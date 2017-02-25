مقالات الاسبوع المفضلة

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نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.
فكرة عصرية ومبتكرة في التصميم الحديث للمنازل ،الأبواب المنزلقة أو السحاب، هي طريقة ليس فقط لزيادة المساحة ولكن أيضا لزيادة المؤثرات البصرية والمناظر الطبيعية الخلابة.
هذه الأبواب يمكن أن تكون داخلية، في هذه الحالة، سيكون الباب السحاب متثبت بالكامل في الجدار، ولن يأخذ أي مساحة من الغرفة، كما يمكن أن تكون أبواب خارجية، في هذه الحالة تحتاج فقط للإطار مع سكتين ليتحرك الباب عليها من دون أي عقبات. الأبواب المنزلقة شائعة جدا للمساحات في الهواء الطلق، مثل على الشرفة المطلة على غرفة النوم أو غرفة المعيشة. في هذا المقال ستتعرف معنا على 27 نموذج لهذه الأبواب المنزلقة، لتبدأ الأن بالتفكير في تغيير أبواب منزلك الخارجية والداخلية. لنبدأ…
هناك بعض الأخطاء التى نقوم بها بدون علم فى منازلنا تتسبب فى ضيق المساحات وبالتالى تجعل المنزل يبدو أصغر مماهو عليه، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك بعض الأخطاء الشائعة التى يجب تتجنبها فى ديكور منزلك حتى لا تخنق المساحات بداخله.
اختيار النوع المفضل لنا من المطابخ مثل اختيار طبقنا المفضل: صعب.
بعض الناس يفضلون المطابخ الكبيرة، وهناك آخرون ممن يفضلون الأصغر. وهناك هؤلاء الذين يحبون شكل 'L، وأيضًا نجد أن حرف U' يعد مدروسًا بعناية للآخرين. أما من حيث اللون؟ كثير الألوان أم أكثر واقعية؟ هممم، ما هذا التردد. أوه، وبطبيعة الحال، يكثر في هذا الاعتبار، كل التفاصيل الأخرى: الكاونترات والكراسي، والخزانات، والأجهزة، والتشطيبات، والمواد، وهلم جرا. لمساعدتك في اختيار مطبخك المفضل، سوف نعرض عليك بعض التوصيات. أولا، البحث عن التوزيع التي يجعل الحركة انسيابية في الفراغ، وهذا يعتبر جزءًا لا يتجزأ فيما يتعلق بالشكل أو الحجم. ثانيًا، اصنع ديكورمطبخك وفقًا لشخصيتك وتوخي الحذر في اختيار الألوان، والملمس والأشكال والمواد. تذكر أنك ستشاهد هذا الفراغ كل يوم ويجب أن لا تتعب من الزخارف المختارة فيه. نترككم مع بعض الأفكار.
هل تبحث عن بيت عصري يناسب حياتك اليومية مع تميزفي التصميم الداخلي؟ هل تشعر بالحيرة في إيجاد تصميم يلائم منزلك ذو المساحة الصغيرة مع شعورك بالتكرارية عند الإتطلاع على أفكار البيوت العصرية؟ إن كنت تريد تصميم منزلك أن يتبع الأسلوب الحداثي مع لمسات تصميم مختلفة ستجد في هذا المنزل ما تبحث عنه. البيت يعتبر معجزة تصميمية مبهرة فهو بيت لا يتعدى مساحته ال 70 متر مربع و مع ذلك لن تشعر بصغر المساحة بل بالعكس، سيدهشك جمال وتميز البيت بعد التصميم المبهر الذي يجعلك تشعر بالراحة النفسية والذي ينفذ كل قواعد التصميم التي تساعد على أتساع الغرف بصرياً. أستطاع المصمم من HQ-DESIGN أيضاً أن يحطم طل القواعد التقليدية في التصميم الداخلي لينتهي الأمر بالمنزل أن يتحول من شقة صغيرة بتصميم معتاد إلى رحابة وتميز اللمسات العصرية.لنتابع كيف تحقق هذا الحلم إلى حقيقة…
لقد حان الوقت لتطويرحديقتك قليلًا، ولكن لا داعي للذعر إذا كنت تعتبر نفسك بستاني هاوِِ أو من هؤلاء الذين يحبون إنجاز مهام المنزل بأنفسهم، فإننا قد وجدنا بعض المشاريع المذهلة والبارعة التي سوف تساعدك في ذلك.
وقد اخترنا هذه الأفكار بحيث يستطيع أي شخص بأي ميزانية أن ينجزها، لذا فإنه لو كنت تنتوي أن تقضي العطلة الأسبوعية في إنجاز شئ جميل في حديقتك، فعليك بقراءة هذا الموضوع و الاستعداد والتخطيط لتجديد منزلك بالاستعانة به!