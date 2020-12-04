20 فكرة مبتكرة لتصميم مكان الغسالة

بين المطبخ والحمام، دائمًا ما نقف حائرين لاختيار مكان الغسالة، خاصة أنه بالإضافة إلى مصدر المياه، والصرف، فإن مكان وجودها يتطلب وجود مساحيق الغسيل، وسلة الملابس، في المكان ذاته، لسهولة القيام بعملية الغسيل، ولا نستطيع التفكير في أماكن أو حلول أخرى لتخصيص ركن لعملية الغسيل.

ولأن هوميفاي دائمًا تبحث عن الحلول لمشكلات تصميم منازلكم، جئنا لكم اليوم بـ 11 نموذج مثالي، لإلهامكم لتصميم مكان وظيفي لوضع الغسالة، مع اقتراح أماكن أخرى غير المطبخ والحمام، لطرح المزيد من الخيارات أمامكم، مع تصميمات تتمتع بالإبداع والشكل الجمالي، وأيضًا الوظيفية والعملية.

شاهدوهم معنا، واختاروا ما يناسب منازلكم..