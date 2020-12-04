الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 فكرة مبتكرة لتصميم مكان الغسالة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartamento Lago Norte, Carpaneda & Nasr Carpaneda & Nasr مطبخ
Loading admin actions …

بين المطبخ والحمام، دائمًا ما نقف حائرين لاختيار مكان الغسالة، خاصة أنه بالإضافة إلى مصدر المياه، والصرف، فإن مكان وجودها يتطلب وجود مساحيق الغسيل، وسلة الملابس، في المكان ذاته، لسهولة القيام بعملية الغسيل، ولا نستطيع التفكير في أماكن أو حلول أخرى لتخصيص ركن لعملية الغسيل.

ولأن هوميفاي دائمًا تبحث عن الحلول لمشكلات تصميم منازلكم، جئنا لكم اليوم بـ 11 نموذج مثالي، لإلهامكم لتصميم مكان وظيفي لوضع الغسالة، مع اقتراح أماكن أخرى غير المطبخ والحمام، لطرح المزيد من الخيارات أمامكم، مع تصميمات تتمتع بالإبداع والشكل الجمالي، وأيضًا الوظيفية والعملية.

شاهدوهم معنا، واختاروا ما يناسب منازلكم..

1. ركن خاص في غرفة الملابس

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

يمكنك سلوك أقصر الطرق الذكية، واختيار وضع الغسالة في ركن خااص بغرفة الملابس، لتجمع بين مكان تخزينها وتنظيفها وأيضًا كيها في مكان واحد، مع إضافة حوض لغسل القطع الصغيرة يدويًا.

2. مساحة صغيرة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры для молодой семейной пары. , Катя Волкова Катя Волкова غرفة الملابس
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

إن كانت المساحة صغيرة في غرفة الملابس، فيمكنك الاكتفاء بمساحة صغيرة أسفل أحد الأرفف.

3. في الشرفة

Queen Anne Addition & Renovation - Westport, CT, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design مطبخ
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

إن كنت تملك أكثر من شرفة في منزلك، يمكنك الاستغناء عن واحدة وتقفيلها بالنوافذ الزجاجية، لتخصيصها كغرفة متكاملة للغسيل، مع أرفف للمنظفات، وحوض، وربما منضدة للكي.

4. بجوار الشرفة

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons بلكونة أو شرفة
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

إذا كانت لديك مساحة غير مستغلة بالقرب من الشرفة، يمكنك توظيفها لتصميم خزانة تحتضن الغسالة وما تحتاجه عملية الغسيل. خاصة أنك سوف تحتاج إلى القيام بنشر الملابس وتهويتها بعد الانتهاء من غسلها.

5. في المطبخ بجوار الشرفة

Urban Loft, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

سوف تكون محظوظًا إذا توافرت لديك الشرفة والمساحة بجانبها في المطبخ، لتحصل على المياه والصرف، إلى جانب مكان النشر، لتجتمع لديك كل الصفات الحسنة في مكان واحد!

6. ركن خاص في المطبخ

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

المطبخ هو أحد أكثر الأماكن عملية لوضع الغسالة، لتوافر المياه والصرف، لذا يمكنك تخصيص ركن للغسيل في أحد زواياه إذا كانت مساحته كبيرة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. مع تقسيم ذكي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مع التقسيم الذكي، يمكنك الحصول على تصميم يجمع المطبخ وركن الغسيل في مكان واحد ولكن كل مستقل بذاته، فقط استعن بفاصل بسيط للاستمتاع بالاتساع البصري.

8. أسفل منضدة المطبخ

Casa en Cala Bassa, Ibiza, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design منازل
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

منضدة المطبخ ستبقى دائمًا الحل السحري لتوفير المساحات، والتي يمكنها أن تحتضن كافة الأجهزة الكهربائية ومن بينها الغسالة.

9. داخل خزانة في المطبخ

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO حماممخازن
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

إن لم تكن ترغب في ترك السغالة مرئية داخل مطبخك، يمكنك اخفائها داخل خزانة مغلقة أسفل منضدة المطبخ.

10. ركن خاص في الحمام

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

الحمامهو الخيار الأفضل إلى جانب المطبخ، لوضع الغسالة، لتوافر المياه ومصدر الصرف، إن كان حمامك واسع بشكل كافي، يمكنك تصميم ركن خاص للغسيل، مع بعض الأرفف لترتيب مساحيق الغسيل، فيما تضع أسفلها تالغسالة وسلة الملابس المتسخة، كما يمكنك إضافة منشر مرتفع.

11. في زاوية الحمام

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

إن لم تتوافر المساحة الكافية، فالزوايا هي الحل، زاوية صغيرة في الحمام قد تحتضن الغسالة مع أرفف معلقة في الجدار ترتيب المنظفات.

12. اخفائها في الحمام!

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE حمام
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

إن كان الجدار يتمتع بالسمك الكافي، يمكنك اخفاء الغسالة بداخله حتى لا تشغل مساحة إضافية!

13. داخل الخزانة!

Moderne Raumgestaltung in altem Weinmeisterhaus, Büro Köthe Büro Köthe حمام
Büro Köthe

Büro Köthe
Büro Köthe
Büro Köthe

خزانة الحمام أيضًا توفر لك فرصة ذكية لإخفاء الغسالة دون استغلال مساحة إضافية، كما أنها توفر لك الأرفف لتخزين مساحيق التنظيف.

14. غرفة خاصة للغسيل

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA مطبخ خشب White
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

رفاهية امتلاك غرفة خاصة للغسيل لا تتوافر لدى الجميع، ولكن إن كانت لديك غرفة غير مستغلة، فلا تتردد في تخصيصها لعملية الغسيل، مع تصميم خزانات للاحتفاظ بالمنظفات، وسخان لتزويدها بالماء الساخن، ومنضدة للكي وفرز الملابس.

15. ركن خاص للغسيل

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

إن لم تكن غرفة كاملة، فيمكنك تخصيص ركن كامل للغسيل، وهذا يمكن تصميمه في أي جدار خالي في المنزل، وإخفائه داخل خزانة مع أبواب.

16. الغسالة والمنشر معًا

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

داخل خزانة الغسيل، يمكنك أيضًا توفير منشر بدلًا من الأرفف، وحوض الغسيل، للاستمتاع بمكان الغسيل والنشر معًا في مساحة صغيرة، والاكتفاء بدرج صغير للاحتفاظ بالمساحيق.

17. خزانة في الجدار

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وإن لم تكن هناك مساحة لخزانة الغسيل، فيمكنك تصميمها داخل الجدار إن كان سمكه يسمح بذلك.

18. في الممر

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

ممرات المنزل هي المساحات الذهبية غير المستغلة، والتي يمنكك توظيفها لوضع الغسالة وبضعة أرفف للمساحيق، وإن كان من الأفضل أن تكون مغقلة للاحتفاظ بمظهر أنيق.

19. في المساحات المفتوحة

Apartamento Lago Norte, Carpaneda & Nasr Carpaneda & Nasr مطبخ
Carpaneda &amp; Nasr

Carpaneda & Nasr
Carpaneda &amp; Nasr
Carpaneda & Nasr

حتى في المساحات المفتوحة، يمكنك تصميم ركن للغسيل، مع أبواب منزلقة، للإبقاء على المشهد أنيقًا ومرتبًا.

اقرأ أيضًا: 10 نصائح تجلب بها الطاقة الإيجابية داخل منزلك

20. ماذا عن غرفتك؟

homify غرفة الملابس Beige
homify

homify
homify
homify

مع تصميم أنيق ومرتب، يمكنك وضع الغسالة في غرفتك، أسفل سطح منضدة، ويمكنك أيضًأ جعلها خفية بإضافة الأبواب.

لمزيد من الأفكار المبتكرة لتصميم منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 11 فكرة لجعل منزلك منظم ومرتب

كيف تحافظ على مساحة منطقة الغسيل نظيفة ومُرتّبة؟

Bathroom, Taghred Elmasry Taghred Elmasry حمام
Taghred Elmasry

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

أيً كان قرارك بوضع غسالة الملابس في الحمام أو المطبخ أو قبو المنزل أو حتى بشرفة مغلقة، من المهم أن تحافظ على تلك المساحة التي خصصتها للغسيل نظيفة ومرتبة وبعيدة كل البعد عن الفوضى، وإليك فيما يلي مجموعة نصائح تعينك على تحقيق ذلك:

  1. الحرص على تجميع الغسيل المُتسخ في سلال مخصصة لذلك سواء كانت بلاستيكية أو مصنوعة من الخوص، مع غلقها جيدًا حتى لا تسبب الفوضى للمساحة المحيطة بها.
  2. تقسيم الغسيل على السلال المتوفرة لديك حسب ألوانه، بحيث تكون الملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة في سلة، والملابس ذات الألوان القاتمة في سلة منفصلة، ومن المؤكد أن ذلك سوف يساعدك في تنظيم عملية الغسيل نفسها.
  3. اقتناء وحدة أرفف بلاستيكية أو تركيب مجموعة أرفف معلقة أعلى الغسالة أو على أحد جوانبها، لترتيب مساحيق الغسيل المختلفة.
  4. يجب التأكد من تجفيف أرضية المساحة المحيطة بالغسالة بعد وضع مسحوق الغسيل بها خاصة إن كان سائلًا أو عند إخراج الملابس النظيفة منها.
26 فكرة ملهمة لسياج حديقة يبهر جيرانك
أي الأفكار أعجبتك؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً