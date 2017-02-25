6 أشياء دائمًا ما تنسى تنظيفها!

ومن منا لا يحب أن يعيش في منزل منعش ونظيف! في الواقع، جميعنا يعرف أن الحفاظ على نظافة المنزل هو أمر في غاية الأهمية ليس فقط من أجل المظهر الجيد أمام الزائرين، ولكن أيضًا للحفاظ على البيئة الصحية للمنزل.

ولكننا في بعض الأحيان قد نفقد سيطرتنا على تنظيفه بالشكل المرغوب فيه، ربما في أماكن وأشياء غير مرئية للغاية، ولكن الأوساخ تكمن فيها بالذات،وسوف نكتشف معا ما هي هذه الأماكن والأشياء وكيفية تنظيفها، لضمان أن يكون منزلنا نظيف تمامًا.

قد تبدو بعض النصائح تافهة ومجربة بالفعل، ولكننا أحيانًا ومع الانشغال في التزامات الحياة اليومية، فإننا قد ننسى بعض القواعد الأساسية لتنظيم المنزل، لذا هيا لنلقى نظرة سريعة على هذه النصائح: