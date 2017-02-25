7 خزانات غير عادية مع أبواب منزلقة

في هذا الموضوع سوف نعرض بعض الأفكار للخزائن وغرف الملابس التي سوف تأسرك، والتي سوف تجدها متناسبة جدًا مع غرفة نومك. فقط افتح عينيك جيدًا! فخزانة الملابس ذات الباب الجرار هي قطعة من الأثاث الذي يوفر الراحة الإضافية للغرفة، وحيث توجد هذه القطعة فإنها توفر مساحة إضافية في الغرفة تجعل ديكوراتها حديثة ومبتكرة.

ومن منا لا يريد أن يمتلك غرفة الأحلام هذه؟ حيث الأغراض والملابس منظمة والخزانات موفرة للمساحة بدون الحاجة إلى فتح كل أبوابها!

إن الأبواب المنزلقة صنعت لهذا الغرض المفيد جداً ومع التصميم الإبداعي الحقيقي فإنها تعطي نتيجة جذابة جدًا، لذلك سوف نعرض عليك 7 نماذج غير عادية من الخزانات ذات الأبواب المنزلقة لتجديد غرفة نومك، فهيا بنا لنتحقق من ذلك: