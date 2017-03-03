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10 أفكار مُلهمة لتزيين الجدار خلف السرير

أميرة قاسم أميرة قاسم
UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة نوم
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السرير هو أبرز قطع الأثاث بغرف النوم وغالبا ما يكون الجدار الخلفي له هو الجدار الرئيسي الذي تتطغى ديكرواته على المظهر العام للمكان، وهذا ما يزيد من ضوروة الاهتمام بتزيين هذا الجدار بشكل خاص. تتنوع الأفكار في هذا المجال بشكل كبير بعضها متوارث ومعتاد والآخر مبتكر وعصري للغاية، لذا في كتاب أفكار اليوم جمعنا لك 10 أفكار ملهمة من مختلف الأذواق حتما ستجد من بينها ما يلهمك في تزيين الجدار خلف سريرك.

1. بريق المرايا والكريستالات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تعد المرايا من أقدم وأنجح الحيل التي يلجأ إليها المصممون ليخلقوا شعورا بالاتساع والإشراق في أي مكان، في التصميم الحالي استعان الصمم بتصميم مميز للمرايا لتزيين الجدار خلف السرير مع ستائر الكريستال المتدلية من السقف فمنح المكان بعض التوهج والبريق ليغطي على الألوان الداكنة لجدران الغرفة.

2. ديكورات الجبس

UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة نوم
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

حققت ديكورات الجبس رواجا هائلا مؤخرا في عالم التصميم الداخلية، بدأ انتشارها في ديكورات الأسقف لكن الأمر امتد لتزيين الجدارن بها كما هو الحال في التصميم الحالية، حيث استعان المصمم بها لإخفاء الإضاءة وإعطاء بعدا آخر للجدار خلف السرير مغ إضفاء لمسة دافئة على جو الغرفة.

3. الخشب

Appartamento con scorcio sul lago di Lugano, DF Design DF Design غرفة نوم
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

الخشب من الخامات ذات الحضور الطاغي والتأثير الدافئ على أي مكان، الاستعانة به في تزيين الجدار خلف السرير ستكون فكرة موفقة للغاية لأنه يخلق جو مريح بالمكان، في النموذج الحالي تطبيق معاصر للغاية حيث استعان المصمم بلوح خشبي كبير محفور به تجاويف على هيئة خطوط مستقيمة لتحتوي شرائط الليد بالإضاءة الدافئة، تصميم مبتكر ويعد بديل عصري للأباليك على جانبي السرير.

4. الكابتونيه

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

فن الكابتونيه من الديكورات التي كانت تميز الأثاث والديكورات الكلاسيكية، لكن مؤخرا صارت تُستخدم بقوة في التصميمات المعاصرة أيضا..في التصميم الحالي تم تغطية الجدار الفاصل بين السرير غرفة الملابس على طريقة الكابتونية بقماش القطيفة الناعم باللون الأسود، لمسة في غاية الأناقة والرقي.

5. الشموع

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ما أن تواجدت الشموع في أي مكان فإنها تضفي تأثيرها الساحر والرومانسي عليه، بالطبع هذا الجو يتناسب تماما مع غرف النوم. في التصميم هنا تم تغطية الجدار بالكامل بورق جدران على شكل ألواح خشبية بينما تم وضع عدد كبير من الشموع مختلفة الأحجام بالتجويف بالجدار.

6. الحجر

ETW in Mannheim Oststadt, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com غرفة نوم
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

من الخامات الطبيعي المميزة والتي لها تأثير مريح ومهدئ للأعصاب إن دخلت كعنصر من عناصر الديكور، لكن يتطلب الحذر في التعامل مع الحجر فمثلا يجب مراعاة أن تكون الديكورات المكملة له بلمسات هادئة وناعمة لتخفف من طبيعته الصلبة والحادة.

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7. النافذة

Загородный дом, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных غرفة نوم
Студия братьев Жилиных

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

إن كانت ناقذة الغرفة تطل على منظر طبيعي فلا تفوت هذه الفرصة وضع السرير أسفلها لتنعم بأصوات الطبيعة في الصباح.

8. الستائر

Bright history, Tanya Andreeva Tanya Andreeva غرفة نوم خشب معالج Green
Tanya Andreeva

Tanya Andreeva
Tanya Andreeva
Tanya Andreeva

الستائر خلف السرير من اللمسات الكلاسيكية التي اعتدنا أن نراها في المنازل القديمة إلا إنها الآن عاودت في الانتشار بتصميمات مميزة ومبتكرة، يجب مراعاة استخدام الأقمشة المخملية كالشيفون وبألوان هادئة لما لها من تأثير مريح للأعصاب، بالإضافة إلى أنها ستضيف جوا رومانسيا بغرفة النوم.

9. ورق الجدران

Дизайн морского интерьера трехкомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой غرفة نوم Purple/Violet
Студия Ксении Седой

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

التنوع الهائل في تصميمات وملمس ورق الجدران يجعل منه عنصر سهل اعتماده في ديكورات غرفة نومك، لأنك ببساطة حتما ستجد ما يتناسب مع ذوقك وتفصيلات وأسلوب تصميم الغرفة، لكن بشكل عام تحتاج غرف النوم إلى التصميمات الهادئة والناعمة لتضفي جوا راقيا ومريحا بالمكان.

10. الجرافيتي

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias غرفة نوم
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

إن أردت فكرة خارج الصندوق ستمنح الجدار خلف السرير مظهر فريد فالإجابة ستكون الجرافيتي! مؤخرا انتشر استخدام الجرافيتي في الديكورات الداخلية للمنازل التي يريد قاطنوها أن تكون شخصيتها جريئة و ومتمردة..تتناسب هذه الفكرة كثيرا مع غرف الشباب والمراهقين خاصة أنه يمكنك تنفيذها بنفسك وبتكلفة بسيطة للغاية.

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الطراز الاسكندنافي ملهمًا لتصميم أنيق ومتميز لمنزلك

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