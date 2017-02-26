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15 تصميم لقطع أثاث خشبية ستتمنى اقتنائها في الحال

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
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من منا لا يحب الخشب كمادة خام لصنع الاثاث؟

في مقال اليوم، أردنا أن نجمع لكم أمثلة هائلة توضح كيف يبدو الخشب الجيد داخل المنزل، ليس ذلك فحسب، بل أيضًا لتشجعيكم على الحصول على بعض قطع الأثاث الخشبية، ونحن نؤكد لكم أنه عندما تستمتعون بها ستصبحون من متابعي هؤلاء الخبراء الذين اختاروا العمل بتجارة الأخشاب.

1. هناك مساحة للجميع!

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

اشتهر هذا النوع من الاثاث في غرف الأطفال في الآونة الأخيرة، والأن يمكن أيضًا الحصول عليه في غرف البالغين، وغرف النوم الخاصة، وعلى الرغم من بساطة صنعها، إلا أنها تتمتع بالمتانة والقوة بفضل خشب البلوط، وهو ما يجعل العمل على صنعها منهك بعض الشيء.

2. أثاث مع مساحات تخزينية

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

قطعة أثاث متعددة الأستخدام من الأخشاب، صممت مع قدر كبير من الذكاء، حيث تبدو من الخارج وكأنها باب، ولكنها في الحقيقة تحوي بداخلها العديد من الأرفف والأدراج، لتمثل مساحة تخزينية رائعة، حتى أنها تناسب تخزين الميكروويف، 

3. سرير مع مظلة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

الخيار الأمثل والأكثر رومانسية، هو سرير مع مظلة من الأقمشة الناعمة الشفافة، والتي تدلى على أعمدة من الخشب، فقط تخيل الأجواء الحميمية التي يستطيع أن يصنعها الخشب الخام! فضلًا عن إمكانية تزيينه بالزخارف التي تريد.

4. ديكورات الحائط والسقف

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

عندما تقرر تزيين غرفة صغيرة بواسطة الأخشاب، يمكنك الاستعانة بنجار لتنفيذ مثل هذا التصميم الإبداعي. لا توجد كلمات لوصف وتقدير تلك الديكورات الرائعة التي تزين السقف والجدران مع الإضاءات الخفية بداخلها.

5. أرفف مع العديد من المزايا

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الديكورات مثل الأرفف المجوفة، مع العديد من الأدراج أو المربعات لترتيب الصناديق، تكون متعددة المزايا، خاصة في غرفة الأطفال، حيث تبقي الغرفة منظمة ومرتبة، إضافة إلى القيمة الجمالية التي تُضفيها على المكان. فيما يمكن الإبداع في هذا التصميم، في جعله ثقيل جدًا، لتجنب خطر وقوعها على الأطفال.

6. سحر الأرفف

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

إذا كنت بحاجة إلى توفير مساحة تخزينية، ولكنك تعاني من ضيق الغرفة، فإن الرفوف الصغيرة، التي لا يتخطى عرضها 20 سنتيمتر، تكون هي الخيار الأمثل، مع جعلها متينة دون المبالغة في ثقلها، مما يجعل الجدار لا يدعم ثباتها.

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7. الأثاث المعاد تدويره

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN غرفة المعيشة
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

إذا كنت معجب كثيرًا بالنجار حتى أنك تريد التشبه به في مهارته في التعامل مع الأخشاب والإبداع في استخدامها، يمكنك أن تبدأ بالتلاعب بالقطع المصنوعة بالفعل. أنظر إلى طاولة القهوة تلك واستمد إلهامك من تصميمها، هل تصدق إنها كانت باب!!

8. مساحة للعب في الحديقة

Ahşap Oyun Evi Deniz, Sakura Ahşap Sakura Ahşap حديقة
Sakura Ahşap

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

تخيل أطفالك يقضون وقت رائع من المتعة والمرح داخل منزل الألعاب الخشبي الذي يمكنك تنفيذه في الحديقة بنفسك ببعض المجهود! إليس رائعًا؟

9. تحقيق الاستفادة القصوى من الدرج

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

أحد أكثر الاستخدامات تكرارًا واستمرارًا للأخشاب، هو صنع مواقع التخزين، حيث أنه مناسب تمامَا للتكيف حتى في أضيق المساحات وأكثرها تعقيدًا، حتى في أسفل الدرج، الذي يشكل تحديًا كبيرًا عند تصميمه.

10. أحواض للمزروعات في الحديقة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

إذا كان لديك في المنزل مساحة تقبل وجود الأخشاب، وأيضًا تصميم حديقة، كتلك الشرفة مثلًا، نقترح عليك توظيف الأخشاب في كل شيء، الأرضية، الأسوار، وأيضًا أحواض الزرع.

11. الأبواب

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK غرفة الملابس
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

لا يمكن إغفال دور الأخشاب في هيكل الأبواب، فهي مفيدة جدًا لتقسيم المساحات ومنحها الخصوصية مع الكثير من القيمة الجمالية. سيكون من الغريب جدًا ألا تملك أبواب خشبية في منزلك!

12. رأس السرير

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

في غرفة النوم، هناك أيضًا مساحة للخشب؛ نحن نحدث عن المحاولة لتخصيص تلك المساحة على رأس السرير الخاص بك، نظرًا لكونها واحدة من العناصر الأكثر بروزًا في الغرفة.

13. سطح المكتب

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

قطعة واحدة من الأثاث قادرة على تغيير ملامح كل شيء في شقتك، حتى ركن الدراسة أو العمل، الذي يتوق الجميع إلى تصميمه في المنزل، إذا اقترن بهيكل كامل من الخشب، سيتمتع بمتانة أكثر من مضمونة.

14. سرير مع كل شيء

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كان نجارك بحاجة لتصميم لتقليده، فإليك هذا المثال، حيث سرير خشبي أنيق وبسيط، ويتمتع أيضًا بالمتانة والقوة، إضافة إلى أدراج تخزينية، لتملك كل شيء في تصميم واحد.

15. حتى بقية المناطق تسمح بوجود الخشب

Entrée fonctionnelle et esthétique, MAAD Architectes MAAD Architectes الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

وإن لم تكن فكرت في توظيف الخشب في المجالات الرئيسية في المنزل، فإن جميع المساحات التي يمكن استغلالها من أجل توفير الراحة والاسترخاء، مازالت مناطق هامة تسمح بتوظيف الأخشاب على أكمل  وجه، مثل تلك الغرفة القائمة بذاتها داخل الجدار، مع اثنين من الأبواب الخشبية، وبعض الأدراج، وقاعدة للجلوس، إضافة إلى مرآة مع إطار خشبي رفيع وأنيق للغاية.

للمزيد من الأفكار المُلهمة لتصميم مثالي في منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 9 أشياء لن تحتاجها فى منزلك

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