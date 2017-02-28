منزل بتصميات دافئة بهولندا

في كتاب الأفكار اليوم سنأخدك في جولة بمنزل تصميماته اسكندنافية أنيقة وراقية حيث نجح مصمموها على خلق جو دافئ ومريح للغاية بها رغم الألوان الباردة المستخدمة. بالتة الألوان المستخدمة تهيمن عليها ظلال الرمادي والأبيض وبعض اللمسات من البيج والبرونز وهو ما خلق تصميم متناغم ومتوازن. من التفاصيل البارزة أيضا في تصميم هذا المنزل هو الحضور الطاغي للخشب في كل التفاصيل؛ سواء كخامة بناء أو في تشكيل الأثاث وهو بالطبع مع حقق التوازن في الشعور بدفء المكان رغم برودة الألوان.
استعان المصمم في غرفة المعيشة بألوان الأبيض الثلجي والرمادي في طلاء الجدران، وقد كانا اساس جيد لاستخدام ألوان أخرى في الأثاث مثل الأسود والبني، المكان يبدو هادئا للغاية وبارد لكن الطاولة ذات السطح الخشبي والمدفأة ذات التصميم المميز حققا بعض التوازن في جلب الشعور بدفء المكان.
بعيدا عن الإضافة الجمالية التي منحتها المدفأة للمكان، فإنها حققت توازنا مطلوب في بث الشعور بدفء المكان خاصة مع ذلك التصميم الذي يظهر منه نار اصطناعية، أيضا اختيار مكان المدفأة كان موفق للغاية لأنها ستنشر الدفء في كل أنحاء الغرفة.
على عكس غرفة المعيشة استخدم المصمم ألوان طلاء داكنة أكثر لغرفة الطعام فشملت الأسود والرمادي مع باب جرار أبيض يجتفي جانبيه في الجدار مع الفتح ليصل المطبخ بالغرفة، أما الأثاث فجاء بألوان وخامات دافئة للغاية..طاولة الطعام مثلا خشبية بالكامل وبحجم كبير مع كراسي منجدة بمنسوجات ناعمة وباللون البيج الفاتح، بالإضافة إلى وحدة الإضاءة المزدوجة باللون الأوكسديه مع الإضاءة الدافئة التي كان لها تأثير مريح للنفس.
إلى جانب غرفة الطعام يوجد ركن خاص للجلوس به كرسيين وطاولتي قهوة بأحجام مختلفة ويطل على نافذة كبيرة تشغل الجدران الثلاثة للركن، مكانا كهذا بالطبع سيكون مثاليا للاسترخاء وتناول القهوة أو مشروبك المفضل خلال قراءتك للمجلات أو كتبك المفضلة وأنت تشاهد المنظر بالخارج.
المطبخ هو أكثر الغرف دفئا في رأيي وذلك بفضل الحضور الطاغي للخشب في أثاثه بالإضافة إلى تعدد النوافذ فكانت مصدر رائع للضوء الطبيعي الدافئ وهو ما جعل المكان يبدو مشرقا أكثر وبصريا أكبر، أما الجرانيت الأسود فقد تناغم بسلاسة مع الأرضيات خالقا لمسة من الأجواء الريفية المريحة بالمكان.
استعان المصمم في إضاءة الرواق المؤدي للدور العلوي بوحدة إضاءة مميزة ومثالية للمكان، لوحدة مكونة من ثلاثة أجزاء دائرية على ارتفاعات مختلفة لتوزيع إضاءة أفضل في الرواق بالأسفل والدور الثاني.
تصميم الحمام عملي وهاديء للغاية، المميز بالحمام أنه مجهز لشخصين فزود بحوضين مع مرآة لكل منهما وأسفلهما وحدة أدراج مقسمة يسهل تقسيمها على قاطني المنزل، الجدران باللون الأبيض كانت اختيار موفقا حيث زادت من إشراق واتساع الحمام بصريا.
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