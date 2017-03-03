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تصميم مودرن لشقة 100 متر في روما

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ristrutturazione appartamento 100 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello
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اليوم سنصحبكم في جولة من إحدى أجمل جولات هوميفاي لتصميم الشقق بمساحات متوسطة ، اليوم نحن في شقة في العاصمة الإيطالية روما من تصميم مكتب  FAREFORMEABITATE للهندسة المعمارية و الذي نجح في رسم و تنفيذ الشقة في مساحة 100 متر مع استغلال كامل لكل المساحة المتوفرة و نجاح في الديكور بالنسبة للشكل و المضمون ..

إليك التفاصيل الرائعة التي ستبهرك و تزودك بالأفكار التي يسهل اقتباسها في ديكور منزلك و التي بالتأكيد سيساهم في جعله أجمل ..

غرفة معيشة عصرية

Ristrutturazione appartamento 100 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 100 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

استخدم في تلك الغرفة اسلوب حداثي بحت في كل مكوناتها بداية من ألوانها مروراً بإضائتها و انتهاءاً باكسسواراتها و مستوى الهندسة المعمارية المستخدم في حركات السقف و الفراغات في الجدران و تصميم الارفف و التقسيمات بين الغرف ، كل شيء عصري للغاية بلا جدال .

الألوان تباينت بين الفضي و الذهبي و سيطرة كاملة للأبيض، و الاكثر ابداعاً هو التناغم الكبير بين التقسيم و تدرج الضوء في كل غرفة حيث يمكننا أن نرى هذا المسطح ليس به فواصل و لكنه غير متداخل أيضاً مثل غرفة المعيشة و مايجاورها من سفرة و مطبخ  ، تصميم متصل منفصل .

المطبخ

Cucina Kitchen Fabiola Ferrarello مطبخ حديد Multicolored cooking island,open space kitchen,dining chair,dining table,ceiling lamp
Fabiola Ferrarello

Cucina Kitchen

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

المطبخ صمم بطريقة عصرية و موفرة للغاية في المساحة حيث استغلت الأعمدة الخرسانية في عمل شكل حرف L  للمطبخ الذي تركزت فيه كل المكونات في الأسفل بخزانات مغلقة و بعض الرفوف بالاعلى و خزانات قليلة و  تم الاعتماد على تلك الخزانات في حفظ الاجهزة الكهربائية و البوتوجاز  مع استخدام مدخنة ملائمة فضية اللون زادت المطبخ تألقاً و لم تتعدى على مساحة الممر المجاور لها .

الحوائط

Cucina Kitchen Fabiola Ferrarello مطبخ أسمنت Multicolored
Fabiola Ferrarello

Cucina Kitchen

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

تم تمييز حوائط المطبخ باستخدام السيراميك المعاكس في اللون للون الأبيض بسبب الحاجة الشديدة للتوازن في تلك المنطقة المزدحمة من المسطح المفتوح في المساحة بين غرفة المعيشة و السفرة و المطبخ و لكن الإبداع تمثل في استغلال التقسيمات الطبيعية المتوفرة في المسطح من أعمدة  و أركان .

السفرة

Zona Pranzo Dining room Fabiola Ferrarello غرفة السفرةكراسي ومقاعد خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Zona Pranzo Dining room

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

النجف الفضي و الذهبي تم استخدامه بطريقة متناغمة للغاية مع لون المسطح و إضاءته و ساعد على تخصيص و إبراز السفرة كمكان مستقل ذو شخصية واضحة بين كل الغرف المتداخلة معها ، و هذا عن طريق الكراسي و لونها و السفرة ذاتها و مظهرها الخشبي الفريد .

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الحمام رائع

Bagno Bathroom Fabiola Ferrarello حمام بلاط Black shower bench,bathroom sink,bathroom lighting,tile pattern
Fabiola Ferrarello

Bagno Bathroom

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

اللون الأصفر و السيراميك الداكن المستخدم في المطبخ بالخارج هما نفس المؤثرات البارزة التي استخدمت في الحمام كذلك مع تخصيص مرآة طويلة بحجم الحائط لتعكس المجال البصري أمامنا و بالتالي تعمل على شعورنا باتساع مساحة الحمام و بالفعل تم ذلك بفضل اللون الفاتح في الأدوات الصحية و   الأضواء المبهرة حول تلك المرآة  .

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