الفرش والوسائد والألوان. قد يكون اللوح الأمامي محايدة أو بعدة الوان، كما يجب اخذ بعض الخصائص الأخرى مثل الملمس والشكل والمواد والتصميم بالاعتبار.
في هذا الكتاب سنرى تعدد للألواح الأمامية للسرير من حيث المواد المستخدمة من الحديد المطاوع، أو الخشب المغطاة بقماش، ولكل منها بصمتها الخاصة!
يعتبر اللوح الأمامي مهما بلغ الأمر بالنهاية عنصر زخرفي فريد. أي انك أنت الوحيد الذي تقرر ما تحب لتزيين غرفة نومك، وان تختار العنصر العملي لاحتياجاتك.
يعزز اللوح الأمامي الحيز في غرفة النوم ويجعلها اكثر فخامة وركازه. أسلوب التجنيد يجلب الأناقة دون ضجة لغرفة نوم بسيطة.
اقتراح فتي وغير مألوف، الذي يظهر لمسة ريفية من الخشب للوح الأمامي، أعطت تضارب بين دفء الخشب مع نغمات الجدار الأزرق الباردة.
الجدران المكشوفة في كثير من الأحيان تزيل الانسجام في المناطق المحيطة بها. تذكر أن الديكور هو انسجام ووئام لجميع المستويات من المساحة.
في غلبة اللون الرمادي الداكن والأبيض لغرفة النوم هذه، يتم التعويض باللون البرتقالي الكهربائي مع اللوحة والمصباح في عمل كمال للالوان، تصميم من قبل Artur Akopov.
التناقض بين القديم والحاضر هو جزء من نمط الديكور فريدة النتائج. لوح امامي مع الخشب العتيق في لون واحد، رائعة.
بساطتها باستخدام الخشب الطبيعي، الذي يجلب هدوء للتصميم الداخلي. هذا اللوح بهذه الفراغات العرضية المتباعدة، يوفر الإحساس المريح.
بعض الألواح هي جزء من السرير، كما في المثال من Karin Armbrust.
هذا السرير الحديدي مع اللوح الأمامي، يذكرنا بالأفلام من العصور القديمة حيث السرير كثير الزخرفة.
مثال على لوح أمامي يتكيف مع أساليب متنوعة من غرفة. الرمادي هو اللمسة الجذابة ستطابق دائما ما تفعله في غرفة النوم الخاصة بك.
يبدو أن PALET Architekcino نمط من انماط الألواح الأمامية السرير المصنوع من صناديق الخشب. ومع ذلك، فإنه هو واحد من أفضل النماذج.
مما لا شك فيه، أن هذا اللوح الأمامي يبدو وكأنه شاشة مطوية عتيقة. تعرض عليها جميع الذكريات العربية الجميلة.
سهولة تشكيل الخشب للألواح الأمامية للسرير تسمح بعمل تموجات علوية وسفلية كأمواج البحر، وهذه طريقة للتواصل مع الطبيعة بطريقة مستدامة.
هذا اللوح الأمامي يؤمن لكل الخصوصي لجزئه السفلي المسطح، أما جزء العلوي فيؤمن التهوية والإضاءة.
شكل نموذجي يمكن استخدامها للمسة ملفتة وجميلة في غرفة النوم، استخدم هذا الشكل النموذجي للوح الأمامي، مثل هذه اللمسة المرجانية المليئة بالحياة.
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