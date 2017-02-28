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نماذج مبهرة لإضاءة منزلك الخارجية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casas Trapecio, INDICO INDICO بلكونة أو شرفة
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استخدام الإضاءة الخارجية يعتبر رسالة عامة يرسلها منزلك لكل ما يحيطه تعبر عن الجمال و الذوق المتبع في تصميمه بشكل كامل، لذا سنقدم لك اليوم باقة رائعة مكونة من 14 نموذج مختلف لاستخدامات الإضاءة الخارجية بشكل لائق يساعدك على تألق منزلك من الخارج كما هو متألق من الداخل . كما سيقدم لنا هوميفاي أفكاراً جديدة لاختيارات الضوء المناسب في مناطق خارجية متصلة بمنزلك سيكون من الأفضل أن تستخدم فيها نظاماً خاصاً للإضاءة بطرق معينة و بأساليب احترافية ..

إليكم التفاصيل ..

1- فوانيس للبوابة

homify شبابيك خشب نقي Wood effect
homify

homify
homify
homify

استخدام الفوانيس الخارجية على جانب البوابة الرئيسية للمنزل يزيدها شموخاً و يقوي شخصية الديكور في المدخل و بالتالي يضيف شكلاً رائعاً على منزلك كلما مررت على بوابته ،و استخدام الضوء بشكل قوي على المدخل يعبر عن الترحاب و حسن الاستقبال .

2- أعمدة إنارة متنقلة

Gartengestaltung, Gartengestaltung.or.at Gartengestaltung.or.at حديقة
Gartengestaltung.or.at

Gartengestaltung.or.at
Gartengestaltung.or.at
Gartengestaltung.or.at

في شرفة منزلك المطلة على الخارج يمكنك استخدام الأضواء المبهرة بواسطة استخدام أعمدة إنارة تقبل التنقل سواء بعجل أو بأرجل معدنية دائرية سهلة الحمل، سيكون لديك فرصة يومية لتغيير الإحساس بالضوء و يكون لديك فرصة لتغيير الجلسات و اتجاهها كذلك بفضل ذلك الضوء المتحرك .

3- الأضواء المدفونة في سيقان النباتات

Lighting Borrowed Space حديقة Garden lighting,exterior lighting,garden lights
Borrowed Space

Lighting

Borrowed Space
Borrowed Space
Borrowed Space

لإعطاء شكل عصري و مختلف يمكنك أن تخص حديقتك بأضواء مدفونة تنقل احساساً بالهدوء و الاسترخاء حيث نقوم في تلك الحالة باستخدام لمبات الليد الصغيرة في أسفل السيقان البناتية بحيث لا يرى منها إلا شعاع الضوء الخارج منها و هو ما يبرز جمال النبات في فترات الليل و يجعل الحديقة مختلفة تماماً في الليل عن النهار من باب التجديد و كسر الملل  .

4- لمبات سبوت

Casa Ped, CONSTRUCTORA ARQOCE CONSTRUCTORA ARQOCE بلكونة أو شرفة
CONSTRUCTORA ARQOCE

CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE

استخدم لمبات الإسبوت في السقف فوق الجدار المؤدي لمدخل منزلك خصوصاً لو كان الجدار مصنوعاً من مادة طبيعية مثل الصخور أو الأحجار و الذي يساعد الضوء نقشها أن يظهر و يضفي لمسة طبيعية على مدخل المنزل بكل سهولة .

5- أضواء معلقة في غصوت الشجر

HMI, studioSAL_14 studioSAL_14 حديقة
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

عن طريق استخدام فروع النور في الأعلى أغصان الشجر في تعريشة أو في سلك معدني تقوم بتوصيله ليضمن عدم سقوط فرع الضوء المعلق وفقاً لظروف و عوامل الجو حيث يضمن لك ذلك الإسلوب في الإضاءة حديقة مبهرة و أضواء لا تمل منها أبداً .

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6- سبوت أرضي

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl شبابيك
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

مثل فكرة استخدام السبوت في السقف في جوار المدخل يمكنك استخدام السبوت بألوان متنوعة في أرضية الممر المؤدي لمدخل بيتك بطريقة متكررة على اليمين و اليسار فأنت بتلك الطريقة ستستبدل السور اللازم لتحديد الممر بأضواء جميلة و مختلفة .

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7- اضواء الحوائط

Casas Trapecio, INDICO INDICO بلكونة أو شرفة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

مثل فكرة الأباليك القديمة او الفوانيس الكبيرة يمكنك استخدام نموذج حداثي أكثر متمثل في الاضواء الهادئة التي تنشرها اللمبات الصغيرة ذات الشكل الخارجي الذي يحدد اتجاه الضوء الخارج منها مثل هذا النموذج الذي يشع للاتجاهات الأربعة بشكل أفقي و رأسي و ليس منتشر مثل المصابيح العادية مما يعطي شكلاً مختلفاً للجدار المستخدمة فوقه .

8- إنارة السلم

Residência A | S, Only Design de Interiores Only Design de Interiores منازل
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

لو كان لديك في مدخل منزلك درجات و سلم يمكنك تزيينها بأضواء هادئة عن طريق دفن مصابيح فلورسنت بيضاء اللون في التجويف الخاص بكل درجة سلم أو تثبيت فرع ضوء ليد في ذلك التجويف توفيراً للوقت و الميزانية ، و في كل الحالات فأنت بذلك ستكون رسمت لوحة حالمة على مدخل منزلك بفضل تلك الخاصية الرائعة التي يمكن استغلالها بواسطة وجود سلالم و درجات في المدخل .

9- أضواء متفرقة

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

بطريقة الفراغات في الجدران يمكنك تثبيت مصابيح صغيرة للغاية في داخل فراغ الجدار بطريقة عادية ثم تغطيتها بغطاء بلاستيكي أو من الزجاج المصنفر الذي يسمح بمرور الضوء و هو ما سيجعل الحائط الخاص بك مختلفاً و عصرياً بامتياز و سيجعل كل من يقوم بزيارتك يسالك عن طريقة تطبيق تلك الفكرة الرائعة .

10 – إضاءة محيط الباب

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

بفكرة خارج الصندوق يمكنك استخدام الأضواء المدفونة في الحوائط حول الباب بألوان زاهية و مبهرة لتجعل الباب منيراً طوال الليل و كأنه قطعة من النجوم و تلك الطريقة سهلة التنفيذ عن طريق غحداث فراغات في الحائط المجوف الذي يوضع فيه الباب أو بتركيب فروع  الليد لضوء  أكثر قوة و أكثر تنوعاً في لونه .

11- إضاءة الماء

Achtertuin Maastricht, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs حديقة حديد
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

لو كان لديك بركة صناعية أو نافورة صغيرة فهناك العديد من الأضواء التي تصلح للإضاءة تحت الماء و هو ما سيجعل النافورة أجمل بكثير في فترات الليل خصوصاً لو قمت بتركيب لمبات تتغير ألوانها في كل دقيقة .

12- أضواء بفوانيس قماشية

HACIENDA SAN PEDRO, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura حديقة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

بأفكارأقرب للمطاعم و البانورامات الراقية يمكنك تصميم فوانيس مصنوعة من هيكل معدني محاط بالقماش الابيض و تضع فيه لمبة عادية باللون الذي ترغب ثم تقوم بتوصيل ذلك و تثبيته في غصوت الاشجار لديك في الحديقة و على مسافات متناثرة و بكميات كبيرة و النتيجة ستكون شكل رائع لحديقتك في فترات الليل .

13- الإضاءة بالنيران

Design Gas Heizstrahler aus Italien, RF Design GmbH RF Design GmbH بلكونة أو شرفة Transparent
RF Design GmbH

RF Design GmbH
RF Design GmbH
RF Design GmbH

بطريقة أقرب للإضاءة القديمة في القصور بالعصور الوسطى و قبل اكتشاف التيار الكهربائي يمكنك الاستعانة بالنار في الإضاءة الليلية في حديقتك فإن ذلك سيكون له عامل جذب رائع و مهابة و شخصية قوية على تصميم الحديقة و أيضاً يمكنك استخدامها على طريقة المدفأة و التي تشعل بالفحم و الخشب أو بالطريقة العصرية بواسطة اللهب الكيروسين و الغاز .

14- الضوء مجهول المصدر

Diseño y Construcción de Casa Caracol en Paine por ALIWEN, ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago أبواب خشبية
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago

ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago
ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago

في مثل هذا النموذج تعتمد على كثرة التفاصيل في مدخل لتقوم باخفاء كل المصابيح حتى لا يعلم من أي مصدر للضوء تتم انارة المدخل، يمكنك ان تقوم بدفن المصابيح في فراغات السقف و بين الأشجار و فوق السور  او خلف أصص الزرع ، و ستكون النتيجة مبهرة للغاية .

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إضاءات رائعة لمنزلك من الخارج

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