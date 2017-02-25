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مقالات الاسبوع المفضلة

جحا جحا
Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto غرفة المعيشة
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

27 نموذج غير عادي للأبواب السحاب

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto مطبخ
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

فكرة عصرية ومبتكرة في التصميم الحديث للمنازل ،الأبواب المنزلقة أو السحاب، هي طريقة  ليس فقط لزيادة المساحة ولكن أيضا لزيادة المؤثرات البصرية والمناظر الطبيعية الخلابة.

هذه الأبواب يمكن أن تكون داخلية، في هذه الحالة، سيكون الباب السحاب متثبت بالكامل في الجدار، ولن يأخذ أي مساحة من الغرفة، كما يمكن أن تكون أبواب خارجية، في هذه الحالة تحتاج فقط للإطار مع سكتين ليتحرك الباب عليها من دون أي عقبات. الأبواب المنزلقة شائعة جدا للمساحات في الهواء الطلق، مثل على الشرفة المطلة على غرفة النوم أو غرفة المعيشة. في هذا المقال ستتعرف معنا على 27 نموذج لهذه الأبواب المنزلقة، لتبدأ الأن بالتفكير في تغيير أبواب منزلك الخارجية والداخلية. لنبدأ…

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7 أخطاء فى الديكور تجعل منزلك يبدو أصغر

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

هناك بعض الأخطاء التى نقوم بها بدون علم فى منازلنا تتسبب فى ضيق المساحات وبالتالى تجعل المنزل يبدو أصغر مماهو عليه، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك بعض الأخطاء الشائعة التى يجب تتجنبها فى ديكور منزلك حتى لا تخنق المساحات بداخله.

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9 مطابخ حديثة سوف تلهمك لتجديد مطبخك

Cocinas, ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S. ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S. مطبخ
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.

ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.

اختيار النوع المفضل لنا من المطابخ مثل اختيار طبقنا المفضل: صعب.

بعض الناس يفضلون المطابخ الكبيرة، وهناك آخرون ممن يفضلون الأصغر. وهناك هؤلاء الذين يحبون شكل 'L، وأيضًا نجد أن حرف U' يعد مدروسًا بعناية للآخرين. أما من حيث اللون؟ كثير الألوان أم أكثر واقعية؟ هممم، ما هذا التردد. أوه، وبطبيعة الحال، يكثر في هذا الاعتبار، كل التفاصيل الأخرى: الكاونترات والكراسي، والخزانات، والأجهزة، والتشطيبات، والمواد، وهلم جرا. لمساعدتك في اختيار مطبخك المفضل، سوف نعرض عليك بعض التوصيات.  أولا، البحث عن التوزيع التي يجعل الحركة انسيابية في الفراغ، وهذا يعتبر جزءًا لا يتجزأ فيما يتعلق بالشكل أو الحجم. ثانيًا، اصنع ديكورمطبخك وفقًا لشخصيتك وتوخي الحذر في اختيار الألوان، والملمس والأشكال والمواد. تذكر أنك ستشاهد هذا الفراغ كل يوم  ويجب أن لا تتعب من الزخارف المختارة فيه. نترككم مع بعض الأفكار.

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منزل ال 70 متر مربع بأفكار أستثنائية

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design مطبخ
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

هل تبحث عن بيت عصري يناسب حياتك اليومية مع تميزفي التصميم الداخلي؟ هل تشعر بالحيرة في إيجاد تصميم يلائم منزلك ذو المساحة الصغيرة مع شعورك بالتكرارية عند الإتطلاع على أفكار البيوت العصرية؟ إن كنت تريد تصميم منزلك أن يتبع الأسلوب الحداثي مع لمسات تصميم مختلفة ستجد في هذا المنزل ما تبحث عنه. البيت يعتبر معجزة تصميمية مبهرة فهو بيت لا يتعدى مساحته ال 70 متر مربع و مع ذلك لن تشعر بصغر المساحة بل بالعكس، سيدهشك جمال وتميز البيت بعد التصميم المبهر الذي يجعلك تشعر بالراحة النفسية والذي ينفذ كل قواعد التصميم التي تساعد على أتساع الغرف بصرياً. أستطاع المصمم من HQ-DESIGN أيضاً أن يحطم طل القواعد التقليدية في التصميم الداخلي لينتهي الأمر بالمنزل أن يتحول من شقة صغيرة بتصميم معتاد إلى  رحابة وتميز اللمسات العصرية.لنتابع كيف تحقق هذا الحلم إلى حقيقة…

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20 حديقة رخيصة وسهلة يمكنك تنفيذها بنفسك

outdoor cooking area wood-fired oven حديقة outdoor kitchen,pizza oven,bbq
wood-fired oven

outdoor cooking area

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

لقد حان الوقت لتطويرحديقتك قليلًا، ولكن لا داعي للذعر إذا كنت تعتبر نفسك بستاني هاوِِ أو من هؤلاء الذين يحبون إنجاز مهام المنزل بأنفسهم، فإننا قد وجدنا بعض المشاريع المذهلة والبارعة  التي سوف تساعدك في ذلك.

وقد اخترنا هذه الأفكار بحيث يستطيع أي شخص بأي ميزانية أن ينجزها، لذا فإنه لو كنت تنتوي أن تقضي العطلة الأسبوعية في إنجاز شئ جميل في حديقتك، فعليك بقراءة هذا الموضوع و الاستعداد والتخطيط لتجديد منزلك بالاستعانة به!

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7 خزانات غير عادية مع أبواب منزلقة

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