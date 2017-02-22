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7 حمامات بحوض استحمام مستقل

أميرة قاسم أميرة قاسم
CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN حمام
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على الرغم من أن كابينة دُش بالحمام هو الأكثر انتشارا وتعد اختيار عمليا أكثر من حوض الاستحمام خاصة في الحمامات ذات المساحات الصغيرة، إلا إننا اليوم لن نستعرض أحواض استحمام تقليدية، فكتاب الأفكار اليوم عن أحواض استحمام مستقلة ذات خطوط ناعمة تغريك باقتناءها لتنعم بحمام دافئ طويل بداخلها، فإن كنت ممن يقدرون الجمال ويبحثون عن الراحة بعد يوم طويل فكتاب الأفكار هذا لك.

1. الحداثة والكلاسيكية معا

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المزج بين النمط الكلاسيكي والحداثي في التصميم أصبح من أحدث الصيحات في عالم الديكور، وهذا ما تم تطبيقه في تصميم هذا الحمام فحوض الاستحمام المستقل ذو التصميم الأصيل مع الثريا المذهلة يعبران عن جماليات الأسلوب الكلاسيكي، بينما جدران الطوب ذان النغمات اللونية المتنوعة مع الأسطح البيضاء الناعمة يمثلان أناقة الأسلوب الحداثي.

2. تصميم مينيمالي

Bathroom in Sardinia, DMC Real Render DMC Real Render حمام
DMC Real Render

DMC Real Render
DMC Real Render
DMC Real Render

تصميم تبسيطي فريد ومميز للحمام فكل التفاصيل تنم عن رقي في الذوق، فعلى الرغم من أن الجدران من الأسمنت المعالج لكن المصمم نجح في الحفاظ على جو دافئ ومريح بالحمام بفضل الأثاث الخشبي المميز أسفل الحوض والسيراميك باللون البيج، بالإضافة إلى وحدة الإضاءة المتوهجة والمتدلية من السقف على ارتفعات مختلفة.

3. حل مبتكر

Ristrutturazione appartamento Bologna, San Giuseppe, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

حل مبتكر وغير تقليدي جمع بين الجانب العملي لكابينة الدُش والراحة والاسترخاء بحوض الاستحمام، المختلف هنا أن البانيو في مستوى الأرض ومزود بمضخات بانيو سبا مع مصدر مرتفع للمياه يعمل بتأثير الشلالات، هذا بالضبط ما ستحتاجه بعد يوم شاق وطويل.

4. أسلوب صناعي

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN حمام
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

بعيدا عن التصميمات التقليدية للحمامات، جئنا لك حمام يتبع النمط الصناعي، بلاط الجدران مصمم على شكل قوالب الطوب أما بلاط الأرضيات فجاء برسومات زخرفية مميزة باللوني الأبيض والأزرق الداكن وهو ما تناغم مع لون حوض الاستحمام. الدعامة المعدنية السوداء التي يستند عليها الحوض تؤكد على شخصية الحمام ذات الطابع الصناعي.

5. تباين الألوان

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love حمام
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

نموذج آخر لحمام يتبع النمط الصناعي في التصميم، بطل المشهد هنا هو حوض الاستحمام الأبيض ذو التصميم المميز والخلفية السوداء من بلاط الموزايك تزيد من جماله أكثر.

6. كل وسائل الراحة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم مريح ومتسع لحوض الاستحمام يغريك بحمام دافئ ممتع ومريح، يجدر الإشارة أن فصل المرحاض عن منطقة الاستحمام كان اختيارا حكيما خاصة في حمامات منازل العائلات.

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7. حمام متسع

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

الطوب الأحمر المكشوف يضيف لمسة عصرية للحمام، واتساع مساحته سمح بوجود كابينة دُش بالإضافة إلى حوض استحمام منفصل.


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