8 نصائح لمنزل يحسدك عليه أصدقائك

من منا لا يتمنى الحصول على منزل عصري أنيق، مع لمسات فريدة للتباهي بها أمام أصدقائه والاستمتاع بنظراتهم التي تتمنى امتلاك مثله!
في مقال اليوم، سنساعدكم في هوميفاي على تحقيق ما تتمنوا، حيث جئنا لكم بـثمان نصائح ذهبية من الخبراء، لامتلاك منزل ليس فقط عصري وأنيق، وإنما مليء بالإبداع والطابع الشخصي الفريد.
تعرف على النصائح ودون ملاحظاتك!
قبل أن تبدأ في تصميم منزلك، عليه التعرف على نفسك أكثر، للعثور على أسلوبك الخاص، والتأكد مما قد يعجبك حقًا في كل من الألوان والأثاث وقطع الديكور وأنماط التصميم، حتى لا تصاب بالتردد بعد التنفيذ.
الأمر لا يتعلق بكثرة قطع الأثاث، فالمنزل الأقل فوضى هو بالتأكيد الأكثر أناقة!، وإن كان هذا لا يعني العيش في منزل باهت يخلو من الإبداع وقطع الديكور الفريدة، ولكن بدلًا من الإكثار من قطع الأثاث والديكور، يمكنك انتقاء القليل مع بعض اللمسات الفريدة والمختلفة.
إنشاء المنزل المثالي الذي يتمتع بطابع شخصي فريد، لن يحدث بين ليلة وضحاها، بل إنه مجهود متراكم، ومشروع يحتاج إلى الوقت الكافي لاتمامه، لذلك تتخذ كل خطوة ببطء وثبات لإضافة اللمسات الديكورية، وانتقاء الاكسسوارات وقطع الأثاث الإضافية، لتكوين كيان متماسك ومتناغم في النهاية.
إذا عدنا إلى نقطة
القليل يعني الكثير، سنجد أنه لا ينطبق فقط على مشكلة حب امتلاك الكثير، ولكنه أيضًا ينطبق على الديكورات، فإنشاء بيئة ذات تأثير جذاب وأنيق، يتحقق بانتقاء كل قطعة بعناية ودقة، وليس بانتقاء الكثير من القطع الفاخرة أو الباهظة، وبالتالي ستجد نفسك في النهاية قد كونت مجموعتك الخاصة من التحف الديكورية المتناغمة.
حقيقة أن منزلك هو مكانك الخاص الذي يجب أن تشعر فيه بالراحة، ولكنه أيضًا يجب أن يكون مُريحًا ومتناغمًا لضيوفك أيضًا، لذا عليك أن تخطط على أساس معيارين وهما، الجانب الجمالي، والجانب الوظيفي.
في كل النصائح والتوصيات المهنية، ستبقى النصيحة الأكثر أهمية دائمًا، هي إضفاء طابع شخصي فريد على منزلك، ونعني بذلك تزيينه بما يجعلك تشعر بالراحة بدون تكلف، أي أنه عليك اختيار ما يجعلك سعيدًا، بما في ذلك انتقاء الألوان والأساليب والأنماط المفضلة لديك.
يجب أن تكون مبدعًا في تصميمك لكل ركن في منزلك. ليس عليك اتباع المعايير القياسية طالما أنها لا تتفق مع تفضيلاتك ولن تجعلك سعيدًا، لتحصل على الراحة في منزلك، عليك انتقاء ما يُرضيك، وما يتناسب مع شخصيتك المختلفة عن الاخرين.
الضوء يؤثر كثيرًا في المشهد الإجمالي، فالضوء الصارخ في السقف يتسبب في تدمير أي ديكور، فيما يوصي الخبراء بمزيج من الشموع، والأضواء المعلقة، وبعض الوحدات الخفية، للحصول على أجواء مُريحة وجميلة.
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