24 تصميم لمساحة مفتوحة بمنازل مساحتها بين 60 و 100 متر

المساحات المفتوحة أو المسطحات التي تستوعب أكثر من غرفة بداخلها كالمعيشة و السفرة و المطبخ و التي تكون عادة مواجهة لمدخل المنزل اليوم نحن على موعد في جولة معها برفقة هوميفاي الذي سيصحبنا في تلك الجولة الرائعة بين 24 تصميم مثالي لمساحات مفتوحة في المنازل الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها مائة متر مربع ..
الأفكار قابلة للتطبيق في أكثر من مساحة حيث تكمن إبداعاتها في طريقة التنسيق و القابلية الكبيرة للتنويع و التعديل لكسر حاجز الملل الذي قد يصيبنا مع مرور الوقت و لكن دون المساس بالشكل العام للمسطح أو المساحة المفتوحة اللازمة لحرية الحركة و التي تعتبر في تلك النوعية من المساحات الصغيرة أمر أكثر حساسية و يتطلب فكر عال من نوع خاص ..
إليكم التفاصيل ..
شقة صغيرة و مساحة مفتوحة انيقة أحلى ما فيها تنوع الألوان و تغير شكل و تصميم الارضيات من الباركية بين الغرف العادية كالسفرة و المعيشة و اختلافها بالسيراميك في أرضية المطبخ فقط الظاهرة لنا .
المساحة الصغيرة استغلت هنا بعناية كبيرة حيث تم تصميم كل غرفة في تلك المساحة في جانب مختلف عن الأخرى حيث يظهر لنا السفرة في مكان مخصص و بينها و بين التي تليها مساحة كافية و نرى حدود غرفة المعيشة في يسار المسطح بشكل مريح .
الإسلوب المتبع هنا يتلخص في اللجوء لقطع اثاث صغيرة في كل الغرف المتداخلة مع تغيير لونها في كل استخدام و في كل غرفة حيث نلاحظ ذلك بين السفرة و بار المطبخ و منضدة التلفاز . كل واحدة منهم بلون
هنا اختلف الموقف كثيراً حيث تم تخصيص لون واحد لكل المكونات و هو الابيض و الأسود و التدرج و التكرار واضح في كل الغرف سواء في المعيشة و أريكتها أو السفرة و مقاعدها . و المطبخ و رفه الأسود و خزاناته البيضاء .
المساحة الصغيرة لم تكن عائقاً هنا حيث نسق المصمم كل المساحة في هيئة فواصل متجاورة و يظهر لنا منها المطبخ متداخل مع الغرف المحيطة و لكنه منفصل بواسطة جدار الخشب الذي يجاوره و هو اسلوب أكثر من رائع لو كان لديك قلة في عدد الأثاث الشاغل للمسطح المفتوح .
في مساحة الثمانين متراً تكون الأمور أبسط قليلاً في التعامل مع المسطحات المفتوحة لكبر الشقة نوعاً ما عن مساحة الــ 60 الاصعب في التنفيذ ، حيث نلاحظ كبر حجم قطع الأثاث بشكل أوضح و تقارب المساحة بين الغرف و بعضها .
المساحة المفتوحة تكون سهلة التعامل لو قمنا بالحصول على أثاث دائري الشكل خصوصاً في السفرة مما يوفر العديد من المساحات المحيطة
المطبخ ذو الرف من أبسط الحلول التي يمكن أن تقوم بها في مسطحك ذو المساحة المفتوحة ، حيث يساعدك على تخصيص شكل و مكان المطبخ و بالتالي التوفير الكبير في مساحة السفرة بحيث أنك سوف تكون بذلك حصلت على واحدة تطل على المطبخ .
هنا جاء التقسيم عن طريق مساحة مفتوحة في الأرضيات مع فواصل نصف جدارية متمثلة في البار الخارجي للمطبخ و تغيير مادة الارضية بين الباركية و السيراميك المخصص لمساحة المطبخ .
استخدام العمود الخرساني في الفصل بين المساحات في المسطحات المفتوحة تصرف جيد و ذكي خصوصاً ان العمود الخرساني لا يمكن إزالته لأسباب هندسية بالطبع .
الشكل في المساحة الأكبر يكون أكثر في التفاصيل و في التنوع بين الأثاث الرئيسي و الإكسسوارات حيث نلاحظ مع كبر المساحة ظهور أصص النبات و كبر حجم الاثاث قليلاً عن المساحتين السابقتين 80 و 60 متر .
وضع السفرة خلف الأريكة فكرة جيدة و توفر الكثير من المساحة المهدرة دائماً خلف أي أريكة في غرفة المعيشة و كذلك استخدام اللمبات التي في السقف لتوفير جانب من الفصل و التخصيص على الغرف المتداخلة مثل اللمبات المخصصة لأعلى السفرة هنا و لا نجدها مثلاً فوق الأريكة .
استخدام اللون الموحد في المسطح المفتوح يساعد على الحفاظ على مساحته و الشعور بمجال أكبر له و يساعدك على استخدام أثاث بالوان مختلفة في كل غرفة متداخلة
استخدم الأثاث ذو التصميم و الطراز المتقارب في كل الغرف المتداخلة في مساحة واحدة كل ذلك سيحقق لك وحدة تصميم فريدة حتى لو كانت بين أكثر من غرفة ليست بنفس الغرض كالسفرة و المعيشة و المطبخ مثلاً
المطبخ ذو الجزيرة الوسطى يعتبر رائعاً في المساحة المفتوحة حيث يستخدم الجزء المتوسط أو
الجزيرة في الوسط لتكون بمثابة سفرة أخرى و توفر كذلك مكان السفرة لاغراض أخرى .
استخدم أثاث بلون أبيض حيث سيمكنك ذلك من استخدام ألوان حوائط و أرضيات متعددة و سيتماشى و يليق مع أي لون آخر في الإكسسوارات .
التداخل الرائع في تلك الشقة يبرز من خلال تنوع كل قطع الأثاث في كل غرفة متداخلة و لكن هناك توحد و خلفية واحدة بيضاء لكل منها سارية بمستوى واحد و تألق واحد .
استخدام المطبخ المفتوح تماماً على المسطح يعد أمر جيد لو قمت بتخصيص كل احتياجات المطبخ في جهة واحدة فقط حتى لا تحدث أي فوضى في تلك المساحة الصغيرة و الغرف المتداخلة الأخرى .
استخدم الرفوف للتخزين في الزوايا التي تفصل بين كل غرفة و أخرى مثل بار المطبخ أو ظهر الأريكة في غرفة المعيشة أو أسفل التلفاز في المكان ذاته و كما نوهنا أنه يمكنك استخدام العواميد الخرسانية أيضاً لعمل رفوف و خزانات و لكن الشرط الأول و الاخير عدم الاهدار في مساحة أي ممر للحركة بين تلك الغرف .
بدلاً من استخدام غرفة معيشة تقليدية في مسطح منزلك المفتوح يمكنك الاستغناء عن مكتبة و حوامل التليفزيون و الاستعانة ببروجيكتور للعرض في مقابل الأريكة و سيجعل ذلك المسطح يميل للبساطة أكثر .
استخدم الاضواء جيداً في الغرف المتداخلة حتى يظهر لكل غرفة منها شخصية مستقلة بذاتها مثل هذا التصميم الذي يخصص للسفرة ضوء قوي و للمعيشة أضواء متوسطة و تميل للهدوء قليلاً .
استخدام فواصل من الطوب على نطاق ضيق يحقق الكثير من الفراغات و الكثير من الشكل الجميل أيضاً، لذا ينبغي عليك استخدام فواصل ذات أهمية لو كان مسطحك المفتوح لا يوجد به فواصل ضرورية لانشاء مطبخ مثلاً او تعثرت في إيجاد مكان للسفرة ، فظهر الجدار الفاصل سيكون هو ضالتك المنشودة .
استخدام الفواصل الطبيعية من أعمدة خرسانية لتكون بمثابة خزانات تصرف أكثر من رائع خصوصاً في المساحات المفتوحة التي تطل على أكثر من غرفة و يوجد خلف العمود و أمامه غرف مختلفة ، فمثلاً في هذا التصميم تم استخدام العمود كخزانات للمطبخ بشكل عصري مميز بتطبيقات الأخشاب الجميلة .
ترك المساحة لتتحدث عن نفسها دون فواصل يحبذ جداً في المنازل ذات الإسلوب الهاديء في الديكور، و لا يحدث تقسيم بين الغرفة و الأخرى في المسطح الواحد إلا في أضيق الأمور و منها ما تحقق في هذا التصميم في تغيير الأرضيات بين الباركية و السيراميك في غرفة المعيشة و المطبخ .