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9 أفنية صغيرة و مثالية للاستمتاع بالهواء الطلق

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ponticello sulla' acqua, Small bridge on the water, sabigarden sabigarden بلكونات وشرفاتإضاءة
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أفنية منزلك أو حديقتك الصغيرة قد تكون فرصة جيدة لاستعادة النشاط و التقاط الانفاس بعد يوم عمل طويل أو تفكير عميق يحتاج للراحة و التأمل و الاستمتاع بصحبة الاهل و الأصدقاء في داخل منزلك في الهواء الطلق ، لذا فاليوم نحن مع هوميفاي في جولة رائعة في إبداع 9 تصميمات ساحرة لأفنية خارجية صغيرة المساحة بها أفكار رائعة للفناء الخاص بك سهل التنفيذ و قليل التكلفة للاستمتاع باكبر قدر ممكن خارج جدران المنزل .

1- خذ بعض الدقائق لرعاية الحديقة

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

قم بتنسيق الحديقة بقدر من الاهتمام من خلال تنظيف الأرضيات و وضع كل شيء في مكانه الصحيح الجلسة في نطاقها و المائدة الخاصة بها و الأوعية الخاصة بالنباتات لا تضايق الممر و الأشجار و غصون النباتات قم بتقليمها و إزالة الأشواك الضارة و الزوائد منها قدر المستطاع و لو استطعت كان خيراً و لو وجدت ذلك الامر صعباً فيكفي زيارة شهرية من متخصص في النباتات ليقوم بالتقليم و الرعاية للورود و المساحات الخضراء الموجودة في حديقتك بشكل بسيط للغاية و غير مكلف مطلقاً .

2- أعد النظر في الإضاءة الإضافية

Ponticello sulla' acqua, Small bridge on the water, sabigarden sabigarden بلكونات وشرفاتإضاءة
sabigarden

sabigarden
sabigarden
sabigarden

في الإضاءة الخاصة بحديقتك حاول ألا تكون مركزة على مركزها أو وسط الجلسة فقط و لكن حاول أن تصمم أكثر من نظام للإضاءة متنوع في الشدة و الخفوت و الألوان موزع بشكل فرعي على الجلسة الرئيسيةب الحديقة فضلاً عن الضوء الرئيسي الذي يضيء الحديقة بأكملها .

3- كنس الفناء من وقت لآخر

Garden Ed Reeve حديقة
Ed Reeve

Garden

Ed Reeve
Ed Reeve
Ed Reeve

من خلال مبدأ أن النظافة تجلب معها كل شيء جمالي فيما بعدها فإن قيامك بتنظيف أرضية حديقتك بالكنس و التلميع سيجعل منها تجربة رائعة و مستحبة لك في كل يوم و لكن احذر من تراكم الأتربة و الفضلات و القمامة في حديقتك أو فنائك الخارجي فإنه سوف يكون علامة سلبية في تصميمها حتى لو كان بها أكثر أشياء ثمينة في الديكور في العالم . النظافة أولاً

4- تغطية الأرضيات بالحصى

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions حدائقمواقد وشوايات
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

الحصى الآن يقوم بدور قوي في التزيين و الديكور العصري حيث يتوفر منه أحجام و ألوان متنوعة تجعله اختيارك الاول في فنائك المبهج في  تفاصيله ، قم باستخدام الحصى في تزيين الارضيات بطريقة جمالية بالدمج بين لونين أو أكثر و تصميم جلسات خفيفة الظل في وسطها .

5- تصميم جلسات خاصة

Black Wicker Chair homify حدائقأثاث
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

في فنائك أو حديقتك او حتى شرفتك الواسعة عليك بوضع لمسة أكثر شخصية و خصوصية تعود إليك و تجذبك إليها في كل لحظة تحتاج أن تستمد منها التأمل و الاسترخاء، تصميم جلسة خاصة يعني كرسي منفرد و منضدة مجاورة لتناول المشروبات و يمكن أن تزينها بأشياء رقيقة مثل الورود و الزهور و الأضواء الخافتة مثل مكان القراءة الخاص بك في غرفة نومك تماماً و لكنا لفارق أنه يمتزج مع الطبيعة الساحرة بالخارج .

6- ممرات خشبية

House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou بلكونة أو شرفة
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

استخدم الخشب المعاد تدويره لتصمم ممرات بارزة و ظاهرة للعيان و لونها بألوان مميزة مما سيجعلها محط أنظار الجميع و سيجعلم من فنائك تجربة رائعة في كل مرة تمر إليه من فوق تلك الممرات المبهجة التي لن تكلفك أي ميزانية ضخمة و لكن اليسير فقط في الطلاء و التثبيت .

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7- توفير نسق خاص بالفناء

homify حدائقأثاث
homify

homify
homify
homify

في الفناء حاول أن يكون لديك مساحة خاصة للإبداع و التنويع في الغرض منه وا ستخداماته اجعل هناك مساحة للتأمل و أخرى لتبادل الأحاديث مع الاهل و الأصدقاء و اخرى للعب و أخرى للتمشي و كل ذلك ممكن في حديقة متوسطة المساحة و لكن الإبداع يكمن في طريقة التقسيم المثمرة في مثل تلك المساحات المفتوحة ، و يمكن التقسيم بواسطة الخشب أو من الصخور في الارضيات ، حيث يمكنك جعل كل مساحة مخصص بأرضية مختلفة أو اثاث مختلف أو ارتفاع مختلف مثلما نلاحظ هنا في هذا النموذج الرائع .

8- الرهان الفائز على الزهور

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

الزهور دائماً هي صاحبة الرهان الفائز في أي شيء يتعلق بالهواء الطلق و الاستجمام و الاستمتاع بالمحيط الطبيعي لمنزلك، فحاول ألا تغفل وجودها ولو على نطاق ضيق في حديقتك بالشكل اللائق عن طريق اختيار ما يناسبك

9- قليل من الخيال

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

بقليل من الخيال و الإبداع يمكن أن تتحصل على تصميم أكثر من رائع لفنائك أو حديقتك فمثلأً هنا تخيل المصمم أن الجدار النباتي عبارة عن جدار داخلي فقام بالتعامل على هذا الأساس و يظهر لنا نتيجة هذا التعامل .

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