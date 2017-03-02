10 تجاليد للحوائط ستجعل واجهة منزلك تبدو رائعة

هناك مجموعة متنوعة من الخيارات لإعطاء لمسة نهائية للواجهة وتجاليد جدرانها وما يشبه العصا السحرية التي سوف تجذب المارة ليقعوا في غرام منزلك.
وتتراوح البدائل من دهن الجدران أو ترك مواد البناء عارية، لكسوة الجدران بالأحجار الأنيقة جدًا، أو المظلات التي تحمي النوافذ وتركيب أبواب الغابات الغنية أو تزيين الزجاج.
في كتاب الأفكار هذا سوف نعرض عليك 10 أنواع من التجاليد على الواجهة، يمكنك جمع بعضها البعض، والبعض الآخر يفضل أن تتركه وحده… من المؤكد أنها جميعًا ساحرة، ونحن على يقين أن بعضها سوف يفتنك، فلا تفوتها!
في خطوط أفقية من أسماك مختلفة وفي حزمة متنوعة من البرتقالي الفاتح والغامق وشرائط الوردي، نجد هذا الطلاء يتكون من شرائح رقيقة جدًا من الخشب الخفيف الذي يعطي لمسة منعشة للسكن دون فقدان أناقة الحداثة.
ملمس هذا الخشب مدهش، فالسطح مصنوع من ألواح خشبية انضمت معًا بزاوية معينة لتنشأ سطح تصاعدي، على شكل سلسلة من الخطوط ثلاثية الأبعاد، إنها لعبة الظلال الرائعة ، والألوان والخطوط تدعوك للمس الجدران، ومزايا المواد تخلق مناخًا باردًا أو دافئًا داخليًا كما هو مطلوب، ولكنه يمتاز بالترحاب دائمًا.
بينما يمكن للخرسانة أن تكون هي مادة البناء نفسها وتظهر عارية، يمكن أيضًا لمادة المايكروسيمنت أن تعمل كطلاء جيد وتظهر الواجهة بشكل مريح.
والمهم حتى تقرر هذا المظهرلواجهتك: أنه يمكن أن يكون ناعمًا، فقط ملمعًا أو مصقولًا، ومقسمًا إلى وحدات مربعة أو مستطيلة لإضفاء الطابع الصناعي، أو يمكن أيضًا أن يكون خشنًا، عن طريق أن يتم خلطه مع خليط حبوب من الملح أو الحصى وقبل الانتهاء نضعها على الواجهة بواسطة ملعقة البناء المسطحة، وبهذه الطريقة يكون ملمسها خشنًا ومن ثم يحقق التباين في الواجهة مع السطح الأملس في بقيتها.
الحجر الطبيعي جميل في حد ذاته، ويمكنه أن يبدو طبيعيًا سواء في كتل أوعلى شكل بلاط مصقول تمامًا.
إن تجليد الحوائط بهذه المادة يصنع أشكال فسيفساء رائعة تجمع بين الألوان والظلال والأضواء والقوام الرائع من بعيد، وهذه الواجهة هي مثال جيد على ذلك.
إن مما يصنع تباينًا ممتازًا هو استخدام الكتل الحجرية المصقولة ولكن مع اثنين من الخصائص الجريئة جدًا: مع خشونة بسيطة في الملمس بين القطع المصقول، والألوان الداكنة جدًا مثل الأسود أو الرمادي.
وكما نرى في الصورة، فإن شكلها عصريًا وحديثًا، فهو مثالي مع هياكل الصلب والتشطيب الأبيض، وهذا يعد أحد التفاصيل التي تقدم كشيء فريد – ولكنه ساحر- كعنصر زخرفي في الواجهة.
البلاطة الخرسانية هي مادة جميلة تعطي مظهرًا طبيعيًا لواجهة أنيقة جدًا، وخاصة إذا ما استخدمت بجرعات مضبوطة: جدار عالي في المركز أو في الجانب الآخر من البناء، أو جدار منخفض يفصل المرآب عن مدخل المشاة أو سياج ترسيم الأرض.
و لأغراض عملية، مثلما نجد هذا الحجر موجود في شكل وحدات صغيرة لسهولة التركيب، وهناك الحجر التقليدي من قطع السيراميك التي تبدو لطيفة وتأتي في العديد من الألوان، حتى تتمكن من خلق تصاميم جديدة وملونة.
شرائح أفقية رقيقة من الخشب المحمر الداكن تستطيع أن تجعل أي واجهة أوتصميم عصريًا لا يقاوم.
كما أن الوضع الأفقي لهذه الشرائح يخلق شعورًا بالرحابة، ويجعل الحجم يبدو أطول وأكثر عمقًا، ويعطي لمسة من الدفء في البيت نستطيع أن نشعر بها من بعيد.
من المواد الجريئة والجميلة جدًا هي الألومنيوم المطلي بالمينا بألوان مختلفة، ولها العديد من الفوائد: فهي معزولة ومرنة وسهلة التعامل مع مختلف الأشكال والأحجام، وهي حديثة وتبدو مشرقة ومستدامة. هل تجرؤ على استخدامها على واجتهك؟
بلاط السيراميك لديه مجموعة لا نهائية من الألوان والأنماط والأشكال. هناك المربع والسداسي والمستطيل والمسطح والموزايك والخشن والمصقول أو ذو مظهر يشبه غيره من المواد مثل الخشب والخرسانة، وحتى المعادن الصدئة.
في هذه الحالة نجد السيراميك يعطي شكل الخشب الداكن، في شكل بلاطات مستطيلة أفقية مثبتة. هو ليس خشبًا ولكنه يبدو أنيقًا وحديثًا وذو طابع خاص.
هذا الحجر هو من سمات العمارة المكسيكية التقليدية. إنه قوي التحمل ومن المواد العالية الثبات، وذوشخصية قوية في التصميم والوزن والدفء.
يتوافر بتدرجات اللون الرمادي والوردي أو البرتقالي، ويمكن تشكيله في كتل صغيرة أو كبيرة، ويستخدم أيضًا في تجليد الأعمدة الإنشائية التي تحمل عناصر مثل الكمرات أو الأسقف أو التراسات الصغيرة.
وكجزء من تصميم الواجهة، يمكن الجمع بين هذه المادة وبين أنواع أخرى من الحجر الريفي والداكن،فهي دائمًا ستلفت الأنظار وتكون مريحة وأنيقة.
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