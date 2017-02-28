نماذج مبهرة لإضاءة منزلك الخارجية

استخدام الإضاءة الخارجية يعتبر رسالة عامة يرسلها منزلك لكل ما يحيطه تعبر عن الجمال و الذوق المتبع في تصميمه بشكل كامل، لذا سنقدم لك اليوم باقة رائعة مكونة من 14 نموذج مختلف لاستخدامات الإضاءة الخارجية بشكل لائق يساعدك على تألق منزلك من الخارج كما هو متألق من الداخل . كما سيقدم لنا هوميفاي أفكاراً جديدة لاختيارات الضوء المناسب في مناطق خارجية متصلة بمنزلك سيكون من الأفضل أن تستخدم فيها نظاماً خاصاً للإضاءة بطرق معينة و بأساليب احترافية ..
إليكم التفاصيل ..
استخدام الفوانيس الخارجية على جانب البوابة الرئيسية للمنزل يزيدها شموخاً و يقوي شخصية الديكور في المدخل و بالتالي يضيف شكلاً رائعاً على منزلك كلما مررت على بوابته ،و استخدام الضوء بشكل قوي على المدخل يعبر عن الترحاب و حسن الاستقبال .
في شرفة منزلك المطلة على الخارج يمكنك استخدام الأضواء المبهرة بواسطة استخدام أعمدة إنارة تقبل التنقل سواء بعجل أو بأرجل معدنية دائرية سهلة الحمل، سيكون لديك فرصة يومية لتغيير الإحساس بالضوء و يكون لديك فرصة لتغيير الجلسات و اتجاهها كذلك بفضل ذلك الضوء المتحرك .
لإعطاء شكل عصري و مختلف يمكنك أن تخص حديقتك بأضواء مدفونة تنقل احساساً بالهدوء و الاسترخاء حيث نقوم في تلك الحالة باستخدام لمبات الليد الصغيرة في أسفل السيقان البناتية بحيث لا يرى منها إلا شعاع الضوء الخارج منها و هو ما يبرز جمال النبات في فترات الليل و يجعل الحديقة مختلفة تماماً في الليل عن النهار من باب التجديد و كسر الملل .
استخدم لمبات الإسبوت في السقف فوق الجدار المؤدي لمدخل منزلك خصوصاً لو كان الجدار مصنوعاً من مادة طبيعية مثل الصخور أو الأحجار و الذي يساعد الضوء نقشها أن يظهر و يضفي لمسة طبيعية على مدخل المنزل بكل سهولة .
عن طريق استخدام فروع النور في الأعلى أغصان الشجر في تعريشة أو في سلك معدني تقوم بتوصيله ليضمن عدم سقوط فرع الضوء المعلق وفقاً لظروف و عوامل الجو حيث يضمن لك ذلك الإسلوب في الإضاءة حديقة مبهرة و أضواء لا تمل منها أبداً .
مثل فكرة استخدام السبوت في السقف في جوار المدخل يمكنك استخدام السبوت بألوان متنوعة في أرضية الممر المؤدي لمدخل بيتك بطريقة متكررة على اليمين و اليسار فأنت بتلك الطريقة ستستبدل السور اللازم لتحديد الممر بأضواء جميلة و مختلفة .
مثل فكرة الأباليك القديمة او الفوانيس الكبيرة يمكنك استخدام نموذج حداثي أكثر متمثل في الاضواء الهادئة التي تنشرها اللمبات الصغيرة ذات الشكل الخارجي الذي يحدد اتجاه الضوء الخارج منها مثل هذا النموذج الذي يشع للاتجاهات الأربعة بشكل أفقي و رأسي و ليس منتشر مثل المصابيح العادية مما يعطي شكلاً مختلفاً للجدار المستخدمة فوقه .
لو كان لديك في مدخل منزلك درجات و سلم يمكنك تزيينها بأضواء هادئة عن طريق دفن مصابيح فلورسنت بيضاء اللون في التجويف الخاص بكل درجة سلم أو تثبيت فرع ضوء ليد في ذلك التجويف توفيراً للوقت و الميزانية ، و في كل الحالات فأنت بذلك ستكون رسمت لوحة حالمة على مدخل منزلك بفضل تلك الخاصية الرائعة التي يمكن استغلالها بواسطة وجود سلالم و درجات في المدخل .
بطريقة الفراغات في الجدران يمكنك تثبيت مصابيح صغيرة للغاية في داخل فراغ الجدار بطريقة عادية ثم تغطيتها بغطاء بلاستيكي أو من الزجاج المصنفر الذي يسمح بمرور الضوء و هو ما سيجعل الحائط الخاص بك مختلفاً و عصرياً بامتياز و سيجعل كل من يقوم بزيارتك يسالك عن طريقة تطبيق تلك الفكرة الرائعة .
بفكرة خارج الصندوق يمكنك استخدام الأضواء المدفونة في الحوائط حول الباب بألوان زاهية و مبهرة لتجعل الباب منيراً طوال الليل و كأنه قطعة من النجوم و تلك الطريقة سهلة التنفيذ عن طريق غحداث فراغات في الحائط المجوف الذي يوضع فيه الباب أو بتركيب فروع الليد لضوء أكثر قوة و أكثر تنوعاً في لونه .
لو كان لديك بركة صناعية أو نافورة صغيرة فهناك العديد من الأضواء التي تصلح للإضاءة تحت الماء و هو ما سيجعل النافورة أجمل بكثير في فترات الليل خصوصاً لو قمت بتركيب لمبات تتغير ألوانها في كل دقيقة .
بأفكارأقرب للمطاعم و البانورامات الراقية يمكنك تصميم فوانيس مصنوعة من هيكل معدني محاط بالقماش الابيض و تضع فيه لمبة عادية باللون الذي ترغب ثم تقوم بتوصيل ذلك و تثبيته في غصوت الاشجار لديك في الحديقة و على مسافات متناثرة و بكميات كبيرة و النتيجة ستكون شكل رائع لحديقتك في فترات الليل .
بطريقة أقرب للإضاءة القديمة في القصور بالعصور الوسطى و قبل اكتشاف التيار الكهربائي يمكنك الاستعانة بالنار في الإضاءة الليلية في حديقتك فإن ذلك سيكون له عامل جذب رائع و مهابة و شخصية قوية على تصميم الحديقة و أيضاً يمكنك استخدامها على طريقة المدفأة و التي تشعل بالفحم و الخشب أو بالطريقة العصرية بواسطة اللهب الكيروسين و الغاز .
في مثل هذا النموذج تعتمد على كثرة التفاصيل في مدخل لتقوم باخفاء كل المصابيح حتى لا يعلم من أي مصدر للضوء تتم انارة المدخل، يمكنك ان تقوم بدفن المصابيح في فراغات السقف و بين الأشجار و فوق السور او خلف أصص الزرع ، و ستكون النتيجة مبهرة للغاية .