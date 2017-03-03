تصميم مودرن لشقة 100 متر في روما

اليوم سنصحبكم في جولة من إحدى أجمل جولات هوميفاي لتصميم الشقق بمساحات متوسطة ، اليوم نحن في شقة في العاصمة الإيطالية روما من تصميم مكتب FAREFORMEABITATE للهندسة المعمارية و الذي نجح في رسم و تنفيذ الشقة في مساحة 100 متر مع استغلال كامل لكل المساحة المتوفرة و نجاح في الديكور بالنسبة للشكل و المضمون ..

إليك التفاصيل الرائعة التي ستبهرك و تزودك بالأفكار التي يسهل اقتباسها في ديكور منزلك و التي بالتأكيد سيساهم في جعله أجمل ..