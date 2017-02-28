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11 أرضية رائعة لتزيين مدخل منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG جدران
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مدخل منزلنا يجب يستحق كل اهتمامنا، فنحن نمر منه يوميًا، كما أننا نستقبل زوارنا من خلاله. ولذلك، يجب علينا أن نولي مدخل البيت كل عنايتنا. ليس فقط باختيار الباب، ولكن أيضًا  كل شيء يستحق أن نهتم به، الأرض، والحديقة، والدرج أو الطريق الذي يقودنا إلى داخل المنزل. كل شيء يجب أن يكون متناغم وجذاب.

في هذا المقال، نقدم لك 11 فكرة لإلهامك لـ تصميم مدخل منزلك، حيث أعطينا اهتمامًا خاصًا للأرض. والتي يمكن تصميمها مع مواد مختلفة وأشكال مختلفة، وفقًا لما يناسب ذوقك الخاص. ومن بين العديد من هذه الخيارات، سيكون هناك بالتأكيد واحد يناسبك.

​1. الجرانيت دائمًا من الخامات الأنيقة

Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG جدران
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG

Braun Steinmetz GmbH & Co. KG
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG

الجرانيت مما لا شك فيه مادة أنيقة تليق بأي نوع من الأرضيات، وهي والخيار الأمثل لأرضية المدخل الخاص بك. وهو دائم للغاية وسهل للحفاظ عليه، كما يتمتع بالمقاومة ولا يبدو باليًا مع مرور الوقت، فضلًا عن كونه مقاوم للفطريات وأضرار الرطوبة أيضًا. بالإضافة إلى إضفاء المظهر المثير والفاخر، فقط من خلال مدخل المنزل.

​2. حبيبات للمساحات الطبيعية

Diseño y Construcción de Casa Caracol en Paine por ALIWEN, ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago أبواب خشبية
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago

ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago
ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago

إذا لم يكن لديك ميزانية كبيرة للإنفاق على الممر الخاص بك، وتريد شيئًا عمليًا، سهل التركيب ويبدو أيضًا رائعًا، إذا عليك اختيار الحصى الأبيض، أو أي نوع آخر من الحصى. فسوف يكون الخيار الأفضل، بلا شك. كما أنه مثالي لتغطية الأرضية القديمة.

​3. الرخام.. دائم الأناقة

CASA WIP, Trama Arquitectos Trama Arquitectos منازل
Trama Arquitectos

Trama Arquitectos
Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

كل من الجرانيت والرخام، هي خيارات تدل على المزيد من التألق والترف، ولكن هذا لا يعني أنك سوف تنفق الثروات الخاصة بك. في الوقت الحاضر، هذه المواد أصبحت بأسعار معقولة. وبالإضافة إلى ذلك، لن تحتاج إلى الكثير من المواد لتزيين مدخل منزلك، وخاصة إذا كان صغيرًا. اختيار الرخام، يعطي تألق دائم.

​4. الأحجار والأعشاب

Casa na barra da tijuca- Rio de Janeiro, GEA Arquitetura GEA Arquitetura منازل
GEA Arquitetura

GEA Arquitetura
GEA Arquitetura
GEA Arquitetura

لمدخل نقي وبسيط مع الكثير من الطبيعية، نقدم لك هذا الخيار، حيث مزيج من العشب، مع كتل من الحجر الأبيض. فكرة رائعة لتزيين كل خطوة في حديقة منزلك الخاصة.

5. الدوائر والألوان

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

يمكنك إنشاء تصاميم مرحة مع ألوان الحجر المختلفة، تمامًا كما فتم في هذا المثال الرائع. حيث إعادة تشكيل دوائر عديدة، من مختلف الأحجام. إلهم نفسك بهذه الأفكار سعيدة!

​6. جذوع

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos منازل Wood effect
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

مع جذوع بسيطة، يمكننا أن نصنع درج جميل، على الطراز الريفي، وتطبيق خدعة ترك جذوع مع مختلف الأحجام ودمج الفضاء المحيط بالنباتات. وهذا المدخل سيشكل متعة خاصة للأطفال.

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​7. الخشب

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

في هذا المثال، لدينا أيضًا الخشب كمادة لتغطية أرضية المدخل، ولكن بطريقة مختلفة وأكثر تقليدية من التصميم السابق.

الخشب هو دائمًا خيار رائع لتغطية سطح المنزل، في الوقت الحاضر، هناك علاجات محددة بحيث يحافظ على مظهر دائم لا تشوبها شائبة على مدار العام، دون أن تظهر عليه الأضرار الناجمة عن الأمطار والشمس.

​8. الرصيف البرتغالي

Arranjos Exteriores, Calçada à Portuguesa e Muros em Pedra, Albufeira, Algarve, ROC2C_Calçada Portuguesa ROC2C_Calçada Portuguesa بلكونة أو شرفة حجر جيري
ROC2C_Calçada Portuguesa

ROC2C_Calçada Portuguesa
ROC2C_Calçada Portuguesa
ROC2C_Calçada Portuguesa

اختيار الرصيف البرتغالي نموذجي لتغطية أرضية المدخل الخاص بك، وهو وسيلة جميلة تناسب أي نمط من الداخل، والأكثر متعة هو أنه يمكنك إنشاء رسومات أو اختصارات من خلال الحصى.

​9. حجر

Provenza L21, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

يتوفر الحجر بمختلف الألوان والأنواع، بعض الأنواع تأتي في نغمات داكنة، والبعض الآخر أخف وزنًا، أو حتى أكثر حداثة أو ريفي. فمن الضروري العثور على حجر المثالي لمدخل منزلك، من أجل خلق ضجة كبيرة.

​10. الخرسانة

Casa JM, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA منازل
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

طلاء مدخل بالخرسانة لا يعني أن المدخل لم ينته بعد، بل على العكس يتم استخدامه كثيرًا في الوقت الحاضر، لمنازل على الطراز الحديث، أو النمط التبسيطي. والشيء المهم هو أن تكون النهاية جيدة.

​11. مع الإضاءة

casaNE, BAG arquitectura BAG arquitectura منازل طوب Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

نحن لا نريد السقوط عند الدخول أو الخروج من المنزل، خاصة عند حلول الظلام. على هذا النحو، يجب إلقاء الضوء على مدخل منزلك، بطريقة أو بأخرى. قد يكون كما فعلوا في هذا المثال، إضاءة سرية في الدرج، أو إضاءة ثابتة على الجدار.

لمزيد من التصميمات المُلهمة لإضاءة مدخل المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 15 فكرة لإضاءة المنزل خارجياً… . لمنزل مشرق صباحاً ومساءًا

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