منزل مساحته 200 متر مربع تكلفته 170,000 درهم

عندما تتحول أمنيتك لتصميم منزل الأحلام إلى واقع لا بد وأن تنهال الأفكار في ذهنك ومع قليل من الدراسة والتخطيط تتوصل إلى كل ما تحتاجه أسرتك حتى تبدأ أولى خطوات تحقيق المشروع، ولا شك أن أول وأهم الخطوات هو التصميم المعماري، فإذا كان مثالياً لا شك أنك سوف تنعم بحياة مثالية في هذا المنزل.
بالطبع نحن ندرك أن اختيار التصميم المعماري المناسب ليس سهلاً، ولكن لا تقابل هذا التحدي سوى مرة واحدة في العمر، ولذلك علينا أن نعطيه حقه، ومن أكثر العوامل التي سوف تيسر لك عملية اختيار هو تصفح المشاريع المماثلة التي من شأنها أن تلهمك بأفكار مبتكرة، و هنا نتدخل نحن لمساعدتك.فاليوم سوف نعرض مشروع سوف يصبح مصدر إلهام لك في كيفية تحقيق كل الأحلام مع تكاليف قليلة.
المنزل الذي سوف نتطرق إليه اليوم أثبت نجاحه لأنه أسس على مبادئ معمارية هامة وأبرزها هو الوصول إلى معادلة متزنة بين الفراغات الداخلية الأساسية مع التصميم الخارجي دون التضحية بأي من الرفاهيات والتعدي على العامل الجمالي في التصميم، و بالرغم من صعوبة تحقيق هذه المعادلة إلا أن المصمم الممعماري أبهرنا نجاحه الساحق، والسبب الرئيسي في ذلك هو اعتماده على التخطيط المسبق والرسومات الهندسية المدروسة. دعونا نبدأ في التعرف على هذا المنزل الرائع من ضواحي روسيا الذي يتسع حتى 200 متر مربع.
التصميم الخارجي لأي منزل يجب أن يعكس الذوق العام لأصحاب البيت مما يؤدي إلى اهتمام شديد من قبل المصمم لتحقيق رؤية الملاك مع الحفاظ على مبادئ الفن المعماري، وعلى الواجهة الأساسية بالأخص أن تتألق في تكوين كتلها المعمارية مع العناصر الجمالية من مدخل و نوافذ، و هذا ما استطاع المصمم التوصل إليه من خلال واجهة هذا المنزل المبهرة.
سر تميز هذا التصميم الرائع هو أن هذا التصميم المعماري يجمع بين الذوق التقليدي والحداثي، حيث أن هيكل السقف وخامته اتخذا هيئة المنازل التقليدية، أما ألوان الواجهة فهي تتسم بالحداثة والجرأة. عند الحديث عن الحداثة في هذا المنزل علينا ألا ننسى ذكر مدخل المنزل الذي يعكس روح المنزل الدافئة والأنيقة.
الواجهة الخلفية أتخذت مقدار كبير من اهتمام المصمم على غير ما اعتدنا في البيوت المعاصرة حيث لا يوجد فرق ملحوظ بينها وبين الواجهة الرئيسية، ويدل ذلك على ذكاء و دراسة الخبراء لهذا المنزل قبل التنفيذ.
رحابة الحديقة الخلفية تميز المدخل الخلفي، ونجد أيضا مساحة لا بأس بها من النوافذ لكي يتمكن السكان من الاستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة بالمنزل.
المخطط الهندسي هو أهم منفذ لدى المصمم لكي يعكس من خلاله أفكاره المبدعة و يقوم بدراسة فكرة على نموذج واقعي حتى يتوصل إلى التصميم المثالي، داخليا كان أم خارجيا، لذا لنتعرف معا على مخطط هذا المنزل المثالي.
نلاحظ من المخطط أن المنزل منقسم إلى جناحين، الأول خدمي من مطبخ م حمام و مكتب، و الآخر للمعيشة وهو قرار ذكي يقلل من المساحات المهرة من الممرات والأروقة، ونلاحظ أيضاً أن نسب المساحات نسبةً إلى الوظائف صممت بمثالية مبهرة.
الحفاظ على الطابق العلوي لكل الفراغات التي تحتاج إلى خصوصية هو قرار موفق من قبل المعماري، فهذ يضمن بصورة كبيرة كفاءة كل الوظائف من الترفيهية إلى العملية، ومع انعزال الطابق العلوي بغرف النوم فقط تتأكد أن كل أفراد الأسرة سوف ينعمون بنوم هادئ وعميق، وليس ذلك فحسب، بل سوف تحظى بمساحة أكبر لكل غرفة على حدة.
هذا التوزيع المتكامل بين وظائف المنزل المختلفة سوف يتيح فرصة كفاءة عالية في أسلوب المعيشة اليومية.
تابع هذا المشروع الشيق لمزيد من الأفكار الملهمة.