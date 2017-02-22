7 حمامات بحوض استحمام مستقل

على الرغم من أن كابينة دُش بالحمام هو الأكثر انتشارا وتعد اختيار عمليا أكثر من حوض الاستحمام خاصة في الحمامات ذات المساحات الصغيرة، إلا إننا اليوم لن نستعرض أحواض استحمام تقليدية، فكتاب الأفكار اليوم عن أحواض استحمام مستقلة ذات خطوط ناعمة تغريك باقتناءها لتنعم بحمام دافئ طويل بداخلها، فإن كنت ممن يقدرون الجمال ويبحثون عن الراحة بعد يوم طويل فكتاب الأفكار هذا لك.