حيل ذكية لتسهيل بيع منزلك

هل تريد بيع منزلك؟ هل قمت بعرضة بطريقة تجذب المشترين وتسرع من عملية بيعة؟ لا تقلق عزيزي القارئ في مقالنا لهذا اليوم سنطلعك على بعض الحيل التي ستساعدك على عرض منزلك المعروض للبيع بطريقة تضمن لك بيعه بسرعه.
كيف تتخيل شكل المنزل المعروض للبيع؟ هو منزل فارغ من دون أثاث، وهذا بحد ذاته احد الأسباب التي تجعل المشترين ينفرون من شرائه، لذلك اجعل من منزلك المعروض للبيع ايقونه تجذب المشترين فقط باتباع بعض الحيل البسيطة… لنتابع ونتعرف اكثر على هذه الحيل
كحيلة أولى لعرض منزلك للبيع غير المفروش، أن تقوم بإصلاح العيوب في الجدران والأرضيات، كما يفضل أن تقوم بدهن المنزل بأكمله، قد تكلفك هذه الحيلة القليل من المال ولكنها ستزيد من فرص بيع المنزل
لتعطي شعور مريح للمشتري حاول أن تزيل أي أغراض شخصية خاصة بك، واترك المنزل قليل الأثاث، بهذا سيظهر المنزل بدون أي ازدحام وفوضى كما سيظهر المنزل بشكل أوسع.
حيلة أخرى لجذب المشترين وهي بعرض المنزل للبيع ولكن مع بعض قطع الأثاث، والأفضل أن تختار قطع الأثاث الأساسية بهذه الحيلة ستعطي للمشتري فكرة عن كيفية التأثيث حتى وأن كانت بطريقة مختلفة عن طريقتك.
في حال أردت أن تعرض منزلك للبيع وهو مفروش الأفضل وضع عدد قليل من الأثاث، بهذه الطريقة ستعطي مساحة أوسع للمنزل وتعطي فكرة عن إمكانية التأثيث من حيث الألوان والأحجام.
الإضاءة عنصر مهم جدا في عرض المنزل للبيع، لأنها ستسهل على المشتري رؤية المنزل بشكل واضح، خاصة اذا كانت الإضاءة موزعه بطريقة صحيحة، واذا كان منزلك ينعم بإضاءة طبيعية حاول إظهار هذا الجانب من خلال استخدام الستائر البيضاء الشفافة لتعطي لمسة من الاناقة والبساطة.
حاول التخلص من أي غرض شخصي لك أو لعائلتك من صور أو كتب، لأنك بهذا ستشوش على المشتري. كما ترى بالصورة اترك إطارات الصور بدون صور، بهذا ستعطي فكرة للمشتري صورة عن كيفية تزيين المنزل.
من قطع الأثاث الرئيسية التي يمكنك تركها عند عرض المنزل للبيع، هي الكنبة الكبيرة، طاولة السفرة مع الكراسي، ستعطي فكرة للمشتري عن طريقة توزع الأثاث وستعطيه الشعور بالدفء والراحة.
لا مانع من بعض الإكسسورات التزيينية كالشموع أو الصحون، طالما ليس عليها أي طابع شخصي لصاحب المنزل.
لن تكون فكرة جيدة ان تعرض المطبخ بدون أي عنصر أثاث، لان المطبخ هو مركز الحيوية في المنزل وعرضه بهذه الطريقة لن يجعلك تكسب المشتري.
كما في الصورة تمام، إضاءة طبيعية، طاولة سفرة مع الكراسي مع خزانة لحفظ الادوات، لمسات بسيطة ولكن تأثيرها فعال.
أن تستخدم الطعام كجزء من الديكور سيظهر المنزل بطريقة منعشة وحيوية.
بار المطبخ جزء مهم في المطبخ، حاول أن تظهره بطريقة مرتبة وبسيطة
اختر الأسلوب الذي ترغب في تزيين المطبخ باستخدام الاكل كما ذكرنا سابقا، أو ببعض الأحرف الخشبية
لن ينجذب المشتري لشرفة مملة كئيبة مهما كانت الإضاءة الطبيعية.
لا داعي أن تضع الكثير من الأثاث في الشرفة المهم فيها هو الإضاءة الطبيعية، وأحواض النباتات.
مجرد أن تدخل غرفة بهذا الشكل، ستسمع صداك وهذا بحد ذاته مؤشر سيئ لعرض المنزل.
اهم عناصر في غرفة النوم، السرير والإضاءة الجانبية الخافتة، هذا بالظبط ما يمكنك عرضة.
في غرفة النوم اللمسات المؤثرة لها تأثير اكبر… الازهار
تخلص من كل المنتجات سواء الشخصية أو منتجات التنظيف. اترك فقط بعض العناصر التزيينينه الأنيقة، ستارة جديدة للبانيو، بعض الشموع المعطرة.
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