9 أفنية صغيرة و مثالية للاستمتاع بالهواء الطلق

في الفناء حاول أن يكون لديك مساحة خاصة للإبداع و التنويع في الغرض منه وا ستخداماته اجعل هناك مساحة للتأمل و أخرى لتبادل الأحاديث مع الاهل و الأصدقاء و اخرى للعب و أخرى للتمشي و كل ذلك ممكن في حديقة متوسطة المساحة و لكن الإبداع يكمن في طريقة التقسيم المثمرة في مثل تلك المساحات المفتوحة ، و يمكن التقسيم بواسطة الخشب أو من الصخور في الارضيات ، حيث يمكنك جعل كل مساحة مخصص بأرضية مختلفة أو اثاث مختلف أو ارتفاع مختلف مثلما نلاحظ هنا في هذا النموذج الرائع .