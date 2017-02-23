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14 تصميم ملهم لحمامات عصرية مميزة

shereen gouda shereen gouda
homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
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من بين جميع غرف في المنزل نلاحظ  أن  الحمام يوفر فرصة ومساحة أكبر  لإطلاق العنان إلى الأفكار الخلاقة مما يؤدي إلى تصميم فريد من نوعه، وهذا لأنه يمنحنا تنوع من اختيارات أنواع الخامات و الدمج بينهم بكثير من الحرية، ومع هذه الحرية لا بد وأن تأتي مشكلة التردد في الاختيار، فغالباً ما نقف في تشتت أمام الخيارات التي لا حصر لها،  لذلك جئنا اليكم اليوم بمجموعة من التصاميم الملهمة التي سوف تقودك إلى الحمام المثالي لك. دعونا نكتفي بالمقدمات و نتعرف على هذه التصاميم المميزة.

1- التباين الصريح

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma حمام بلاط Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

الجرأة في اختيار التباين الصارخ بين الأبيض والأسود هو قرار يأخذه من قام بدراسة الفراغ بدقة، وهذا بالفعل ما تم في هذا الحمام المميز، فلا يخفى على أحد أن هذا التباين ضاعف مساحة الحمام وأضاف رقي و حداثة إلى تصميم بسيط للغاية.

2- الفاصل العصري

Opus 15, Estudio Volante Estudio Volante حمام حجر White
Estudio Volante

Estudio Volante
Estudio Volante
Estudio Volante

أحد الصيحات الجديدة في تصميم لحمامات العصريةهو فصل الوظائف داخل نفس الفراغ للحفاظ على الخصوصية و نظافة كل فراغ على حدة، ولكن بعض المصممين يفضلون تحدي القواعد و الخروج علن المألوف مثل هذا الحمام، فالفاصل الزجاجي هنا وظيفته جمالية أكثر منها عملية و لكن قام بتحويل حمام تقليدي بعض الشيء ليصبح حمام أنيق و حداثي مبهر.

3- فصل الوظائف بأسلوب ذكي

RESIDENCIA ANTIGUO SAN AGUSTIN, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio حمام
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

هذا مثال واضح لفصل الوظائف في الحمام للحفاظ على خصوصية كل فراغ، ومع ذلك الجانب الجمالي لم يهمل، فالأبواب الزجاجية تربط بين المساحات المختلفة مع الحفاظ على ألوان هادئة في الحمام كله.

4- معدات أنيقة وعملية

Large shower Style Within حمام quadrant shower,corner shower,rain shower,large shower,sliding door shower,grey bathroom,grey tiles,porcelain tiles,shower niche,bathroom lighting,towel warmer,bathroom tiles
Style Within

Large shower

Style Within
Style Within
Style Within

أحياناً يكون من الذكاء أن تقوم باختيار معدات الحمام على أساس الوظيفة أولاً وأن تقوم بتصميم الحمام بناءاً على هذه التجهيزات، فنجد أن التكنولوجيا اليوم تطرح لنا العديد من الخيارات الذكية التي من شأنها أن تجعل حياتنا اليومية أسهل وأكثر عملية. هذا الحمام أفضل مثال لما سبق و طرحناه فاختيار مدفأة المناشف مع وحدة الاستحمام كانا سر نجاح هذا التصميم الحداثي الأنيق بدون الحاجة لأي تضحيات للجانب العملي.

5- جرأة في دمج الخامات القيمة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

أصبح من المعتاد أن نرى الخشب من أحد أقوى الخامات ظهوراً في الحمامات الحديثة، وهذا الاختيار بسبب ما يقدم من دفء في الفراغ، ولكن أن يتداخل الخشب مع خامات أخرى في تناغم تام هو الأمر الأكثر تعقيداً لما يحتاج إلى معادلة بين نسب كل خامة، مثل هذا الحمام من إبداع المصمم الخلاق الذي استطاع أن يتوصل إلى هذا الاتزان المثالي بين المواد المختلفة

تعرف على 20 حمام مبهر حيث الخشب هو النجم لمزيد من الأفكار الملهمة.

6- دش استحمام مبهر

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura حمام
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

تشكيل الرخام لكي يأخذ أشكال ووظائف متعددة في نفس الفراغ يجعل أي تصميم تقليدي أكثر فخامة وأناقة، فنجد هنا أن الرخام المستخدم في الجدار والأرضيات امتد ليصبح منضدة ووحدة رف عصرية.

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7- تميز غير مسبوق في كل العناصر

homify حمام سيراميك Beige
homify

homify
homify
homify

نقف في ذهول أمام هذا التصميم المبتكر الذي يحطم كل القواعد التقليدية من موضع دش الاستحمام الذي اتخذ مركز الغرفة إلى تصميم الفاصل الزجاجي الذي يمنح خصوصية بدون التنازل عن الشفافية،  ودعونا لا نغفل عن استغلال الفاصل الزجاجي لتعليق المرايا.

8- تحويل المعوقات إلى إمكانيات

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) حمام
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

أحد أهم نصائح الخبراء إلى كل من يقدمون على مرحلة تصميم منزل الأحلام هو أن عليك أن تحول أي عائق أمامك إلى فرصة من خلال التفكير خارج الصندوق ومحاولة الابتكار. من المؤكد أن النتيجة سوف تصبح مميزة مثل هذا الحمام  الذي يحتوي على دش استحمام بشكل هندسي مميز بعدما واجه المصمم صعوبة في إيجاد وظيفة مناسبة لهذا الركن. 

9- فاصل مثالي

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

أن يكون الفاصل الزجاجي يمنع الرؤية مع تواجد نسبة من الإنعكاس هو قرار قمة في الذكاء، بذلك يمنح اتساع بصري مريح.

10- لوحة فنية من الرخام

Baños by Brukman Chechik Arquitectos, LIVE IN LIVE IN حمام
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

توحيد نوعية الرخام أمر متعارف عليه في تصميم الحمام ولكن المبهر أن تخلق من هذه الخامة المنفردة ما يبدو تصميم لا مثيل له، مثل استمرارية الرخام في هذا الحمام تجعل من الجدار  لوحة فنية مذهلة.

11- ألوان موحدة أم متباينة؟

Bathroom Interiors, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer حمام
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

من الخدع البصرية الذكية هو أن تصنع في فراغ من لون موحد تباين ملحوظ، وذلك من خلال الخامات المختلفة التي تعطي تنوع و أناقة، و رح لنا هذا الحمام مثال رائع لهذا الأسلوب، فبالرغم من أن لون البيج هو اللون الوحيد في هذا الفراغ إلا أننا نشعر بتباين و تنوع ملحوظ  والفضل في ذلك يعود إلى الخامات المختلفة.

12- ذكاء في إدارة المساحة الصغيرة

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd حمام
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

من يملكون حمام صغير في أغلب الأحيان يظنون أنه عائق بينهم وبين الوصول إلى أي تصميم أنيق، ولكن في واقع الأمر المساحة لم تعد تشكل عقبة بل هي تكاد تكون فرصة للوصول إلى أفكار مبتكرة و فريدة من نوعها مثل هذا الحمام الأنيق الذي لم يتخلى فيه المصمم عن مبدأ التصميم الفاخر والعملي

13- عناصر غير تقليدية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في الحمامات العصرية يحبذ دائماً أن يتواجد عنصر غير تقليدي حتى يتميز حمام منزلك،  وفي هذه الحالة نلاحظ أن المغسلة هي التي تصدرت المشهد لكي يتحول الحمام البسيط إلى آخر مبهر.

14- اختيار سيراميك غير تقليدي

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

سحر الأبيض لا مثيل له، وبالتحديد في المساحات الصغيرة فهو يعكس الإضاءة ويخفي حدود الفراغ، وحين نضيف إلى هذا التأثير الخلاب بعد إضافي بالتأكيد سوف تكون النتيجة مبهرة. السيراميك ثلاثي الأبعاد الأبيض يعطي عمق وأناقة إلى هذا الحمام العصري.

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