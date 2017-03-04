أفكار متنوعة لديكور منزلك .. ستبهرك

لو كان لديك مسطح واحد يجمع بين أكثر من غرفة فلابد أن تدرك أن التصميم الجيد يكون عن طريق تنسيق جيد و عدم حدوث أي تكدس في المساحات المتوفرة لديك، احرص على تصميم الجلسات باتجاه يخالف اتجاه الأماكن الرسمية مثل السفرة و الغرف التي تحتاج لتواجد مستمر للتحضير مثل المطبخ ، ففي هذا النموذج نلاحظ أن اتجاه الجلسة في غرفة المعيشة في عكس اتجاه السفرة أو المطبخ مما يجعلها منفصلة تماماً عنهما .

و من أهم الضوابط التي ينبغي عليك اتباعها عند تقسيم المساحات المشتركة هي ترك مساحة مناسبة بين كل غرفة و الأخرى مع امكانية استخدام لون متدرج واحد بين أثاث كل غرفة فيهم مثل تلك السفرة و تلك الأرائك .