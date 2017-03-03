10 أفكار مُلهمة لتزيين الجدار خلف السرير

السرير هو أبرز قطع الأثاث بغرف النوم وغالبا ما يكون الجدار الخلفي له هو الجدار الرئيسي الذي تتطغى ديكرواته على المظهر العام للمكان، وهذا ما يزيد من ضوروة الاهتمام بتزيين هذا الجدار بشكل خاص. تتنوع الأفكار في هذا المجال بشكل كبير بعضها متوارث ومعتاد والآخر مبتكر وعصري للغاية، لذا في كتاب أفكار اليوم جمعنا لك 10 أفكار ملهمة من مختلف الأذواق حتما ستجد من بينها ما يلهمك في تزيين الجدار خلف سريرك.
تعد المرايا من أقدم وأنجح الحيل التي يلجأ إليها المصممون ليخلقوا شعورا بالاتساع والإشراق في أي مكان، في التصميم الحالي استعان الصمم بتصميم مميز للمرايا لتزيين الجدار خلف السرير مع ستائر الكريستال المتدلية من السقف فمنح المكان بعض التوهج والبريق ليغطي على الألوان الداكنة لجدران الغرفة.
حققت ديكورات الجبس رواجا هائلا مؤخرا في عالم التصميم الداخلية، بدأ انتشارها في ديكورات الأسقف لكن الأمر امتد لتزيين الجدارن بها كما هو الحال في التصميم الحالية، حيث استعان المصمم بها لإخفاء الإضاءة وإعطاء بعدا آخر للجدار خلف السرير مغ إضفاء لمسة دافئة على جو الغرفة.
الخشب من الخامات ذات الحضور الطاغي والتأثير الدافئ على أي مكان، الاستعانة به في تزيين الجدار خلف السرير ستكون فكرة موفقة للغاية لأنه يخلق جو مريح بالمكان، في النموذج الحالي تطبيق معاصر للغاية حيث استعان المصمم بلوح خشبي كبير محفور به تجاويف على هيئة خطوط مستقيمة لتحتوي شرائط الليد بالإضاءة الدافئة، تصميم مبتكر ويعد بديل عصري للأباليك على جانبي السرير.
فن الكابتونيه من الديكورات التي كانت تميز الأثاث والديكورات الكلاسيكية، لكن مؤخرا صارت تُستخدم بقوة في التصميمات المعاصرة أيضا..في التصميم الحالي تم تغطية الجدار الفاصل بين السرير غرفة الملابس على طريقة الكابتونية بقماش القطيفة الناعم باللون الأسود، لمسة في غاية الأناقة والرقي.
ما أن تواجدت الشموع في أي مكان فإنها تضفي تأثيرها الساحر والرومانسي عليه، بالطبع هذا الجو يتناسب تماما مع غرف النوم. في التصميم هنا تم تغطية الجدار بالكامل بورق جدران على شكل ألواح خشبية بينما تم وضع عدد كبير من الشموع مختلفة الأحجام بالتجويف بالجدار.
من الخامات الطبيعي المميزة والتي لها تأثير مريح ومهدئ للأعصاب إن دخلت كعنصر من عناصر الديكور، لكن يتطلب الحذر في التعامل مع الحجر فمثلا يجب مراعاة أن تكون الديكورات المكملة له بلمسات هادئة وناعمة لتخفف من طبيعته الصلبة والحادة.
إن كانت ناقذة الغرفة تطل على منظر طبيعي فلا تفوت هذه الفرصة وضع السرير أسفلها لتنعم بأصوات الطبيعة في الصباح.
الستائر خلف السرير من اللمسات الكلاسيكية التي اعتدنا أن نراها في المنازل القديمة إلا إنها الآن عاودت في الانتشار بتصميمات مميزة ومبتكرة، يجب مراعاة استخدام الأقمشة المخملية كالشيفون وبألوان هادئة لما لها من تأثير مريح للأعصاب، بالإضافة إلى أنها ستضيف جوا رومانسيا بغرفة النوم.
التنوع الهائل في تصميمات وملمس ورق الجدران يجعل منه عنصر سهل اعتماده في ديكورات غرفة نومك، لأنك ببساطة حتما ستجد ما يتناسب مع ذوقك وتفصيلات وأسلوب تصميم الغرفة، لكن بشكل عام تحتاج غرف النوم إلى التصميمات الهادئة والناعمة لتضفي جوا راقيا ومريحا بالمكان.
إن أردت فكرة خارج الصندوق ستمنح الجدار خلف السرير مظهر فريد فالإجابة ستكون الجرافيتي! مؤخرا انتشر استخدام الجرافيتي في الديكورات الداخلية للمنازل التي يريد قاطنوها أن تكون شخصيتها جريئة و ومتمردة..تتناسب هذه الفكرة كثيرا مع غرف الشباب والمراهقين خاصة أنه يمكنك تنفيذها بنفسك وبتكلفة بسيطة للغاية.
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