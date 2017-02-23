14 تصميم ملهم لحمامات عصرية مميزة

من بين جميع غرف في المنزل نلاحظ أن الحمام يوفر فرصة ومساحة أكبر لإطلاق العنان إلى الأفكار الخلاقة مما يؤدي إلى تصميم فريد من نوعه، وهذا لأنه يمنحنا تنوع من اختيارات أنواع الخامات و الدمج بينهم بكثير من الحرية، ومع هذه الحرية لا بد وأن تأتي مشكلة التردد في الاختيار، فغالباً ما نقف في تشتت أمام الخيارات التي لا حصر لها، لذلك جئنا اليكم اليوم بمجموعة من التصاميم الملهمة التي سوف تقودك إلى الحمام المثالي لك. دعونا نكتفي بالمقدمات و نتعرف على هذه التصاميم المميزة.
الجرأة في اختيار التباين الصارخ بين الأبيض والأسود هو قرار يأخذه من قام بدراسة الفراغ بدقة، وهذا بالفعل ما تم في هذا الحمام المميز، فلا يخفى على أحد أن هذا التباين ضاعف مساحة الحمام وأضاف رقي و حداثة إلى تصميم بسيط للغاية.
أحد الصيحات الجديدة في تصميم لحمامات العصريةهو فصل الوظائف داخل نفس الفراغ للحفاظ على الخصوصية و نظافة كل فراغ على حدة، ولكن بعض المصممين يفضلون تحدي القواعد و الخروج علن المألوف مثل هذا الحمام، فالفاصل الزجاجي هنا وظيفته جمالية أكثر منها عملية و لكن قام بتحويل حمام تقليدي بعض الشيء ليصبح حمام أنيق و حداثي مبهر.
هذا مثال واضح لفصل الوظائف في الحمام للحفاظ على خصوصية كل فراغ، ومع ذلك الجانب الجمالي لم يهمل، فالأبواب الزجاجية تربط بين المساحات المختلفة مع الحفاظ على ألوان هادئة في الحمام كله.
أحياناً يكون من الذكاء أن تقوم باختيار معدات الحمام على أساس الوظيفة أولاً وأن تقوم بتصميم الحمام بناءاً على هذه التجهيزات، فنجد أن التكنولوجيا اليوم تطرح لنا العديد من الخيارات الذكية التي من شأنها أن تجعل حياتنا اليومية أسهل وأكثر عملية. هذا الحمام أفضل مثال لما سبق و طرحناه فاختيار مدفأة المناشف مع وحدة الاستحمام كانا سر نجاح هذا التصميم الحداثي الأنيق بدون الحاجة لأي تضحيات للجانب العملي.
أصبح من المعتاد أن نرى الخشب من أحد أقوى الخامات ظهوراً في الحمامات الحديثة، وهذا الاختيار بسبب ما يقدم من دفء في الفراغ، ولكن أن يتداخل الخشب مع خامات أخرى في تناغم تام هو الأمر الأكثر تعقيداً لما يحتاج إلى معادلة بين نسب كل خامة، مثل هذا الحمام من إبداع المصمم الخلاق الذي استطاع أن يتوصل إلى هذا الاتزان المثالي بين المواد المختلفة
تعرف على 20 حمام مبهر حيث الخشب هو النجم لمزيد من الأفكار الملهمة.
تشكيل الرخام لكي يأخذ أشكال ووظائف متعددة في نفس الفراغ يجعل أي تصميم تقليدي أكثر فخامة وأناقة، فنجد هنا أن الرخام المستخدم في الجدار والأرضيات امتد ليصبح منضدة ووحدة رف عصرية.
نقف في ذهول أمام هذا التصميم المبتكر الذي يحطم كل القواعد التقليدية من موضع دش الاستحمام الذي اتخذ مركز الغرفة إلى تصميم الفاصل الزجاجي الذي يمنح خصوصية بدون التنازل عن الشفافية، ودعونا لا نغفل عن استغلال الفاصل الزجاجي لتعليق المرايا.
أحد أهم نصائح الخبراء إلى كل من يقدمون على مرحلة تصميم منزل الأحلام هو أن عليك أن تحول أي عائق أمامك إلى فرصة من خلال التفكير خارج الصندوق ومحاولة الابتكار. من المؤكد أن النتيجة سوف تصبح مميزة مثل هذا الحمام الذي يحتوي على دش استحمام بشكل هندسي مميز بعدما واجه المصمم صعوبة في إيجاد وظيفة مناسبة لهذا الركن.
أن يكون الفاصل الزجاجي يمنع الرؤية مع تواجد نسبة من الإنعكاس هو قرار قمة في الذكاء، بذلك يمنح اتساع بصري مريح.
توحيد نوعية الرخام أمر متعارف عليه في تصميم الحمام ولكن المبهر أن تخلق من هذه الخامة المنفردة ما يبدو تصميم لا مثيل له، مثل استمرارية الرخام في هذا الحمام تجعل من الجدار لوحة فنية مذهلة.
من الخدع البصرية الذكية هو أن تصنع في فراغ من لون موحد تباين ملحوظ، وذلك من خلال الخامات المختلفة التي تعطي تنوع و أناقة، و رح لنا هذا الحمام مثال رائع لهذا الأسلوب، فبالرغم من أن لون البيج هو اللون الوحيد في هذا الفراغ إلا أننا نشعر بتباين و تنوع ملحوظ والفضل في ذلك يعود إلى الخامات المختلفة.
من يملكون حمام صغير في أغلب الأحيان يظنون أنه عائق بينهم وبين الوصول إلى أي تصميم أنيق، ولكن في واقع الأمر المساحة لم تعد تشكل عقبة بل هي تكاد تكون فرصة للوصول إلى أفكار مبتكرة و فريدة من نوعها مثل هذا الحمام الأنيق الذي لم يتخلى فيه المصمم عن مبدأ التصميم الفاخر والعملي
في الحمامات العصرية يحبذ دائماً أن يتواجد عنصر غير تقليدي حتى يتميز حمام منزلك، وفي هذه الحالة نلاحظ أن المغسلة هي التي تصدرت المشهد لكي يتحول الحمام البسيط إلى آخر مبهر.
سحر الأبيض لا مثيل له، وبالتحديد في المساحات الصغيرة فهو يعكس الإضاءة ويخفي حدود الفراغ، وحين نضيف إلى هذا التأثير الخلاب بعد إضافي بالتأكيد سوف تكون النتيجة مبهرة. السيراميك ثلاثي الأبعاد الأبيض يعطي عمق وأناقة إلى هذا الحمام العصري.