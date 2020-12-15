10 نصائح تجلب بها الطاقة الإيجابية داخل منزلك

يتطرق فن الفينج شوي في الأساس إلى أساليب إدارة أي فراغ بحيث يحتوي على اتزان بين العناصر ويجلب طاقة إيجابية باستمرار، و قد أثبت هذا الفن جدارته مراراً من خلال مشاريع عالمية مبهرة، ويعود الفضل إلى تراث الصين الذي منحنا هذا البعد الهام في التصميم الداخلي، فما هي أهمية جمال المنزل إذا افتقدت فيه راحتك النفسية؟

البيت هو مرآة لحياتنا ومؤثر مباشر على طباعنا فإن كنت تشعر أن حياتك ينقصها النظام والراحة النفسية فعليك مراجعة تصميم منزلك، وبالتأكيد بعد أن تخلق اتزان ونظام في أرجاء المنزل سوف ينعكس ذلك في حياتك على الفور. اليوم سوف نطلعك على بعض أسرار الخبراء في جلب الطاقة الإيجابية إلى المنزل بسهولة.