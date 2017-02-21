16 طريقة لإعطاء حياة جديدة لحمام منزلك المستأجر!

قد لا نقضي الكثير من الوقت في الحمام كما هو الحال في غرفة المعيشة أو غرفة النوم، ولكنه لا يقل أهمية عن بقية غرف المنزل، فلابد أن يؤمن الناحية الوظيفية، وأن يكون مريح وجميل الهيئة. عدا ذلك نحن نستخدم الحمام كل يوم، ولعدة مرات، ولذلك لمن يعيشون في منزل مستأجر، فان خيارات التغيير التي يمكن إجرائها قد تكون محدودة.
بسبب هذا التقييد، أنشأنا هذا كتاب الأفكار الذي سنترك لك عزيزي القارئ 16مقترح لتحويل المساحة دون الحاجة إلى إجراء تغييرات عميقة أو تنفق الكثير من المال.
الزهور الفتية تملء الحمام بالحياة والنضارة.
الشموع تساعد على خلق بيئة مريحة وممتعة، فهي الرفيق المثالي لحمام مريح.
املأ الحمام الخاص بك بالصور الفنية ستلفت الأنظار وتجعل حمامك يبدو مختلف الهيئة.
قد لا يسمح بإجراء تغييرات عميقة، ولكن تغيير الدش امر مهم خاصة اذا كان مليء بالكلس والأملاح.
اختر ستارة للحمام عصرية وبالوان مناسبة لاكسسوارات الحمام، ستعطي تأثير فوري في المساحة
إذا كانت أرضية الحمام ليست جميلة، يمكنك تغطيتها دون ازعج مالك العقار. إما باستخدام أرضية خشبية – كما ترون في الصورة – مع الفينيل اللاصق أو حصيرة تناسب المساحة.
بالنباتات قد تكون النباتات الورقية أفضل طريقة لإخفاء الأنابيب.
إذا كان الحمام صغير ومظلم، اجعلها تبدو أكبر باستخدام الأضواء والمرايا.
حصيرة جميلة أمام البانيو، مثل الصورة، ستعطي لمسة مميزة كما يمكن استخدامها لإخفاء بعض العيوب.
تضيف القطع الفنية لمسة شخصية ومميزة تلفت الأنظار.
دائما تحتاج إلى مساحات تخزين. السلال هي خيارك المميز لتنظيم كل ما تحتاجه من مستلزمات الشخصية و مستلزمات نظافة الحمام .
الشموع المعطرة تفوح منها رائحة منعشة، فهي بالإضافة إلى الديكور تجعل رائحة الحمام دائما عطرة، كما يمكنك استخدام معطرات الهواء.
كما أنه ليس من الصعب تغيير الدش، فانه يمكنك أيضا شراء مسكان حنفيات جديدة، فهي قابلة للتطبيق بسهولة وتعطي رؤية مختلفة.
إذا حمامك مظلم، قم باستبدال الضوء، قد تحتاج إلى نقاط إضاءة جديدة.
مثل هذا التغيير البسيط الذي يمكن أن يحدث فارق كبير، خاصة إذا كان مر وقت طويل على المرحاض.
التكنيس والمسح شيء والتنظيف العميق شيء أخر. التنظيف العميق يشمل الزوايا والأماكن الصغيرة صعبة الوصول، قم بالتنظيف العميق مرة واحدة بالشهر وسترى الفرق في حمامك المتألق!
استشر مصمم الحمام يمكن أن يساعدك على تحويل المساحة.
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