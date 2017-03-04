أفكار متنوعة لديكور منزلك .. ستبهرك

في كتاب الافكار هذا سوف نقدم إليكم مجموعة من الأفكار البناءة و المفيدة للغاية في تزيين و تجميل منزلك بطريقة بسيطة و في مختلف الغرف و دون الحاجة لاستهلاك ميزانية ضخمة أو وقت طويل . هوميفاي اليوم سوف يجمع بين العنصر الجمالي و العنصر العملي من خلال تلك الأفكار التي يسهل اقتباسها و استخدامها بسهولة في ديكور منزلك أياً كانت مساحته أو طراز تصميمه و بشرح مبسط للغاية ..
إليكم التفاصيل ..
لو كان لديك مسطح واحد يجمع بين أكثر من غرفة فلابد أن تدرك أن التصميم الجيد يكون عن طريق تنسيق جيد و عدم حدوث أي تكدس في المساحات المتوفرة لديك، احرص على تصميم الجلسات باتجاه يخالف اتجاه الأماكن الرسمية مثل السفرة و الغرف التي تحتاج لتواجد مستمر للتحضير مثل المطبخ ، ففي هذا النموذج نلاحظ أن اتجاه الجلسة في غرفة المعيشة في عكس اتجاه السفرة أو المطبخ مما يجعلها منفصلة تماماً عنهما .
و من أهم الضوابط التي ينبغي عليك اتباعها عند تقسيم المساحات المشتركة هي ترك مساحة مناسبة بين كل غرفة و الأخرى مع امكانية استخدام لون متدرج واحد بين أثاث كل غرفة فيهم مثل تلك السفرة و تلك الأرائك .
في أي جدار في منزلك هناك فرصة عظيمة لإحداث تغيير كبير في ديكور الغرف المطل عليها بشكل جذري عن طريق إحداث فراغات يمكنها أن تستخدم كالرفوف أو الخزانات المفتوحة و التي يمكنها استيعاب الإكسسوارات للزينة أو للتخزين المفيد مثل تخزين الكتب أو الأشياء الصغيرة و الكثيرة الاستخدام مثل ريموت التلفزيون أو ساعتك الشخصية و الجوال الخاص بك، هناك أكثر من طريقة لاستغلالها و هي التي كانت مهدرة تماماً من قبل .
استخدم الستائر في غرفة المعيشة تحديداً بشكل خفيف فقط يحجب الرؤية و ليس معتم يحجب الضوء أيضاً و بذلك ستحقق الخصوصية و أيضاً الضوء القوي في حالة غلق النافذة أو فتحها، كما يمكنك استخدام شكل معبر عن تصميم الغرفة في الستائر نفسها سواء باستخدام أقمشة كلاسيكية تحتوي على نقشات أو عصرية تتزين بحركة القماش ذاته و تركيبة مثل الشكل المتدرج الذي نشاهده في تلك الستارة المودرن .
لو كنت تعاني من مطبخ قديم في المكونات فلا تبخل على نفسك بتجديده في أقرب فرصة، عن طريق التخلص من الأشياء التي انتهى زمنها الافتراضي و الإتيان بأشياء أخرى أكثر حداثة، لأن المطبخ بشكل عام يؤثر على المنزل بطريقة قوية سواء من الناحية النفسية أو التصميمية لكثرة استخدامه على مدار اليوم الواحد . و لو كان مطلاً على غرفة معيشة مثل النماذج السابقة ستكون الامور أكثر سوءاً أمام ضيوفك
هذه الصورة لنفس المطبخ بعد التجديد ياترى ماذا فعلنا ، الأفكار باختصار كانت التخلص من التكدس و تغيير الباب الجرار المتهالك و تنسيق أفضل للمطبخ بوجه عام، و بالفعل قمنا بــ :
- تغيير الحوائط ببلاطات سيراميك أكثر عصرية .
- استخدام باب بلون داكن حتى يغلق تماماً الفوضى التي كانت تظهر من ورائه كما في الماضي .
- استخدام رف رخامي للمطبخ مع مراعاة المساحة في دمج البوتوجاز في هذا الرف .
- استخدام خزانات أرضية بشكل أكبر حتى لا تتأثر المساحة العلوية للمطبخ .
- اختصار كل الأشياء العملية في المطبخ في جانب واحد فقط ( بوتوجاز ، حوض ، خزانات ) و الآخر ترك لاستخدامات اختيارية .
الرفوف تعمل على زيادة الحس الجمالي في حمامك فاحرص على تصميم رفوفاً في الحمام يمكنها أن تستخدم كخزانات للمناشف و المستحضرات و أيضاً للزينة مثل تلك النباتات الموضوعة عليها بكل ذوق و أناقة مع استخدام تصميم لتلك الرفوف يناسب حجم الحمام .