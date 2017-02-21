6 مطابخ حديثة… ستحبها

المطبخ وتصميمه هو واحد من أهم الأشياء عند التزيين الداخلي لمنزلك. المطبخ هو واحد من أهم الأماكن في المنزل، حيث نقضي الكثير من الوقت في الطبخ وتخزين المواد الغذائية. لتصميم جيد للمطبخ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل. بدءا من الأرضية وتصميم الجدران إلى اختيار الخزائن والطاولات.
إذا كنا نتحدث عن لون المطبخ فإن ألوان الباستيل هي أفضل من الألوان الزاهية عندما يتعلق الأمر بمساحة صغيرة، كما نعلم أيضا أن اللون الأبيض هو الحل الأمثل للمساحات الصغيرة لأنه يخفي المساحات الضيقة.
في كتاب الأفكار هذا سنعرض عليك 6 مطابخ عصرية جميلة، حيث يلعب اللون الأبيض الدور الرئيسي في تصميمها…
بفضل استخدام اللون الأبيض لمساحة صغيرة، جعل المطبخ أكثر وضوح للعين واتساع، كما عززت الخزائن الخشبية التصميم الريفي. الخزانات في الجزء السفلي من المطبخ تحتوي على الكثير من الأدراج والرفوف، كما تم تعليق على الجدار جميع أنواع العناصر التي تزيد من الطابع الريفي.
هذا المطبخ بسيط ولكن مع أسلوب رائع، هي البساطة التي جعلت هذا المطبخ مكان أنيق، كما أضافت الإضاءة الطبيعية قيمة كبيرة إلى التصميم الداخلي… جو متوازن وكامل من الهدوء.
تصميم رائع لمطبخ عصري من الطراز الإسكندنافي، تصميم يجمع بين البساطة والأناقة، بسبب التناسق بين اللون الأبيض مع اللون البيج.
المطبخ مفتوح على الشرفة أعطته ميزة خاصة كما تعتبر واحدة من مناطق الجذب الرئيسية. وكما هو معروف الطراز الإسكندنافي يتحقق باستخدام الألوان المحايدة وعناصر الخشب بلونها الطبيعي.
تبدو الطاولة الخشبية رائعة في ترتيب المطبخ فهي بمثابة مساحة ليس فقط لتحضير الطعام إنما أيضا لتناول الإفطار أو الغداء.
التصميم البسيط هو التصميم المكون من لمسات مبتكرة. فكما نلاحظ في هذا المطبخ قد تم تصميم الجزء العلوي من المطبخ باللون الأبيض أما الخزائن السفلية فقد تم تصميمها بلون الخشب الطبيعي.
بلاط الأرضية يجمع بين اللون الأسود والأبيض بهيئة تصميم ثلاثي الأبعاد. اسطح المطبخ باللون الأسود لتتجانس بطريقة أنيقة مع بلاط الأرضية.
هذا التصميم هو من وحي الخطوط المستقيمة التي تقود إلى التصميم الحديث. تكمن الأناقة في مزيج من الألوان، والقوام والمواد. اللون الأبيض في خزائن الجدار يتناقض مع لون الخشب الطبيعي الداكن واللون الأخضر الداكن للجدران.
أما العنصر المميز في تصميم هذا المطبخ فهو استخدام جذع خشبي في تصميم بار المطبخ، أعطى طابع الأصالة والروعة. مصابيح في السقف فضلا عن تلك المصابيح المركزة على البار، جديرة بالملاحظة في التصميم الحديث للمطبخ.
في هذا المطبخ تم استخدام عنصر الرخام المميز لبار المطبخ والذي أضاف الأناقة للمطبخ خاصة باللون الأسود. خزانات باللون الأبيض مع مواد لامعة، بدون مقابض، لتعطي ليس فقط مساحة كافية في المطبخ بل أيضا لتعطي صورة عصرية للديكور.
الهائل تصميم رائع لمطبخ في مساحة محدودة. تم استخدام ظلال مختلفة من اللون الأبيض ليزيل الملل والرتابة من الفضاء. جدار من الحجر الأبيض في واجهة المنزل، مع خزائن سفلية باللون الأبيض.
أضواء على السقف خلقت جو خاص… المطبخ حديث، رائع وصحي.
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