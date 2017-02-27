اذا كنت تعاني من صغر المساحة في منزلك وتشعر بصعوبة في ترتيب الأثاث وديكورات المنزل الخاصة بك، دعني اخبرك أن السر يكمن في الألوان، نعم فهناك بعض الألوان التي بدورها تستطيع خلق مساحات داخل منزلك، فلكلك لون طاقة وتلك الطاقة تجلب لك راحة وهدوء في منزلك، لذلك نحن اليوم سنقدم لك في هذا المقال 9 ألوان ستساعدك فى ترتيب منزلك ونشر الراحة والهدوء في تصميمه.
الأصفر من الألوان المبهجة جداً والتي بدورها تضيف لمسات من الجاذبية والبهجة على أى تصميم، لذلك اذا كانت المساحات لديك صغيرة ومحدودة ننصحك بأستخدام اللون الأصفر فى تصميم منزلك، فسيغمرك بطاقة من الحيوية والبهجة والألوان الفاتحة الصريحة بدورها تعطى شغوراً بالأتساع على عكس نظيرها من الألوان الداكنة.
اللون الرمادي من الألوان الحيادية، والألوان الحيادية بدورها تخلق شعوراً بالأتساع والمساحات بالأضافة كون اللون الرمادي من الألوان التي تعطي لأي تصميم رزانة وأناقة، لكن اعتمد اختيار الدرجات الفاتحة من اللون الرمادي حتى تعطي لمنزلك شعوراً جيداً بالمساحات.
الخشب من المواد التي تثقل أى تصميم بالأناقة والبساطة، فهو من المواد الطبيعية المميزة جداً في التصميمات المعمارية، لذلك يمكنك الاستعانة به اذا كان تصميم مساحته صغيرة ومحدودة وسيعطيك لمسة من الدفئ والبساطة في منزلك.
الأسود هو ملك الألوان فى التصميمات المعمارية الذي يمكن أن يستخدم بطريقة مبتكرة فى المنازل الصغيرة ليجعلها تبدو مريحة أكثر، ربنا تتعجب لذلك لكن حقاً اللون الأسود من الألوان الأنيقة جداً والتي تعطي لمسة من الجاذبية في المنزل، لكن يجب دمجها مع ألوان فاتحة حتى تعطيك تصميم مميزم فكما نرى هنا استعان المصمم بطلاء جدران من اللون الأسود وأضاف لمسات من اللون البيج الداكن والأبيض ليضيف مزيد من الأناقة والجمال .
من الألوان المميزة جداً في التصميم هو لون الكراميل وهو يشبه كثيراً للون البرتقالى لكن بدرجة داكنة، لون مبهج ومميز جداً في الديكورات ويعطيك لمسة من الراحة عند وجوده فى التصميم فهو يعتبر من الألوان الدافئة. يمكنك دمجه مع الخشب أو مع الألوان الحيادية كالأبيض والبيج الفاتح.
اللون الأزرق من أحدث صيحات الألوان فى عام 2017، فهو من الألوان المميزة التي تعطي جاذبية بالأضافة إلى كونه في عالم طاقة الألوان من الألوان التي تضيف راحة وهدوء عند استخدامها فى تصميم المنازل.
اختيار ألوان من عناصر الطبيعة كالألوان الترابية من الحيل التي ينصح بها خبراء التصميم، التي تضيف أطلالة من الجاذبية والراحة على المنزل عند الأعتماد عليها، ومن تلك الألوان البيج، البني والرمادي.
من المعروف أن اللون البيج من درجات الألوان التي تعتبر مهدئة للأعصاب، بالأضافة إلى كونه من الألوان التي تعطي لمسة من الأناقة الجاذبية في المنزل فهو من الألوان الحيادية التي يمكنك استخدامها كحيلة فى التصميم لخلق المساحات.
الأخضر من الألوان التي سنصح بها الخبراء في وجودها داخل المنزل، فهو من ألوان الطبيعة التي تضيف بهجة وراحة عند وجودها في المنزل بدرجاته المختلفة، لذلك الأخضر من الألوان التي تشع طاقة ويفضل وجودها في تصميم منزلك.
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