الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 مظلة وبرجولة لإلهامك لوضع واحدة في منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
c4sun Sonnensegel, derraumhoch3 derraumhoch3 حديقة
Loading admin actions …

الشرفة والفناء هي أكثر المناطق تفضيلًا في المنزل، لأنها توفر لنا فرصًا متعددة للاسترخاء، والمتعة، وأيضًا الاتصال مع الطبيعة. وحتى نكون قادرين على الاستمتاع بها إلى أقصى حد ممكن، يجب علينا أن نوفر لها الحماية من كل من الشمس والمطر، وتعد المظلات والخيام خيارًا مثاليًا لهذا الغرض.

يجب ألا تكون هذه الحماية وظيفية فقط، ولكن أيضا يجب أن تُشكل قطعة ديكورية تجلب الجمال إلى الشرفة/الحديقة، وفي مقال اليوم، نقدم لك 15 فكرة مُلهمة، لجعل تلك المساحات مثالية.

1. خيمة مذهلة

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. بلكونة أو شرفة
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

واحدة من مزايا الخيام والمظلات، هو أنها تسمح بخلق بيئات إضافية أكثر حميمة في الفناء أو الشرفة، مع حماية المناخ على نحو أكثر فعالية. هذا المثال يقدم تصميم مذهل، يوضح لنا كيف يمكن أن تُضفي المظلة قيمة ديكورية على المنزل.

2. التناغم مع الديكورات المحيطة

c4sun Sonnensegel, derraumhoch3 derraumhoch3 حديقة
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

2. التناغم مع الديكورات المحيطة اختيار المظلة أو الخيمة، يعتمد إلى حد كبير على أبعاد المساحة المتاحة، والأسلوب التصميمي المراد اتباعه. في هذا المثال، اختيار المظلة السوداء، جاء أنيقًا جدًا ليتناغم مع ألوان الأثاث التي تتناقض بشكل خيالي مع الجدران البيضاء.

3. الأقمشة الخفيفة

Scenografie estive, Design for Love Design for Love بلكونة أو شرفة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

3. الأقمشة الخفيفة هذا الزوج من المظلات يبدو جميلًا، حيث الأقمشة الخفيفة، ومزيج من الألوان التي تتناسب مع ديكورات الطاولة، لتؤكد لنا أنه لا توجد مظلة متهالكة.

4. مع هيكل معدني

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقصيوان الحديقة الخارجية
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

4. مع هيكل معدني التغطية الثابتة والخفيفة في الوقت ذاته، لتلك المظلة، تُضفي أناقة واضحة على تلك المساحة، مع اختيار جديد ومُشرق للاستمتاع بالشرفة.

5. لجميع أفراد الأسرة

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

حجم هذه الخيمة، أكثر تواضعًا من سابقتها، ولكن على الرغم من ذلك، مازالت جذابة، حيث اجتمعت مع أريكة من الخوص المريح، وحصيرة، وبعض الوسائدة الملونة، لتصنع بيئة مناسبة ومفضلة لجميع أفراد الأسرة.

6. تصميم حديث

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH بركة مائية
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

المظلات الشراعية التصميم، حديثة جدًا، لأنها تسمح لنا بوضعها بطرق مختلفة، وخلق شخصيات مثيرة للاهتمام للغاية، تمامًا كما نرى في تلك الصورة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. مثالية لجميع الأنماط

Sonnensegel - Sonnenschutz der Extraklasse, derraumhoch3 derraumhoch3 بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

كما ترون، المظلات ذات الأسلوب الشراعي، لديها القدرة على التكيف مع أي أسلوب ديكوري، وتُضفي لمسة خاصة جدا.

8. PVC

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

تلك المظلة الملونة، صنعت من الـPVC، وهي مادة شديدة المقاومة للطقس، وتوفر حماية جيدة للغاية من المطر.

9. اثنان في واحد

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

هذا التصميم رائع لأنه، يقوم بدورين وفقا للاحتياجات والتفضيلات، حيث يمكن إزالة الستائر وتصبح المظلة وحدها، أو وضعها للحصول على خيمة مريحة.

10. المظلة الثابتة

Casa L_01, Gimmigi Lab Architettura Gimmigi Lab Architettura منازل
Gimmigi Lab Architettura

Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura

هناك العديد من الأساليب والأنواع من المظلات. تقدم هذه المظلة الثابتة أقصى درجة من الراحة، لأنه ليس عليك ان تفعل شيئًا سوى الجلوس والاستمتاع دون الحاجة إلى القلق بشأن الشمس أو المطر.

11. هواء رومانسي

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl حدائقديكورات واكسسوارات
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

خيمة تقع في وسط الفناء أو الشرفة، ستمنحك نظرة رومانسية مع الأقمشة الرقيقة التي تحميها.

12. حديثة ومذهلة

Уличная мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни بلكونات وشرفاتأثاث
Немецкие кухни

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

بالنسبة لمعظم الأذواق الحديثة والمتطلعة للأفضل، فهذا هو الخيار المثالي بلا شك.

13. لون نابض بالحياة

C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات White
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

كما ذكرنا، الخيمة أو المظلة لديها أيضًا وظيفة ديكورية. وهناك خيار جيد لإضافة اللون من خلال هذا العنصر لملئ المكان بالفرح.

14. الألوان المحايدة

Realizzazioni, MD WORK SRL MD WORK SRL مسبح
MD WORK SRL

Realizzazioni

MD WORK SRL
MD WORK SRL
MD WORK SRL

لكن إذا كنت تفضل الاسترخاء لتُصبح الأولوية له في هذا المجال، يمكنك الحفاظ على الانسجام في الألوان المحايدة. كما هو الحال في هذا المثال، فهو الخيار الأفضل.

15. قيلولة صغيرة

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الخيام توفر لنا الخصوصية، وتسمح لنا بأخذ غفوة قصيرة أسفل الأقمشة الضبابية، كما هو الحال في هذا التصميم.

16. مع سقف شبه مكشوف

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo حديقة
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

الخيمة يمكن أن تكون مزينة ببرجولة جميلة، تسمح بمرور الضوء، بشكل لطيف وأنيق. استمد إلهامك من هذه الصورة.

17. الأناقة والرقي

FiaFlora Expogarden | 2009, Folha Paisagismo Folha Paisagismo حديقة
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

هذه الخيمة حديثة وأنيقة. حيث الاسود يحضر في أجواء خشبية لتقديم أكبر دفء، من المؤكد أنها المفضلة لدينا.

18. بحلول الليل.. تصبح الأضواء دافئة

Eco Tenda, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO حديقة
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

صممت الخيام بحيث يمكنك الاستفادة من الشرفة أو الفناء في أي وقت وفي أي وقت من السنة، لذلك لا تنسى أن توفر تصميم مع الإضاءة الجيدة، ليكون دافئ ومريح كما في هذا المثال.

19. عناصر قليلة ولكن جميلة

Jardim Moderno Casa Cor 2008, ricardo pessuto paisagismo ricardo pessuto paisagismo حديقة
ricardo pessuto paisagismo

ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo

عندما ترى هذا التصميم، يجعلك تريد أن تصنع لنفسك خيمة، خاصة أنه حقا لا يتطلب الكثير من أجل تنفيذه. هذه الصورة تتحدث عن نفسها.

20. الخيار المثالي

Melby Day Bed, Garden Furniture Scotland ltd Garden Furniture Scotland ltd حدائقأثاث
Garden Furniture Scotland ltd

Melby Day Bed

Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd

 سواء إذا كانت خيمة أو مظلة، فإن هذه العناصر تضمن لك أكبر قدر من الاستمتاع بالفناء أو الشرفة، وإضافة الطابع الشخصي والأسلوب. فيما يعتمد الخيار المثالي على ذوقك الخاص، واحتياجاتك، والنمط الذي تريد تمثيله في هذه البيئات. في النهاية، كلاهما رائعان.

لمزيد من الأفكار لاستغلال الحديقة والفناء، تفضل بالاطلاع على المقال التالي، 20 حديقة رخيصة وسهلة يمكنك تنفيذها بنفسك

أفكار لتصميم وسادات غرفة المعيشة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً