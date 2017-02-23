37 واجهة عصرية في نماذج ثلاثية الأبعاد

نلاحظ أن الكتلة الأساسية في الطابق العلوي امتازت بكونها طائرة وتشكل سقف على الفناء الأمامي وهو الأمر الذي يجعل هذا المنزل معجزة إنشائية، فمن غير الطبيعي أن تمتد المسطحات الخرسانية إلى هذا الحد دون معالجات هيكلية متقدمة، ولكن لا شك أن هذا القرار الجريء صنع من المنزل أيقونة هندسية.