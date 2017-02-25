7 أخطاء في توزيع الأثاث المنزلي… تجنبها

طبيعي أن نقع في بعض الأخطاء عند توزيع الأثاث في المنزل، ولكن الشيء المهم هو أن يكون لديك القدرة على معرفة تلك الأخطاء وتصحيحها. وهذا ينطبق على كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك الديكور الداخلي. على سبيل المثال، اختيار أثاث غير مناسب قد يجعل المنزل يبدو أصغر مما هو عليه في الواقع.

لذلك دعونا في هذا المقال نحاول معرفة ماهي تلك الأخطاء التي قد نقع فيها وكيف يمكن تجنبها باتباع نصائح الخبراء.