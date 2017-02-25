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7 خزانات غير عادية مع أبواب منزلقة

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Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
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في هذا الموضوع سوف نعرض بعض الأفكار للخزائن وغرف الملابس التي سوف تأسرك، والتي سوف تجدها متناسبة جدًا مع غرفة نومك. فقط افتح عينيك جيدًا! فخزانة الملابس ذات الباب الجرار هي قطعة من الأثاث الذي يوفر الراحة الإضافية للغرفة، وحيث توجد هذه القطعة فإنها توفر مساحة إضافية في الغرفة تجعل ديكوراتها حديثة ومبتكرة.

ومن منا لا يريد أن يمتلك غرفة الأحلام هذه؟ حيث الأغراض والملابس منظمة والخزانات موفرة للمساحة بدون الحاجة إلى فتح كل أبوابها! 

إن الأبواب المنزلقة صنعت لهذا الغرض المفيد جداً ومع التصميم الإبداعي الحقيقي فإنها تعطي نتيجة جذابة جدًا، لذلك سوف نعرض عليك 7 نماذج غير عادية من الخزانات ذات الأبواب المنزلقة لتجديد غرفة نومك، فهيا بنا لنتحقق من ذلك:

1. الدولاب المبني داخل الحائط مع الباب الجرار الشفاف

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الباب المنزلق هو خيار عظيم لتوفير مساحة في غرفة النوم الخاصة بك، لأن زاوية فتح الأبواب المنزلقة التقليدية تحتاج إلى حجم كبير، وأحيانا لا يكون لدينا مساحة كافية.

أيضًا، فإنه من الجيد دائمًا أن نعتمد على خزانة مدمجة في الحائط، بالإضافة إلى أنه من الجيد كسوتها بمرآة أو باب شفاف لخلق شعور بالرحابة.

2. الخزانة المدمجة مع الباب الخشبي المنزلق

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

عندما نفكر في أثاث أصلي وأنيق، فإننا نادرًا ما نجده – مما يعقد الأمر قليلًا، وخصوصًا عندما نبحث عن شيء مختلف لديكور الفراغ.

لحسن الحظ هذا ليس هو الحال مع الخزانة التي في الصورة، فهي تتمتع بالأصالة والجمال، والفضل يرجع إلى الملمس الفريد والألوان الجذابة للأبواب.

3. كل جمال الخشب

Catalogo Vittoria, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c غرفة نومخزانة الملابس
Kreative Point s.n.c

Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c

الخزانة في هذه الصورة عظيمة أيضًا، فبالإضافة إلى طرازها الأصيل، فإنه من أجل الحصول على الحد الأقصى من الفائدة منها فلابد من تقسيمها بشكل جيد وهذا يتوقف على تفضيلك الشخصي، حسب أولوياتك وحسب ما سوف تضعه في هذه الخزانات حتى تحظى بقطعة أثاث صحيحة في غرفتك.

4. الخزانة المدمجة في غرفة الفتاة

Armarios a Medida, Muebles Ebanos Muebles Ebanos غرفة نومخزانة الملابس
Muebles Ebanos

Muebles Ebanos
Muebles Ebanos
Muebles Ebanos

النتيجة هي خزانة بمزيج مثالي لغرفة نوم الإناث – سيدة أو فتاة، بفضل مزيج من الألوان الأنثوية التي تعطينا الانطباع من أول وهلة أنها غرفة أميرة.

الأشكال والظلال فيها لديهم نسبة متوازنة لخلق خزانة لغرفة محايدة.

5. الأكريليك في باليتة ألوان الأرض

Armario japones cristal opaco, Arconada Armarios Arconada Armarios غرفة نومخزانة الملابس
Arconada Armarios

Arconada Armarios
Arconada Armarios
Arconada Armarios

نموذج للخزانة التي يمكنها أن تبقى على الأمور بسيطة بمجرد اختيار الألوان والمواد اللازمة اللطيفة، حل أنيق. فالألوان المحايدة مع النسب المتناغمة جعلت هذه الخزانة تحوز وجوه الكمال في الفراغ.

6. الخزانة المدمجة مع الطراز التبسيطي

ARMARIOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة نومخزانة الملابس
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

حسنا، قد لا تسرق إعجابك من اللحظة الأولى، وربما تمر مرور الكرام في البداية. ومع ذلك، فإنك ستكتشف أن الساحر الأنيق سيخلق جزءًا جميلًا من الغرفة، دون أن يلاحظها أحد. فالأبواب الثلاثة تصنع مساحة كافية لتخزين كل الأغراض والسبوتات الموزعة في السقف تساعد في إضاءة خزانة الملابس بشكل مثالي.

7. خزانة مدمجة مكسوة بالأبيض

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

ننهي قائمة الخزانات بمثال لخزانة أخرى بيضاء تمامًا، ذات تصميم بسيط تمكّن من إعطاء غرفة ذات لمسة بسيطة ولكن حيوية إلى الغرفة. خزانة مثالية لأولئك الذين يحبون الألوان المحايدة في حولهم.

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أي هذه الخزانات سوف تضعه في غرفة نومك؟

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