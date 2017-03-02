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حيل ذكية لتسهيل بيع منزلك

Heba khlili Heba khlili
HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
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هل تريد بيع منزلك؟ هل قمت بعرضة بطريقة تجذب المشترين وتسرع من عملية بيعة؟ لا تقلق عزيزي القارئ في مقالنا لهذا اليوم سنطلعك على بعض الحيل التي ستساعدك على عرض منزلك المعروض للبيع بطريقة تضمن لك بيعه بسرعه.

كيف تتخيل شكل  المنزل المعروض للبيع؟ هو منزل فارغ من دون أثاث، وهذا بحد ذاته احد الأسباب التي تجعل المشترين ينفرون من شرائه، لذلك اجعل من منزلك المعروض للبيع ايقونه تجذب المشترين فقط باتباع بعض الحيل البسيطة… لنتابع ونتعرف اكثر على هذه الحيل

قم بأصلاح العيوب!!

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

كحيلة أولى لعرض منزلك للبيع غير المفروش، أن تقوم بإصلاح العيوب في الجدران والأرضيات، كما يفضل أن تقوم بدهن المنزل بأكمله، قد تكلفك هذه الحيلة القليل من المال ولكنها ستزيد من فرص بيع المنزل

اجعله مريح وبسيط الإطلالة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لتعطي شعور مريح للمشتري حاول أن تزيل أي أغراض شخصية خاصة بك، واترك المنزل قليل الأثاث، بهذا سيظهر المنزل بدون أي ازدحام وفوضى كما سيظهر المنزل بشكل أوسع.

اعرض المنزل مع الأثاث

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

حيلة أخرى لجذب المشترين وهي بعرض المنزل للبيع ولكن مع بعض قطع الأثاث، والأفضل أن تختار قطع الأثاث الأساسية بهذه الحيلة ستعطي للمشتري فكرة عن كيفية التأثيث حتى وأن كانت بطريقة مختلفة عن طريقتك.

مع القليل من الأثاث

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

في حال أردت أن تعرض منزلك للبيع وهو مفروش الأفضل وضع عدد قليل من الأثاث، بهذه الطريقة ستعطي مساحة أوسع للمنزل وتعطي فكرة عن إمكانية التأثيث من حيث الألوان والأحجام.

الإضاءة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

الإضاءة عنصر مهم جدا في عرض المنزل للبيع، لأنها ستسهل على المشتري رؤية المنزل بشكل واضح، خاصة اذا كانت الإضاءة موزعه بطريقة صحيحة، واذا كان منزلك ينعم بإضاءة طبيعية حاول إظهار هذا الجانب من خلال استخدام الستائر البيضاء الشفافة لتعطي لمسة من الاناقة والبساطة.

إزالة المتعلقات الشخصية

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

حاول التخلص من أي غرض شخصي لك أو لعائلتك من صور أو كتب، لأنك بهذا ستشوش على المشتري. كما ترى بالصورة اترك إطارات الصور بدون صور، بهذا ستعطي فكرة للمشتري صورة عن كيفية تزيين المنزل.

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اترك الأثاث المهم

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

من قطع الأثاث الرئيسية التي يمكنك تركها عند عرض المنزل للبيع، هي الكنبة الكبيرة، طاولة السفرة مع الكراسي، ستعطي فكرة للمشتري عن طريقة توزع الأثاث وستعطيه الشعور بالدفء والراحة.

الإكسسوارات!!

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لا مانع من بعض الإكسسورات التزيينية كالشموع أو الصحون، طالما ليس عليها أي طابع شخصي لصاحب المنزل.

لا تعرض مطبخ فارغ

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لن تكون فكرة جيدة ان تعرض المطبخ بدون أي عنصر أثاث، لان المطبخ هو مركز الحيوية في المنزل وعرضه بهذه الطريقة لن يجعلك تكسب المشتري.

اعرض المطبخ بحيوية

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

كما في الصورة تمام، إضاءة طبيعية، طاولة سفرة مع الكراسي مع خزانة لحفظ الادوات، لمسات بسيطة ولكن تأثيرها فعال.

بعض الحيوية!!

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

أن تستخدم الطعام كجزء من الديكور سيظهر المنزل بطريقة منعشة وحيوية.

على الطرف الاخر للمطبخ… بار المطبخ

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

بار المطبخ جزء مهم في المطبخ، حاول أن تظهره بطريقة مرتبة وبسيطة

ترك بعض اللمسات التزيينية

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

اختر الأسلوب الذي ترغب في تزيين المطبخ باستخدام الاكل كما ذكرنا سابقا، أو ببعض الأحرف الخشبية

انتبه من عرض شرفة مملة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager بلكونة أو شرفة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لن ينجذب المشتري لشرفة مملة كئيبة مهما كانت الإضاءة الطبيعية.

جهز الشرفة بالنباتات

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager بيت زجاجي
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لا داعي أن تضع الكثير من الأثاث في الشرفة المهم فيها هو الإضاءة الطبيعية، وأحواض النباتات.

تجنب غرف النوم الفارغه

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

مجرد أن تدخل غرفة بهذا الشكل، ستسمع صداك وهذا بحد ذاته مؤشر سيئ لعرض المنزل.

غرفة نوم مفروشة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

اهم عناصر في غرفة النوم، السرير والإضاءة الجانبية الخافتة، هذا بالظبط ما يمكنك عرضة.

ضع بعض اللمسات المؤثرة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

في غرفة النوم اللمسات المؤثرة لها تأثير اكبر… الازهار

الحمام ببعض اللمسات

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager حمام
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

تخلص من كل المنتجات سواء الشخصية أو منتجات التنظيف. اترك فقط بعض العناصر التزيينينه الأنيقة، ستارة جديدة للبانيو، بعض الشموع المعطرة.  

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