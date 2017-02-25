7 أخطاء في توزيع الأثاث المنزلي… تجنبها

طبيعي أن نقع في بعض الأخطاء عند توزيع الأثاث في المنزل، ولكن الشيء المهم هو أن يكون لديك القدرة على معرفة تلك الأخطاء وتصحيحها. وهذا ينطبق على كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك الديكور الداخلي. على سبيل المثال، اختيار أثاث غير مناسب قد يجعل المنزل يبدو أصغر مما هو عليه في الواقع.
لذلك دعونا في هذا المقال نحاول معرفة ماهي تلك الأخطاء التي قد نقع فيها وكيف يمكن تجنبها باتباع نصائح الخبراء.
قد يبدو غريبا، ولكن يمكن للسجادة أن تلعب دورا أساسي في الأثاث المنزلي. في غرفة المعيشة، على سبيل المثال، فان السجادة الصغيرة جدا ستجعل الغرفة تبدو أصغر مما هي عليه في الحقيقة.
عند اختيار الأثاث، بالإضافة إلى الذوق الشخصي من المهم أيضا أن تتبع المنطق. وهذا يعني، على سبيل المثال، أعجبتك أريكة، ولكن حجمها اكبر بالمقارنة مع المساحة المتاحة، هذا سيقلل من المساحة المتوفرة لديك.
الوسائد هي أحد العناصر الزخرفية في جميع المنازل، فهي تعطي بيئة دافئة ومريحة. ولكن دعونا نكون حذرين وأن لا نبالغ كثيرة، لأن كثرتها قد يولد شعور من اضطراب وفوضى. على سبيل المثال 4 وسائد لمقعدين تكون أكثر من كافية: على حد المقولة المستخدمة على نطاق واسع
أقل هو أكثر.
هذا بلا شك خطأ فادح شائع في العديد من المنازل. لأن الإضاءة المنخفضة تغير من الأثاث، وتعطي شعور بأن المساحة صغيرة وغير جذابة. كخطوة أولى استثمر في الضوء الطبيعي بقدر المستطاع، استخدم العديد من السطوح العاكسة التي ستزيد من الإنارة، ثم علينا أن نستثمر في الإضاءة الاصطناعية في أجزاء مختلفة من المنزل، وذلك لضمان ضوء كافي في المنزل
الستائر أيضا لها دور أساسي في التأثير على تنظيم مساحة المنزل: على سبيل المثال، الستائر القصيرة جدا يمكن أن تجعل سقف الغرفة يبدو اقصر وبالتالي يوحي بمنزل اصغر، لذا حاول استخدام ستائر طويلة من السقف إلى الأرض.
الألوان الداكنة تمتص المزيد من الضوء، مما يقلل من مساحة الفضاء. لذا ننصحك باستخدام الألوان الزاهية، لإعطاء مزيد من الضوء. وإذا كنت حقا تريد استخدام الألوان الداكنة، فقط على جدار واحد.
الأشياء الكثيرة أيضا يمكن أن تقلل من مساحة البيئة. حتى المنزل الكبير قد يبدو اصغر بسبب كثرة الأشياء، لذلك ننصحك بالتقليل من الأشياء غير المستخدمة بشكل مستمر وتخزينها في الخزائن .
ننصحك بقراءة المقال التالي 9 أشياء لن تحتاجها فى منزلك