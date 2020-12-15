10 نصائح تجلب بها الطاقة الإيجابية داخل منزلك

يتطرق فن الفينج شوي في الأساس إلى أساليب إدارة أي فراغ بحيث يحتوي على اتزان بين العناصر ويجلب طاقة إيجابية باستمرار، و قد أثبت هذا الفن جدارته مراراً من خلال مشاريع عالمية مبهرة، ويعود الفضل إلى تراث الصين الذي منحنا هذا البعد الهام في التصميم الداخلي، فما هي أهمية جمال المنزل إذا افتقدت فيه راحتك النفسية؟
البيت هو مرآة لحياتنا ومؤثر مباشر على طباعنا فإن كنت تشعر أن حياتك ينقصها النظام والراحة النفسية فعليك مراجعة تصميم منزلك، وبالتأكيد بعد أن تخلق اتزان ونظام في أرجاء المنزل سوف ينعكس ذلك في حياتك على الفور. اليوم سوف نطلعك على بعض أسرار الخبراء في جلب الطاقة الإيجابية إلى المنزل بسهولة.
أحد أهم المفاهيم التي يتفق عليها كل متخصصي علم الفينج شوي هو أن تواجد الأغراض المهترئة في أي فراغ يجلب طاقة سلبية في الحال، لذا يكون من الأسلم لصحتك النفسية أن تتخلى عن كل ما هو هو مكسور على الفور، و سوف تنبهر حينها بكم الطاقة الإيجابية التي اجتاحت أرجاء المنزل.
فتح النوافذ قد يعد جزء من روتين نظافة المنزل للتخلص من الأتربة والجراثيم ولكن خبراء فن الفينج شوي لهم منظور آخر وهو أن فتح النوافذ هو أمر ضروري بصفة يومية لعملية تهوية صحية لكلاً من الجسد و النفس، وهذا الأمر يزداد أهمية في زمننا هذا حيث لا نتعرض إلى الطبيعة والهواء النقي بصفة دائمة.
إن كنت تمتلك رفاهية الاختيار فمن الممكن أن تصمم نوافذ كبيرة تبث الهواء المنعش وتدخل إضاءة الشمس الصحية كما سمح المصمم المبدع هنا إلى حركة تهوية انسيابية بين فراغات المنزل المختلفة من خلال تصميمه المعماري المبدع.
من عاداتنا السيئة أننا نقوم بتخزين أغراض لا حصر لها حتى وإن كنا في غنى تام عنها، وأحياناً لا نواجه هذا العيب المدمر حتى وإن تسبب في فوضوية المنزل و تزاحم وحدات التخزين، وهو الأمر الذي يسبب اختلال في راحتك حتى وإن كنت لا تدرك ذلك، فمع كل قطعة قمت بتخزينها تجلب طاقة سلبية إلى بيتك، لذا خصص يوم شهرياً لتقوم بالتخلص من كل ما لا يستعمل ودعه لمن قد يستفيد منه، ومقابل هذا المجهود سوف تلاحظ نشاط و حيوية لا مثيل لهم.
نعتمد كثيراً على الديكورات المصنعة لإضفاء الجمال في منزلنا ولكن ما قد نغفل عنه هو أن النباتات لها تأثير مبهر في جمال أي مكان، و من خلال علم الطاقة أثبت الخبراء أن النباتات تعطي طاقة إيجابية قوية للغاية ليس فقط لكونها تعقم المناخ ولكن لكونها رابط بينك و بين الطبيعة وبها ألوان ساحرة لا بد وأن تبعث البهجة في أي منزل. النباتات لها القدرة على الانسجام مع أي تصميم أو فراغ ولكن عليك اختيار النباتات والزهور التي تبث الهواء النقي.
إذا كنت مقبل على منزل جديد من الممكن أن تواجه الروائح المنفرة في الأيام الأولى، ولا تتجاهل مثل هذا الأمر فهو قد يتسبب في طرد كل طاقة المنزل الإيجابية و لكن لا تستعين بأي معدات وخامات غير طبيعية، بل استخدم الأعشاب وحتى الملح لكي تمتص هذه الروائح على الفور.
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لا يخلو منزل من وجود المرايا لشدة احتياجنا إليها ولكن هل تعلم أن الاستعانة بمثل هذا العنصر في الديكور من الممكن أن يجلب طاقة إيجابية بسهولة؟ هذا ليس فقط لما تعكس من فراغ وتسبب من اتساع بصري ولكن لأنها تلقائياً تعكس الضوء المحيط فتتضاعف الإضاءة بصورة مبهجة.
يجهل البعض أن اتجاه الأثاث يؤثر على كفاءة الوظائف التي تسعى لتحقيقها بصفة يومية، فمن المفضل على قدر الإمكان أن يكون اتجاه بصرك نحو الشمال في مكتب عملك و سريرك، فعلماء الفينج شوي اثبتوا أن هذا الاتجاه يرفع من الطاقة الإيجابية لديك.
بعض الفراغات لها وقع قوي للغاية على اتزان المنزل بأكمله وأهمهم المدخل، فمن الطبيعي أن تشعر بالاسترخاء فور دخولك المنزل إن كان المدخل منمق ومرتب، ولهذا السبب عليك أن تعطي المدخل الأولوية في التصميم على عكس ما يظن البعض فهو فعلياً بوابتك إلى حياة مبهجة و متزنة.
التخلي عن الروائح الكريهة أمر هام بالتأكيد و لكن هل تدرك أن الروائح الطبيعية مثل البخور لها تأثير ساحر ومباشر على حالتك النفسية؟ الروائح الطبيعية بالتحديد لها القدرة على تلطيف المناخ وتهدئة النفس مما يؤدي إلى منزل ذو روح دافئة ومتزنة.
لا يخفى على أحد أن من أهم مسببات القلق والتوتر هو عدم نظافة المكان، لذا حاول قدر الإمكان أن تجعل من مهمة التنظيف أمر روتيني سهل ومستدام حتى تنعم بحياة هادئة و صحية.
لمزيد من نصائح الخبراء عن كيفية تحقيق مفاهيم الفنغ شوي في كل غرف المنزل تابع هذا المقال الشيق!
إحدى الطرق الأساسية التي يعمل بها ممارسو فنغ شوي لنشر الطاقة وخلق المزيد من التوازن والانسجام في المساحات الداخلية المختلفة للمنازل، هي تطبيق نظام العناصر الخمسة الذي يعود تاريخه إلى 700 عام قبل الميلاد. تلك العناصر الخمسة هم: (الأرض، والمعدن، والماء، والخشب، والنار) ويمكنك استخدامها في منزلك على النحو التالي: