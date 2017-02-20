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8 نصائح لمنزل يحسدك عليه أصدقائك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Reforma apartamento J|L, arquitetura.ac arquitetura.ac غرفة المعيشة
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من منا لا يتمنى الحصول على منزل عصري أنيق، مع لمسات فريدة للتباهي بها أمام أصدقائه والاستمتاع بنظراتهم التي تتمنى امتلاك مثله!

في مقال اليوم، سنساعدكم في هوميفاي على تحقيق ما تتمنوا، حيث جئنا لكم بـثمان نصائح ذهبية من الخبراء، لامتلاك منزل ليس فقط عصري وأنيق، وإنما مليء بالإبداع والطابع الشخصي الفريد.

تعرف على النصائح ودون ملاحظاتك!

1. اعثر على أسلوبك الخاص

Apartamento Santo André, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores بلكونة أو شرفة خشب Multicolored
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

قبل أن تبدأ في تصميم منزلك، عليه التعرف على نفسك أكثر، للعثور على أسلوبك الخاص، والتأكد مما قد يعجبك حقًا في كل من الألوان والأثاث وقطع الديكور وأنماط التصميم، حتى لا تصاب بالتردد بعد التنفيذ.

2. القليل يعني الكثير!

DUPLEX | JOÃO MONLEVADE - MG, RAFE Arquitetura e Design RAFE Arquitetura e Design غرفة نوم أسمنت Grey
RAFE Arquitetura e Design

RAFE Arquitetura e Design
RAFE Arquitetura e Design
RAFE Arquitetura e Design

الأمر لا يتعلق بكثرة قطع الأثاث، فالمنزل الأقل فوضى هو بالتأكيد الأكثر أناقة!، وإن كان هذا لا يعني العيش في منزل باهت يخلو من الإبداع وقطع الديكور الفريدة، ولكن بدلًا من الإكثار من قطع الأثاث والديكور، يمكنك انتقاء القليل مع بعض اللمسات الفريدة والمختلفة.

3. من وقت إلى أخر

Reforma apartamento J|L, arquitetura.ac arquitetura.ac غرفة المعيشة
arquitetura.ac

arquitetura.ac
arquitetura.ac
arquitetura.ac

إنشاء المنزل المثالي الذي يتمتع بطابع شخصي فريد، لن يحدث بين ليلة وضحاها، بل إنه مجهود متراكم، ومشروع يحتاج إلى الوقت الكافي لاتمامه، لذلك تتخذ كل خطوة ببطء وثبات لإضافة اللمسات الديكورية، وانتقاء الاكسسوارات وقطع الأثاث الإضافية، لتكوين كيان متماسك ومتناغم في النهاية.

4. امتلاك مجموعة متكاملة

Apartamento Santo André, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores غرفة المعيشة Multicolored
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

إذا عدنا إلى نقطة القليل يعني الكثير، سنجد أنه لا ينطبق فقط على مشكلة حب امتلاك الكثير، ولكنه أيضًا ينطبق على الديكورات، فإنشاء بيئة ذات تأثير جذاب وأنيق، يتحقق بانتقاء كل قطعة بعناية ودقة، وليس بانتقاء الكثير من القطع الفاخرة أو الباهظة، وبالتالي ستجد نفسك في النهاية قد كونت مجموعتك الخاصة من التحف الديكورية المتناغمة.

5. التخطيط المزدوج

Projeto de arquitetura e interiores para área social - Clientes D&F, Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura غرفة السفرة
Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura

Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura
Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura
Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura

حقيقة أن منزلك هو مكانك الخاص الذي يجب أن تشعر فيه بالراحة، ولكنه أيضًا يجب أن يكون مُريحًا ومتناغمًا لضيوفك أيضًا، لذا عليك أن تخطط على أساس معيارين وهما، الجانب الجمالي، والجانب الوظيفي.

6. الكثير من الطابع الشخصي

Apartamento Santo André, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores غرفة نوم Amber/Gold
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

في كل النصائح والتوصيات المهنية، ستبقى النصيحة الأكثر أهمية دائمًا، هي إضفاء طابع شخصي فريد على منزلك، ونعني بذلك تزيينه بما يجعلك تشعر بالراحة بدون تكلف، أي أنه عليك اختيار ما يجعلك سعيدًا، بما في ذلك انتقاء الألوان والأساليب والأنماط المفضلة لديك.

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7. كن مبدعًا

Casa de vila, Adriana Saggese e Paloma Costa Arquitetura Adriana Saggese e Paloma Costa Arquitetura غرفة المعيشة حديد Blue
Adriana Saggese e Paloma Costa Arquitetura

Adriana Saggese e Paloma Costa Arquitetura
Adriana Saggese e Paloma Costa Arquitetura
Adriana Saggese e Paloma Costa Arquitetura

يجب أن تكون مبدعًا في تصميمك لكل ركن في منزلك. ليس عليك اتباع المعايير القياسية طالما أنها لا تتفق مع تفضيلاتك ولن تجعلك سعيدًا، لتحصل على الراحة في منزلك، عليك انتقاء ما يُرضيك، وما يتناسب مع شخصيتك المختلفة عن الاخرين.

8. فكر في الإضاءة!

Projeto Arquitetônico Condomínio Reserva Três Ribeiroes L&M, Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura منازل
Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura

Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura
Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura
Daniela Viana e Lilian Maravai Arquitetura

الضوء يؤثر كثيرًا في المشهد الإجمالي، فالضوء الصارخ في السقف يتسبب في تدمير أي ديكور، فيما يوصي الخبراء بمزيج من الشموع، والأضواء المعلقة، وبعض الوحدات الخفية، للحصول على أجواء مُريحة وجميلة.

إن كنت مهتم بالاطلاع على نصائح حول الإضاءة، إليك هذا المقال عن كيفية إضاءة منزلك بشكل جميل وراقي

6 أنماط للأثاث عليك تجربتها لمواكبة هذا العام

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