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10 نصائح تجلب بها الطاقة الإيجابية داخل منزلك

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة المعيشة
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يتطرق فن الفينج شوي في الأساس إلى أساليب إدارة أي فراغ بحيث يحتوي على اتزان بين العناصر ويجلب طاقة إيجابية باستمرار، و قد أثبت هذا الفن جدارته مراراً من خلال مشاريع عالمية مبهرة، ويعود الفضل إلى تراث الصين الذي منحنا هذا البعد الهام في التصميم الداخلي، فما هي أهمية جمال المنزل إذا افتقدت فيه راحتك النفسية؟

البيت هو مرآة لحياتنا ومؤثر مباشر على طباعنا فإن كنت تشعر أن حياتك ينقصها النظام والراحة النفسية فعليك مراجعة تصميم منزلك، وبالتأكيد بعد أن تخلق اتزان ونظام في أرجاء المنزل سوف ينعكس ذلك في حياتك على الفور. اليوم سوف نطلعك على بعض أسرار الخبراء في جلب الطاقة الإيجابية إلى المنزل بسهولة.

1- تخلي عن كل ما هو مهتريء

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

أحد أهم المفاهيم التي يتفق عليها كل متخصصي علم الفينج شوي هو أن تواجد الأغراض المهترئة في أي فراغ يجلب طاقة سلبية في الحال، لذا يكون من الأسلم لصحتك النفسية أن تتخلى عن كل ما هو هو مكسور على الفور، و سوف تنبهر حينها بكم الطاقة الإيجابية التي اجتاحت أرجاء المنزل.

2- خلق تيار من الهواء الطبيعي في أرجاء المنزل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

فتح النوافذ قد يعد جزء من روتين نظافة المنزل للتخلص من الأتربة والجراثيم ولكن خبراء فن الفينج شوي لهم منظور آخر وهو أن فتح النوافذ هو أمر ضروري بصفة يومية لعملية تهوية صحية لكلاً من الجسد و النفس، وهذا الأمر يزداد أهمية في زمننا هذا حيث لا نتعرض إلى الطبيعة والهواء النقي بصفة دائمة.

إن كنت تمتلك رفاهية الاختيار فمن الممكن أن تصمم نوافذ كبيرة تبث الهواء المنعش وتدخل إضاءة الشمس الصحية كما سمح  المصمم المبدع هنا إلى حركة تهوية انسيابية بين فراغات المنزل المختلفة من خلال تصميمه المعماري المبدع.

3- لا تدع الأغراض تتراكم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من عاداتنا السيئة أننا نقوم بتخزين أغراض لا حصر لها حتى وإن كنا في غنى تام عنها،  وأحياناً لا نواجه هذا العيب المدمر حتى وإن تسبب في فوضوية المنزل و تزاحم وحدات التخزين، وهو الأمر الذي يسبب اختلال في راحتك حتى وإن كنت لا تدرك ذلك، فمع كل قطعة قمت بتخزينها تجلب طاقة سلبية إلى بيتك، لذا خصص يوم شهرياً لتقوم بالتخلص من كل ما لا يستعمل ودعه لمن قد يستفيد منه، ومقابل هذا المجهود سوف تلاحظ نشاط و حيوية لا مثيل لهم.

4- أعط النباتات حقها

Summer Calla Lily Plant Appleyard London حدائقنباتات و زهور
Appleyard London

Summer Calla Lily Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

نعتمد كثيراً على الديكورات المصنعة لإضفاء الجمال في منزلنا ولكن ما قد نغفل عنه هو أن النباتات لها تأثير مبهر في جمال أي مكان، و من خلال علم الطاقة أثبت الخبراء أن النباتات تعطي طاقة إيجابية قوية للغاية ليس فقط لكونها تعقم المناخ ولكن لكونها رابط بينك و بين الطبيعة وبها ألوان ساحرة لا بد وأن تبعث البهجة في أي منزل. النباتات لها القدرة على الانسجام مع أي تصميم أو فراغ  ولكن عليك اختيار النباتات  والزهور التي تبث الهواء النقي.

5- استعن بالأعشاب للتخلص من الروائح الكريهة

Salt Keeper Oggetto المنزلأغراض منزلية
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

إذا كنت مقبل على منزل جديد من الممكن أن تواجه الروائح المنفرة في الأيام الأولى، ولا تتجاهل مثل هذا الأمر فهو قد يتسبب في طرد كل طاقة المنزل الإيجابية و لكن لا تستعين بأي معدات وخامات غير طبيعية، بل استخدم الأعشاب وحتى الملح لكي تمتص هذه الروائح على الفور.

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6- جمل منزلك بالمرايا

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

لا يخلو منزل من وجود المرايا لشدة احتياجنا إليها ولكن هل تعلم أن الاستعانة بمثل هذا العنصر في الديكور من الممكن أن يجلب طاقة إيجابية بسهولة؟ هذا ليس فقط لما تعكس من فراغ  وتسبب من اتساع بصري ولكن لأنها تلقائياً تعكس الضوء المحيط فتتضاعف الإضاءة بصورة مبهجة.

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7- دراسة اتجاه الأثاث

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

يجهل البعض أن اتجاه الأثاث يؤثر على كفاءة الوظائف التي تسعى لتحقيقها بصفة يومية، فمن المفضل على قدر الإمكان أن يكون اتجاه بصرك نحو الشمال في مكتب عملك و سريرك، فعلماء الفينج شوي اثبتوا أن هذا الاتجاه يرفع من الطاقة الإيجابية لديك.

8- اهتم لتصميم مدخل المنزل

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

بعض الفراغات لها وقع قوي للغاية على اتزان المنزل بأكمله وأهمهم المدخل، فمن الطبيعي أن تشعر بالاسترخاء فور دخولك المنزل إن كان المدخل منمق ومرتب، ولهذا السبب عليك أن تعطي المدخل الأولوية في التصميم على عكس ما يظن البعض فهو فعلياً بوابتك إلى حياة مبهجة و متزنة.

9- البخور لمنزل أكثر دفئاً

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

التخلي عن الروائح الكريهة أمر هام بالتأكيد و لكن هل تدرك أن الروائح الطبيعية مثل البخور لها تأثير ساحر ومباشر على حالتك النفسية؟ الروائح الطبيعية بالتحديد لها القدرة على تلطيف المناخ وتهدئة النفس مما يؤدي إلى منزل ذو روح دافئة ومتزنة.

10- حافظ على نظافة المنزل

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER شبابيك
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

لا يخفى على أحد أن من أهم مسببات القلق والتوتر هو عدم نظافة المكان، لذا حاول قدر الإمكان أن تجعل من مهمة التنظيف أمر روتيني سهل ومستدام حتى تنعم بحياة هادئة و صحية.

لمزيد من نصائح الخبراء عن كيفية تحقيق مفاهيم الفنغ شوي في كل غرف المنزل تابع هذا المقال الشيق!

تعرف على نظام العناصر الخمسة للفنغ شوي

Villa Al Malqa, Line Designers Line Designers غرفة المعيشة
Line Designers

Line Designers
Line Designers
Line Designers

إحدى الطرق الأساسية التي يعمل بها ممارسو فنغ شوي لنشر الطاقة وخلق المزيد من التوازن والانسجام في المساحات الداخلية المختلفة للمنازل، هي تطبيق نظام العناصر الخمسة الذي يعود تاريخه إلى 700 عام قبل الميلاد. تلك العناصر الخمسة هم: (الأرض، والمعدن، والماء، والخشب، والنار) ويمكنك استخدامها في منزلك على النحو التالي:

  • الأرض: وفق لهذا العنصر، سيكون عليك اللجوء للألوان الترابية المتمثلة في البني بدرجاته المختلفة والأصفر والبرتقالي، وتطبيق ذلك العنصر مرتبط بالتخلص من مشاعر التوتر والقلق والاتجاه نحو الرعاية الذاتية وكذلك وضع حدود قوية مع الآخرين.
  • المعدن: يرتبط المعدن بالجمال والبهجة والكفاءة، وهو عنصر يرتبط بالبرودة والعقلانية وكل ما هو صلب لا يتزعزع، ويرتبط أيضًا وفق للفنغ شوي بالكلام، وكيفية التحدث عن أنفسنا. وحتى تنجح في تطبيق هذا العنصر على أكمل وجه، عليك باستخدام اللون الأبيض والرمادي.
  • الماء: يرتبط الماء بالحكمة والحياة الاجتماعية والوظيفية، فهو عميق كالمحيط وديناميكي ومتدفق كالنهر، وأبرز ألوان هذا العنصر هي الأسود والأزرق بدرجاته المختلفة.
  • الخشب: يرتبط الخشب بالمرونة واللطف والشفاء والسعي إلى النمو والتقدم، ولتطبيق هذا العنصر، عليك باختيار اللون البني والأخضر والأزرق.
  • النار: ترتبط النار بالشغف والقدرة على التعبير عن المشاعر، وحتى تتمكن من تطبيقها بمنزلك لتصبح أكثر قدرة على الإفصاح عما بداخلك، يوصي ممارسو الفنغ شوي باستخدام اللون الأحمر والبرتقالي الفاقع.
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