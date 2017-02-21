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6 مطابخ حديثة… ستحبها

Heba khlili Heba khlili
homify مطبخ
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المطبخ وتصميمه هو واحد من أهم الأشياء عند التزيين الداخلي لمنزلك. المطبخ هو واحد من أهم الأماكن في المنزل، حيث نقضي الكثير من الوقت في الطبخ وتخزين المواد الغذائية. لتصميم جيد للمطبخ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل. بدءا من الأرضية وتصميم الجدران إلى اختيار الخزائن والطاولات.
إذا كنا نتحدث عن لون المطبخ فإن ألوان الباستيل هي أفضل من الألوان الزاهية عندما يتعلق الأمر بمساحة صغيرة، كما نعلم أيضا أن اللون الأبيض هو الحل الأمثل للمساحات الصغيرة لأنه يخفي المساحات الضيقة.

في كتاب الأفكار هذا سنعرض عليك 6 مطابخ عصرية جميلة، حيث يلعب اللون الأبيض الدور الرئيسي في تصميمها…

تصميم بسيط وأنيق مع لمسة ريفي

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

بفضل استخدام اللون الأبيض لمساحة صغيرة، جعل المطبخ أكثر وضوح للعين واتساع، كما عززت الخزائن الخشبية التصميم الريفي. الخزانات في الجزء السفلي من المطبخ تحتوي على الكثير من الأدراج والرفوف، كما تم تعليق على الجدار جميع أنواع العناصر التي تزيد من الطابع الريفي.
هذا المطبخ بسيط ولكن مع أسلوب رائع، هي البساطة التي جعلت هذا المطبخ مكان أنيق، كما أضافت الإضاءة الطبيعية قيمة كبيرة إلى التصميم الداخلي… جو متوازن وكامل من الهدوء.

مطبخ مفتوح على الشرفة

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin مطبخ خشب Beige
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

تصميم رائع لمطبخ عصري من الطراز الإسكندنافي، تصميم يجمع بين البساطة والأناقة، بسبب التناسق بين اللون الأبيض مع اللون البيج.
المطبخ مفتوح على الشرفة أعطته ميزة خاصة كما تعتبر واحدة من مناطق الجذب الرئيسية. وكما هو معروف الطراز الإسكندنافي يتحقق باستخدام الألوان المحايدة وعناصر الخشب بلونها الطبيعي.

تبدو الطاولة الخشبية رائعة في ترتيب المطبخ فهي بمثابة مساحة ليس فقط لتحضير الطعام إنما أيضا لتناول الإفطار أو الغداء.

تصميم يمزج اللون الأبيض مع خزائن خشبية

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

التصميم البسيط هو التصميم المكون من لمسات مبتكرة. فكما نلاحظ في هذا المطبخ قد تم تصميم الجزء العلوي من المطبخ باللون الأبيض أما الخزائن السفلية فقد تم تصميمها بلون الخشب الطبيعي.

بلاط الأرضية يجمع بين اللون الأسود والأبيض بهيئة تصميم ثلاثي الأبعاد. اسطح المطبخ باللون الأسود لتتجانس بطريقة أنيقة مع بلاط الأرضية.

مطبخ حديث يجمع بين اللون الأبيض مع الأخضر الداكن

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH مطبخ
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

هذا التصميم هو من وحي الخطوط المستقيمة التي تقود إلى التصميم الحديث. تكمن الأناقة في مزيج من الألوان، والقوام والمواد. اللون الأبيض في خزائن الجدار يتناقض مع لون الخشب الطبيعي الداكن واللون الأخضر الداكن للجدران.

أما العنصر المميز في تصميم هذا المطبخ فهو استخدام جذع خشبي في تصميم بار المطبخ، أعطى طابع الأصالة والروعة. مصابيح في السقف فضلا عن تلك المصابيح المركزة على البار، جديرة بالملاحظة في التصميم الحديث للمطبخ.

مطبخ حديث بالأبيض

Wohnungseinrichtung nach Maß im Münsterland, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

في هذا المطبخ تم استخدام عنصر الرخام المميز لبار المطبخ والذي أضاف الأناقة للمطبخ خاصة باللون الأسود. خزانات باللون الأبيض مع مواد لامعة، بدون مقابض، لتعطي ليس فقط  مساحة كافية في المطبخ بل أيضا لتعطي صورة عصرية للديكور.

مطبخ مع جدار الحجر الأبيض

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الهائل تصميم رائع  لمطبخ في مساحة محدودة. تم استخدام ظلال مختلفة من اللون الأبيض ليزيل الملل والرتابة من الفضاء. جدار من الحجر الأبيض في واجهة المنزل، مع خزائن سفلية باللون الأبيض.

أضواء على السقف خلقت جو خاص… المطبخ حديث، رائع وصحي.

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