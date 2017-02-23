14 تصميم ملهم لحمامات عصرية مميزة

أصبح من المعتاد أن نرى الخشب من أحد أقوى الخامات ظهوراً في الحمامات الحديثة، وهذا الاختيار بسبب ما يقدم من دفء في الفراغ، ولكن أن يتداخل الخشب مع خامات أخرى في تناغم تام هو الأمر الأكثر تعقيداً لما يحتاج إلى معادلة بين نسب كل خامة، مثل هذا الحمام من إبداع المصمم الخلاق الذي استطاع أن يتوصل إلى هذا الاتزان المثالي بين المواد المختلفة

تعرف على 20 حمام مبهر حيث الخشب هو النجم لمزيد من الأفكار الملهمة.