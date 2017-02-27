5 نصائح لتصميم مثالي على الطراز الكلاسيكي

حين نذكر الطراز الكلاسيكي لا بد وأن يأتي في أذهاننا الزخرفة الفاخرة فهي أحد أبرز سمات هذا النمط ولكن عند الوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار نقف في عجز أمام ما هو مناسب وما هي النقوشات التي سوف تفقد المكان رونقه.

ينصح الخبراء في هذه الحالة أن لا يزيد تواجد النقوشات الكلاسيكي في أكثر من عنصرين وأن يتم خلق موازنة بين العناصر من خلال لون موحد وهدوء في باقي العناصر، ولنأخذ هذه الغرفة كمثال لهذا المبدأ، فنجد أن ورق الحائط هو الذي يظهر بأنماط صارخة وفاخرة في تباين بين اللون الذهبي والبيج الفاتح وانتشرت هذه الألوان إلى أرجاء الغرفة، و لكن لصنع تجانس في الفراغ قرر المصمم أن يدخل اللون الأبيض حتى يصبح المنزل أنيق ويترك طابع هادئ مع ترابط كل الإكسسوارات بقليل من الزخارف الذهبية القيمة.