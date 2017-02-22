24 تصميم لمساحة مفتوحة بمنازل مساحتها بين 60 و 100 متر

المساحات المفتوحة أو المسطحات التي تستوعب أكثر من غرفة بداخلها كالمعيشة و السفرة و المطبخ و التي تكون عادة مواجهة لمدخل المنزل اليوم نحن على موعد في جولة معها برفقة هوميفاي الذي سيصحبنا في تلك الجولة الرائعة بين 24 تصميم مثالي لمساحات مفتوحة في المنازل الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها مائة متر مربع ..

الأفكار قابلة للتطبيق في أكثر من مساحة حيث تكمن إبداعاتها في طريقة التنسيق و القابلية الكبيرة للتنويع و التعديل لكسر حاجز الملل الذي قد يصيبنا مع مرور الوقت و لكن دون المساس بالشكل العام للمسطح أو المساحة المفتوحة اللازمة لحرية الحركة و التي تعتبر في تلك النوعية من المساحات الصغيرة أمر أكثر حساسية و يتطلب فكر عال من نوع خاص ..

إليكم التفاصيل ..