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24 تصميم لمساحة مفتوحة بمنازل مساحتها بين 60 و 100 متر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Z domieszką błękitu, Perfect Space Perfect Space مطبخ
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المساحات المفتوحة أو المسطحات التي تستوعب أكثر من غرفة بداخلها  كالمعيشة و السفرة و المطبخ و التي تكون عادة مواجهة لمدخل المنزل اليوم نحن على موعد في جولة معها برفقة هوميفاي الذي سيصحبنا في تلك الجولة الرائعة بين 24 تصميم مثالي لمساحات مفتوحة في المنازل الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها مائة متر مربع ..

الأفكار قابلة للتطبيق في أكثر من مساحة  حيث تكمن إبداعاتها في طريقة التنسيق و القابلية الكبيرة للتنويع و التعديل لكسر حاجز الملل الذي قد يصيبنا مع مرور الوقت و لكن دون المساس بالشكل العام للمسطح أو المساحة المفتوحة اللازمة لحرية الحركة و  التي تعتبر في تلك النوعية من المساحات الصغيرة أمر أكثر حساسية و يتطلب فكر عال من نوع خاص ..

إليكم التفاصيل ..

شقة 60 متراً بمساحة مفتوحة

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة صغيرة و مساحة مفتوحة انيقة أحلى ما فيها تنوع الألوان و تغير شكل و تصميم الارضيات من الباركية بين الغرف العادية كالسفرة و المعيشة و اختلافها بالسيراميك في أرضية المطبخ فقط الظاهرة لنا .

شقة 60 متراً بمساحة مفتوحة

Włoska robota, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

المساحة الصغيرة استغلت هنا بعناية كبيرة حيث تم تصميم كل غرفة في تلك المساحة في جانب مختلف عن الأخرى حيث يظهر لنا السفرة في مكان مخصص و بينها و بين التي تليها مساحة كافية و نرى حدود غرفة المعيشة في يسار المسطح  بشكل مريح .

شقة 60 متراً بمساحة مفتوحة

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) غرفة المعيشة
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

الإسلوب المتبع هنا يتلخص في اللجوء لقطع اثاث صغيرة في كل الغرف المتداخلة مع تغيير لونها في كل استخدام و في كل غرفة حيث نلاحظ  ذلك بين السفرة و بار المطبخ و منضدة التلفاز . كل واحدة منهم بلون

شقة 60 متراً بمساحة مفتوحة

Z domieszką błękitu, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

هنا اختلف الموقف كثيراً حيث تم تخصيص لون واحد لكل المكونات و هو الابيض و الأسود و التدرج و التكرار واضح في كل الغرف سواء في المعيشة و أريكتها أو السفرة و مقاعدها . و المطبخ و رفه الأسود و خزاناته البيضاء .

شقة 60 متراً بمساحة مفتوحة

PasteLove&Beżowe, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

المساحة الصغيرة لم تكن عائقاً هنا حيث نسق المصمم كل المساحة في هيئة فواصل متجاورة و يظهر لنا منها المطبخ متداخل مع الغرف المحيطة و لكنه منفصل بواسطة جدار الخشب الذي يجاوره و هو اسلوب أكثر من رائع لو كان لديك قلة في عدد الأثاث الشاغل للمسطح المفتوح .

شقة 80 متراً بمساحة مفتوحة

Beton, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

في مساحة الثمانين متراً تكون الأمور أبسط قليلاً في التعامل مع المسطحات المفتوحة لكبر الشقة نوعاً ما عن مساحة الــ 60 الاصعب في التنفيذ ، حيث نلاحظ كبر حجم قطع الأثاث بشكل أوضح و تقارب المساحة بين الغرف و بعضها .

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شقة 80 متراً بمساحة مفتوحة

Klasyk z kolorem, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

المساحة المفتوحة تكون سهلة التعامل لو قمنا بالحصول على أثاث دائري الشكل خصوصاً في السفرة مما يوفر العديد من المساحات المحيطة 

شقة 80 متراً بمساحة مفتوحة

Pół loft, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

المطبخ ذو الرف من أبسط الحلول التي يمكن أن تقوم بها في مسطحك ذو المساحة المفتوحة ، حيث يساعدك على تخصيص شكل و مكان المطبخ و بالتالي التوفير الكبير في مساحة السفرة بحيث أنك سوف تكون بذلك حصلت على واحدة تطل على المطبخ .

شقة 80 متراً بمساحة مفتوحة

Ciemny błysk, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

هنا جاء التقسيم عن طريق مساحة مفتوحة في الأرضيات مع فواصل نصف جدارية متمثلة في البار الخارجي للمطبخ و تغيير مادة الارضية بين الباركية و السيراميك المخصص لمساحة المطبخ .

شقة 80 متراً بمساحة مفتوحة

Nowe oldskulowe, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

استخدام العمود الخرساني في الفصل بين المساحات في المسطحات المفتوحة تصرف جيد و ذكي خصوصاً ان العمود الخرساني لا يمكن إزالته لأسباب هندسية بالطبع .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Klasyka na nowo, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الشكل في المساحة الأكبر يكون أكثر في التفاصيل و في التنوع بين الأثاث الرئيسي و الإكسسوارات حيث نلاحظ مع كبر المساحة ظهور أصص النبات و كبر حجم الاثاث قليلاً عن المساحتين السابقتين 80 و 60 متر .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Soft Loft, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

وضع السفرة خلف الأريكة فكرة جيدة و توفر الكثير من المساحة المهدرة دائماً خلف أي أريكة في غرفة المعيشة و كذلك استخدام اللمبات التي في السقف لتوفير جانب من الفصل و التخصيص على الغرف المتداخلة مثل اللمبات المخصصة لأعلى السفرة هنا و لا نجدها مثلاً فوق الأريكة .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Clean Look, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

استخدام اللون الموحد في المسطح المفتوح يساعد على الحفاظ على مساحته و الشعور بمجال أكبر له و يساعدك على استخدام أثاث بالوان مختلفة في كل غرفة متداخلة 

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Open Space Milano, GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo منازل
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

استخدم الأثاث ذو التصميم و الطراز المتقارب في كل الغرف المتداخلة في مساحة واحدة كل ذلك سيحقق لك وحدة تصميم فريدة حتى لو كانت بين أكثر من غرفة ليست بنفس الغرض كالسفرة و المعيشة و المطبخ مثلاً

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Mieszkanie w kolorze, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

المطبخ ذو الجزيرة الوسطى يعتبر رائعاً في المساحة المفتوحة حيث يستخدم الجزء المتوسط أو الجزيرة في الوسط لتكون بمثابة سفرة أخرى و توفر كذلك مكان السفرة لاغراض أخرى .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

استخدم أثاث بلون أبيض حيث سيمكنك ذلك من استخدام ألوان حوائط و أرضيات متعددة و سيتماشى و يليق مع أي لون آخر في الإكسسوارات .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

NEAR Architecture Eur, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

التداخل الرائع في تلك الشقة يبرز من خلال تنوع كل قطع الأثاث في كل غرفة متداخلة و لكن هناك توحد و خلفية واحدة بيضاء لكل منها سارية بمستوى واحد و تألق واحد .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

110 m nowoczesnej elegancji, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

استخدام المطبخ المفتوح تماماً على المسطح يعد أمر جيد لو قمت بتخصيص كل احتياجات المطبخ في جهة واحدة فقط حتى لا تحدث أي فوضى في تلك المساحة الصغيرة و الغرف المتداخلة الأخرى .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Łupki-Chrupki, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

استخدم الرفوف للتخزين في الزوايا التي تفصل بين  كل غرفة و أخرى مثل بار المطبخ أو ظهر الأريكة في غرفة المعيشة أو أسفل التلفاز في المكان ذاته و كما نوهنا أنه يمكنك استخدام العواميد الخرسانية أيضاً لعمل رفوف و خزانات و لكن الشرط الأول و الاخير عدم الاهدار في مساحة أي ممر للحركة بين تلك الغرف .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Z motywem cegły, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

بدلاً من استخدام غرفة معيشة تقليدية في مسطح منزلك المفتوح يمكنك الاستغناء عن مكتبة و حوامل التليفزيون و الاستعانة ببروجيكتور للعرض في مقابل الأريكة و سيجعل ذلك المسطح يميل للبساطة أكثر .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشة
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

استخدم الاضواء جيداً في الغرف المتداخلة حتى يظهر لكل غرفة منها شخصية مستقلة بذاتها مثل هذا التصميم الذي يخصص للسفرة ضوء قوي و للمعيشة أضواء متوسطة و تميل للهدوء قليلاً .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Bez mebli tez można!, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

استخدام فواصل من الطوب على نطاق ضيق يحقق الكثير من الفراغات و الكثير من الشكل الجميل أيضاً، لذا ينبغي عليك استخدام فواصل ذات أهمية لو كان مسطحك المفتوح لا يوجد به فواصل ضرورية لانشاء مطبخ مثلاً او تعثرت في إيجاد مكان للسفرة ، فظهر الجدار الفاصل سيكون هو ضالتك المنشودة .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Świeże Retro, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

استخدام الفواصل الطبيعية من أعمدة خرسانية لتكون بمثابة خزانات تصرف أكثر من رائع خصوصاً في المساحات المفتوحة التي تطل على أكثر من غرفة و يوجد خلف العمود و أمامه غرف مختلفة ، فمثلاً في هذا التصميم تم استخدام العمود كخزانات للمطبخ بشكل عصري مميز بتطبيقات الأخشاب الجميلة .

شقة 100 متر لها مساحة مفتوحة

Penthouse, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

ترك المساحة لتتحدث عن نفسها دون فواصل يحبذ جداً في المنازل ذات الإسلوب الهاديء في الديكور، و لا يحدث تقسيم بين الغرفة و الأخرى في المسطح الواحد إلا في أضيق الأمور و منها ما تحقق في هذا التصميم في تغيير الأرضيات بين الباركية و السيراميك في غرفة المعيشة و المطبخ .

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