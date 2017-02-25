5 طرق مبتكرة للتخزين في غرفة نومك

غرفة نومك هي الركن الذي تلجأ إليه بعد يوم طويل من الأعمال والمهام المختلفة، باحثًا عن الراحة والهدوء، للاسترخاء والغرق في نوم عميق، والراحة هنا لا تعني فقط سرير مُريح وإنما أيضًا تعني الراحة البصرية، فلا يمكن الشعور بالراحة في مساحة تعمها الفوضى، وتتناثر فيها الأشياء هنا وهناك!
في مقال اليوم، جئنا لك بـ5 طرق وحلول عملية رائعة، من تصاميم الخبراء، لمساعدتك على جعل غرفة نومك أكثر راحة، حيث استغلال المساحات بشكل رائع، لإنشاء خزانات تحتضن أشيائك الكثيرة، دون أن تغرق ركنك الخاص بالفوضى. تعرف عليهم معنا واختر منهم ما يناسب غرفتك!
هل كنت تعتقد أنه يمكنك استغلال اللوح الأمامي للسرير لتصميم خزانة ومكتب؟! في هذا التصميم، استطاع المصمم بذكاء، أن يستغل اللوح الأمامي للسرير، لتكوين هيكل متكامل، يجمع السرير، والكمود الصغير إلى جانبه، وأيضًا المكتب الذي اتخذ شكل حرف L مستغلًا الزاوية بين الجدارين، كما أن هذا الهيكل تضمن أيضًا خزانة ليست بصغيرة، تعلو المكتب، ليصبح لدينا 3 أدراج في الكمود، واثنان في المكتب، وأيضًا 3 مساحات تخزينية كبيرة في الأعلى، إضافة إلى رف لترتيب الكتب وربما قطع الديكور الصغيرة.
عندما يتوسط باب الغرفة جدارين صغيرين، عادة ما يتم إهمال المساحة المحيطة به، خاصة إذا كانت صغيرة، معتقدين أنها لن تعود علينا بالنفع، وعلى العكس تمامًا، تلك المساحة تشكل فرصة رائعة تنتظر اقتناصها، لتصميم خزانة أنيقة كتلك في التصميم أمامنا. بالتفكير خارج الصندوق، نتجت تلك الفكرة الرائعة لاستغلال المساحة المحيطة بالباب وأعلاه، لتصميم خزانة لا تشغل أي مساحة إضافية من الغرفة، بل إنها قد وفرت العديد من الأرفف المغلقة والمكشوفة، في توزيع عشوائي أنيق، للتخزين، وأيضًا ترتيب وعرض قطع الديكور.
إذا كانت المساحة المتاحة في غرفة النوم صغيرة، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى أثاث متعدد الاستخدامات، للحصول على مزايا مضاعفة مع استغلال اقل قدر من المساحة.
تأمل هذا التصميم، حيث الهيكل الخشبي يمثل سرير ومكتبة وخزانة في الوقت ذاته، مع استعانة بالمظهر الطبيعي للخشب، ليبدو بسيط وأنيق.
ل لاحظت أن تصميم هذا الهيكل قد تضمن سلم من مربعات التخزين، لسهولة الوصول إلى السرير المرتفع؟
المساحة أسفل السرير هي حل أخر رائع للتخزين الخفي، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال تصميم سرير بارتفاع مناسب عن الأرض، وإما أن تقوم بالتخزين أسفله مباشرة مع تغطية الجوانب بالمفروشات، وإما تصميم سرير مغلق الجوانب مع خزانة داخلية سهلة الفتح، ولكن عليك مراعاة أن تكون المراتب خفيفة حتى يمكنك رفعها بسهولة للوصول إلى الخزانة.
5. المساحة أسفل السرير مرة أخرى السرير هو سبيلك نحو غرفة منظمة ومُريحة، ولكن هذه المرة بطريقة أكثر تفردًا وابتكار، ويحتاج إلى جدارين متقاربين، لتصميم أرضية مرتفعة عن أرضية الغرفة، لتحمل السرير، مع سلم خشبي بسيط لسهولة الوصول إليه، وبذلك تتوافر لديك مساحة كاملة كدور ثان في الغرفة، يمكنك التخزين فيها سواء عن طريق بعض الصناديق المتشابهة بتصميم أنيق، وإما من خلال إنشاء مكتبة صغيرة مع أرفف مفتوحة أو مغلقة.
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