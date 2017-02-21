9 مطابخ حديثة سوف تلهمك لتجديد مطبخك

اختيار النوع المفضل لنا من المطابخ مثل اختيار طبقنا المفضل: صعب.

بعض الناس يفضلون المطابخ الكبيرة، وهناك آخرون ممن يفضلون الأصغر. وهناك هؤلاء الذين يحبون شكل 'L، وأيضًا نجد أن حرف U' يعد مدروسًا بعناية للآخرين.

أما من حيث اللون؟ كثير الألوان أم أكثر واقعية؟ هممم، ما هذا التردد. أوه، وبطبيعة الحال، يكثر في هذا الاعتبار، كل التفاصيل الأخرى: الكاونترات والكراسي، والخزانات، والأجهزة، والتشطيبات، والمواد، وهلم جرا.

لمساعدتك في اختيار مطبخك المفضل، سوف نعرض عليك بعض التوصيات.

أولا، البحث عن التوزيع التي يجعل الحركة انسيابية في الفراغ، وهذا يعتبر جزءًا لا يتجزأ فيما يتعلق بالشكل أو الحجم.

ثانيًا، اصنع ديكورمطبخك وفقًا لشخصيتك وتوخي الحذر في اختيار الألوان، والملمس والأشكال والمواد. تذكر أنك ستشاهد هذا الفراغ كل يوم ويجب أن لا تتعب من الزخارف المختارة فيه.

نترككم مع بعض الأفكار.