14 نموذج مودرن لحمام رائع

وجود حمام مودرن في منزلك قد يكون من أسباب السعادة لديك في كل حياتك، و كلنا يرغب في الحصول على تصميم الأحلام و لكن السؤال كيف و بأي طريقة يمكننا تحقيق ذلك، هوميفاي لديها الجواب الشافي من خلال تقديم 14 نموذج مبدع لتصميم حمام مودرن يناسب كل الأذواق و بأفكار متنوعة و تناسب معظم المساحات .
هذه الافكار سوف تقدم إليكم نموذجاً واقعياً لكيفية تجديد حمامك أو أختيار التصميم الملائم قبل تنفيذه ، إليكم التفاصيل ..
الخزانات الخشبية تعطي للحمام لمسة حداثية جميلة و كذلك لو استغلت بالشكل الأمثل عن طريق تسليط الضوء عليها سيكون التصميم مثالياً خصوصاً لو كانت الخزانات في وسط الحمام تماماً و الحوض يتوسط الجدار الرئيسي به .
في بعض الاحيان يكون استخدام ألواناً زاهية حل مثالي ليكون حمامك متألقاً و الجديد في الألوان هي الاصفر و الأزرق و الاورجواني و لكن بدرجات محددة و يمكن كسرها باستخدام أدوات صحية بيضاء و إكسسوارات فاتحة اللون .
استخدم الطوب في حمامك المودرن ليعطي لمسة مختلفة غير معتادة للحمام بوجه عام و يمكن تخصيص جدار واحد فقط بالجدار المختلف لعدم الشعور أن الحمام لم يكمل تشطيبه ، مثل هذا النموذج الذي استخدم الطوب خلف الحائط الأقل استخداماً بعيد عن الكابينية و الحوض .
استخدام اللوحات الفنية و المنحوتات في هيئة بوستر كبير الحجم في إحدى جدران الحمام يرسم كثيراً من العصرية على التصميم و كذلك لو احسنت الاختيار في الالوان سيكون الأمر متكامل تماماً
الالوان المعبرة عن الطبيعة في حمامك المودرن تزيده جمالاً ، فمثلاً لو كنت في جوار البحر فيمكنك استخدام إحدى أيقونات الديكور المستمد من البحر و المتمثلة في الالوان الزرقاء و البيضاء و الإكسسوارات و التحف البحرية مثل القواقع و المحار الزخرفي .
في بعض الأحيان يكون الحمام المودرن طوق نجاة بالنسبة لبعض الحلول العملية التي يقدمها في التصميم بالنسبة للمساحات الضيقة فيمكننا تخصيص إحدى الجدران ليكون خزانة برفوف مفتوحة محفورة فيه بشكل متناسق و جميل و تأخذ نفس تشطيب الجدار من سيراميك أو موزاييك كما في هذا التصميم
استخدام أدوات صحية مختلفة و حديثة الطراز ينقل تصميم حمامك للحداثة دون أي جهد إضافي لاسيما اختيار الالوان المتماشية معها فقط، لاحظ الشكل الجميل للحوض و الالوان الهادئة في الجدران و ستدرك ذلك تماماً .
يمكنك تعميم لون واحد في الحمام و لكن على غير المتوقع قد تفاجيء التصميم بلون أو عنصر مختلف شاذ عن البقية و هو ما سوف يجذب الانتباه بشكل قوي ، لاحظ اللون الاصفر في الوحدة المدمجة في الحوض و كيف اختلفت بلون اصفر زاهي عن اللون الأبيض السائد في باقي الحمام فأحدثت توازن بين الهدوء و الجرأة .
في إحدى الجدران يمكنك استخدام الأحجار أو الصخور أو الطوب الطبيعي أو الخشب و بذلك ستضمن لمسة طبيعية في حمامك و قد يكون توجه التصميم بشكل عام هو الاستعانة بمواد طبيعية مثل هذا التصميم الذي استقر على الخشب أسفل الحوض و الأحجار على الحائط و النبات في الإكسسوار لينقل تجربة طبيعية متكاملة فيه .
بطريقة غير معتادة لابد أن يتسم حمامك المودرن ببعض اللمسات الحداثية الجميلة والعملية في آن واحد مثل الرفوف المصنوعة من الجص و الملونة باللون البني لتعمل كخزانة و اكسسوار في آن واحد و تؤثر على باقي التصميم إيجاباً بفضل لونها المختلف و تصميمها الطبيعي .
الخزانات التي تكسر الانتشار السائد في الحمام تكون أكثر بروزاً و جذباً لانتباهنا بشكل لا إرادي، فهنا تم استخدام الخشب كخزانات بشكل طبيعي تماماً سواء في اللون أو النقشة و هو ما كسر سيطرة الأبيض على الاجواء .
استخدام فواصل زجاجية حول منطقة الاستحمام أو البانيو يعد من الامور الحداثية في التنسيق بامتياز لاسيما الجانب العملي منها حيث تعتبر فاصل مثالي لمنع تسرب المياة أثناء الاستحمام للخارج فلا تحدث فوضى و يكون بالتالي التنظيف أسهل
بلون واحد ودرجاته سيكون حمامك مودرن بشكل لا يقاوم حيث تتدرج الألوان بالتساوي و بشكل سلس بين كل المكونات فلا يوجد أي عنصر في الحمام إلا في هذا المجال البصري للون الرئيسي المستخدم في مثل هذا التصميم .
اللمعان يجعل الحمام مشرقاً و لكن بحساب مثل استخدام الموزاييك في جانب واحد من الحمام بدرجة لمعان متوسطة أو استخدامه في كل الحمام بدرجة لمعان منخفضة حتى لا يؤثر بشكل سلبي على حداثة الحمام و يجعله غير لائق .