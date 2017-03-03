10 أفكار مُلهمة لتزيين الجدار خلف السرير

السرير هو أبرز قطع الأثاث بغرف النوم وغالبا ما يكون الجدار الخلفي له هو الجدار الرئيسي الذي تتطغى ديكرواته على المظهر العام للمكان، وهذا ما يزيد من ضوروة الاهتمام بتزيين هذا الجدار بشكل خاص. تتنوع الأفكار في هذا المجال بشكل كبير بعضها متوارث ومعتاد والآخر مبتكر وعصري للغاية، لذا في كتاب أفكار اليوم جمعنا لك 10 أفكار ملهمة من مختلف الأذواق حتما ستجد من بينها ما يلهمك في تزيين الجدار خلف سريرك.