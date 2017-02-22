7 حمامات بحوض استحمام مستقل

على الرغم من أن كابينة دُش بالحمام هو الأكثر انتشارا وتعد اختيار عمليا أكثر من حوض الاستحمام خاصة في الحمامات ذات المساحات الصغيرة، إلا إننا اليوم لن نستعرض أحواض استحمام تقليدية، فكتاب الأفكار اليوم عن أحواض استحمام مستقلة ذات خطوط ناعمة تغريك باقتناءها لتنعم بحمام دافئ طويل بداخلها، فإن كنت ممن يقدرون الجمال ويبحثون عن الراحة بعد يوم طويل فكتاب الأفكار هذا لك.
المزج بين النمط الكلاسيكي والحداثي في التصميم أصبح من أحدث الصيحات في عالم الديكور، وهذا ما تم تطبيقه في تصميم هذا الحمام فحوض الاستحمام المستقل ذو التصميم الأصيل مع الثريا المذهلة يعبران عن جماليات الأسلوب الكلاسيكي، بينما جدران الطوب ذان النغمات اللونية المتنوعة مع الأسطح البيضاء الناعمة يمثلان أناقة الأسلوب الحداثي.
تصميم تبسيطي فريد ومميز للحمام فكل التفاصيل تنم عن رقي في الذوق، فعلى الرغم من أن الجدران من الأسمنت المعالج لكن المصمم نجح في الحفاظ على جو دافئ ومريح بالحمام بفضل الأثاث الخشبي المميز أسفل الحوض والسيراميك باللون البيج، بالإضافة إلى وحدة الإضاءة المتوهجة والمتدلية من السقف على ارتفعات مختلفة.
حل مبتكر وغير تقليدي جمع بين الجانب العملي لكابينة الدُش والراحة والاسترخاء بحوض الاستحمام، المختلف هنا أن البانيو في مستوى الأرض ومزود بمضخات بانيو سبا مع مصدر مرتفع للمياه يعمل بتأثير الشلالات، هذا بالضبط ما ستحتاجه بعد يوم شاق وطويل.
بعيدا عن التصميمات التقليدية للحمامات، جئنا لك حمام يتبع النمط الصناعي، بلاط الجدران مصمم على شكل قوالب الطوب أما بلاط الأرضيات فجاء برسومات زخرفية مميزة باللوني الأبيض والأزرق الداكن وهو ما تناغم مع لون حوض الاستحمام. الدعامة المعدنية السوداء التي يستند عليها الحوض تؤكد على شخصية الحمام ذات الطابع الصناعي.
نموذج آخر لحمام يتبع النمط الصناعي في التصميم، بطل المشهد هنا هو حوض الاستحمام الأبيض ذو التصميم المميز والخلفية السوداء من بلاط الموزايك تزيد من جماله أكثر.
تصميم مريح ومتسع لحوض الاستحمام يغريك بحمام دافئ ممتع ومريح، يجدر الإشارة أن فصل المرحاض عن منطقة الاستحمام كان اختيارا حكيما خاصة في حمامات منازل العائلات.
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الطوب الأحمر المكشوف يضيف لمسة عصرية للحمام، واتساع مساحته سمح بوجود كابينة دُش بالإضافة إلى حوض استحمام منفصل.