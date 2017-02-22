الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 استخدام مثالي للأبواب الجرارة في المنازل الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd أبواب منزلقة
Loading admin actions …

الأبواب الجرارة لها شكل رائع و تعمل على حل الكثير من المشكلات المتعلقة بضيق المساحة و كذلك اضافة جانب جمالي على شكل الغرف المستخدمة فيها أو الخزانات التي تصمم بها ، و لكن متى بالضبط ينبغي علينا أن نستخدم باباً جراراً في منزلنا بدلاً من الأبواب المفصلية المعتادة ، الإجابة يطرحها علينا هوميفاي اليوم عن طريق 15 فكرة رائعة لاستخدامات الأبواب الجرارة  بأساليب مختلفة بمنازلنا الصغيرة ، و بطريقة مبدعة ستأخذ عقولكم ..

1- نمط ريفي للباب الجرار عملي و أنيق

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

استخدام الباب الجرار يساعد على ظهور النمط الخاص بتصميم بيتك واضحاً، و يساعد على تجميل الغرف التي يطل عليها خصوصاً لو كان مصمماً بطريقة تسمح بذلك مثل الزجاج و الأخشاب المطلية .

2- باب جرار للحفاظ على المساحة

PARIS 17 29m², blackStones blackStones أبواب منزلقة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

في بعض الاحيان نحتاج للفصل بين غرفتين أو أكثر باستخدام وسيلة ليست دائمة بمعنى أننا بحاجة للفصل و لكن ليس في كل الأوقات و من هنا برزت حاجتنا للباب الجرار في تلك المنطقة الرسمية من منزلنا التي تضم السفرة و غرفة المعيشة و الاستقبال .

3- باب جرار زجاجي

Sliding frameless glass doors Ion Glass أبواب منزلقة زجاج
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

استخدام الباب الجرار في الحمام الصغير مسألة نادرة و لكنها جميلة في حالة حفاظك على قوة دفع الباب في الفتح و الغلق للحفاظ على الزجاج و لكنه حل أمثل للمساحة الصغيرة التي تحتاج لفصل بين البانيو  الخاص بالاستحمام مثلاً و باقي الاستخدامات.

4- في الجزء الخلفي من المنزل لمعانقة الخارج

Sliding Folding doors GK Architects Ltd أبواب منزلقة
GK Architects Ltd

Sliding Folding doors

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

في الأجزاء الخارجية يمكننا استخدام الباب الجرار بطريقة مختلفة ممتزجة بين المفصل و الجرار، و هذا الباب مثالي ليضمن لك فتح جزئية معينة من الباب و ليس كله  وفقاص لحاجتك .

5- أبواب جرارة بيضاء بسيطة

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects أبواب منزلقة
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

استخدام أبواب جرارة من الخشب يسمح لك بطلائها بأي لون يتناسب مع منزلك و بدرجة اللمعان المناسبة لذوقك ايضاً كما أنه يعد حلاً رائعاً للمرات الضيقة و الغرف التي تطل على غرف أخرى مثل تلك الغرفة الصغيرة التي تطل على السلم و الممر .

6- ألوان حية

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

الالوان دائماً ما تكون رائعة في الباب الجرارة حيث يساعدك الجر على تغيير موضع الضلفة المطلية في كل مرة فيمكن أن تجعلها في اليمين مرة و في اليسار أخرى و هو ما يكسر الملل و الرتابة في منزلك .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- باب جرار من الصلب المجلفن

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

باستخدام الصلب المصقول يمكنك انشار باب جرار قوي يساعدك على الفصل التام بين غرفتين متلاصقتين و كأنك أنشأت جداراً سميكاً عازلاً تماماً و لكن في هيئة جر سهلة للغاية .

8- ابواب جرارة تعطي الحياة لغرفة الملابس

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd أبواب منزلقة
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

زخرفة الخشب و نقشاته تساعدك على استخدام الباب الجرار بطريقة ديكورية و وظيفية أمام غرفة ملابسك التي تعاني من الضيق و ترسم لها حدوداً مقبولة و تفصلها عن غرفة النوم المجاورة بطريقة بسيطة .

9- هذا الباب .. جرار

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

استخدام باب جرار في كل الظروف لا يعني أن يكون شكله و هو مغلق مختلفاً و لكنه يعطيك ميزة الباب المفصلي في الشكل و التكامل و أيضاً ميزة الجر عند الحاجة لفتح المساحة دون قيوض بين الغرف و بعضها .

اقرأ : 7 شقق مساحتها اقل من 80 متر مربع… سترغب في نسخها

10- باب جرار سبورة

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

بطريقة طريقة يمكن استخدام الباب الجرار كالسبورة المناسبة للتعليم خصوصاً للأطفال و في تلك الحالة لن يحتاج طفلك للرسم و التلوين على الحوائط فهناك سبورة يستطيع غلقها و فتحها بسهولة و تعمل على فصل غرفته أيضاً .

11- في غرفة المعيشة

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

غرفة المعيشة تحتاج لمزيد من الهدوء فلو كان لديك غرفة معيشة تتطلب هذا الأمر يمكنك غلقها بباب جرار يساعد على شعورك بالخصوصية و من جهة اخرى لا يعني فصلاص نهائياً لمساحتها عن محيطها .

12- مرآة جرارة للحفاظ على المساحة و الفصل بين المكونات

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design غرفة الملابس
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

بطريقة أكثر ابتكاراً يمكنك استخدام باب جرار مصنوع من الزجاج و محاط بالخشب مثل المرآة تماماً و لكن في هيئة باب، و تستخدم في غرف الملابس و في الحمام بطريقة واخحدة عن طريق تصميم المجرى في الوسط و ترك مساحة مناسبة على اليمين و اليسار يسمح بتغيير مكانها كلما أردت ذلك .

13- أبواب منزلقة من الزجاج المصنفر

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge, Go Glass Ltd Go Glass Ltd أبواب منزلقة
Go Glass Ltd

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge

Go Glass Ltd
Go Glass Ltd
Go Glass Ltd

الزجاج المصنفر في الابواب الجرارة يعمل على زيادة جانب الخصوصية و يضفي مزيداً من التشويق على غرفتك ، و في الوقت ذاته لا يلغي وصول الضوء في الأماكن الداخلية من المنزل .

14- جدار جرار

Sliding doors homify أبواب منزلقة
homify

Sliding doors

homify
homify
homify

يمكننا انشار جدار كامل من الخشب و تزيينه بطريقة توحي بانه من الخرسانة و نضعه فوق مجرى معدني يسمح بالجر في اتجاه أفقي مستقيم يسمح لك بتغيير شكل غرفتك بين الحين و الآخر .

15- تقسيم و ربط الغرف ببساطة

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London. Bravo London Ltd جدران زجاج Green
Bravo London Ltd

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London.

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

الأبواب الجرارة تساعدك على تقسيم الغرف بطريقة سهلة و بسيطة و كذلك تغطية الرفوف و الخزانات لأي مكتبة محفورة في الحائط و كذلك الفصل بين الممرات و الغرف المتجاورة و الدمج بينها بالتحكم الكامل منك .

24 تصميم لمساحة مفتوحة بمنازل مساحتها بين 60 و 100 متر
باب جرار ، يليق بك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً