7 خزانات غير عادية مع أبواب منزلقة

في هذا الموضوع سوف نعرض بعض الأفكار للخزائن وغرف الملابس التي سوف تأسرك، والتي سوف تجدها متناسبة جدًا مع غرفة نومك. فقط افتح عينيك جيدًا! فخزانة الملابس ذات الباب الجرار هي قطعة من الأثاث الذي يوفر الراحة الإضافية للغرفة، وحيث توجد هذه القطعة فإنها توفر مساحة إضافية في الغرفة تجعل ديكوراتها حديثة ومبتكرة.
ومن منا لا يريد أن يمتلك غرفة الأحلام هذه؟ حيث الأغراض والملابس منظمة والخزانات موفرة للمساحة بدون الحاجة إلى فتح كل أبوابها!
إن الأبواب المنزلقة صنعت لهذا الغرض المفيد جداً ومع التصميم الإبداعي الحقيقي فإنها تعطي نتيجة جذابة جدًا، لذلك سوف نعرض عليك 7 نماذج غير عادية من الخزانات ذات الأبواب المنزلقة لتجديد غرفة نومك، فهيا بنا لنتحقق من ذلك:
الباب المنزلق هو خيار عظيم لتوفير مساحة في غرفة النوم الخاصة بك، لأن زاوية فتح الأبواب المنزلقة التقليدية تحتاج إلى حجم كبير، وأحيانا لا يكون لدينا مساحة كافية.
أيضًا، فإنه من الجيد دائمًا أن نعتمد على خزانة مدمجة في الحائط، بالإضافة إلى أنه من الجيد كسوتها بمرآة أو باب شفاف لخلق شعور بالرحابة.
عندما نفكر في أثاث أصلي وأنيق، فإننا نادرًا ما نجده – مما يعقد الأمر قليلًا، وخصوصًا عندما نبحث عن شيء مختلف لديكور الفراغ.
لحسن الحظ هذا ليس هو الحال مع الخزانة التي في الصورة، فهي تتمتع بالأصالة والجمال، والفضل يرجع إلى الملمس الفريد والألوان الجذابة للأبواب.
الخزانة في هذه الصورة عظيمة أيضًا، فبالإضافة إلى طرازها الأصيل، فإنه من أجل الحصول على الحد الأقصى من الفائدة منها فلابد من تقسيمها بشكل جيد وهذا يتوقف على تفضيلك الشخصي، حسب أولوياتك وحسب ما سوف تضعه في هذه الخزانات حتى تحظى بقطعة أثاث صحيحة في غرفتك.
النتيجة هي خزانة بمزيج مثالي لغرفة نوم الإناث – سيدة أو فتاة، بفضل مزيج من الألوان الأنثوية التي تعطينا الانطباع من أول وهلة أنها غرفة أميرة.
الأشكال والظلال فيها لديهم نسبة متوازنة لخلق خزانة لغرفة محايدة.
نموذج للخزانة التي يمكنها أن تبقى على الأمور بسيطة بمجرد اختيار الألوان والمواد اللازمة اللطيفة، حل أنيق. فالألوان المحايدة مع النسب المتناغمة جعلت هذه الخزانة تحوز وجوه الكمال في الفراغ.
حسنا، قد لا تسرق إعجابك من اللحظة الأولى، وربما تمر مرور الكرام في البداية. ومع ذلك، فإنك ستكتشف أن الساحر الأنيق سيخلق جزءًا جميلًا من الغرفة، دون أن يلاحظها أحد. فالأبواب الثلاثة تصنع مساحة كافية لتخزين كل الأغراض والسبوتات الموزعة في السقف تساعد في إضاءة خزانة الملابس بشكل مثالي.
ننهي قائمة الخزانات بمثال لخزانة أخرى بيضاء تمامًا، ذات تصميم بسيط تمكّن من إعطاء غرفة ذات لمسة بسيطة ولكن حيوية إلى الغرفة. خزانة مثالية لأولئك الذين يحبون الألوان المحايدة في حولهم.
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