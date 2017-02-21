20 حديقة رخيصة وسهلة يمكنك تنفيذها بنفسك

لقد حان الوقت لتطويرحديقتك قليلًا، ولكن لا داعي للذعر إذا كنت تعتبر نفسك بستاني هاوِِ أو من هؤلاء الذين يحبون إنجاز مهام المنزل بأنفسهم، فإننا قد وجدنا بعض المشاريع المذهلة والبارعة التي سوف تساعدك في ذلك.
وقد اخترنا هذه الأفكار بحيث يستطيع أي شخص بأي ميزانية أن ينجزها، لذا فإنه لو كنت تنتوي أن تقضي العطلة الأسبوعية في إنجاز شئ جميل في حديقتك، فعليك بقراءة هذا الموضوع و الاستعداد والتخطيط لتجديد منزلك بالاستعانة به!
بنيت من الطوب، للشواء في جميع الأحوال الجوية.
مصنوع من الباليتات الخشبية.
مصنوعة من قطعة واحدة من الخشب وبعض الأحبال.
مصنوع من نافورة معادة الاستخدام.
من صناديق زجاجات المياة الغازية.
حوض زرع غريب الأطوار!
بدلًا من المقترحات الثقيلة.
يمكننا صنع مصابيح الحديقة من إعادة تصنيع مصابيح المنزل.
مع الأضواء الخرافية والاكسسوارات.
ورخيصة جدًا أيضًا!
مثل إبريق الشاي الزخرفي القديم هذا.
يمكنك حتى استخدام الطين لهذا الغرض!
أحواض زرع غير تقليدية
كأحواض زرع معلقة.
من بلاطات رخيصة ولوحة خشبية.
لبدء زراعة شجرة متسلقة أو على جدار أو عريشة.
لصنع شعلات شواء جميلة!
من الخشب أو المعدن والنبات المزهر في حديقتك.
وعلقها من سلسلة من بوابة منزلك.
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