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20 حديقة رخيصة وسهلة يمكنك تنفيذها بنفسك

آية علم الدين آية علم الدين
Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften حديقة
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لقد حان الوقت لتطويرحديقتك قليلًا، ولكن لا داعي للذعر إذا كنت تعتبر نفسك بستاني هاوِِ أو من هؤلاء الذين يحبون إنجاز مهام المنزل بأنفسهم، فإننا قد وجدنا بعض المشاريع المذهلة والبارعة  التي سوف تساعدك في ذلك.

وقد اخترنا هذه الأفكار بحيث يستطيع أي شخص بأي ميزانية أن ينجزها، لذا فإنه لو كنت تنتوي أن تقضي العطلة الأسبوعية في إنجاز شئ جميل في حديقتك، فعليك بقراءة هذا الموضوع و الاستعداد والتخطيط لتجديد منزلك بالاستعانة به!

1. قم بإنشاء عدة شواء ريفية

outdoor cooking area wood-fired oven حديقة outdoor kitchen,pizza oven,bbq
wood-fired oven

outdoor cooking area

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

بنيت من الطوب، للشواء في جميع الأحوال الجوية.

2. اصنع ممر حديقة خشبي

Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften حديقة
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

مصنوع من الباليتات الخشبية.

3. اصنع أرجوحة خشبية في الحديقة

GERONIMO - a monkey swing Green Oak Furniture Ltd حدائقأثاث
Green Oak Furniture Ltd

GERONIMO – a monkey swing

Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd

مصنوعة من قطعة واحدة من الخشب وبعض الأحبال.

4. أنشئ حمام للطيور

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature Primrose حدائقديكورات واكسسوارات
Primrose

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature

Primrose
Primrose
Primrose

مصنوع من نافورة معادة الاستخدام.

5. اصنع أحواض زرع

Vintage Coca Cola Cool-Box Vintage Archive المنزلأغراض منزلية
Vintage Archive

Vintage Coca Cola Cool-Box

Vintage Archive
Vintage Archive
Vintage Archive

من صناديق زجاجات المياة الغازية.

6. استخدام أدوات الحمام القديم الصالحة

Washbasin planter Donna Walker Design حديقة
Donna Walker Design

Washbasin planter

Donna Walker Design
Donna Walker Design
Donna Walker Design

حوض زرع غريب الأطوار!

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7. استخدام أوعية النباتات الكبيرة كمظلة

PARASOLS DESIGN ET ORIGINAUX : un large choix pour sublimer votre décoration d’extérieur., KSL LIVING KSL LIVING حدائقديكورات واكسسوارات
KSL LIVING

KSL LIVING
KSL LIVING
KSL LIVING

بدلًا من المقترحات الثقيلة.

8. المصابيح الداخلية المعاد استخدامها

Arabic lamp for garden homify حدائقإضاءة حديد Black
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

يمكننا صنع مصابيح الحديقة من إعادة تصنيع مصابيح المنزل.

9. ابتكار لوحات موسمية

Watering can Light Garland ELLA JAMES حدائقإضاءة
ELLA JAMES

Watering can Light Garland

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

مع الأضواء الخرافية والاكسسوارات.

10. الأثاث المصنوع من الباليتات عظيم

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

ورخيصة جدًا أيضًا!

11. أدوات بسيطة يمكن إعادة استخدامها كأواني لتغذية الطيور

Teapot Bird Feeder ELLA JAMES حدائقديكورات واكسسوارات
ELLA JAMES

Teapot Bird Feeder

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

مثل إبريق الشاي الزخرفي القديم هذا.

12. إضافة أبواب خرافية قليلة لإضافة بعض السحر إلى حديقتك

Fairy door Marble Inspiration حدائقديكورات واكسسوارات
Marble Inspiration

Fairy door

Marble Inspiration
Marble Inspiration
Marble Inspiration

يمكنك حتى استخدام الطين لهذا الغرض!

13. إعادة توظيف علب الصفيح القديمة والدلاء

Brent Verdigris Plant Pot, Rowen & Wren Rowen & Wren حدائقأُصص النباتات والفازات
Rowen &amp; Wren

Brent Verdigris Plant Pot

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

أحواض زرع غير تقليدية

14. استخدام زجاجات المشروبات البلاستيكية القديمة

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

كأحواض زرع معلقة.

15. إعادة توظيف الأسِرّة القديمة

こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 حدائقأسوار وجدران
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

لخلق فراغ  للجلوس والتأمل.

16. إنشاء ممر حديقة بسيط

Sandstone & Aggregate Path Earth Designs حديقة حجر رملي Beige
Earth Designs

Sandstone & Aggregate Path

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

من بلاطات رخيصة ولوحة خشبية.

17. استخدم سلك الصيد

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores حديقة
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

لبدء زراعة شجرة متسلقة أو على جدار أو عريشة.

18. استخدام مخاريط الصنوبر والشمع المهملة

Bag of 10 Heart shaped firelighters Hunter Gatherer غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Hunter Gatherer

Bag of 10 Heart shaped firelighters

Hunter Gatherer
Hunter Gatherer
Hunter Gatherer

لصنع شعلات شواء جميلة!

19. تقديم حديقة تماثيل الجميلة

Cow Parsley Garden Sculpture Garden Art and Sculpture حديقة معدن
Garden Art and Sculpture

Cow Parsley Garden Sculpture

Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture

من الخشب أو المعدن والنبات المزهر في حديقتك.

20. ارسم علامة حديقة أنيقة رثة على بعض الخشب الخردة

Welcome to my Bee - autiful Garden sign - rustic hanging bees plaque Tittlemouse حدائقديكورات واكسسوارات
Tittlemouse

Welcome to my Bee – autiful Garden sign – rustic hanging bees plaque

Tittlemouse
Tittlemouse
Tittlemouse

وعلقها من سلسلة من بوابة منزلك.

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