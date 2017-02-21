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16 طريقة لإعطاء حياة جديدة لحمام منزلك المستأجر!

Heba khlili Heba khlili
Дизайн квартиры в стиле облегченной (современной) классики, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier حمام
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قد لا نقضي الكثير من الوقت في الحمام كما هو الحال في غرفة المعيشة أو غرفة النوم، ولكنه لا يقل أهمية عن بقية غرف المنزل، فلابد أن يؤمن الناحية الوظيفية، وأن يكون مريح وجميل الهيئة. عدا ذلك نحن نستخدم الحمام كل يوم، ولعدة مرات، ولذلك لمن يعيشون في منزل مستأجر، فان خيارات التغيير التي يمكن إجرائها قد تكون محدودة.

بسبب هذا التقييد، أنشأنا هذا كتاب الأفكار الذي سنترك لك عزيزي القارئ 16مقترح لتحويل المساحة دون الحاجة إلى إجراء تغييرات عميقة أو تنفق الكثير من المال.

1. الزهور

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

الزهور الفتية تملء الحمام بالحياة والنضارة.

2. الشموع

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

الشموع تساعد على خلق بيئة مريحة وممتعة، فهي الرفيق المثالي لحمام مريح.

3. الصور

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

املأ الحمام الخاص بك بالصور الفنية ستلفت الأنظار وتجعل حمامك يبدو مختلف الهيئة.

4. استبدال رأس الدش

Fugenloses Bad mit Beton Cirè, Penthouse Köln, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG حمام
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG

قد لا يسمح بإجراء تغييرات عميقة، ولكن تغيير الدش امر مهم خاصة اذا كان مليء بالكلس والأملاح.

5. تغيير ستارة الحمام

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda حمام
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

اختر ستارة للحمام عصرية وبالوان مناسبة لاكسسوارات الحمام، ستعطي تأثير فوري في المساحة

.6. تغطية الأرضية

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

إذا كانت أرضية الحمام ليست جميلة، يمكنك تغطيتها دون ازعج مالك العقار. إما باستخدام أرضية خشبية – كما ترون في الصورة – مع الفينيل اللاصق أو حصيرة تناسب المساحة.

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7. تغطية الأنابيب

Lady Palm (Rhapis excelsa) homify حدائقنباتات و زهور
homify

Lady Palm (Rhapis excelsa)

homify
homify
homify

بالنباتات قد تكون النباتات الورقية أفضل طريقة لإخفاء الأنابيب.

8. جعل المساحة أوسع

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كان الحمام صغير ومظلم، اجعلها تبدو أكبر باستخدام الأضواء والمرايا.

9. حصيرة مميزة

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

حصيرة جميلة أمام البانيو، مثل الصورة، ستعطي لمسة مميزة كما يمكن استخدامها لإخفاء بعض العيوب.

10. الفن

Дизайн квартиры в стиле облегченной (современной) классики, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier حمام
Студия Инстильер | Studio Instilier

Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier

تضيف القطع الفنية لمسة شخصية ومميزة تلفت الأنظار.

11. زيادة مساحة التخزين

Metro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

دائما تحتاج إلى مساحات تخزين. السلال هي خيارك المميز لتنظيم كل ما تحتاجه من مستلزمات الشخصية و مستلزمات نظافة الحمام .

12. الروائح الطيبة

Scented Pillar Candles homify المنزلديكورات واكسسوارات scented,scentedpillar
homify

Scented Pillar Candles

homify
homify
homify

الشموع المعطرة تفوح منها رائحة منعشة، فهي بالإضافة إلى الديكور تجعل رائحة الحمام دائما عطرة، كما يمكنك استخدام معطرات الهواء.

13. مسكات الحنفية

산호 아파트 , 김정권디자이너 김정권디자이너 حمام MDF White
김정권디자이너

김정권디자이너
김정권디자이너
김정권디자이너

كما أنه ليس من الصعب تغيير الدش، فانه يمكنك أيضا شراء مسكان حنفيات جديدة، فهي قابلة للتطبيق بسهولة وتعطي رؤية مختلفة.

14. أضواء للإنارة أفضل

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto حمام
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

إذا حمامك مظلم، قم باستبدال الضوء، قد تحتاج إلى نقاط إضاءة جديدة.

15. تغيير المرحاض

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop حمام خشب
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

مثل هذا التغيير البسيط الذي يمكن أن يحدث فارق كبير، خاصة إذا كان مر وقت طويل على المرحاض.

16. التنظيف العميق

homify
homify

homify
homify
homify

التكنيس والمسح شيء والتنظيف العميق شيء أخر. التنظيف العميق  يشمل الزوايا والأماكن الصغيرة صعبة الوصول، قم بالتنظيف العميق مرة واحدة بالشهر وسترى الفرق في حمامك المتألق!

استشر مصمم الحمام يمكن أن يساعدك على تحويل المساحة.

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