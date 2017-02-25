مقالات الاسبوع المفضلة

لقد حان الوقت لتطويرحديقتك قليلًا، ولكن لا داعي للذعر إذا كنت تعتبر نفسك بستاني هاوِِ أو من هؤلاء الذين يحبون إنجاز مهام المنزل بأنفسهم، فإننا قد وجدنا بعض المشاريع المذهلة والبارعة التي سوف تساعدك في ذلك.

وقد اخترنا هذه الأفكار بحيث يستطيع أي شخص بأي ميزانية أن ينجزها، لذا فإنه لو كنت تنتوي أن تقضي العطلة الأسبوعية في إنجاز شئ جميل في حديقتك، فعليك بقراءة هذا الموضوع و الاستعداد والتخطيط لتجديد منزلك بالاستعانة به!

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