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7 أخطاء في توزيع الأثاث المنزلي… تجنبها

Heba khlili Heba khlili
homify غرفة المعيشة
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طبيعي أن نقع في بعض الأخطاء عند توزيع الأثاث في المنزل، ولكن الشيء المهم هو أن يكون لديك القدرة على معرفة تلك الأخطاء وتصحيحها. وهذا ينطبق على كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك الديكور الداخلي. على سبيل المثال، اختيار أثاث غير مناسب قد يجعل المنزل يبدو أصغر مما هو عليه في الواقع.

لذلك دعونا في هذا المقال  نحاول معرفة ماهي تلك الأخطاء التي قد نقع فيها وكيف يمكن تجنبها باتباع نصائح الخبراء.

1. السجادة الصغيرة جداً

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

قد يبدو غريبا، ولكن يمكن للسجادة أن تلعب دورا أساسي في الأثاث المنزلي. في غرفة المعيشة، على سبيل المثال، فان السجادة الصغيرة جدا ستجعل الغرفة تبدو أصغر مما هي عليه في الحقيقة.

2. الأثاث الكبير جداً

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

عند اختيار الأثاث، بالإضافة إلى الذوق الشخصي من المهم أيضا أن تتبع المنطق. وهذا يعني، على سبيل المثال، أعجبتك أريكة، ولكن حجمها اكبر بالمقارنة مع المساحة المتاحة، هذا سيقلل من المساحة المتوفرة لديك.

3. الكثير من الوسائد

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

الوسائد هي أحد العناصر الزخرفية في جميع المنازل، فهي تعطي بيئة دافئة ومريحة. ولكن دعونا نكون حذرين وأن لا نبالغ كثيرة، لأن كثرتها  قد يولد شعور من اضطراب وفوضى. على سبيل المثال 4 وسائد لمقعدين تكون أكثر من كافية: على حد المقولة المستخدمة على نطاق واسع أقل هو أكثر.

4. الإضاءة المنخفضة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

هذا بلا شك خطأ فادح شائع في العديد من المنازل. لأن الإضاءة المنخفضة تغير من الأثاث، وتعطي شعور بأن المساحة صغيرة وغير جذابة. كخطوة أولى استثمر في  الضوء الطبيعي بقدر المستطاع، استخدم العديد من السطوح العاكسة التي ستزيد من الإنارة، ثم علينا أن نستثمر في الإضاءة الاصطناعية في أجزاء مختلفة من المنزل، وذلك لضمان ضوء كافي في المنزل

5. الستائر

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الستائر أيضا لها دور أساسي في التأثير على تنظيم مساحة المنزل: على سبيل المثال، الستائر القصيرة جدا يمكن أن تجعل سقف الغرفة يبدو اقصر وبالتالي يوحي بمنزل اصغر، لذا حاول استخدام ستائر طويلة من السقف إلى الأرض.

6. الجدران الداكنة

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS غرفة نوم
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

الألوان الداكنة تمتص المزيد من الضوء، مما يقلل من مساحة الفضاء. لذا ننصحك باستخدام الألوان الزاهية، لإعطاء مزيد من الضوء. وإذا كنت حقا تريد استخدام الألوان الداكنة، فقط على جدار واحد.

7. أشياء كثيرة

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L غرفة المعيشة
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

الأشياء الكثيرة أيضا يمكن أن تقلل من مساحة البيئة. حتى المنزل الكبير قد يبدو اصغر بسبب كثرة الأشياء، لذلك ننصحك بالتقليل من الأشياء غير المستخدمة بشكل مستمر وتخزينها في الخزائن .

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