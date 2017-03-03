تصميم مودرن لشقة 100 متر في روما

اليوم سنصحبكم في جولة من إحدى أجمل جولات هوميفاي لتصميم الشقق بمساحات متوسطة ، اليوم نحن في شقة في العاصمة الإيطالية روما من تصميم مكتب FAREFORMEABITATE للهندسة المعمارية و الذي نجح في رسم و تنفيذ الشقة في مساحة 100 متر مع استغلال كامل لكل المساحة المتوفرة و نجاح في الديكور بالنسبة للشكل و المضمون ..
إليك التفاصيل الرائعة التي ستبهرك و تزودك بالأفكار التي يسهل اقتباسها في ديكور منزلك و التي بالتأكيد سيساهم في جعله أجمل ..
استخدم في تلك الغرفة اسلوب حداثي بحت في كل مكوناتها بداية من ألوانها مروراً بإضائتها و انتهاءاً باكسسواراتها و مستوى الهندسة المعمارية المستخدم في حركات السقف و الفراغات في الجدران و تصميم الارفف و التقسيمات بين الغرف ، كل شيء عصري للغاية بلا جدال .
الألوان تباينت بين الفضي و الذهبي و سيطرة كاملة للأبيض، و الاكثر ابداعاً هو التناغم الكبير بين التقسيم و تدرج الضوء في كل غرفة حيث يمكننا أن نرى هذا المسطح ليس به فواصل و لكنه غير متداخل أيضاً مثل غرفة المعيشة و مايجاورها من سفرة و مطبخ ، تصميم متصل منفصل .
المطبخ صمم بطريقة عصرية و موفرة للغاية في المساحة حيث استغلت الأعمدة الخرسانية في عمل شكل حرف L للمطبخ الذي تركزت فيه كل المكونات في الأسفل بخزانات مغلقة و بعض الرفوف بالاعلى و خزانات قليلة و تم الاعتماد على تلك الخزانات في حفظ الاجهزة الكهربائية و البوتوجاز مع استخدام مدخنة ملائمة فضية اللون زادت المطبخ تألقاً و لم تتعدى على مساحة الممر المجاور لها .
تم تمييز حوائط المطبخ باستخدام السيراميك المعاكس في اللون للون الأبيض بسبب الحاجة الشديدة للتوازن في تلك المنطقة المزدحمة من المسطح المفتوح في المساحة بين غرفة المعيشة و السفرة و المطبخ و لكن الإبداع تمثل في استغلال التقسيمات الطبيعية المتوفرة في المسطح من أعمدة و أركان .
النجف الفضي و الذهبي تم استخدامه بطريقة متناغمة للغاية مع لون المسطح و إضاءته و ساعد على تخصيص و إبراز السفرة كمكان مستقل ذو شخصية واضحة بين كل الغرف المتداخلة معها ، و هذا عن طريق الكراسي و لونها و السفرة ذاتها و مظهرها الخشبي الفريد .
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اللون الأصفر و السيراميك الداكن المستخدم في المطبخ بالخارج هما نفس المؤثرات البارزة التي استخدمت في الحمام كذلك مع تخصيص مرآة طويلة بحجم الحائط لتعكس المجال البصري أمامنا و بالتالي تعمل على شعورنا باتساع مساحة الحمام و بالفعل تم ذلك بفضل اللون الفاتح في الأدوات الصحية و الأضواء المبهرة حول تلك المرآة .