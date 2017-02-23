الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

37 واجهة عصرية في نماذج ثلاثية الأبعاد

shereen gouda shereen gouda
PROYECTO RUBIO, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA منازل
Loading admin actions …

دعونا نتعرف على كيفية الوصول إلى تصميم معماري خلاب في منزل ذو نمط حداثي من خلال عرض بعض المشاريع الناجحة.

1- تكوين جريء

Valle Anahuac, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

النمط الحداثي يتيح لنا مساحة هائلة لمهمة الابتكار في جميع العناصر المعمارية، فنلاحظ أن التصميم هنا اعتمد على قطاعات متداخلة من أسقف وحوائط ممتدة و مزيفة لتكون النتيجة تشكيل معماري جريء.

2- تنوع في الخامات

PROYECTO RUBIO, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA منازل
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

حينما نتجه إلى التصميم الخارجي العصري نجد أن الخامات المتاحة من تجاليد ودهانات لا حصر لها، فإن كنت من محبي الدمج بين عناصر مختلفة لم لا تأخذ حذو هذا المصمم المعماري في فكره المبدع وتداخل خامات الواجهة.

3- سور غير تقليدي

CIENTO30, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA منازل
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

اعتدنا أن يكون سور المنزل ذو تصميم تقليدي يخلو من أي إبداع، ولكن هذا التصميم الذكي يدل على إمكانية الابتكار في تكوينه، فهو يعطى شفافية مع الحفاظ على عامل الأمان من خلال القضبان الحديدية.

4- نسب مثالية

CIENTO30, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA منازل
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

عندما تتواجد فتحات ونوافذ من كتل مختلفة في الواجهة الرئيسية علينا مراعاة أن تكون النسب متشابهة مثل هذا المنزل الرائع.

5- اختفاء التفصايل مع حدة الكتل المعمارية

Residência FR, Uberlândia - Projeto THEROOM ARQUITETURA, THEROOM ARQUITETURA E DESIGN THEROOM ARQUITETURA E DESIGN منازل
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

الإتجاه التبسيطي في الواجهات يخلو فيه وجود أي تفاصيل، ولكي لا يتنازل المصمم هنا عن جمال التصميم الخارجي اتخذ أسلوب تحديد الكتل المختلفة بحدة وجرأة,

6- الإضاءة هي سر نجاح التصميم

Residência MJ, Jardins Barcelona, Uberlândia - Projeto THEROOM ARQUITETURA, THEROOM ARQUITETURA E DESIGN THEROOM ARQUITETURA E DESIGN منازل
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

كان للإضاءة هنا دور رئيسي في إظهار الواجهة على أكمل وجه وهو أحد أهم أسرار الخبراء التي يلجأ إليها من يريدون أن يحدثوا فرقاً كبيراً في التصميم  بتكاليف قليلة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- رحابة المدخل الأمامي

Casa Reserva Real Park - Paulínia, Arquiteto Tales Miranda Arquiteto Tales Miranda منازل White
Arquiteto Tales Miranda

Arquiteto Tales Miranda
Arquiteto Tales Miranda
Arquiteto Tales Miranda

أصول التصميم المعماري توضح أن المدخل يجب أن يتميز عن باقي عناصر الواجهة الرئيسية، لذا اتخذ المصمم هنا الحديقة لتكون الوسيلة الأساسية يظهر بها تألق المدخل.

8- توزيع الإضاءة لتتناغم مع الكتل المعمارية

Proyecto ASE 5a, Mstudio Arquitectura+Construccion Mstudio Arquitectura+Construccion منازل طوب Multicolored
Mstudio Arquitectura+Construccion

Mstudio Arquitectura+Construccion
Mstudio Arquitectura+Construccion
Mstudio Arquitectura+Construccion

الإضاءة تضيف بعد جمالي إلى أي تصميم، ولكن له وظيفة أخرى وهو إظهار المساحة أكبر من الواقع مثل ما نرى هنا.

9- تصميم عملي و جريء

RESIDÊNCIA ASSOBRADADA PARA UM CASAL, Amauri Berton Arquitetura Amauri Berton Arquitetura منازل
Amauri Berton Arquitetura

Amauri Berton Arquitetura
Amauri Berton Arquitetura
Amauri Berton Arquitetura

دعونا نعطي التصميم العملي حقه، فقليلاً ما عيره النقاد اهتماماً رغم أن مثل هذا التصميم البسيط هو الذي يثبت مراراً نجاحه واستدامته مع مختلف العصور، ففي مثل هذا التصميم يكون الأولوية دائماً لكل الوظائف الأساسية لمعيشة سهلة وبسيطة، وهذا هو أهم أهداف الفن المعماري.

10- واجهة تبسيطية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أحياناً يكون سر تميز التصميم المعماري هو الإكتفاء بقليل من التباين مع أخلاء التصميم من أي تفاصيل، فبلا شك رؤيتك لمثل هذا التصميم سوف يبهرك.

11-التلاعب بالخامات

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

لمن لا يحبون تداخل الخامات المختلفة من الممكن أن تتبعوا مبدأ هذا التصميم  حيث أن سر تناغمه هو تشكيل نفس الخامة الخشبية بطرق متنوعة.

12- بوابة مميزة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أن يكون مدخل المنزل هو أكثر العناصر تميزاً هو دليل على أن التصميم ناجح.

13- ذكاء متناهي في توزيع النوافذ

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki بلكونة أو شرفة
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

هذا التصميم المذهل يحافظ على الخصوصية  مع إمكانية دخول الاضاءة الطبيعية من خلال الغلاف المصمت والفناء الذي يتسم بالشفافية.

14- بساطة مثيرة للفضول

Casa Santa María, Perfil Arquitectónico Perfil Arquitectónico منازل
Perfil Arquitectónico

Perfil Arquitectónico
Perfil Arquitectónico
Perfil Arquitectónico

بين صخب المدينة والتفاصيل المزعجة في كل زاوية لا بد وأن يأسرك هذا التصميم الغامض ببساطته الأنيقة.

15- تصميم معماري يضمن الخصوصية المطلقة

Casa 4 , Besana Studio Besana Studio منازل White
Besana Studio

Besana Studio
Besana Studio
Besana Studio

تكون أحد أهم أولويات بعض الأسر في منزل الأحلام أن يتيح التصميم خصوصية تامة، ولهؤلاء سوف يكون هذا التصميم المبتكر مصدر إلهام مثالي.

16- اتزان في كل عناصر الواجهة

Residência Ortízio Borges, Uberlândia - Projeto THEROOM ARQUITETURA, THEROOM ARQUITETURA E DESIGN THEROOM ARQUITETURA E DESIGN منازل
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

السيمترية في بعض الأحيان تكون الحل الأمثل في خلق تصميم متزن و أنيق النمط الحداثي تحديداً يتيح فرصة كسر هذه السيمترية بقليل من اللمسات المميزة من نباتات وإضاءة.

17- تكامل بين العناصر المختلفة

CASA EF, Besana Studio Besana Studio منازل White
Besana Studio

Besana Studio
Besana Studio
Besana Studio

بالرغم من انعدام الألوان هنا نشعر أن التصميم ما زال متجانس، والفضل في ذلك يعود إلى نسب الكتل المعمارية المدروسة.، فهي الرابط الأساسي بين العناصر المختلفة.

18- الحديد يتصدر المشهد

Proyectos Recientes, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

في بعض الأحيان تستطيع أن تصنع من عنصر بسيط للغاية تشكيل مذهل يبهر الجميع وأكبر دليل على هذا المبدأ هو الألواح الحديدية في هذا المنزل، فتواجد القضبان المتكررة بين المدخل والسور والشرفة يكون وحدة لا مثيل لها.

19- تكرار العناصر لتصميم متناغم

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الإضاءة مع الفتحات تكررت هنا بشكل يصنع ترابط وتناسق بين العناصر المعمارية المختلفة.

20- تصميم معماري أشبه بمكعب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يمكن أن تتوصل إلى أقوى التصاميم من خلال أبسط الأشكال الهندسية، و هذا المنزل أكبر دليل على صحة هذا المبدأ.

21- درج خارجي مميز

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لم نعتد على رؤية السلم كعنصر من الواجهة الخارجية ولكن عالج المصمم هذا الأمر بأناقة مبهرة بحيث يتجانس مع عناصر المنزل.

22- تكامل بين تصميم السور والمنزل

Casa Miradores del Mar, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

أن تشعر أن السور وتصميم المنزل المعماري عنصر واحد هو دلالة نجاح عملية التصميم بالطبع.

23-مدخل متخفي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

حافظ المصمم هنا على خصوصية المدخل بأسلوب مذهل لين مسطح خرساني مضيء و فاصل ذو نمط حداثي ملفت.

24- ألوان دافئة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الألوان المستوحاة من الطبيعة الخلابة دائماً مع تعكس ذوق رفيع وتتسبب في مناخ دافئ خارج وداخل المنزل.

25- قطاعات متداخلة

Casa Londres, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

تداخل الكتل المختلفة بصورة عشوائية مرتبة يعكس قدرة المصمم على الإبتكار وخلق طابع مميز بعناصر بسيطة.

26- مواد مستوحاة من الطبيعة

Fachada MG-Ceibas-87, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر اردواز Beige
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

أسرع الأساليب للوصول إلى تصميم يجلب طاقة إيجابية هو من خلال الاستعانة بمواد طبيعية من أخشاب وأحجار، مع مراعاة الربط بينهم بأسلوب أنيق مثل تداول المصمم لهذه الواجهة.

27- جرأة السور الذي يمنح شفافية

Residencial Europa, CouturierStudio CouturierStudio منازل
CouturierStudio

CouturierStudio
CouturierStudio
CouturierStudio

اختيار السور الذي يجعل الرؤية من خلاله أمراً يسيراً هو اختيار لا يجرؤ عليه سوى أصحاب القلوب القوية ومع ذلك يتمتع المنزل بوجود زجاج مانع للرؤية لحماية الخصوصية.

28- هيكل جريء انشائياً

CASAS HABITACION, Xome Arquitectos Xome Arquitectos منازل
Xome Arquitectos

Xome Arquitectos
Xome Arquitectos
Xome Arquitectos

نلاحظ أن الكتلة الأساسية في الطابق العلوي امتازت بكونها طائرة وتشكل سقف على الفناء الأمامي وهو الأمر الذي يجعل هذا المنزل معجزة إنشائية، فمن غير الطبيعي أن تمتد المسطحات الخرسانية إلى هذا الحد دون معالجات هيكلية متقدمة، ولكن لا شك أن هذا القرار الجريء صنع من المنزل أيقونة هندسية.

29- تجاليد بخامات ساحرة

Privada Residencial, Estudio 289 Estudio 289 منازل
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

الحجر بجانب الألواح الخشبية من الممكن أن يتسببا في تشتت بصري سلبي للغاية ولكن في هذه الحالة ومع تواجد المسطحات البيضاء كرابط بين الخامتين تنجح التجربة و تترك انطباع أن المنزل دافئ ويتسم بالرحابة.

30- تألق النمط الحداثي

Fachada JR220, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر اردواز Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

أكثر ما يميز النمط الحداثي عما سواه هو الجرأة في الاختيارات والخروج عن المألوف، وهذا بالتحديد ما يجعل هذا التصميم مذهل لما فيه من خامات و كتل معمارية جريئة.

31- ارتباط مباشر بين التصميم الخارجي والداخلي

Proyecto Casa MF, Acrópolis Arquitectura Acrópolis Arquitectura منازل حجر White
Acrópolis Arquitectura

Acrópolis Arquitectura
Acrópolis Arquitectura
Acrópolis Arquitectura

ما يميز هذا التصميم المعماري هو اعتماده على اختلاف نسب الكتل مع اختلاف الوظائف

32- تكوين غير تقليدي

MITICA RESIDENCIAL , ALONSO ARQUITECTOS ALONSO ARQUITECTOS منازل
ALONSO ARQUITECTOS

ALONSO ARQUITECTOS
ALONSO ARQUITECTOS
ALONSO ARQUITECTOS

الأسقف الطائرة في الواجهة لها مهمتان أساسيتان، الأولى هو كسر أشعة الشمس الشديدة لكي تدخل المنزل دون أضرار، والثانية هو خلق تكوين معماري مميز.

33- المدخل هو النجم

Casa Sta. Anita, Indigo Arquitectos Indigo Arquitectos منازل حجر White
Indigo Arquitectos

Indigo Arquitectos
Indigo Arquitectos
Indigo Arquitectos

عندما تجتمع جميع العوامل المميزة حول عنصر معماري واحد لابد وأن يلتفت بصرك نحو هذا العنصر، الحديقة الأمامية مع المدخل ذو اللون الداكن بجانب التجليد الحجري يخلق أجواء متكاملة تهيء المارة لدخول تتسم بالرحابة.

34- تباين صارخ

Residencial Escultores, studioQUATTRO.mx studioQUATTRO.mx منازل
studioQUATTRO.mx

studioQUATTRO.mx
studioQUATTRO.mx
studioQUATTRO.mx

تواجد اللونين الأبيض والأسود يخلق تباين لا بد وأن يلفت الأنظار حيثما وجد.

35- الغموض الأنيق

RESIDENCIA CUMBRES, TAQ arquitectura TAQ arquitectura منازل حجر White
TAQ arquitectura

TAQ arquitectura
TAQ arquitectura
TAQ arquitectura

الواجهة المصمتة تحافظ على خصوصية المنزل بلا شك ولكنها أكثر عرضة للشعور بالملل تجاهها وهذا ما جعل المصمم يلجأ إلى التداخل بين الخامات المختلةلكسر حدة التصميم

36- بوابتك إلى العالم المعاصر

Casa IL, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA منازل
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

الاهتمام بسور المنزل يعني بالتبعية التركيز على تصميم مداخل البيت، وهنا يوجد ترابط رائع بين العنصرين بتناسق واضح في الخامات و الأسلوب المبسط في التصميم.

تابع هذا المقال لمزيد من الأفكار الملهمة المستوحاة من نماذج ثلاثية الأبعاد.

37- تداخل الطبيعة في التصميم

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الاستعانة بالطبيعة من نباتات وزهور لكي تصبح جزء أساسي من التصميم الخارجي للمنزل هو أمر غاية في الذكاء، فتواجد النباتات لا يكتفي بجلب الطاقة الإيجابية فحسب بل يضمن لك الحفاظ على رونق المنزل على مر الزمان.

14 تصميم ملهم لحمامات عصرية مميزة
ما هي أكثر الأفكار إبهاراً في نظرك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً