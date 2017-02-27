5 نصائح لتصميم مثالي على الطراز الكلاسيكي

الأذواق المختلفة هو سر تنوع الأفكار والسبب الرئيسي لوجود إبداع في عالم التصميم، ومن أحد أرقى الأنماط في الديكور هو النمط الكلاسيكي، من يتجهون إلى هذا الطراز غالباً ما يتمتعون بذوق رفيع وحب لكل ما هو قيم وفاخر، ولكن ما يجعل الكثيرون في تردد لاختيار مثل هذا الطراز الأنيق هو التخوف من إخفاق الاختيار في عناصر الديكور المختلفة، حيث أن عناصره دائماً ما تكون ثرية بالتفاصيل وإن لم تحكم نفسك ببعض المقاييس العالمية لن تصيب الاختيار.
سعياً منا لتيسير مهمة اختيار التصميم المناسب لديك ولأننا من محبي كل ما هو قيم وأنيق جئنا إليك بأهم نصائح الخبراء المتبعة عالمياً عند تصميم المنزل على الطراز الكلاسيكي لكي تكون مرجع ومصدر إلهام لديك، فلنتعرف عليها اليوم من خلال أسلوب المصمم المحترف في منزل به سمات الطراز الكلاسيكي المثالي.
حين نذكر الطراز الكلاسيكي لا بد وأن يأتي في أذهاننا الزخرفة الفاخرة فهي أحد أبرز سمات هذا النمط ولكن عند الوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار نقف في عجز أمام ما هو مناسب وما هي النقوشات التي سوف تفقد المكان رونقه.
ينصح الخبراء في هذه الحالة أن لا يزيد تواجد النقوشات الكلاسيكي في أكثر من عنصرين وأن يتم خلق موازنة بين العناصر من خلال لون موحد وهدوء في باقي العناصر، ولنأخذ هذه الغرفة كمثال لهذا المبدأ، فنجد أن ورق الحائط هو الذي يظهر بأنماط صارخة وفاخرة في تباين بين اللون الذهبي والبيج الفاتح وانتشرت هذه الألوان إلى أرجاء الغرفة، و لكن لصنع تجانس في الفراغ قرر المصمم أن يدخل اللون الأبيض حتى يصبح المنزل أنيق ويترك طابع هادئ مع ترابط كل الإكسسوارات بقليل من الزخارف الذهبية القيمة.
بعد عرض مفهوم الحفاظ على النسب المثالية للزخارف والأنماط في الغرفة الكلاسيكية و كيفية توزيعها بكفاءة على عناصر الفراغ دعونا نتحدث عن الاهتمام بكل تفاصيل الغرفة مع خلق تناسق بينهم، فهو الأمر الذي يجعل أي تصميم كلاسيكي يبدو أكثر أناقة وأنه مصمم من قبل محترفين.
أكثر العوامل التي يقاس بها مدى تناسق أي فراغ هو تكرار عنصر بعينه، خامة كانت أو زخارف متكررة، فهذا الأمر من شأنه أن يجعل أي غرفة كلاسيكية أكثر اتزان وأناقة، مثل تكرار الزخارف الذهبية هنا فنجد أن مع اختلاف شكل الأثاث والديكور يكون تكرار هذا العنصر هو الذي يترك لدينا انطباع أن جميع العناصر في تكامل، من أثاث إلى أبواب وحتى وحدة الإضاءة التي تصنع ترابط رائع في الفراغ. تعرف على مزيد من وحدات الإضاءة الكلاسيكية الملهمة.
أحد أهم أسرار نجاح الخبراء أيضاً في صنع تناغم في أرجاء الغرفة الكلاسيكية هو وضع نسب وأبعاد الغرفة في الحسبان لكي يصبح ممكناً أن تضيف أثاث و تفاصيل بنسب مدروسة ومتناسقة، مثال على هذا المبدأ هو أن تصميم الأرضيات هنا تشكل العنصر الجاذب في بهو المدخل ولن يكون من الممكن ترك هذا الانطباع المبهر دون حساب أبعاد الفراغ.
علينا أن نتفق أن ألوان التصميم الداخلي تعد من أقوى المؤثرات على جمال التصميم، وحين نقوم باختيار النمط الكلاسيكي يفضل دائماً أن تكون نسبة قوة الألوان و حدتها متناسبة طردياً مع قوة الزخارف والأنماط المتواجدة في الفراغ حتى لا يعاني التصميم من الفوضى البصرية.
من الأخطاء التي ينصحنا الخبراء أن نتجنبها هو عدم إهمال الجانب العملي في التصميم الكلاسيكي، فكثيراً ما نغفل عن الوظائف الأساسية للتصميم الداخلي على حساب البعد الجمالي، وأهم أهداف الديكور هو أن تنعم بحياة أسهل عملياً و نفسياً.
الخشب من الخامات التي تترك انطباع قوي في أي فراغ وبالتحديد الأخشاب ذات اللون الداكن، ولكن ما يختلف من تصميم لآخر هو تداخل الخامات الأخرى مع الخشب مثل الديكورات الذهبية في هذا الحمام التي تمكنت من تحويل الحمام التقليدي إلى آخر راقي وكلاسيكي.