الكلاسيكية الحديثة في 68 متر مربع من البهجة!

غرفة المعيشة هي خير دليل على أن المساحات الصغيرة يمكن أن تصبح مساحة رائعة لقضاء أوقات لا تنسى مع العائلة، فقط إذا توافرت الإشراقة الطبيعية، مع لمسات متقنة في انتقاء قطع الأثاث والألوان.

بالطبع تسيطر النغمات الفاتحة على أجواء الغرفة لمنحها اتساعًا بصريًا، حيث طليت الجدران بالكامل باللون الأبيض، وكذلك السقف، فيما اتخذت الأرضية مظهرًا خشبيًا بنغمة فاتحة أيضًا، وبدورها، اكتست الأريكة بقماش ناعم بلون كريمي.

أما عن البهجة، فقد تجسدت في تلك الوسائدة الصغيرة الملونة والتي تتناغم بسلاسة مع درجة البرتقالي في الفوتيه الذي حل محل المنضدة الزجاجية كحل ذكي لتوفير مقعد إضافي وقت الحاجة، وكذلك درجة الفيروزي في لون الكرسي الذي يزين الزاوية، فيما تجمع الستائر على جانبي النافذة، بين اللونين.

السجادة الصغيرة، والخزانة المصممة في العمود البارز إلى جانب النافذة، وأيضًا الإضاءات على جانبي الإطار المزين للجدار فوق الأريكة.. كلها تفاصيل تزيد من جمال تلك الغرفة الكلاسيكية الناعمة.