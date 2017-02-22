8 أشياء يحتاجها مدخل منزلك ليصبح رائعاً

مدخل المنزل يعبر عن جودة التصميم المتبع في باقي تفاصيل و غرف المنزل، و هوميفاي اليوم سيساهم في أن يقدم لك أفكاراً مبدعة لتطبقها في مدخل منزلك ليكون على قدر المستوي و يكون خير معبر عن الذوق الرفيع الذي صممت به سائر غرف المنزل الداخلية التي لاتظهر من الخارج ..
نقدم لكم في كتاب الأفكار هذا 8 عوامل مساعدة يمكنك تطبيقها و الاستعانة بها لزيادة فاعلية و جمال مدخل منزلك ليجذب انتباه الجميع من أول نظرة ، إليكم التفاصيل ..
في طلاء مدخل منزلك قم باستخدام لونين لزيادة التفاصيل و إثراء الديكور خصوصاً لو كان لديك ما يسمح بطلائه بمادتين مثل هذا الباب المدهون بلون بني و الإطار المحيط به المصنوع من الخرسانة العادية و التي طليت بلون أبيض معاكس تماماً للون الباب مما أبرز ظهوره من مسافة كبيرة و زاد من جمال المدخل بشكل عام و زيادة تفاصيلها الجمالية .
لو أردت مدخلاً مميزاً يتمتع بطبيعة ساحرة يمكنك تصميم مساحات خضراء على جانبيه و هذا يتم بشكل متدرج لو كان المدخل يتدرج لأعلى بواسطة سلالم ، و يكون ذلك بواسطة نشر نباتات و ظاهرة و تغطية أرضيات الجوانب بالحشائش و النجيل الاخضر الذي سيجعل من المدخل تحفة فنية .
الأضواء تعتبر المسئول الاول عن إظهار أي شكل طبيعي بوضوح خصوصاً في الديكور الخارجي للمنزل و منها المدخل بالطبع، قم بتسليط لمبات الليد بلون مناسب للون الجدار الذي صممته لمدخل منزلك فمثلاً هنا لدينا جدار حجري متعرج لونه الاساسي مائل للأصفر فكان اللون الأصفر للمبات الليد المدفونة في الأرضية باتجاه الأعلى هو الانسب و الأجمل و الذي أبرز جماله تعرجاته الطبيعية بشكل أكثر من رائع .
في ديكور مدخل منزلك احرص أن يرسل المدخل بعض الرسائل الخفية مثل الرفعة و الترحاب و الاتساع للجميع و كل تلك المعاني ستجدها و اضحة لو قمت بتصميم مدخل المنزل في أعلى درجات سلم ترتفع كلما أقتربت من باب المنزل، و احرص أن يكون السلم ليس مبالغاً في طوله و لا في قصره و لكن اجعله مناسباً لمكان و ارتفاع باحة منزلك و مدخلها و ما يكون في استطاعك فعله لتجميل المدخل يمكنك فعله عن طريق اضافة مساحات خضراء على الجوانب و الزهور في نهاية السلم كدليل ترحاب أمر أكثر من رائع .
النوافذ الزجاجية تضفي لمسة جمالية على مدخل منزلك و تتفاعل جيداً مع الضوء الطبيعي و تسمح للمنزل بالتفاعل مع محيطه الطبيعي و يرسم شكل غير تقليدي لواجهة منزلك و ينقل قليلاً من جمال التصميم الداخلي إلى الخارج .
الخشب لعشاق الطبيعة يعتبر مثالياً لنقل الروح الجمالية و الطبيعية لمدخل المنزل، فلو استخدمت باباً خشبياً حاول أن يكون لامع بالقدر المناسب و يظهر فيه الشكل المتعرج المستمد من الطبيعة و ليس مدهوناً بطلاء يخفي تلك العروق التي يعشق الخشب لأجلها .
النوافذ الصغيرة تحمل طابعاً رائعاً من الجمال على مدخل منزلك خصوصاً لو زادت بطابعها الريفي ما يجاورها من ورود و أزهار على الجوانب الخارجية لها و بفضل تلك النوافذ الصغيرة سيكون الضوء متواجداً في داخل منزلك بجوار الباب لأنها تسمح بمرور الضوء بقوة لداخل المنزل.
في الجدار الطولي الممتد من بداية مدخل المنزل لنهايته يمكنك انشاء و تصميم حديقة بشكل رأسي مثبت على الحائط و تنمو لأعلى أو بالعرض و هذا بواسطة سلوك قوية مخصصة لنمو النبات عليها و احرص أن تكون الورود و الازهار من الوان مبهجة و مختلفة حتى تقوم بدورها على مدخل باكمل وجه و أحلى رسالة ترحيب يمكن أن تقدم لضيوفك .