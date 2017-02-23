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20 تصميم رائع لمنزل عائلى ينبض بالدفئ

منة اسماعيل منة اسماعيل
New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd منازل
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المنازل العائلية تنبض دائماً بالدفئ لكن هذا لا يمنع ابداً الحاجة إلى تصميم دافئ ايضاً بتفاصيل مميزة ورائعة، فعندما ننضج ونكون عائلة كبيرة  تصبح احتياجاتنا للمنزل مختلفة فنصير نبحث أكثر عن الهدوء، الأسترخاء والعملية ايضاً، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى امام 20 مشروع مختلف ومميز لمنازل عائلية ذات تصميم فريد ينبض بالدفئ وبوفر لك كل سبل الراحة التى تبحث عنها من وحى الخبراء.

1- تنوع معمارى رائع

homify
homify

homify
homify
homify

منزل عائلى جذاب ودافئ جداً فى تصميمه من طابقين، استعان المصمم بفكرة التنوع فى العناصر المعمارية التى استعان بها فنجد هنا دمج بين الخشب، الطوب الحجرى والأسمنت فى تصميم أكثر من رائع.

2- منزل أم مزرعة قديمة

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd منازل
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

منزل على الطراز الريفى القديم ذو تفاصيل دافئة، المنزل من طابقين عززت الطبيعة لمسة النمط الريفى الدافئة مع الخشب والحجر الجيرى.

3- منزل بسيط

homify منزل بنغالي
homify

homify
homify
homify

منزل بسيط وساحر وسط الطبيعة من طابق واحد.

4- منزل مبهج

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ منازل
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

عندما تجتمع الطبيعة معاً ينتج عنها تصميم منزل مبهج وجذاب جداً مثل هذا المنزل المميز جداً، منزل من طابقين من الطوب الحجرى والخشب الملون مصمم وسط الطبيعة الساحرة التى أعطت للمنزل أطلالة مبهجة.

5- كوخ خشبى حديث

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen شبابيك
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

وهنا تصميم لمنزل يشبه الكوخ الخشبى لكن بلمسات عصرية حديثة ومميزة جداً.

6- منزل على النمط الأمريكى

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. منازل
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

 منزل على النمط الأمريكى بلمسات هندسية رائعة.

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7- منزل للحظات استرخاء

Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura منازل
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

منزل من طابق واحد وسط الطبيعة يجعلك تشعر انك وسط الطبيعة الأستوائية، أطلالة المنزل على الطبيعة بهذا الشكل جعلت منه مكان مميز جداً للاسترخاء.

8- كوخ خشبى أنيق

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti منازل
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

منزل بسيط وسط الطبيعة مصمم من الخشب بالكامل ليشعرك انه كوخ خشبى انيق وليس مجرد منزل تقليدى التصميم.

9- فيلا جذابة جداً

ON THE BEACH III / BODRUM, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

وهنا تصميم رائع لفيلا من طابقين مصممة بشكل عصرى وجذاب، الجدران البيضاء، حمام السبحة، البرجولات الخشبية والحديقة كانت من اللمسات التى أضافت على تصميم المنزل سحر وجاذبية خاصة

10- منزل مميز جداً

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA منازل طوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

وهنا نرى تصميم لمنزل مبتكر جداً على الرغم من بساطته الشديدة إلا أن عند رؤيته للوهلة الأولى تشعر وكأنك امام منزل مختلف جداً، استعان المصمم بلمسات الطبيعة ولكن بطريقة غير تقليدية بالمرة فى تصميم المنزل، فكما نرى هنا اندماج العناصر كالخشب، الطوب الحجرى والطبيعة الخلابة هى ما اضافت للمنزل رونقه الخاص.

11- منزل بلمسة من الشفافية

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

وهنا نحن امام تصميم لمنزل عصرى بلمسة من الشفافية، فنجد هنا المصمم استعان بشكل مميز بلمسة الزجاج بطريقة أضافت للمنزل لمسة من الشفافية، المنزب بتصميم عصرى ومطل الطبيعة بطريقة جعلت منه تحفة معمارية.

12- مثال رائع لمنزل من الخشب والحجر

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos منازل
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

وهنا نحن امام منزل بتصميم مميز ورائع جداً استعان المصمم فى تصميمه بعناصر الحجر والخشب معاً بشكل مميز.

13- منزل حديث

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects منازل
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

منزل بتصميم حديث وسط الطبيعة الخلابة، المنزل من طابقين يستحيل أن لا تكون سعيداً فى العيش داخل منزل كهذا.

14- منزل الأحلام

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs حدائقديكورات واكسسوارات
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

تصميم هذا المنزل بمثابة منزل الأحلام لكثير منا، فمن منا لا يحلم بمنزل ذو تصميم هندسى فريد وعصرى تحاوطه الطبيعة بهذا الشكل الرائع.

15- منزل من الحجر

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

تصميم لمنزل من الحجر بالكامل، المنزل من طابقين وسط الطبيعة الخضراء التى أعطت له لمسة من الجمال والرقى.

16- منزل بتصميم مميز

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects منازل
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

منزل بتصميم مميز جداً من طابقين، استعان المصمم فى تصميمه بالحجر والنوافذ الكبيرة لتطل على الطبيعة الخلابة وتسمح بدمج المنزل من الداخل مع الطبيعة.

17- منزل ريفى ساحر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مثال رائع للعمارة الريفية بشكل جذاب وساحر، منزل من طابقين بسطح مغطى بالألواح الخشبية وسط الطبيعة، المنزل وسط بتصميم راقى وساحر جداً.

18- منزل بتصميم حديث ومميز

Schoolmasters eco house build different منازل
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

وهنا نرى منزل من طابق واحد لكن صمم بطريقة معمارية حديثة باستخدام الخشب والنوافذ الزجاجية.

19- منزل دافئ وسط الثلوج

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

منزل بتصميم دافئ بتفاصيل خشبية ولمسات من الزجاج وسط الثلوج.

20- منزل ملون لحياة سعيدة

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias منازل
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

واخيراً مع تصميم هذا المنزل المبهج المطل على الشاطئ، استعان المصمم بالألوان الصريحة مع لمسات من الخشب ليضيف لمسات من البهجة على تصميم هذا المنزل.

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