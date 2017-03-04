9 أفنية صغيرة و مثالية للاستمتاع بالهواء الطلق

أفنية منزلك أو حديقتك الصغيرة قد تكون فرصة جيدة لاستعادة النشاط و التقاط الانفاس بعد يوم عمل طويل أو تفكير عميق يحتاج للراحة و التأمل و الاستمتاع بصحبة الاهل و الأصدقاء في داخل منزلك في الهواء الطلق ، لذا فاليوم نحن مع هوميفاي في جولة رائعة في إبداع 9 تصميمات ساحرة لأفنية خارجية صغيرة المساحة بها أفكار رائعة للفناء الخاص بك سهل التنفيذ و قليل التكلفة للاستمتاع باكبر قدر ممكن خارج جدران المنزل .
قم بتنسيق الحديقة بقدر من الاهتمام من خلال تنظيف الأرضيات و وضع كل شيء في مكانه الصحيح الجلسة في نطاقها و المائدة الخاصة بها و الأوعية الخاصة بالنباتات لا تضايق الممر و الأشجار و غصون النباتات قم بتقليمها و إزالة الأشواك الضارة و الزوائد منها قدر المستطاع و لو استطعت كان خيراً و لو وجدت ذلك الامر صعباً فيكفي زيارة شهرية من متخصص في النباتات ليقوم بالتقليم و الرعاية للورود و المساحات الخضراء الموجودة في حديقتك بشكل بسيط للغاية و غير مكلف مطلقاً .
في الإضاءة الخاصة بحديقتك حاول ألا تكون مركزة على مركزها أو وسط الجلسة فقط و لكن حاول أن تصمم أكثر من نظام للإضاءة متنوع في الشدة و الخفوت و الألوان موزع بشكل فرعي على الجلسة الرئيسيةب الحديقة فضلاً عن الضوء الرئيسي الذي يضيء الحديقة بأكملها .
من خلال مبدأ أن النظافة تجلب معها كل شيء جمالي فيما بعدها فإن قيامك بتنظيف أرضية حديقتك بالكنس و التلميع سيجعل منها تجربة رائعة و مستحبة لك في كل يوم و لكن احذر من تراكم الأتربة و الفضلات و القمامة في حديقتك أو فنائك الخارجي فإنه سوف يكون علامة سلبية في تصميمها حتى لو كان بها أكثر أشياء ثمينة في الديكور في العالم . النظافة أولاً
الحصى الآن يقوم بدور قوي في التزيين و الديكور العصري حيث يتوفر منه أحجام و ألوان متنوعة تجعله اختيارك الاول في فنائك المبهج في تفاصيله ، قم باستخدام الحصى في تزيين الارضيات بطريقة جمالية بالدمج بين لونين أو أكثر و تصميم جلسات خفيفة الظل في وسطها .
في فنائك أو حديقتك او حتى شرفتك الواسعة عليك بوضع لمسة أكثر شخصية و خصوصية تعود إليك و تجذبك إليها في كل لحظة تحتاج أن تستمد منها التأمل و الاسترخاء، تصميم جلسة خاصة يعني كرسي منفرد و منضدة مجاورة لتناول المشروبات و يمكن أن تزينها بأشياء رقيقة مثل الورود و الزهور و الأضواء الخافتة مثل مكان القراءة الخاص بك في غرفة نومك تماماً و لكنا لفارق أنه يمتزج مع الطبيعة الساحرة بالخارج .
استخدم الخشب المعاد تدويره لتصمم ممرات بارزة و ظاهرة للعيان و لونها بألوان مميزة مما سيجعلها محط أنظار الجميع و سيجعلم من فنائك تجربة رائعة في كل مرة تمر إليه من فوق تلك الممرات المبهجة التي لن تكلفك أي ميزانية ضخمة و لكن اليسير فقط في الطلاء و التثبيت .
في الفناء حاول أن يكون لديك مساحة خاصة للإبداع و التنويع في الغرض منه وا ستخداماته اجعل هناك مساحة للتأمل و أخرى لتبادل الأحاديث مع الاهل و الأصدقاء و اخرى للعب و أخرى للتمشي و كل ذلك ممكن في حديقة متوسطة المساحة و لكن الإبداع يكمن في طريقة التقسيم المثمرة في مثل تلك المساحات المفتوحة ، و يمكن التقسيم بواسطة الخشب أو من الصخور في الارضيات ، حيث يمكنك جعل كل مساحة مخصص بأرضية مختلفة أو اثاث مختلف أو ارتفاع مختلف مثلما نلاحظ هنا في هذا النموذج الرائع .
الزهور دائماً هي صاحبة الرهان الفائز في أي شيء يتعلق بالهواء الطلق و الاستجمام و الاستمتاع بالمحيط الطبيعي لمنزلك، فحاول ألا تغفل وجودها ولو على نطاق ضيق في حديقتك بالشكل اللائق عن طريق اختيار ما يناسبك
بقليل من الخيال و الإبداع يمكن أن تتحصل على تصميم أكثر من رائع لفنائك أو حديقتك فمثلأً هنا تخيل المصمم أن الجدار النباتي عبارة عن جدار داخلي فقام بالتعامل على هذا الأساس و يظهر لنا نتيجة هذا التعامل .