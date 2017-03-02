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10 تجاليد للحوائط ستجعل واجهة منزلك تبدو رائعة

آية علم الدين آية علم الدين
House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON منازل
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هناك مجموعة متنوعة من الخيارات لإعطاء لمسة نهائية للواجهة وتجاليد جدرانها وما يشبه العصا السحرية التي سوف تجذب المارة ليقعوا في غرام منزلك.

وتتراوح البدائل من دهن الجدران أو ترك مواد البناء عارية، لكسوة الجدران بالأحجار الأنيقة جدًا، أو المظلات التي تحمي النوافذ وتركيب أبواب الغابات الغنية أو تزيين الزجاج.

في كتاب الأفكار هذا سوف نعرض عليك 10 أنواع من التجاليد على الواجهة، يمكنك جمع بعضها البعض، والبعض الآخر يفضل أن تتركه وحده… من المؤكد أنها جميعًا ساحرة، ونحن على يقين أن بعضها سوف يفتنك، فلا تفوتها!

1. القشرة الخشبية

Obra Rnacho Contento, Guadalajara Jalisco, amieva cristalum amieva cristalum حمام بلاستيك White
amieva cristalum

amieva cristalum
amieva cristalum
amieva cristalum

في خطوط أفقية من أسماك مختلفة وفي حزمة متنوعة من البرتقالي الفاتح والغامق وشرائط الوردي، نجد هذا الطلاء يتكون من شرائح رقيقة جدًا من الخشب الخفيف الذي يعطي لمسة منعشة  للسكن دون فقدان أناقة الحداثة.

2. الخشب التصاعدي

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos منازل Wood effect
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

ملمس هذا الخشب مدهش، فالسطح مصنوع من ألواح خشبية انضمت معًا بزاوية معينة لتنشأ سطح تصاعدي، على شكل سلسلة من الخطوط ثلاثية الأبعاد، إنها لعبة الظلال الرائعة ، والألوان والخطوط تدعوك للمس الجدران، ومزايا المواد تخلق مناخًا باردًا أو دافئًا داخليًا كما هو مطلوب، ولكنه يمتاز بالترحاب دائمًا.

3. ملمس الخرسانة

House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON منازل
studio_GAON

House of Respect and Happiness

studio_GAON
studio_GAON
studio_GAON

بينما يمكن للخرسانة أن تكون هي مادة البناء نفسها وتظهر عارية، يمكن أيضًا لمادة المايكروسيمنت أن تعمل كطلاء جيد وتظهر الواجهة بشكل مريح.

والمهم حتى تقرر هذا المظهرلواجهتك: أنه يمكن أن يكون ناعمًا، فقط ملمعًا أو مصقولًا، ومقسمًا إلى وحدات مربعة أو مستطيلة لإضفاء الطابع الصناعي، أو يمكن أيضًا أن يكون خشنًا، عن طريق أن يتم خلطه مع خليط حبوب من الملح أو الحصى وقبل الانتهاء نضعها على الواجهة بواسطة ملعقة البناء المسطحة، وبهذه الطريقة يكون ملمسها خشنًا ومن ثم يحقق التباين في الواجهة مع السطح الأملس في بقيتها.

4. الحجر المصقول

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الحجر الطبيعي جميل في حد ذاته، ويمكنه أن يبدو طبيعيًا سواء في كتل أوعلى شكل بلاط مصقول تمامًا.

إن تجليد الحوائط بهذه المادة يصنع أشكال فسيفساء رائعة تجمع بين الألوان والظلال والأضواء والقوام الرائع من بعيد، وهذه الواجهة هي مثال جيد على ذلك.

5. الحجر الداكن الخشن

Casa SL, Elias Braun Architecture Elias Braun Architecture منازل
Elias Braun Architecture

Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture

إن مما يصنع تباينًا ممتازًا هو استخدام الكتل الحجرية المصقولة ولكن مع اثنين من الخصائص الجريئة جدًا: مع خشونة بسيطة في الملمس بين القطع المصقول، والألوان الداكنة جدًا مثل الأسود أو الرمادي. 

وكما نرى في الصورة، فإن شكلها عصريًا وحديثًا، فهو مثالي مع هياكل الصلب والتشطيب الأبيض، وهذا يعد أحد التفاصيل التي تقدم كشيء فريد – ولكنه ساحر- كعنصر زخرفي في الواجهة.

6. البلاطة الخرسانية في ألوان مختلفة

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

البلاطة الخرسانية هي مادة جميلة تعطي مظهرًا طبيعيًا لواجهة أنيقة جدًا، وخاصة إذا ما استخدمت بجرعات مضبوطة: جدار عالي في المركز أو في الجانب الآخر من البناء، أو جدار منخفض يفصل المرآب عن مدخل المشاة أو سياج ترسيم الأرض.

و لأغراض عملية، مثلما نجد هذا الحجر موجود في شكل وحدات صغيرة لسهولة التركيب، وهناك الحجر التقليدي من قطع السيراميك التي تبدو لطيفة  وتأتي في العديد من الألوان، حتى تتمكن من خلق تصاميم جديدة وملونة.

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7. الخشب الداكن

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos منازل
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

شرائح أفقية رقيقة من الخشب المحمر الداكن تستطيع أن تجعل أي واجهة أوتصميم عصريًا لا يقاوم.

كما أن الوضع الأفقي لهذه الشرائح يخلق شعورًا بالرحابة، ويجعل الحجم يبدو أطول وأكثر عمقًا، ويعطي لمسة من الدفء في البيت نستطيع أن نشعر بها من بعيد.

8. الألمنيوم المطلي بالمينا

CASA C+G, PLASTIK ARQUITECTOS PLASTIK ARQUITECTOS منازل
PLASTIK ARQUITECTOS

PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS

من المواد الجريئة والجميلة جدًا هي الألومنيوم المطلي بالمينا بألوان مختلفة، ولها العديد من الفوائد: فهي معزولة ومرنة وسهلة التعامل مع مختلف الأشكال والأحجام، وهي حديثة وتبدو مشرقة ومستدامة. هل تجرؤ على استخدامها على واجتهك؟

9. بلاط السيراميك

Residencia El Coto, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

بلاط السيراميك لديه مجموعة لا نهائية من الألوان والأنماط والأشكال. هناك المربع والسداسي والمستطيل والمسطح والموزايك والخشن والمصقول أو ذو مظهر يشبه غيره من المواد مثل الخشب والخرسانة، وحتى المعادن الصدئة. 

في هذه الحالة نجد السيراميك يعطي شكل الخشب الداكن، في شكل بلاطات مستطيلة أفقية مثبتة. هو ليس خشبًا ولكنه يبدو أنيقًا وحديثًا وذو طابع خاص.

10. حجر الهاشمة

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos منازل
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

هذا الحجر هو من سمات العمارة المكسيكية التقليدية. إنه قوي التحمل ومن المواد العالية الثبات، وذوشخصية قوية في التصميم والوزن والدفء.

يتوافر بتدرجات اللون الرمادي والوردي أو البرتقالي، ويمكن تشكيله في كتل صغيرة أو كبيرة، ويستخدم أيضًا في تجليد الأعمدة الإنشائية التي تحمل عناصر مثل الكمرات أو الأسقف أو التراسات الصغيرة.

وكجزء من تصميم الواجهة، يمكن الجمع بين هذه المادة وبين أنواع أخرى من الحجر الريفي والداكن،فهي دائمًا ستلفت الأنظار وتكون مريحة وأنيقة.

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