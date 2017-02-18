7 أفكار فنية لتصميم حمامك كالمحترفين

أحيانا نفتقد الروح والشخصية المميزة في تصميم الحمام بمنازلنا، لكن مع بعض الأفكار الإبداعية والخارجة عن المألوف يمكننا إعادة إحياء الحمام ومنحه مظهر جديد كليا، لكن قد ينقصك بعض الأفكار والخيال للبدء في التنفيذ، أليس كذلك؟ّ
في كتاب الأفكار اليوم أتينا لكم بـ 7 حلول وأفكار إبداعية- بعضها سهل التنفيذ- ستلهمك بمزيد من الأفكار عن كيفية منح حمامك المظهر الرائع الذي يستحقه.
دعونا نبدأ بفكرة سريعة التنفيذ وقليلة التكلفة ولن تحتاح منك أي جهد، فتلكن إضافة بعض اللمسات الخضراء والنباتات المزهرة بالحمام، فهى حتما ستضيف روح جديدة للمكان. يمكنك وضعها على حافة النافذة أو في نهاية حوض الاستحمام أو حتى أعلى المرحاض، ومن الأفضل أن تختار نباتات لا تحتاج لعناية فائقة. إن كان حمامك لا يتمتع بمصدر لضوء الشمس فيمكنك الاستعانة بالنباتات المنزلية التي لا تحتاج لضوء الشمس بوفرة أو النباتات الصناعية بدلا من اقتناء نباتات طبيعي وتذبل خلال أيام.
نعم، ورق جدارن! ريما أنت مندهش من إمكانية تغطية حوائط الحمام بورق الجدران خاصة وأنها بيئة رطبة، لكن مؤخرا أصبح متاح في الأسواق أنواع من الورق المعالج التي لديها قوة تحمل أعلى للرطوبة، بالطبع ستحتاج منك عناية واهتمام أكبر لكنك ستستمتع بذلك المظهر الساحر والجرئ لحمامك، كل ما عليك فعله هو اختيار تصميم مفضل لديك لتخفي الجدران الباهتة والمملة بالحمام.
على عكس الحل السابق لجأ المصمم هنا للرسم بالألوان الزيتية على الجدران، روعة هذه الفكرة أنها تخلق جوا ساحرا بالحمام يذكرك بأجواء الديكورات الفرنسية، الميزة الأخرى أنها حل رائع للحمامات ذات المساحات الصغيرة، فبالطبع لن يتذكر ضيوفك مساحة حمامك بقدر ما سيتذكرون جمال وروعة الجدران به.
إن كنت في الفترة الحالية غير قادر -لأسباب اقتصادية- أن تقوم بعمل تجديدات جذرية بالحمام، يمكنك الاكتفاء ببعض الملصقات التي تفضلها والمخصصة للصق على السيراميك، أو رسم بعض الرسومات أنت وأطفالك وبذلك ستحظون بجو من المرح وشخصية فريدة للحمام بشكل بسيط وسهل وغير مكلف بالمرة.
أما إن كان لديك خطة وميزانية كافية لتجديد الحمام بالكامل وتشمل تغير السيراميك، حينها يمكنك اختيار تصميمات ذات أشكال هندسية للسيراميك خاصة أنها من أحدث صيحات الموضة في ديكورات الحمام، لكن اكتفي بتغطية جدار واحد بها حتى لا تسبب زحاما بصريا بالحمام.
رغم أنها تفصيلة صغيرة لكن لستارة الدش أو حوض الاستحمام تأثير قوي على روح وشخصية الحمام، هناك عدد لا نهائي من التصميمات المبهجة والمرحة يمكنك اقتناء ما يتناسب مع ذوقك وديكورات الحمام، تصميم الستارة ذات المثلثات الملونة نموذج رائع عن تأثير تصميم الستارة في إضفاء حيوية وبهجة على المكان.
يمكن لسجادة بسيطة أن تضيف للحمام تلك اللمسة الفنية الخاصة التي تحلم بها، فقط انتقي واحدة بتصميم غير تقليدي وجذاب لتلفت الأنظار، مثل السجادة في الصورة والمصنوعة من العشب الصناعي منحت الحمام مظهر الحديقة وتناغمت بسلاسة مع السيراميك باللون الأصفر للجدران.
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