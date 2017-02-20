15 تصميم رائعة لترويسة السرير الأمامية

يعطي اللوح الأمامي لأسرة غرف نوم شخصية مميزة لغرفة النوم، لا سيما إذا كانت أصلية، وقد لا تكون مهمة اختيار الألواح الأمامية للسرير في بعض الأحيان سهلة، بل نفضل اختيار الأسلوب الأسهل والمضمون.

الألواح الأمامية لغرف النوم في مقالنا لليوم الحالي تمتلك بعض الخصائص المميزة: الراحة، والنضارة، والبشاشة والأناقة. الأسرة مع اللوح الأمامي تتنوع ما بين الطراز الإسكندنافي والبحر الأبيض المتوسط والريفي ، إلى الانتقائي وأيضا، طراز الحد الأدنى والحديث.

ما الذي تأخذه بالاعتبار عند اختيار اللوح الأمامي للسرير؟ أولا، يجب أن يكون في حالة توازن مع حجم الغرفة، في المقابل، من المهم أن تأخذ بالاعتبار الجدار الذي سيدعم اللوح، أيضا إطارات اللوح الأمامي للسرير تأخذ بالاعتبار، يجب أن تندمج بانسجام مع بقية مكونات السرير من الفرش والوسائد والألوان. قد يكون اللوح الأمامي محايدة أو بعدة الوان، كما يجب اخذ بعض الخصائص الأخرى مثل الملمس والشكل والمواد والتصميم بالاعتبار.

في هذا الكتاب سنرى تعدد للألواح الأمامية للسرير من حيث المواد المستخدمة من الحديد المطاوع، أو الخشب المغطاة بقماش، ولكل منها بصمتها الخاصة!