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9 ألوان ستساعدك فى ترتيب منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
APARTMENT BERLIN I, THE INNER HOUSE THE INNER HOUSE غرفة المعيشة Black
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اذا كنت تعاني من صغر المساحة في منزلك وتشعر بصعوبة في ترتيب الأثاث وديكورات المنزل الخاصة بك، دعني اخبرك أن السر يكمن في الألوان، نعم فهناك بعض الألوان التي بدورها تستطيع خلق مساحات داخل منزلك، فلكلك لون طاقة وتلك الطاقة تجلب لك راحة وهدوء في منزلك، لذلك نحن اليوم سنقدم لك في هذا المقال 9 ألوان ستساعدك فى ترتيب منزلك ونشر الراحة والهدوء في تصميمه.

1- حيوية الأصفر

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

الأصفر من الألوان المبهجة جداً والتي بدورها تضيف لمسات من الجاذبية والبهجة على أى تصميم، لذلك اذا كانت المساحات لديك صغيرة ومحدودة ننصحك بأستخدام اللون الأصفر فى تصميم منزلك، فسيغمرك بطاقة من الحيوية والبهجة والألوان الفاتحة الصريحة بدورها تعطى شغوراً بالأتساع على عكس نظيرها من الألوان الداكنة.

2- حيادية الرمادي

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

اللون الرمادي من الألوان الحيادية، والألوان الحيادية بدورها تخلق شعوراً بالأتساع والمساحات بالأضافة كون اللون الرمادي من الألوان التي تعطي لأي تصميم رزانة وأناقة، لكن اعتمد اختيار الدرجات الفاتحة من اللون الرمادي حتى تعطي لمنزلك شعوراً جيداً بالمساحات.

3- ظلال الخشب

LOFT INDUSTRIEL, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES مطبخ
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

الخشب من المواد التي تثقل أى تصميم بالأناقة والبساطة، فهو من المواد الطبيعية المميزة جداً في التصميمات المعمارية، لذلك يمكنك الاستعانة به اذا كان تصميم مساحته صغيرة ومحدودة وسيعطيك لمسة من الدفئ والبساطة في منزلك.

4- الأسود ملك الألوان

APARTMENT BERLIN I, THE INNER HOUSE THE INNER HOUSE غرفة المعيشة Black
THE INNER HOUSE

THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE

الأسود هو ملك الألوان فى التصميمات المعمارية الذي يمكن أن يستخدم بطريقة مبتكرة فى المنازل الصغيرة ليجعلها تبدو مريحة أكثر، ربنا تتعجب لذلك لكن حقاً اللون الأسود من الألوان الأنيقة جداً والتي تعطي لمسة من الجاذبية في المنزل، لكن يجب دمجها مع ألوان فاتحة حتى تعطيك تصميم مميزم فكما نرى هنا استعان المصمم بطلاء جدران من اللون الأسود وأضاف لمسات من اللون البيج الداكن والأبيض ليضيف مزيد من الأناقة والجمال .

5- الكراميل للمسة مفعمة بالأناقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الألوان المميزة جداً في التصميم هو لون الكراميل وهو يشبه كثيراً للون البرتقالى لكن بدرجة داكنة، لون مبهج ومميز جداً في الديكورات ويعطيك لمسة من الراحة عند وجوده فى التصميم فهو يعتبر من الألوان الدافئة. يمكنك دمجه مع الخشب أو مع الألوان الحيادية كالأبيض والبيج الفاتح.

6- الأزرق لمسة من الصفاء

GRANGE X GREG NATALE COLLECTION, Grange México Grange México مكاتب العمل والدراسةStorage خشب نقي Black
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

اللون الأزرق من أحدث صيحات الألوان فى عام 2017، فهو من الألوان المميزة التي تعطي جاذبية بالأضافة إلى كونه في عالم طاقة الألوان من الألوان التي تضيف راحة وهدوء عند استخدامها فى تصميم المنازل.

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7- الألوان الترابية

西庇の家, 株式会社建楽設計 株式会社建楽設計 غرفة المعيشة
株式会社建楽設計

株式会社建楽設計
株式会社建楽設計
株式会社建楽設計

اختيار ألوان من عناصر الطبيعة كالألوان الترابية من الحيل التي ينصح بها خبراء التصميم، التي تضيف أطلالة من الجاذبية والراحة على المنزل عند الأعتماد عليها، ومن تلك الألوان البيج، البني والرمادي.

8- البيج

ECP | Estar e Lavabo, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة المعيشة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

من المعروف أن اللون البيج من درجات الألوان التي تعتبر مهدئة للأعصاب، بالأضافة إلى كونه من الألوان التي تعطي لمسة من الأناقة الجاذبية في المنزل فهو من الألوان الحيادية التي يمكنك استخدامها كحيلة فى التصميم لخلق المساحات.

9- الأخضر لون الطبيعة

CASA T, Studio Perini Architetture Studio Perini Architetture غرفة المعيشة
Studio Perini Architetture

Studio Perini Architetture
Studio Perini Architetture
Studio Perini Architetture

الأخضر من الألوان التي سنصح بها الخبراء في وجودها داخل المنزل، فهو من ألوان الطبيعة التي تضيف بهجة وراحة عند وجودها في المنزل بدرجاته المختلفة، لذلك الأخضر من الألوان التي تشع طاقة ويفضل وجودها في تصميم منزلك.

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شاركنا برأيك أي من تلك الألوان أحببتها أكثر فى تصميم المنزل؟

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