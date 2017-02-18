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المقالات المميزة لهذا الاسبوع

جحا جحا
Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم. 

15 تصميم ملهم للمطابخ العصرية

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

تصميم المطبخ قد يكون عملية مملة و متكررة و دورنا اليوم ألا يكون كذلك حيث سيقدم لنا هوميفاي مجموعة رائعة من تصميمات المطابخ بشكل  مختلف و مبدع مممتليء بالأفكار الملهمة التي تساعدنا على الاقتباس منها في تصميم مطابخنا بشكل مختلف و مثالي في الوقت ذاته .

بعد قرائتك لكتاب الأفكار هذا ستدرك أن بعض التفاصيل الصغيرة قد تكون كفيلة بتغيير شكل مطبخك تماماً للأفضل و بشكل إيجابي أيضاً ، إليكم التفاصيل ..

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12 تصميم مميز لحمامات تليق بمنزلك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمامات بتصميماتها تعتبر بحر ليس له نهاية من الأذواق و الاراء سوء التقليدي منها أو أحدث الصيحات، سنقوم اليوم بوضع أكثر من خيار رائع لتصميم 122 حمام بأفكار متنوعة ترضي أذواقكم و تشرفكم امام ضيوفكم .

هوميفاي اليوم سيتجول في نماذج لحمامات لها اكثر من أسلوب و طريقة في التنسيق من حيث استخدام الالوان و الأرضيات و الحوائط و  الإكسسوارات شهدت إبداعات من مختلف دول العالم و ستمدكم بعدد هائل من الأفكار التي تصلح للاقتباس في حمام منزلكم

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12 فكرة لمطبخ مرتب ومنتظم

FM, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura مطبخ
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يعتبر المطبخ وفقا للدراسات، المساحة الاجتماعية الأكثر استخداما في أي منزل. فهو مكان حيوي، لابد من الحفاظ عليه للتمتع. المطبخ مكان يتم فيه إعداد وجبات الطعام وحفظ المشروبات، كل شيء في المطبخ جاهز لكل يوم، تجلس فيه، لتناول الطعام، وأحيانا لمجرد الكلام، وأحيانا للعمل أو القيام ببعض الواجبات.

لنفس الأسباب السابقة الذكر، المطبخ هو أيضا المكان حيث توجد أشياء لا نهاية لها، التي تجعله أيضا يميل إلى الفوضى، بين أدوات المائدة والأجهزة المنزلية – اليومية والخاصة منها-. في هذا المقال سنعرض عليك 12 فكرة لتصميم مطبخك منظم ومرتب دائما… تحقق من هذه الأفكار.

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10 منازل خشبية أجمل من بعضها البعض

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

أليس جميلًا أن يكون هناك منزل خشبي ينتظر عودتك من يوم عمل مرهق وطويل؟ فالبيوت الخشبية التي تم بنائها من مواد طبيعية كليًا، تتمتع بتصميم داخلي ريفي ومساحات معيشة يمكن للفرد أن يرتاح في محيطها الطبيعي.

هناك أنماط واتجاهات مختلفة في الهندسة المعمارية، فالبعض يفضل الهياكل الخرسانية، حيث استخدام الزجاج والخرسانة على نطاق واسع، والبعض الأخر يستمتع بالتصميم المستقبلي، مع الواجهات الخارجية المثيرة. لكننا نعتقد أيًا كان التصميم الذي تفضله، فلا يوجد أحد يرفض العيش بمنزل خشبي مريح. اليوم، جمعنا لك 10 منازل خشبية مختلفة عن بعضها البعض، دعونا نبدأ باستعراضها..

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6 نصائح للحصول على منزل نظيف ومرتب على طريقة الفينج شوى

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

الحصول على منزل نظيف ومرتب هى غايتنا جميعاً فى منازلنا، فالمنزل هو الملاذ الذى نشعر بداخله بالراحة ونقضى به لحظات رائعة ومميزة مع  عائلتنا، فالمنازل الفوضوية والغير مرتبة تمتص طاقاتنا وتؤثر علينا بالسلب، وعلى حسب العلم الصينى المعروف بالفينج شوى، أن الطاقة وتوزيعها بشكل مناسب فى المنزل يمدك بالراحة والطاقة الأيجابية، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 6 نصائح مميزة جداً للحصول على منزل نظيف ومرتب على طريقة الفينج شوى وتوزيع الطاقة فى المنزل بطريقة صحيحة.

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ديكور الجدران : 10 أفكار أنيقة للفصل بين المساحات

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