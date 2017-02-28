11 أرضية رائعة لتزيين مدخل منزلك

مدخل منزلنا يجب يستحق كل اهتمامنا، فنحن نمر منه يوميًا، كما أننا نستقبل زوارنا من خلاله. ولذلك، يجب علينا أن نولي مدخل البيت كل عنايتنا. ليس فقط باختيار الباب، ولكن أيضًا كل شيء يستحق أن نهتم به، الأرض، والحديقة، والدرج أو الطريق الذي يقودنا إلى داخل المنزل. كل شيء يجب أن يكون متناغم وجذاب.
في هذا المقال، نقدم لك 11 فكرة لإلهامك لـ تصميم مدخل منزلك، حيث أعطينا اهتمامًا خاصًا للأرض. والتي يمكن تصميمها مع مواد مختلفة وأشكال مختلفة، وفقًا لما يناسب ذوقك الخاص. ومن بين العديد من هذه الخيارات، سيكون هناك بالتأكيد واحد يناسبك.
الجرانيت مما لا شك فيه مادة أنيقة تليق بأي نوع من الأرضيات، وهي والخيار الأمثل لأرضية المدخل الخاص بك. وهو دائم للغاية وسهل للحفاظ عليه، كما يتمتع بالمقاومة ولا يبدو باليًا مع مرور الوقت، فضلًا عن كونه مقاوم للفطريات وأضرار الرطوبة أيضًا. بالإضافة إلى إضفاء المظهر المثير والفاخر، فقط من خلال مدخل المنزل.
إذا لم يكن لديك ميزانية كبيرة للإنفاق على الممر الخاص بك، وتريد شيئًا عمليًا، سهل التركيب ويبدو أيضًا رائعًا، إذا عليك اختيار الحصى الأبيض، أو أي نوع آخر من الحصى. فسوف يكون الخيار الأفضل، بلا شك. كما أنه مثالي لتغطية الأرضية القديمة.
كل من الجرانيت والرخام، هي خيارات تدل على المزيد من التألق والترف، ولكن هذا لا يعني أنك سوف تنفق الثروات الخاصة بك. في الوقت الحاضر، هذه المواد أصبحت بأسعار معقولة. وبالإضافة إلى ذلك، لن تحتاج إلى الكثير من المواد لتزيين مدخل منزلك، وخاصة إذا كان صغيرًا. اختيار الرخام، يعطي تألق دائم.
لمدخل نقي وبسيط مع الكثير من الطبيعية، نقدم لك هذا الخيار، حيث مزيج من العشب، مع كتل من الحجر الأبيض. فكرة رائعة لتزيين كل خطوة في حديقة منزلك الخاصة.
يمكنك إنشاء تصاميم مرحة مع ألوان الحجر المختلفة، تمامًا كما فتم في هذا المثال الرائع. حيث إعادة تشكيل دوائر عديدة، من مختلف الأحجام. إلهم نفسك بهذه الأفكار سعيدة!
مع جذوع بسيطة، يمكننا أن نصنع درج جميل، على الطراز الريفي، وتطبيق خدعة ترك جذوع مع مختلف الأحجام ودمج الفضاء المحيط بالنباتات. وهذا المدخل سيشكل متعة خاصة للأطفال.
في هذا المثال، لدينا أيضًا الخشب كمادة لتغطية أرضية المدخل، ولكن بطريقة مختلفة وأكثر تقليدية من التصميم السابق.
الخشب هو دائمًا خيار رائع لتغطية سطح المنزل، في الوقت الحاضر، هناك علاجات محددة بحيث يحافظ على مظهر دائم لا تشوبها شائبة على مدار العام، دون أن تظهر عليه الأضرار الناجمة عن الأمطار والشمس.
اختيار الرصيف البرتغالي نموذجي لتغطية أرضية المدخل الخاص بك، وهو وسيلة جميلة تناسب أي نمط من الداخل، والأكثر متعة هو أنه يمكنك إنشاء رسومات أو اختصارات من خلال الحصى.
يتوفر الحجر بمختلف الألوان والأنواع، بعض الأنواع تأتي في نغمات داكنة، والبعض الآخر أخف وزنًا، أو حتى أكثر حداثة أو ريفي. فمن الضروري العثور على حجر المثالي لمدخل منزلك، من أجل خلق ضجة كبيرة.
طلاء مدخل بالخرسانة لا يعني أن المدخل لم ينته بعد، بل على العكس يتم استخدامه كثيرًا في الوقت الحاضر، لمنازل على الطراز الحديث، أو النمط التبسيطي. والشيء المهم هو أن تكون النهاية جيدة.
نحن لا نريد السقوط عند الدخول أو الخروج من المنزل، خاصة عند حلول الظلام. على هذا النحو، يجب إلقاء الضوء على مدخل منزلك، بطريقة أو بأخرى. قد يكون كما فعلوا في هذا المثال، إضاءة سرية في الدرج، أو إضاءة ثابتة على الجدار.
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