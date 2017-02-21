9 مطابخ حديثة سوف تلهمك لتجديد مطبخك

اختيار النوع المفضل لنا من المطابخ مثل اختيار طبقنا المفضل: صعب.
بعض الناس يفضلون المطابخ الكبيرة، وهناك آخرون ممن يفضلون الأصغر. وهناك هؤلاء الذين يحبون شكل 'L، وأيضًا نجد أن حرف U' يعد مدروسًا بعناية للآخرين.
أما من حيث اللون؟ كثير الألوان أم أكثر واقعية؟ هممم، ما هذا التردد. أوه، وبطبيعة الحال، يكثر في هذا الاعتبار، كل التفاصيل الأخرى: الكاونترات والكراسي، والخزانات، والأجهزة، والتشطيبات، والمواد، وهلم جرا.
لمساعدتك في اختيار مطبخك المفضل، سوف نعرض عليك بعض التوصيات.
أولا، البحث عن التوزيع التي يجعل الحركة انسيابية في الفراغ، وهذا يعتبر جزءًا لا يتجزأ فيما يتعلق بالشكل أو الحجم.
ثانيًا، اصنع ديكورمطبخك وفقًا لشخصيتك وتوخي الحذر في اختيار الألوان، والملمس والأشكال والمواد. تذكر أنك ستشاهد هذا الفراغ كل يوم ويجب أن لا تتعب من الزخارف المختارة فيه.
نترككم مع بعض الأفكار.
صغير جدًا ومريح جدًا، تم توزيعه بشكل جيد ومتناسب، وهو عبارة عن زاوية في فراغ وظيفي مريح مع كل ما تحتاجه لإعداد وجبة خفيفة لذيذة. لاحظ كيف احتوى حرف 'L' صغير حقًا كل شيء: خزانات وثلاجة وموقد وفرن، وحتى غطاء شفاط صغير لمنع تشكيل تكثيف البخار والأتربة.
ويظهر هذا الاقتراح كيف يمكن لمزيج من لونين أن يساعدا في جعل الفراغ أكثر ديناميكية، مع المحافظة على الأناقة.
في هذه الحالة،نجد تطورًا فريدًا من نوعه يأتي من خلال الرخام أعلى الكاونتر والخزائن من الخشب الداكن.
سوف نعرض عليكم مطبخ صغيرآخر- بعرض ثلاثة أمتار – والذي ظهر جميلًا بفضل الامتداد الصغير الذي يخلق منطقة إضافية لإعداد الطعام أو حتى كطاولة. في هذه الحالة، فإن المواد الأكثر استخدامًا على نطاق واسع هي الخشب الذي يكتمل مع الجرانيت.
في هذا المطبخ ذو الشكل الشريطي،ذو المساحة الحرة في المنتصف، بمساحة 10 متر مربع، ولكنه منظم تنظيمًا جيدًا، مما يجعله يبدو أكبر.
وعلى الرغم من جماله البسيط، فإن الكاونتر الأبيض جعل له لمحة مميزة من الجمال والعصرية مما يضفي عليه النقاء والطبيعية.
ليس هناك مساحات تعتبر صغيرة، ولكن هناك مساحات تحتاج إلى تحليل من وجهة نظر أخرى حتى نتمكن من التمتع بها في أفضل طريقة.
في هذا المثال، وجد المصمم وسيلة فعالة لدمج كاونتر الإفطار في المطبخ دون الحاجة إلى وضع خزانات من الممكن أن تسلب المطبخ مساحة كبيرة.
الاقتراح الذي نراه في هذه الصورة مثير للاهتمام ويحتوي على فكرة جديدة، فقد تم استبدال الخطوط المستقيمة بتموجات نصف دائرية جعلت فراغ المطبخ دافئ جدًا وعملي. لماذا لا نكسرالروتين بهذه الفكرة بعيدًا عن التقليدية ونحظى بكاونتر مختلف؟
تصميم هذا المطبخ هو تصميم خطي، ومنفصل على نحو سلس، لا يحتوي على مواد باهظة الثمن أو تصاميم معقدة حتى تقع في حبه، فالسر يكمن بالضبط في بساطة محتوياته بفضل الألوان الهادئة المستخدمة في صنع حدوده.
ما الذي يجعل هذا المطبخ خاصًا جدًا هو تصميمه العصري الحديث والاختيار الأمثل للألوان، والأهم من ذلك هي المقاعد المصنوعة من الأكريليك التي تبدو مختفية في الفراغ.
هذا مثال حي على كيف يمكننا الحصول على عنصر ثانوي في التصميم وجعله بطل الرواية، بل وجاذب لكل الاهتمام، اختيار اللون الأخضر أيضًا كان جيدًا لأنه يكتمل مع الخشب بشكل رائع.
في نهاية الأمر مع مطبخ حديث يحتوي على مواد جديدة التي تظهر متينة وتبدو لا تشوبها شائبة بأسعار معقولة، مادة ال PVC مثلًا خير مثال، وهي خيار جيد لإعطاء المطبخ مظهرًا مميزًا وأنيقًا.
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