15 تصميم لقطع أثاث خشبية ستتمنى اقتنائها في الحال

الديكورات مثل الأرفف المجوفة، مع العديد من الأدراج أو المربعات لترتيب الصناديق، تكون متعددة المزايا، خاصة في غرفة الأطفال، حيث تبقي الغرفة منظمة ومرتبة، إضافة إلى القيمة الجمالية التي تُضفيها على المكان. فيما يمكن الإبداع في هذا التصميم، في جعله ثقيل جدًا، لتجنب خطر وقوعها على الأطفال.