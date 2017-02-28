11 أرضية رائعة لتزيين مدخل منزلك

مدخل منزلنا يجب يستحق كل اهتمامنا، فنحن نمر منه يوميًا، كما أننا نستقبل زوارنا من خلاله. ولذلك، يجب علينا أن نولي مدخل البيت كل عنايتنا. ليس فقط باختيار الباب، ولكن أيضًا كل شيء يستحق أن نهتم به، الأرض، والحديقة، والدرج أو الطريق الذي يقودنا إلى داخل المنزل. كل شيء يجب أن يكون متناغم وجذاب.

في هذا المقال، نقدم لك 11 فكرة لإلهامك لـ تصميم مدخل منزلك، حيث أعطينا اهتمامًا خاصًا للأرض. والتي يمكن تصميمها مع مواد مختلفة وأشكال مختلفة، وفقًا لما يناسب ذوقك الخاص. ومن بين العديد من هذه الخيارات، سيكون هناك بالتأكيد واحد يناسبك.