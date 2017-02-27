منزل مساحته 200 متر مربع تكلفته 170,000 درهم

عندما تتحول أمنيتك لتصميم منزل الأحلام إلى واقع لا بد وأن تنهال الأفكار في ذهنك ومع قليل من الدراسة والتخطيط تتوصل إلى كل ما تحتاجه أسرتك حتى تبدأ أولى خطوات تحقيق المشروع، ولا شك أن أول وأهم الخطوات هو التصميم المعماري، فإذا كان مثالياً لا شك أنك سوف تنعم بحياة مثالية في هذا المنزل.

بالطبع نحن ندرك أن اختيار التصميم المعماري المناسب ليس سهلاً، ولكن لا تقابل هذا التحدي سوى مرة واحدة في العمر، ولذلك علينا أن نعطيه حقه، ومن أكثر العوامل التي سوف تيسر لك عملية اختيار هو تصفح المشاريع المماثلة التي من شأنها أن تلهمك بأفكار مبتكرة، و هنا نتدخل نحن لمساعدتك.فاليوم سوف نعرض مشروع سوف يصبح مصدر إلهام لك في كيفية تحقيق كل الأحلام مع تكاليف قليلة.

المنزل الذي سوف نتطرق إليه اليوم أثبت نجاحه لأنه أسس على مبادئ معمارية هامة وأبرزها هو الوصول إلى معادلة متزنة بين الفراغات الداخلية الأساسية مع التصميم الخارجي دون التضحية بأي من الرفاهيات والتعدي على العامل الجمالي في التصميم، و بالرغم من صعوبة تحقيق هذه المعادلة إلا أن المصمم الممعماري أبهرنا نجاحه الساحق، والسبب الرئيسي في ذلك هو اعتماده على التخطيط المسبق والرسومات الهندسية المدروسة. دعونا نبدأ في التعرف على هذا المنزل الرائع من ضواحي روسيا الذي يتسع حتى 200 متر مربع.