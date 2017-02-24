لمسات احترافية لتجديد منزل 90 متر جعلته يبدو أكثر اتساعًا

تجديد المنزل، عملية ليست بالبسيطة، فهي لا تتعلق فقط بتجديد المظهر، وإنما أيضًا الوقوف على الأخطاء التي تم الوقوع فيها من قبل، لتجنبها ومعالجتها أثناء التجديد، بدءًا من اختيار ألوان الطلاء، وتحديد قطع الأثاث التي سيتم الابقاء عليها والأخرى التي تحتاج إلى الاستبدال، وحتى وحدات الإضاءة التي قد تحتاج إلى إعادة توزيع.
نظرًا لتعقد عملية التجديد، قد تحتاج إلى تدخل الخبراء للحصول على نتائج مثالية، كما في هذا المنزل، الذي نحن بصدد استعراضه معكم، لإلهاكم لتجديد منازلكم، حيث نطير بكم إلى العاصمة البولندية، وارسو، لنستمتع باللمسات الاحترافية التي قام بها خبراء PERFECT SPACE، لتجديد منزل مساحته 90 متر مربع، ومنحه اتساعًا بصريًا مُريحًا وأنيقًا.
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مدخل المنزل يُفصح عن الكثير حول أجواءه وتصميمه الداخلي، فإن لم تكن تعرف من البداية أن مساحة هذا المنزل لا تتخطى الـ90 متر مربع، لاعتقدت أنه أكبر من ذلك بكثير، حيث الفضاء الرحب يبدو مُريحًا خاصة مع الضوء القوي في نهاية الممر، وسيطرة الأبيض مع أرضية خشبية دافئة، ونغمة فاتحة من الأزرق الهادئ.
بالوصول إلى نهاية الممر، نجد أنفسنا داخل مساحة مفتوحة سيطرت عليها نغمات محايدة، حيث التناقض اللوني الجذاب بين الأبيض والأسود، مع لمسات فاتحة من الأزرق الهادئ، وقد ضمت تلك المساحة كل من المطبخ، وطاولة الطعام، وأيضًا غرفة المعيشة في الاتجاه المعاكس.
في الجهة الأخرى من المساحة المفتوحة، نجد أن الفضاء يبدو أكثر اتساعًا مما هو عليه ي الحقيقة، بفضل الغطاء الأبيض الذي اكتست به الجدارن والسقف، وأيضًا عدم وجود أبواب أو فواصل حقيقية في أنحاء الغرفة .
تبدو غرفة المعيشة شبه فارغة، حيث تقف الأريكة وحيدة بلونها البني الداكن، الذي يُضفي بعض الدفء وسط المساحة البيضاء الفارغة، وقد وضعت أمامها طاولة منخفضة صممت بذكاء من بالتة خشبية مزودة بعجلات لسهولة نقلها وتتحريكها، فيما تزينت الأرضية الخشبية أسفلها بقطعة سجاد باللون الكريمي.
إضافة إلى اللون الأبيض والفراغ الكبير في الغرفة، يساعد أيضًا الضوء الطبيعي القوء على منحها المزيد من الاتساع البصري، حيث النافذة الزجاجية الكبيرة الممتدة بعرض الحائط خلف الأريكة، وقد تزينت بستائر بيضاء ثقيلة نوعًا ما، لمنح المنزل الخصوصية، وعدم حجب الضوء في الوقت ذاته.
ليست فقط التجهيزات الحديثة، بل أيضًا التناق اللوني، يمنح هذا المطبخ مظهرًا عصريًا أنيقًا، حيث وحدات التخزين البيضاء الخالية من المقابض، مع الفاصل الجدار الأسود اللامع والعاكس كالمرايا، والذي يتماشى تمامًا مع تصميم الثلاجة التي خصص لها مكان داخل الجدار الأزرق، ليبقى تصميم المطبخ على خط واحد، فيما تبقى المساحة أمامه فارغة ونظيفة.
وضعت طاولة الطعام أمام المطبخ، بتصميمها الخشبي البسيط، لتتناغم بلونها الأبيض مع الجدران المُشرقة بفضل الإضاءة الطبيعية التي تتسلل من النافذة الزجاجية، لتُضي المطبخ والمساحة بأكملها.
إضافة إلى الإضاءة الطبيعية، تزينت أضيء المطبخ بعدد من وحدات الإضاءة الصغيرة المثبتة في السقف، فيما تدلت ثلاث وحدات إضاءة على ارتفاعات مختلفة فوق طاولة الطعام، وبأشكال هندسية مختلفة وأنيقة في الوقت ذاته، لتمنحها الدفئ بإضاءتها الصفراء.
برع المصممون في استغلال المساحة الصغيرة المختبئة في الاتجاه المعاكس من الجدار الأزرق، وتحديدًا خلف الثلاجة، ليحولوها إلى خزانة ملابس، للإبقاء على نظافة وترتيب غرفة النوم.
ننهي جولتنا في حمام براق، حيث الجدران البيضاء العاكسة كالمرايا، مع مرآة مستطيلة امتدت بعرض الجدار فوق قاعدة الحمام والحوض الصغير الذي تم تثبيته فوق خزانة خشبية أنيقة؛ لترتيب أدوات الاستحمام والعناية الصحية.
صنع اللون الرمادي الفاتح تداخلًا أنيقًا في الخط المحدد للبانيو والجدار خلف الحوض، بينما شكل الأسود في الأرضية تناقضَا جذابًا مع الجدران ومرافق الحمام.
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