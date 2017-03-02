10 تجاليد للحوائط ستجعل واجهة منزلك تبدو رائعة

هناك مجموعة متنوعة من الخيارات لإعطاء لمسة نهائية للواجهة وتجاليد جدرانها وما يشبه العصا السحرية التي سوف تجذب المارة ليقعوا في غرام منزلك.

وتتراوح البدائل من دهن الجدران أو ترك مواد البناء عارية، لكسوة الجدران بالأحجار الأنيقة جدًا، أو المظلات التي تحمي النوافذ وتركيب أبواب الغابات الغنية أو تزيين الزجاج.

في كتاب الأفكار هذا سوف نعرض عليك 10 أنواع من التجاليد على الواجهة، يمكنك جمع بعضها البعض، والبعض الآخر يفضل أن تتركه وحده… من المؤكد أنها جميعًا ساحرة، ونحن على يقين أن بعضها سوف يفتنك، فلا تفوتها!