20 تصميم رائع لمنزل عائلى ينبض بالدفئ

المنازل العائلية تنبض دائماً بالدفئ لكن هذا لا يمنع ابداً الحاجة إلى تصميم دافئ ايضاً بتفاصيل مميزة ورائعة، فعندما ننضج ونكون عائلة كبيرة تصبح احتياجاتنا للمنزل مختلفة فنصير نبحث أكثر عن الهدوء، الأسترخاء والعملية ايضاً، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى امام 20 مشروع مختلف ومميز لمنازل عائلية ذات تصميم فريد ينبض بالدفئ وبوفر لك كل سبل الراحة التى تبحث عنها من وحى الخبراء.
منزل عائلى جذاب ودافئ جداً فى تصميمه من طابقين، استعان المصمم بفكرة التنوع فى العناصر المعمارية التى استعان بها فنجد هنا دمج بين الخشب، الطوب الحجرى والأسمنت فى تصميم أكثر من رائع.
منزل على الطراز الريفى القديم ذو تفاصيل دافئة، المنزل من طابقين عززت الطبيعة لمسة النمط الريفى الدافئة مع الخشب والحجر الجيرى.
عندما تجتمع الطبيعة معاً ينتج عنها تصميم منزل مبهج وجذاب جداً مثل هذا المنزل المميز جداً، منزل من طابقين من الطوب الحجرى والخشب الملون مصمم وسط الطبيعة الساحرة التى أعطت للمنزل أطلالة مبهجة.
وهنا تصميم لمنزل يشبه الكوخ الخشبى لكن بلمسات عصرية حديثة ومميزة جداً.
منزل على النمط الأمريكى بلمسات هندسية رائعة.
منزل من طابق واحد وسط الطبيعة يجعلك تشعر انك وسط الطبيعة الأستوائية، أطلالة المنزل على الطبيعة بهذا الشكل جعلت منه مكان مميز جداً للاسترخاء.
منزل بسيط وسط الطبيعة مصمم من الخشب بالكامل ليشعرك انه كوخ خشبى انيق وليس مجرد منزل تقليدى التصميم.
وهنا تصميم رائع لفيلا من طابقين مصممة بشكل عصرى وجذاب، الجدران البيضاء، حمام السبحة، البرجولات الخشبية والحديقة كانت من اللمسات التى أضافت على تصميم المنزل سحر وجاذبية خاصة
وهنا نرى تصميم لمنزل مبتكر جداً على الرغم من بساطته الشديدة إلا أن عند رؤيته للوهلة الأولى تشعر وكأنك امام منزل مختلف جداً، استعان المصمم بلمسات الطبيعة ولكن بطريقة غير تقليدية بالمرة فى تصميم المنزل، فكما نرى هنا اندماج العناصر كالخشب، الطوب الحجرى والطبيعة الخلابة هى ما اضافت للمنزل رونقه الخاص.
وهنا نحن امام تصميم لمنزل عصرى بلمسة من الشفافية، فنجد هنا المصمم استعان بشكل مميز بلمسة الزجاج بطريقة أضافت للمنزل لمسة من الشفافية، المنزب بتصميم عصرى ومطل الطبيعة بطريقة جعلت منه تحفة معمارية.
وهنا نحن امام منزل بتصميم مميز ورائع جداً استعان المصمم فى تصميمه بعناصر الحجر والخشب معاً بشكل مميز.
منزل بتصميم حديث وسط الطبيعة الخلابة، المنزل من طابقين يستحيل أن لا تكون سعيداً فى العيش داخل منزل كهذا.
تصميم هذا المنزل بمثابة منزل الأحلام لكثير منا، فمن منا لا يحلم بمنزل ذو تصميم هندسى فريد وعصرى تحاوطه الطبيعة بهذا الشكل الرائع.
تصميم لمنزل من الحجر بالكامل، المنزل من طابقين وسط الطبيعة الخضراء التى أعطت له لمسة من الجمال والرقى.
منزل بتصميم مميز جداً من طابقين، استعان المصمم فى تصميمه بالحجر والنوافذ الكبيرة لتطل على الطبيعة الخلابة وتسمح بدمج المنزل من الداخل مع الطبيعة.
مثال رائع للعمارة الريفية بشكل جذاب وساحر، منزل من طابقين بسطح مغطى بالألواح الخشبية وسط الطبيعة، المنزل وسط بتصميم راقى وساحر جداً.
وهنا نرى منزل من طابق واحد لكن صمم بطريقة معمارية حديثة باستخدام الخشب والنوافذ الزجاجية.
منزل بتصميم دافئ بتفاصيل خشبية ولمسات من الزجاج وسط الثلوج.
واخيراً مع تصميم هذا المنزل المبهج المطل على الشاطئ، استعان المصمم بالألوان الصريحة مع لمسات من الخشب ليضيف لمسات من البهجة على تصميم هذا المنزل.
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