الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار متنوعة لديكور منزلك .. ستبهرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
Loading admin actions …

في كتاب الافكار هذا سوف نقدم إليكم مجموعة من الأفكار البناءة و المفيدة للغاية في تزيين و تجميل منزلك بطريقة بسيطة و في  مختلف الغرف و دون الحاجة لاستهلاك ميزانية ضخمة أو وقت طويل . هوميفاي اليوم سوف يجمع بين العنصر الجمالي و العنصر العملي من خلال تلك الأفكار التي يسهل اقتباسها و استخدامها بسهولة في ديكور منزلك أياً كانت مساحته أو طراز تصميمه و بشرح مبسط للغاية ..

إليكم التفاصيل ..

1- التنسيق بين الغرف المشتركة في مساحة واحدة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لو كان لديك مسطح واحد يجمع بين أكثر من غرفة فلابد أن تدرك أن التصميم الجيد يكون عن طريق تنسيق جيد و عدم حدوث أي تكدس في المساحات المتوفرة لديك، احرص على تصميم الجلسات باتجاه يخالف اتجاه الأماكن الرسمية مثل السفرة و الغرف التي تحتاج لتواجد مستمر للتحضير مثل المطبخ ، ففي هذا النموذج نلاحظ أن اتجاه الجلسة في غرفة المعيشة في عكس اتجاه السفرة أو المطبخ مما يجعلها منفصلة تماماً عنهما .

و من أهم الضوابط التي ينبغي عليك اتباعها عند تقسيم المساحات المشتركة هي ترك مساحة مناسبة بين كل غرفة و الأخرى مع امكانية استخدام لون متدرج واحد بين أثاث كل غرفة فيهم مثل تلك السفرة و تلك الأرائك .

2- فراغات بالجدران تعمل كالرفوف للتخزين و الزينة

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

في أي جدار في منزلك هناك فرصة عظيمة لإحداث تغيير كبير في ديكور الغرف المطل عليها بشكل جذري عن طريق إحداث فراغات يمكنها أن تستخدم كالرفوف أو الخزانات المفتوحة و التي يمكنها استيعاب الإكسسوارات للزينة أو للتخزين المفيد مثل تخزين الكتب أو الأشياء الصغيرة و الكثيرة الاستخدام مثل ريموت التلفزيون أو ساعتك الشخصية و الجوال الخاص بك، هناك أكثر من طريقة لاستغلالها و هي التي كانت مهدرة تماماً من قبل .

3- استخدام الستائر بطريقة مميزة في غرفة معيشتك

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

استخدم الستائر في غرفة المعيشة تحديداً بشكل خفيف فقط يحجب الرؤية و ليس معتم يحجب الضوء أيضاً و بذلك ستحقق الخصوصية و أيضاً الضوء القوي في حالة غلق النافذة أو فتحها، كما يمكنك استخدام شكل معبر عن تصميم الغرفة في الستائر نفسها سواء باستخدام أقمشة  كلاسيكية تحتوي على نقشات أو عصرية تتزين بحركة القماش ذاته و تركيبة مثل الشكل المتدرج الذي نشاهده في تلك الستارة المودرن .

4- جدد مطبخك ببساطة

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

لو كنت تعاني من مطبخ قديم في المكونات فلا تبخل على نفسك بتجديده في أقرب فرصة، عن طريق التخلص من الأشياء التي انتهى زمنها الافتراضي و الإتيان بأشياء أخرى أكثر حداثة، لأن المطبخ بشكل عام يؤثر على المنزل بطريقة قوية سواء من الناحية النفسية أو التصميمية لكثرة استخدامه على مدار اليوم الواحد . و لو كان مطلاً على غرفة معيشة مثل النماذج السابقة ستكون الامور أكثر سوءاً أمام ضيوفك

بعد التجديد الأمور تكون أفضل كثيراً

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 غرفة السفرة
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

هذه الصورة لنفس المطبخ بعد التجديد ياترى ماذا فعلنا ، الأفكار باختصار كانت التخلص من التكدس و تغيير الباب الجرار المتهالك و تنسيق أفضل للمطبخ بوجه عام، و بالفعل قمنا بــ : 

- تغيير الحوائط ببلاطات سيراميك أكثر عصرية .

- استخدام باب بلون داكن حتى يغلق تماماً الفوضى التي كانت تظهر من ورائه كما في الماضي .

- استخدام رف رخامي للمطبخ مع مراعاة المساحة في دمج البوتوجاز في هذا الرف .

- استخدام خزانات أرضية بشكل أكبر حتى لا تتأثر المساحة العلوية للمطبخ .

- اختصار كل الأشياء العملية في المطبخ في جانب واحد فقط  ( بوتوجاز ، حوض ، خزانات )  و الآخر ترك لاستخدامات اختيارية .

5- نسق حمامك بالرفوف

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

الرفوف تعمل على زيادة الحس الجمالي في حمامك فاحرص على تصميم رفوفاً في الحمام يمكنها أن تستخدم كخزانات للمناشف و المستحضرات و أيضاً للزينة مثل تلك النباتات الموضوعة عليها بكل ذوق و أناقة مع استخدام تصميم لتلك الرفوف يناسب حجم الحمام .

اقرأ :  10 أفكار مميزة دليلك لأستخدام الرفوف فى الحمام

تصميم مودرن لشقة 100 متر في روما
أفكار ستلهمك 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً