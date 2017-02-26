الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 نموذج مودرن لحمام رائع

Mohammed Awad Mohammed Awad
Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Loading admin actions …

وجود حمام مودرن في منزلك قد يكون من أسباب السعادة لديك في كل حياتك، و كلنا يرغب في الحصول على تصميم الأحلام و لكن السؤال كيف و بأي طريقة يمكننا تحقيق ذلك، هوميفاي لديها الجواب الشافي من خلال تقديم 14 نموذج مبدع لتصميم حمام مودرن يناسب كل الأذواق و بأفكار متنوعة و تناسب معظم المساحات .

هذه الافكار سوف تقدم إليكم نموذجاً واقعياً لكيفية تجديد حمامك أو أختيار التصميم الملائم قبل تنفيذه ، إليكم التفاصيل ..

1- حمام مودرن بخزانات خشبية

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

الخزانات الخشبية تعطي للحمام لمسة حداثية جميلة و كذلك لو استغلت بالشكل الأمثل عن طريق تسليط الضوء عليها سيكون التصميم مثالياً خصوصاً لو كانت الخزانات في وسط الحمام تماماً و الحوض يتوسط الجدار الرئيسي به .

2- ألوان زاهية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في بعض الاحيان يكون استخدام ألواناً زاهية حل مثالي ليكون حمامك متألقاً و الجديد في الألوان هي الاصفر و الأزرق و الاورجواني و لكن بدرجات محددة و يمكن كسرها باستخدام أدوات صحية بيضاء و إكسسوارات فاتحة اللون .

3- الطوب

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

استخدم الطوب في حمامك المودرن ليعطي لمسة مختلفة غير معتادة للحمام بوجه عام و يمكن تخصيص جدار واحد فقط بالجدار المختلف لعدم الشعور أن الحمام لم يكمل تشطيبه ، مثل هذا النموذج الذي استخدم الطوب خلف الحائط الأقل استخداماً بعيد عن الكابينية و الحوض .

4- رسوميات

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

استخدام اللوحات الفنية و المنحوتات في هيئة بوستر كبير الحجم في إحدى جدران الحمام يرسم كثيراً من العصرية على التصميم و كذلك لو احسنت الاختيار في الالوان سيكون الأمر متكامل تماماً 

5- ألوان البحر المتوسط

Peponi House STUDIO [D] TALE حمام
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

الالوان المعبرة عن الطبيعة في حمامك المودرن تزيده جمالاً ، فمثلاً لو كنت في جوار البحر فيمكنك استخدام إحدى أيقونات الديكور المستمد من البحر و المتمثلة في الالوان الزرقاء و البيضاء و الإكسسوارات و التحف البحرية مثل القواقع و المحار الزخرفي .

6 – رفوف غائرة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في بعض الأحيان يكون الحمام المودرن طوق نجاة بالنسبة لبعض الحلول العملية التي يقدمها في التصميم بالنسبة للمساحات الضيقة فيمكننا تخصيص إحدى الجدران ليكون خزانة برفوف مفتوحة محفورة فيه بشكل متناسق و جميل و تأخذ نفس تشطيب الجدار من سيراميك أو موزاييك كما في هذا التصميم 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – الأدوات الصحية

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

استخدام أدوات صحية مختلفة و حديثة الطراز ينقل تصميم حمامك للحداثة دون أي جهد إضافي لاسيما اختيار الالوان المتماشية معها فقط، لاحظ الشكل الجميل للحوض و الالوان الهادئة في الجدران و ستدرك ذلك تماماً .

8 – لون مختلف في تفصيلة واحدة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكنك تعميم لون واحد في الحمام و لكن على غير المتوقع قد تفاجيء التصميم بلون أو عنصر مختلف شاذ عن البقية و هو ما سوف يجذب الانتباه بشكل قوي ، لاحظ اللون الاصفر في الوحدة المدمجة في الحوض و كيف اختلفت بلون اصفر زاهي عن اللون الأبيض السائد في باقي الحمام فأحدثت توازن بين الهدوء و الجرأة .

9- لمسات طبيعية

Casa 1001, studio vtx studio vtx حمام
studio vtx

studio vtx
studio vtx
studio vtx

في إحدى الجدران يمكنك استخدام الأحجار أو الصخور أو الطوب الطبيعي أو الخشب و بذلك ستضمن لمسة طبيعية في حمامك و قد يكون توجه التصميم بشكل عام هو الاستعانة بمواد طبيعية مثل هذا التصميم الذي استقر على الخشب أسفل الحوض و الأحجار على الحائط و النبات في الإكسسوار لينقل تجربة طبيعية متكاملة فيه .

10 – التخزين الحداثي

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حمام
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

بطريقة غير معتادة لابد أن يتسم حمامك المودرن ببعض اللمسات الحداثية  الجميلة والعملية في آن واحد مثل الرفوف المصنوعة من الجص و الملونة باللون البني لتعمل كخزانة و اكسسوار في آن واحد و تؤثر على باقي التصميم إيجاباً بفضل لونها المختلف و تصميمها الطبيعي .

11- الاختلاف في الخزانات

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects حمام
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

الخزانات التي تكسر الانتشار السائد في الحمام تكون أكثر بروزاً و جذباً لانتباهنا بشكل لا إرادي، فهنا تم استخدام الخشب كخزانات بشكل طبيعي تماماً سواء في اللون أو النقشة و هو ما كسر سيطرة الأبيض على الاجواء .

إقرأ : 7 تصاميم جريئة للحوائط والأرضيات تعطي شخصية للبيت

12- كابينة زجاج

Casa Amalasunta, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura حمام
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

استخدام فواصل زجاجية حول منطقة الاستحمام أو البانيو يعد من الامور الحداثية في التنسيق بامتياز لاسيما الجانب العملي منها حيث تعتبر فاصل مثالي لمنع تسرب المياة أثناء الاستحمام للخارج فلا تحدث فوضى و يكون بالتالي التنظيف أسهل 

13- تعميم لون و التدرج فيه

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

بلون واحد ودرجاته سيكون حمامك مودرن بشكل لا يقاوم حيث تتدرج الألوان بالتساوي و بشكل سلس بين كل المكونات فلا يوجد أي عنصر في الحمام إلا في هذا المجال البصري للون الرئيسي المستخدم  في مثل هذا التصميم .

14- موزايك لامع

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores حمام
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

اللمعان يجعل الحمام مشرقاً و لكن بحساب مثل استخدام الموزاييك في جانب واحد من الحمام بدرجة لمعان متوسطة أو استخدامه في كل الحمام بدرجة لمعان منخفضة حتى لا يؤثر بشكل سلبي على حداثة الحمام و يجعله غير لائق .

15 تصميم لقطع أثاث خشبية ستتمنى اقتنائها في الحال
حمام مودرن يناسبك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً