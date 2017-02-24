6 طرق لمنزل منظم ومنعش دائما

هل منزلك دائما منظم ومرتب؟ هل حدث يوما زيارة مفاجئة وكان بيتك في حالة من الفوضى؟ انه لأمر مخجل. دائما تسعى لجعل منزلك في حالة من الترتيب والنظام وفي بعض الأحيان قد تتكاسل أو تشعر بالتعب من الترتيب اليومي. الاهتمام بنظافة وترتيب المنزل امر مهم سواء كان كبير أو صغير.
في هذا المقال نقدم لك 6 طرق وحيل لتلهمك في ترتيب المنزل، تتنوع هذه الحيل من حيث توضع الأثاث وطريقة توزيع الإضاءة… لنتابع هذه الحيل سوياً.
المدخل هو عنوان المنزل سواء لأصحاب المنزل أو للضيوف، لذلك الاهتمام به يعطي انطباع مهم. ماهي الأفكار التي خطرت على بالك لجعل المدخل دائم النظافة والترتيب؟ ما يهمك في المدخل أن يكون قليل الأثاث حتى لا ينزعج الداخل والخارج، ومن المهم أيضا أن تهتم بنوع الأثاث، خزن مخفية في الجدار وإضاءة بسيطة ومركزة، ولا مانع من تعليق لوحة جدارية كبيرة أو عدة صور صغيرة، أما اذا أردت وضع السجادة اخترها بشكل يناسب شكل المدخل اذا كان طولي فسجادة طويلة ستكون مناسبة أو بيضاوية لمدخل عريض.
احرص عزيزي القارئ على نظافة مطبخك، لأن الأوساخ الموجودة في المطبخ تعادل الموجودة في الحمام. قم بمسح البقع أول بأول وإزالة الذرات الطعام الصغيرة التي تجلب الحشرات، والاهم قم بغسل الأواني والصحون ولا تتركها لليوم الثاني الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور رائحة كريحة في مطبخك، استخدم الخل لإزالة الدهون والروائح العالقة في مغسلة الصحون.
هل رأيت منزل تعمه الفوضى؟ هل يمكنك وصفه؟ الأجهزة وأدوات المطبخ جميعها خارج الخزن، ومنتشرة في كل مكان والأسوأ أن الأتربة ستتراكم عليها وتجعل المنظر أسوأ وأسوء، لكن لا تقلق وجدنا لك الحل، لمنزل منظم، ببساطة ضع كل الأدوات والأجهزة في الخزن وأرجعها بعد الاستخدام، بهذا ستكسب مساحة إضافية وستبقى الأدوات والأجهزة نظيفة دائماً.
التنظيف الدوري يسهل عليك كثيراُ ولا يجعل منزلك سريع الإتساخ. حدد يوم في الأسبوع لتنظيف شامل للمنزل، واربع مرات في السنه للتنظيف العميق من غسل السجاد اسفل واعلى الخزن ولتنظيف الخزن من الداخل والخارج، بهذه الطريقة لن تجهد نفسك بالترتيب وسيكون منزلك دائم النظافة.
لا تجعل من مهمة ترتيب المنزل مهمة مزعجة بل اجعلها جزء من حياتك اليومية، درب نفسك لمدة 21 يوما على القيام بعمليات التنظيف اليومية البسيطة، غسل الأواني بنفس اليوم، مسح البقع فوراُ، إزالة ذرات الطعام، وترتيب الأسرة وغيرها من تلك الامور، ستشعر بعد فترة شهر تقريبا أن منزلك دائم الترتيب والنظافة بدون ان تبذل جهد ملحوظ.
خصص مكان للملابس المتسخة بسلال ذات فتحات كبيرة، والأفضل أن لا تتركها لمدة طويلة في السلة لأنه هذا سيجعل الملابس تصبح اقل جودة وستنتشر رائحة غير مرغوبة في المنزل. حاول أن تكون تلك السلال في أماكن مفتوحة و الأفضل أن تقوم بالغسيل الدوري لأنه لا شيء يضاهي رائحة الملابس النظيفة.
وكنصيحة أخيرا احرص دائماً على تهوية المنزل والسماح لأشعة الشمس بالدخول إلى المنزل
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