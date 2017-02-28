نماذج مبهرة لإضاءة منزلك الخارجية

لإعطاء شكل عصري و مختلف يمكنك أن تخص حديقتك بأضواء مدفونة تنقل احساساً بالهدوء و الاسترخاء حيث نقوم في تلك الحالة باستخدام لمبات الليد الصغيرة في أسفل السيقان البناتية بحيث لا يرى منها إلا شعاع الضوء الخارج منها و هو ما يبرز جمال النبات في فترات الليل و يجعل الحديقة مختلفة تماماً في الليل عن النهار من باب التجديد و كسر الملل .