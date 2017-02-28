منزل بتصميات دافئة بهولندا

في كتاب الأفكار اليوم سنأخدك في جولة بمنزل تصميماته اسكندنافية أنيقة وراقية حيث نجح مصمموها على خلق جو دافئ ومريح للغاية بها رغم الألوان الباردة المستخدمة. بالتة الألوان المستخدمة تهيمن عليها ظلال الرمادي والأبيض وبعض اللمسات من البيج والبرونز وهو ما خلق تصميم متناغم ومتوازن. من التفاصيل البارزة أيضا في تصميم هذا المنزل هو الحضور الطاغي للخشب في كل التفاصيل؛ سواء كخامة بناء أو في تشكيل الأثاث وهو بالطبع مع حقق التوازن في الشعور بدفء المكان رغم برودة الألوان.