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7 أفكار فنية لتصميم حمامك كالمحترفين

أميرة قاسم أميرة قاسم
International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention حمام
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أحيانا نفتقد الروح والشخصية المميزة في تصميم الحمام بمنازلنا، لكن مع بعض الأفكار الإبداعية والخارجة عن المألوف يمكننا إعادة إحياء الحمام ومنحه مظهر جديد كليا، لكن قد ينقصك بعض الأفكار والخيال للبدء في التنفيذ، أليس كذلك؟ّ

في كتاب الأفكار اليوم أتينا لكم بـ 7 حلول وأفكار إبداعية- بعضها سهل التنفيذ-  ستلهمك بمزيد من الأفكار عن كيفية منح حمامك المظهر الرائع الذي يستحقه.

1. لمسة خضراء

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

دعونا نبدأ بفكرة سريعة التنفيذ وقليلة التكلفة ولن تحتاح منك أي جهد، فتلكن إضافة بعض اللمسات الخضراء والنباتات المزهرة بالحمام، فهى حتما ستضيف روح جديدة للمكان. يمكنك وضعها على حافة النافذة أو في نهاية حوض الاستحمام أو حتى أعلى المرحاض، ومن الأفضل أن تختار نباتات لا تحتاج لعناية فائقة. إن كان حمامك لا يتمتع بمصدر لضوء الشمس فيمكنك الاستعانة بالنباتات المنزلية التي لا تحتاج لضوء الشمس بوفرة أو النباتات الصناعية بدلا من اقتناء نباتات طبيعي وتذبل خلال أيام.

2. ورق الجدران

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention حمام
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

نعم، ورق جدارن! ريما أنت مندهش من إمكانية تغطية حوائط الحمام بورق الجدران خاصة وأنها بيئة رطبة، لكن مؤخرا أصبح متاح في الأسواق أنواع من الورق المعالج التي لديها قوة تحمل أعلى للرطوبة، بالطبع ستحتاج منك عناية واهتمام أكبر لكنك ستستمتع بذلك المظهر الساحر والجرئ لحمامك، كل ما عليك فعله هو اختيار تصميم مفضل لديك لتخفي الجدران الباهتة والمملة بالحمام.

3. رسومات على الجدران

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS حمام
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

على عكس الحل السابق لجأ المصمم هنا للرسم بالألوان الزيتية على الجدران، روعة هذه الفكرة أنها تخلق جوا ساحرا بالحمام يذكرك بأجواء الديكورات الفرنسية، الميزة الأخرى أنها حل رائع للحمامات ذات المساحات الصغيرة، فبالطبع لن يتذكر ضيوفك مساحة حمامك بقدر ما سيتذكرون جمال وروعة الجدران به. 

4. حلول بديلة

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

إن كنت في الفترة الحالية غير قادر -لأسباب اقتصادية- أن تقوم بعمل تجديدات جذرية بالحمام، يمكنك الاكتفاء ببعض الملصقات التي تفضلها والمخصصة للصق على السيراميك، أو رسم بعض الرسومات أنت وأطفالك وبذلك ستحظون بجو من المرح وشخصية فريدة للحمام بشكل بسيط وسهل وغير مكلف بالمرة.

5. سيراميك بأشكال هندسية

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

أما إن كان لديك خطة وميزانية كافية لتجديد الحمام بالكامل وتشمل تغير السيراميك، حينها يمكنك اختيار تصميمات ذات أشكال هندسية للسيراميك خاصة أنها من أحدث صيحات الموضة في ديكورات الحمام، لكن اكتفي بتغطية جدار واحد بها حتى لا تسبب زحاما بصريا بالحمام.

6. ستائر مبهجة

Bathroom Prints and Shower Curtains, JUNIQE JUNIQE حماممنسوجات واكسسوارات
JUNIQE

JUNIQE
JUNIQE
JUNIQE

رغم أنها تفصيلة صغيرة لكن لستارة الدش أو حوض الاستحمام تأثير قوي على روح وشخصية الحمام، هناك عدد لا نهائي من التصميمات المبهجة والمرحة يمكنك اقتناء ما يتناسب مع ذوقك وديكورات الحمام، تصميم الستارة ذات المثلثات الملونة نموذج رائع عن تأثير تصميم الستارة في إضفاء حيوية وبهجة على المكان.

7. سجاد الحمام

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

يمكن لسجادة بسيطة أن تضيف للحمام تلك اللمسة الفنية الخاصة التي تحلم بها، فقط انتقي واحدة بتصميم غير تقليدي وجذاب لتلفت الأنظار، مثل السجادة في الصورة والمصنوعة من العشب الصناعي منحت الحمام مظهر الحديقة وتناغمت بسلاسة مع السيراميك باللون الأصفر للجدران.

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