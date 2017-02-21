6 مطابخ حديثة… ستحبها

المطبخ وتصميمه هو واحد من أهم الأشياء عند التزيين الداخلي لمنزلك. المطبخ هو واحد من أهم الأماكن في المنزل، حيث نقضي الكثير من الوقت في الطبخ وتخزين المواد الغذائية. لتصميم جيد للمطبخ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل. بدءا من الأرضية وتصميم الجدران إلى اختيار الخزائن والطاولات.

إذا كنا نتحدث عن لون المطبخ فإن ألوان الباستيل هي أفضل من الألوان الزاهية عندما يتعلق الأمر بمساحة صغيرة، كما نعلم أيضا أن اللون الأبيض هو الحل الأمثل للمساحات الصغيرة لأنه يخفي المساحات الضيقة.

في كتاب الأفكار هذا سنعرض عليك 6 مطابخ عصرية جميلة، حيث يلعب اللون الأبيض الدور الرئيسي في تصميمها…