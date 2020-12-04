20 فكرة مبتكرة لتصميم مكان الغسالة

بين المطبخ والحمام، دائمًا ما نقف حائرين لاختيار مكان الغسالة، خاصة أنه بالإضافة إلى مصدر المياه، والصرف، فإن مكان وجودها يتطلب وجود مساحيق الغسيل، وسلة الملابس، في المكان ذاته، لسهولة القيام بعملية الغسيل، ولا نستطيع التفكير في أماكن أو حلول أخرى لتخصيص ركن لعملية الغسيل.
ولأن هوميفاي دائمًا تبحث عن الحلول لمشكلات تصميم منازلكم، جئنا لكم اليوم بـ 11 نموذج مثالي، لإلهامكم لتصميم مكان وظيفي لوضع الغسالة، مع اقتراح أماكن أخرى غير المطبخ والحمام، لطرح المزيد من الخيارات أمامكم، مع تصميمات تتمتع بالإبداع والشكل الجمالي، وأيضًا الوظيفية والعملية.
شاهدوهم معنا، واختاروا ما يناسب منازلكم..
يمكنك سلوك أقصر الطرق الذكية، واختيار وضع الغسالة في ركن خااص بغرفة الملابس، لتجمع بين مكان تخزينها وتنظيفها وأيضًا كيها في مكان واحد، مع إضافة حوض لغسل القطع الصغيرة يدويًا.
إن كانت المساحة صغيرة في غرفة الملابس، فيمكنك الاكتفاء بمساحة صغيرة أسفل أحد الأرفف.
إن كنت تملك أكثر من شرفة في منزلك، يمكنك الاستغناء عن واحدة وتقفيلها بالنوافذ الزجاجية، لتخصيصها كغرفة متكاملة للغسيل، مع أرفف للمنظفات، وحوض، وربما منضدة للكي.
إذا كانت لديك مساحة غير مستغلة بالقرب من الشرفة، يمكنك توظيفها لتصميم خزانة تحتضن الغسالة وما تحتاجه عملية الغسيل. خاصة أنك سوف تحتاج إلى القيام بنشر الملابس وتهويتها بعد الانتهاء من غسلها.
سوف تكون محظوظًا إذا توافرت لديك الشرفة والمساحة بجانبها في المطبخ، لتحصل على المياه والصرف، إلى جانب مكان النشر، لتجتمع لديك كل الصفات الحسنة في مكان واحد!
المطبخ هو أحد أكثر الأماكن عملية لوضع الغسالة، لتوافر المياه والصرف، لذا يمكنك تخصيص ركن للغسيل في أحد زواياه إذا كانت مساحته كبيرة.
مع التقسيم الذكي، يمكنك الحصول على تصميم يجمع المطبخ وركن الغسيل في مكان واحد ولكن كل مستقل بذاته، فقط استعن بفاصل بسيط للاستمتاع بالاتساع البصري.
منضدة المطبخ ستبقى دائمًا الحل السحري لتوفير المساحات، والتي يمكنها أن تحتضن كافة الأجهزة الكهربائية ومن بينها الغسالة.
إن لم تكن ترغب في ترك السغالة مرئية داخل مطبخك، يمكنك اخفائها داخل خزانة مغلقة أسفل منضدة المطبخ.
الحمامهو الخيار الأفضل إلى جانب المطبخ، لوضع الغسالة، لتوافر المياه ومصدر الصرف، إن كان حمامك واسع بشكل كافي، يمكنك تصميم ركن خاص للغسيل، مع بعض الأرفف لترتيب مساحيق الغسيل، فيما تضع أسفلها تالغسالة وسلة الملابس المتسخة، كما يمكنك إضافة منشر مرتفع.
إن لم تتوافر المساحة الكافية، فالزوايا هي الحل، زاوية صغيرة في الحمام قد تحتضن الغسالة مع أرفف معلقة في الجدار ترتيب المنظفات.
إن كان الجدار يتمتع بالسمك الكافي، يمكنك اخفاء الغسالة بداخله حتى لا تشغل مساحة إضافية!
خزانة الحمام أيضًا توفر لك فرصة ذكية لإخفاء الغسالة دون استغلال مساحة إضافية، كما أنها توفر لك الأرفف لتخزين مساحيق التنظيف.
رفاهية امتلاك غرفة خاصة للغسيل لا تتوافر لدى الجميع، ولكن إن كانت لديك غرفة غير مستغلة، فلا تتردد في تخصيصها لعملية الغسيل، مع تصميم خزانات للاحتفاظ بالمنظفات، وسخان لتزويدها بالماء الساخن، ومنضدة للكي وفرز الملابس.
إن لم تكن غرفة كاملة، فيمكنك تخصيص ركن كامل للغسيل، وهذا يمكن تصميمه في أي جدار خالي في المنزل، وإخفائه داخل خزانة مع أبواب.
داخل خزانة الغسيل، يمكنك أيضًا توفير منشر بدلًا من الأرفف، وحوض الغسيل، للاستمتاع بمكان الغسيل والنشر معًا في مساحة صغيرة، والاكتفاء بدرج صغير للاحتفاظ بالمساحيق.
وإن لم تكن هناك مساحة لخزانة الغسيل، فيمكنك تصميمها داخل الجدار إن كان سمكه يسمح بذلك.
ممرات المنزل هي المساحات الذهبية غير المستغلة، والتي يمنكك توظيفها لوضع الغسالة وبضعة أرفف للمساحيق، وإن كان من الأفضل أن تكون مغقلة للاحتفاظ بمظهر أنيق.
حتى في المساحات المفتوحة، يمكنك تصميم ركن للغسيل، مع أبواب منزلقة، للإبقاء على المشهد أنيقًا ومرتبًا.
اقرأ أيضًا: 10 نصائح تجلب بها الطاقة الإيجابية داخل منزلك
مع تصميم أنيق ومرتب، يمكنك وضع الغسالة في غرفتك، أسفل سطح منضدة، ويمكنك أيضًأ جعلها خفية بإضافة الأبواب.
لمزيد من الأفكار المبتكرة لتصميم منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 11 فكرة لجعل منزلك منظم ومرتب
أيً كان قرارك بوضع غسالة الملابس في الحمام أو المطبخ أو قبو المنزل أو حتى بشرفة مغلقة، من المهم أن تحافظ على تلك المساحة التي خصصتها للغسيل نظيفة ومرتبة وبعيدة كل البعد عن الفوضى، وإليك فيما يلي مجموعة نصائح تعينك على تحقيق ذلك: