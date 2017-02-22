15 استخدام مثالي للأبواب الجرارة في المنازل الصغيرة

الأبواب الجرارة لها شكل رائع و تعمل على حل الكثير من المشكلات المتعلقة بضيق المساحة و كذلك اضافة جانب جمالي على شكل الغرف المستخدمة فيها أو الخزانات التي تصمم بها ، و لكن متى بالضبط ينبغي علينا أن نستخدم باباً جراراً في منزلنا بدلاً من الأبواب المفصلية المعتادة ، الإجابة يطرحها علينا هوميفاي اليوم عن طريق 15 فكرة رائعة لاستخدامات الأبواب الجرارة بأساليب مختلفة بمنازلنا الصغيرة ، و بطريقة مبدعة ستأخذ عقولكم ..
استخدام الباب الجرار يساعد على ظهور النمط الخاص بتصميم بيتك واضحاً، و يساعد على تجميل الغرف التي يطل عليها خصوصاً لو كان مصمماً بطريقة تسمح بذلك مثل الزجاج و الأخشاب المطلية .
في بعض الاحيان نحتاج للفصل بين غرفتين أو أكثر باستخدام وسيلة ليست دائمة بمعنى أننا بحاجة للفصل و لكن ليس في كل الأوقات و من هنا برزت حاجتنا للباب الجرار في تلك المنطقة الرسمية من منزلنا التي تضم السفرة و غرفة المعيشة و الاستقبال .
استخدام الباب الجرار في الحمام الصغير مسألة نادرة و لكنها جميلة في حالة حفاظك على قوة دفع الباب في الفتح و الغلق للحفاظ على الزجاج و لكنه حل أمثل للمساحة الصغيرة التي تحتاج لفصل بين البانيو الخاص بالاستحمام مثلاً و باقي الاستخدامات.
في الأجزاء الخارجية يمكننا استخدام الباب الجرار بطريقة مختلفة ممتزجة بين المفصل و الجرار، و هذا الباب مثالي ليضمن لك فتح جزئية معينة من الباب و ليس كله وفقاص لحاجتك .
استخدام أبواب جرارة من الخشب يسمح لك بطلائها بأي لون يتناسب مع منزلك و بدرجة اللمعان المناسبة لذوقك ايضاً كما أنه يعد حلاً رائعاً للمرات الضيقة و الغرف التي تطل على غرف أخرى مثل تلك الغرفة الصغيرة التي تطل على السلم و الممر .
الالوان دائماً ما تكون رائعة في الباب الجرارة حيث يساعدك الجر على تغيير موضع الضلفة المطلية في كل مرة فيمكن أن تجعلها في اليمين مرة و في اليسار أخرى و هو ما يكسر الملل و الرتابة في منزلك .
باستخدام الصلب المصقول يمكنك انشار باب جرار قوي يساعدك على الفصل التام بين غرفتين متلاصقتين و كأنك أنشأت جداراً سميكاً عازلاً تماماً و لكن في هيئة جر سهلة للغاية .
زخرفة الخشب و نقشاته تساعدك على استخدام الباب الجرار بطريقة ديكورية و وظيفية أمام غرفة ملابسك التي تعاني من الضيق و ترسم لها حدوداً مقبولة و تفصلها عن غرفة النوم المجاورة بطريقة بسيطة .
استخدام باب جرار في كل الظروف لا يعني أن يكون شكله و هو مغلق مختلفاً و لكنه يعطيك ميزة الباب المفصلي في الشكل و التكامل و أيضاً ميزة الجر عند الحاجة لفتح المساحة دون قيوض بين الغرف و بعضها .
بطريقة طريقة يمكن استخدام الباب الجرار كالسبورة المناسبة للتعليم خصوصاً للأطفال و في تلك الحالة لن يحتاج طفلك للرسم و التلوين على الحوائط فهناك سبورة يستطيع غلقها و فتحها بسهولة و تعمل على فصل غرفته أيضاً .
غرفة المعيشة تحتاج لمزيد من الهدوء فلو كان لديك غرفة معيشة تتطلب هذا الأمر يمكنك غلقها بباب جرار يساعد على شعورك بالخصوصية و من جهة اخرى لا يعني فصلاص نهائياً لمساحتها عن محيطها .
بطريقة أكثر ابتكاراً يمكنك استخدام باب جرار مصنوع من الزجاج و محاط بالخشب مثل المرآة تماماً و لكن في هيئة باب، و تستخدم في غرف الملابس و في الحمام بطريقة واخحدة عن طريق تصميم المجرى في الوسط و ترك مساحة مناسبة على اليمين و اليسار يسمح بتغيير مكانها كلما أردت ذلك .
الزجاج المصنفر في الابواب الجرارة يعمل على زيادة جانب الخصوصية و يضفي مزيداً من التشويق على غرفتك ، و في الوقت ذاته لا يلغي وصول الضوء في الأماكن الداخلية من المنزل .
يمكننا انشار جدار كامل من الخشب و تزيينه بطريقة توحي بانه من الخرسانة و نضعه فوق مجرى معدني يسمح بالجر في اتجاه أفقي مستقيم يسمح لك بتغيير شكل غرفتك بين الحين و الآخر .
الأبواب الجرارة تساعدك على تقسيم الغرف بطريقة سهلة و بسيطة و كذلك تغطية الرفوف و الخزانات لأي مكتبة محفورة في الحائط و كذلك الفصل بين الممرات و الغرف المتجاورة و الدمج بينها بالتحكم الكامل منك .