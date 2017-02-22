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8 أشياء يحتاجها مدخل منزلك ليصبح رائعاً

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos منازل
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مدخل المنزل يعبر عن جودة التصميم المتبع في باقي تفاصيل و غرف المنزل، و هوميفاي اليوم سيساهم في أن يقدم لك   أفكاراً مبدعة لتطبقها في مدخل منزلك ليكون على قدر المستوي و يكون خير معبر عن الذوق الرفيع الذي صممت به سائر غرف المنزل الداخلية التي لاتظهر من الخارج ..

نقدم لكم في كتاب الأفكار هذا 8 عوامل مساعدة يمكنك تطبيقها و الاستعانة بها لزيادة فاعلية و جمال مدخل منزلك ليجذب انتباه الجميع من أول نظرة ، إليكم التفاصيل ..

1- استخدم مادتين للطلاء

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

في طلاء مدخل منزلك قم باستخدام لونين لزيادة التفاصيل و إثراء الديكور خصوصاً لو كان لديك ما يسمح بطلائه بمادتين مثل هذا الباب المدهون بلون بني و الإطار المحيط به المصنوع من الخرسانة العادية و التي طليت بلون أبيض معاكس تماماً للون الباب مما أبرز ظهوره من مسافة كبيرة و زاد من جمال المدخل بشكل عام و زيادة تفاصيلها الجمالية .

2- استخدم المساحات الخضراء على جانبيه

RJH, Angelica Pecego Arquitetura Angelica Pecego Arquitetura منازل
Angelica Pecego Arquitetura

Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura

لو أردت مدخلاً مميزاً يتمتع بطبيعة ساحرة يمكنك تصميم مساحات خضراء على جانبيه و هذا يتم بشكل متدرج لو كان المدخل يتدرج لأعلى بواسطة سلالم ، و يكون ذلك بواسطة نشر نباتات و ظاهرة و تغطية أرضيات الجوانب بالحشائش و النجيل الاخضر الذي سيجعل من المدخل تحفة فنية .

3- الأضواء التي تسلط على جوانب المدخل

Casa Condomínio Quintas do Morro - Nova Lima (MG), Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas شبابيك
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

الأضواء تعتبر المسئول الاول عن إظهار أي شكل طبيعي بوضوح خصوصاً في الديكور الخارجي للمنزل و منها المدخل بالطبع، قم بتسليط لمبات الليد بلون مناسب للون الجدار الذي صممته لمدخل منزلك فمثلاً هنا لدينا جدار حجري متعرج لونه الاساسي مائل للأصفر فكان اللون الأصفر للمبات الليد المدفونة في الأرضية باتجاه الأعلى هو الانسب و الأجمل و الذي أبرز جماله تعرجاته الطبيعية بشكل أكثر من رائع .

4- المستويات

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

في ديكور مدخل منزلك احرص أن يرسل المدخل بعض الرسائل الخفية مثل الرفعة و الترحاب و الاتساع للجميع و كل تلك المعاني ستجدها و اضحة لو قمت بتصميم مدخل المنزل في أعلى درجات سلم ترتفع كلما أقتربت من باب المنزل، و احرص أن يكون السلم ليس مبالغاً في طوله و لا في قصره و لكن اجعله مناسباً لمكان و ارتفاع باحة منزلك و مدخلها و ما يكون في استطاعك فعله لتجميل المدخل يمكنك فعله عن طريق اضافة مساحات خضراء على الجوانب و الزهور في نهاية السلم كدليل ترحاب أمر أكثر من رائع .

5- نوافذ بانورامية

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos منازل
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

النوافذ الزجاجية تضفي لمسة جمالية على مدخل منزلك و تتفاعل جيداً مع الضوء الطبيعي و تسمح للمنزل بالتفاعل مع محيطه الطبيعي و يرسم شكل غير تقليدي لواجهة منزلك و ينقل قليلاً من جمال التصميم الداخلي إلى الخارج .

6- باب خشبي

Casa SLV, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

الخشب لعشاق الطبيعة يعتبر مثالياً لنقل الروح الجمالية و الطبيعية لمدخل المنزل، فلو استخدمت باباً خشبياً حاول أن يكون لامع بالقدر المناسب و يظهر فيه الشكل المتعرج المستمد من الطبيعة و ليس مدهوناً بطلاء يخفي تلك العروق التي يعشق الخشب لأجلها .

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7- نوافذ صغيرة

CASA AMARILLA / YELLOW HOUSE , SG Huerta Arquitecto Cancun SG Huerta Arquitecto Cancun منزل عائلي صغير طوب Yellow
SG Huerta Arquitecto Cancun

SG Huerta Arquitecto Cancun
SG Huerta Arquitecto Cancun
SG Huerta Arquitecto Cancun

النوافذ الصغيرة تحمل طابعاً رائعاً من الجمال على مدخل منزلك خصوصاً لو زادت بطابعها الريفي ما يجاورها من ورود و أزهار على الجوانب الخارجية لها و بفضل تلك النوافذ الصغيرة سيكون الضوء متواجداً في داخل منزلك بجوار الباب لأنها  تسمح بمرور الضوء بقوة لداخل المنزل.

8- حديقة رأسية

Jardines Verticales, HUICHOL HUICHOL منازل
HUICHOL

HUICHOL
HUICHOL
HUICHOL

في الجدار الطولي الممتد من بداية مدخل المنزل لنهايته يمكنك انشاء و تصميم حديقة بشكل رأسي مثبت على الحائط و تنمو لأعلى أو بالعرض و هذا بواسطة سلوك قوية مخصصة لنمو النبات عليها و احرص أن تكون الورود و الازهار من الوان مبهجة و مختلفة حتى تقوم بدورها على مدخل باكمل وجه و أحلى رسالة ترحيب يمكن أن تقدم لضيوفك .

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مدخل منزلك رائع بتلك الطرق

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