6 طرق لمنزل منظم ومنعش دائما

هل منزلك دائما منظم ومرتب؟ هل حدث يوما زيارة مفاجئة وكان بيتك في حالة من الفوضى؟ انه لأمر مخجل. دائما تسعى لجعل منزلك في حالة من الترتيب والنظام وفي بعض الأحيان قد تتكاسل أو تشعر بالتعب من الترتيب اليومي. الاهتمام بنظافة وترتيب المنزل امر مهم سواء كان كبير أو صغير.

في هذا المقال نقدم لك 6 طرق وحيل لتلهمك في ترتيب المنزل، تتنوع هذه الحيل من حيث توضع الأثاث وطريقة توزيع الإضاءة… لنتابع هذه الحيل سوياً.