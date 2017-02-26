15 تصميم لقطع أثاث خشبية ستتمنى اقتنائها في الحال

من منا لا يحب الخشب كمادة خام لصنع الاثاث؟
في مقال اليوم، أردنا أن نجمع لكم أمثلة هائلة توضح كيف يبدو الخشب الجيد داخل المنزل، ليس ذلك فحسب، بل أيضًا لتشجعيكم على الحصول على بعض قطع الأثاث الخشبية، ونحن نؤكد لكم أنه عندما تستمتعون بها ستصبحون من متابعي هؤلاء الخبراء الذين اختاروا العمل بتجارة الأخشاب.
اشتهر هذا النوع من الاثاث في غرف الأطفال في الآونة الأخيرة، والأن يمكن أيضًا الحصول عليه في غرف البالغين، وغرف النوم الخاصة، وعلى الرغم من بساطة صنعها، إلا أنها تتمتع بالمتانة والقوة بفضل خشب البلوط، وهو ما يجعل العمل على صنعها منهك بعض الشيء.
قطعة أثاث متعددة الأستخدام من الأخشاب، صممت مع قدر كبير من الذكاء، حيث تبدو من الخارج وكأنها باب، ولكنها في الحقيقة تحوي بداخلها العديد من الأرفف والأدراج، لتمثل مساحة تخزينية رائعة، حتى أنها تناسب تخزين الميكروويف،
الخيار الأمثل والأكثر رومانسية، هو سرير مع مظلة من الأقمشة الناعمة الشفافة، والتي تدلى على أعمدة من الخشب، فقط تخيل الأجواء الحميمية التي يستطيع أن يصنعها الخشب الخام! فضلًا عن إمكانية تزيينه بالزخارف التي تريد.
عندما تقرر تزيين غرفة صغيرة بواسطة الأخشاب، يمكنك الاستعانة بنجار لتنفيذ مثل هذا التصميم الإبداعي. لا توجد كلمات لوصف وتقدير تلك الديكورات الرائعة التي تزين السقف والجدران مع الإضاءات الخفية بداخلها.
الديكورات مثل الأرفف المجوفة، مع العديد من الأدراج أو المربعات لترتيب الصناديق، تكون متعددة المزايا، خاصة في غرفة الأطفال، حيث تبقي الغرفة منظمة ومرتبة، إضافة إلى القيمة الجمالية التي تُضفيها على المكان. فيما يمكن الإبداع في هذا التصميم، في جعله ثقيل جدًا، لتجنب خطر وقوعها على الأطفال.
إذا كنت بحاجة إلى توفير مساحة تخزينية، ولكنك تعاني من ضيق الغرفة، فإن الرفوف الصغيرة، التي لا يتخطى عرضها 20 سنتيمتر، تكون هي الخيار الأمثل، مع جعلها متينة دون المبالغة في ثقلها، مما يجعل الجدار لا يدعم ثباتها.
إذا كنت معجب كثيرًا بالنجار حتى أنك تريد التشبه به في مهارته في التعامل مع الأخشاب والإبداع في استخدامها، يمكنك أن تبدأ بالتلاعب بالقطع المصنوعة بالفعل. أنظر إلى طاولة القهوة تلك واستمد إلهامك من تصميمها، هل تصدق إنها كانت باب!!
تخيل أطفالك يقضون وقت رائع من المتعة والمرح داخل منزل الألعاب الخشبي الذي يمكنك تنفيذه في الحديقة بنفسك ببعض المجهود! إليس رائعًا؟
أحد أكثر الاستخدامات تكرارًا واستمرارًا للأخشاب، هو صنع مواقع التخزين، حيث أنه مناسب تمامَا للتكيف حتى في أضيق المساحات وأكثرها تعقيدًا، حتى في أسفل الدرج، الذي يشكل تحديًا كبيرًا عند تصميمه.
إذا كان لديك في المنزل مساحة تقبل وجود الأخشاب، وأيضًا تصميم حديقة، كتلك الشرفة مثلًا، نقترح عليك توظيف الأخشاب في كل شيء، الأرضية، الأسوار، وأيضًا أحواض الزرع.
لا يمكن إغفال دور الأخشاب في هيكل الأبواب، فهي مفيدة جدًا لتقسيم المساحات ومنحها الخصوصية مع الكثير من القيمة الجمالية. سيكون من الغريب جدًا ألا تملك أبواب خشبية في منزلك!
في غرفة النوم، هناك أيضًا مساحة للخشب؛ نحن نحدث عن المحاولة لتخصيص تلك المساحة على رأس السرير الخاص بك، نظرًا لكونها واحدة من العناصر الأكثر بروزًا في الغرفة.
قطعة واحدة من الأثاث قادرة على تغيير ملامح كل شيء في شقتك، حتى ركن الدراسة أو العمل، الذي يتوق الجميع إلى تصميمه في المنزل، إذا اقترن بهيكل كامل من الخشب، سيتمتع بمتانة أكثر من مضمونة.
إذا كان نجارك بحاجة لتصميم لتقليده، فإليك هذا المثال، حيث سرير خشبي أنيق وبسيط، ويتمتع أيضًا بالمتانة والقوة، إضافة إلى أدراج تخزينية، لتملك كل شيء في تصميم واحد.
وإن لم تكن فكرت في توظيف الخشب في المجالات الرئيسية في المنزل، فإن جميع المساحات التي يمكن استغلالها من أجل توفير الراحة والاسترخاء، مازالت مناطق هامة تسمح بتوظيف الأخشاب على أكمل وجه، مثل تلك الغرفة القائمة بذاتها داخل الجدار، مع اثنين من الأبواب الخشبية، وبعض الأدراج، وقاعدة للجلوس، إضافة إلى مرآة مع إطار خشبي رفيع وأنيق للغاية.
للمزيد من الأفكار المُلهمة لتصميم مثالي في منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 9 أشياء لن تحتاجها فى منزلك