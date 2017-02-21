16 طريقة لإعطاء حياة جديدة لحمام منزلك المستأجر!

قد لا نقضي الكثير من الوقت في الحمام كما هو الحال في غرفة المعيشة أو غرفة النوم، ولكنه لا يقل أهمية عن بقية غرف المنزل، فلابد أن يؤمن الناحية الوظيفية، وأن يكون مريح وجميل الهيئة. عدا ذلك نحن نستخدم الحمام كل يوم، ولعدة مرات، ولذلك لمن يعيشون في منزل مستأجر، فان خيارات التغيير التي يمكن إجرائها قد تكون محدودة.

بسبب هذا التقييد، أنشأنا هذا كتاب الأفكار الذي سنترك لك عزيزي القارئ 16مقترح لتحويل المساحة دون الحاجة إلى إجراء تغييرات عميقة أو تنفق الكثير من المال.